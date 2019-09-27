«Господи, благослови Америку!», или Ельцин в Конгрессе США

В июне 1992 года президент России Борис Ельцин отправился в США. Государственный визит был весьма плодотворным: подписана Хартия российско-американского партнёрства и дружбы, заключён ряд экономических соглашений, Россия открыла для международного воздушного сообщения пространство над Восточной Сибирью, США предоставили 4,5 млрд долларов в качестве экономической помощи. Ельцин с президентом США Джорджем Бушем-старшим и его женой Барбарой Буш в июне 1992 года

Впрочем, все эти мелочи мало кто сейчас помнит. Зато речь Ельцина в Конгрессе США 17 июня была настолько символической, что сохранилась в исторической памяти до сих пор. В «Независимой газете» в те дни писали, что, «заручившись поддержкой своей политики в „дальнем зарубежье“, нынешний президент ещё должен убедить соотечественников-парламентариев». Как мы сегодня знаем, убеждать пришлось с помощью танков…

А вот в Конгрессе всё было мирно и совсем по-доброму. VATNIKSTAN публикует текст выступления Ельцина, а также саму видеозапись, на которой можно увидеть и услышать потрясающие искренние овации, которыми встречали каждую мысль российского лидера за океаном.

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Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа! Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии.

Долгие годы наши государства представляли собою два полюса, две крайние противоположности. Нас хотели сделать непримиримыми врагами, и это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы конфронтации, он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с безумием. Завершился период, когда Америка и Россия держали друг друга под прицелом и в любой момент были готовы нажать на спусковой крючок.

Вспоминая известный американский фильм «На следующий день», сегодня можно сказать — следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды на счастье наших детей. Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть.

Я горжусь тем, что российский народ нашёл в себе силы и сумел сбросить с плеч тяжёлую махину тоталитарной системы. Я горжусь тем, что говорю здесь от имени великого народа, который вновь обретает своё достоинство. Я преклоняюсь перед простым россиянином, который в самых тяжёлых испытаниях сберёг душу и идёт сегодня на неимоверные лишения во имя возрождения своей родины. Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Убеждён, что наш народ обязательно осилит этот нелёгкий путь. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы. И это правило не имеет исключений.

Свобода раскрепощает ум, питает оригинальные дерзкие идеи и концепции, но не обеспечивает немедленно процветание, не наделяет каждого счастьем и благополучием. Это особенно важно помнить политикам — самые благородные устремления неизбежно будут отброшены и преданы забвению, если не найдут прямого продолжения в повседневной черновой работе. Наш опыт последних лет ярко подтверждает это.

Свободу не обмануть! Не может существовать демократия и тоталитарная государственная система структур. Не может сосуществовать рыночная экономика и возможность командовать всем и вся. Не может сосуществовать плюралистическое по своей природе гражданское общество и коммунистическая нетерпимость к инакомыслию. Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм не имеет человеческого облика, свобода и коммунизм несовместимы.

Вы помните август прошлого года? Когда в течение трёх дней над Россией висела чёрная тень диктатуры. Я обращался к москвичам, к защитникам российского Белого дома, обращался ко всем россиянинам (sic!), обращался с танка, чей экипаж не подчинился преступному приказу. Скажу искренне, тогда у меня было чувство страха, но чувство страха не за себя, это был страх за судьбу демократии в России и во всём мире, я знал, что могло произойти, если мы не победим.

Граждане России защитили свою свободу и не допустили, чтобы 75-летний кошмар повторился вновь. С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период.

В прошлом году граждане России выдержали ещё один нелёгкий экзамен на зрелость. Мы сумели преодолеть в себе чувство мести. Не дали опьянить себя желанию немедленной и жестокой расправы над поверженным колоссом по имени КПСС. История не повторилась, партийная цитадель недалеко от Кремля — коммунистическая Бастилия — не была разрушена. В стране не появилось даже признаков насилия над коммунистами — люди просто стряхнули с себя ядовитую пыль прошлого и вернулись к своим делам. Российский суд Линча не состоялся, сейчас многолетние деяния коммунистической партии — предмет рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Не сомневаюсь, он вынесет справедливый договор.

Россия на своём опыте убедилась: любое промедление в укреплении свободы и демократии может отбросить общество далеко назад. Сегодня для нас как никогда актуален зловещий урок прошлого: именно в разрушенной стране с обескровленной экономикой большевизм сумел создать тоталитарный режим — гигантскую военную машину, запустить ненасытный военно-промышленный комплекс. Это не должно повториться. Вот почему задача задач для России сегодня — это проведение экономических и политических реформ.

Перед нами стоят проблемы, которые ещё никому в мире не приходилось решать одновременно. Нужно: обеспечить беспрецедентное реформирование экономики, которое за семь десятилетий лишилась всех рыночных механизмов, заложить основы демократии, возродить правовое государство в стране, которое десятилетиями отравлялось ядом социальной розни и политического подавления, обеспечить на период преобразований социальную и политическую стабильность в стране — сохранение гражданского мира. В этом сложнейшем деле у нас нет права на неудачу, нет дополнительных попыток, как в спорте — все они были использованы нашими предшественниками. Поэтому реформы во что бы это ни стало нужно довести до конца.

Вселяет в меня силы поддержка большинства граждан России. Россияне уже поняли, что нет другого пути кроме пути реформ. И это очень важно. Конечно, мне, как и всем в России, трудно, нелегко и тяжело лично, но во всех делах надёжной опорой для меня всё это время была моя жена и большая моя семья.

Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам: «От реформ не отступлю». А сместить меня практически до 1996 года невозможно — я здоров и не сдамся, пока реформа не будет необратимой. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придётся заплатить многие сотни миллиарды долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Во время того самого выступления в Конгрессе. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/.

Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений в два этапа. Причём, не на 30–40 % как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза: с 21 тысячи боеголовок до 6–7 тысяч договорились всего за пять месяцев и эту всю работу провести к 2000-му году. И я очень надеюсь, что мы с Бушем доживём до этого года.

Мы просто не имеем право похоронить эту уникальную возможность. Тем более что сегодня судьбы ядерного оружия и российских реформ, призванных навсегда устранить возможность тоталитарной диктатуры в России, оказались столь драматически связаны.

Заявляю вам: у нас есть твёрдая решимость и политическая воля идти вперёд, и мы доказали это на деле, и именно Россия покончила с имперской политикой и признала первыми независимость республик Прибалтики. Россия была в числе основателей Содружества независимых государств, которое прекратила путь к неконтролируемому распаду бывшей империи, отвело опасность всеобщей межнациональной бойни. Россия предоставила реальные права своим автономиям, подписан Федеративный договор, и наше государство избежало участи Советского Союза — Россия сохранила своё единство.

И именно Россия существенно замедлила скорость маховика милитаризации и делает всё, чтобы остановить его. Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на Соединённые Штаты Америки.

Россия привела в соответствие с торжественными декларациями последних лет свою практическую политику в отношении ряда стран. Мы прекратили поставки вооружения в Афганистан, где в мясорубке бессмысленной военной авантюры погибли тысячи граждан России и афганцев. Лишившись внешних подпорок, марионеточный режим в Афганистане рухнул. Мы устранили известные перекосы в отношении с Кубой, теперь это страна — один из наших партнёров в Латинской Америке, мы торгуем с ней на общепринятой взаимовыгодной основе по мировым ценам. И именно Россия раз и навсегда отбросила практику двойных стандартов во внешней политике.

Мы не намерены больше лгать ни своим партнёрам по переговорам, ни российскому, ни американскому, ни какому другому народу. С такой практикой покончено навсегда. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому «Боингу» и многое другое. Этот перечень можно было продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.

Обещаю вам — будет просмотрен каждый документ в каждом архиве, чтобы выяснить судьбу каждого американца, пропавшего без вести. Я как президент вас заверяю: если хоть один американец был задержан у нас и его ещё можно найти, то я его найду, я верну его семье.

Я благодарю вас за аплодисменты. Я видел, что встали все. Но кое-кто из вставших сегодня на страницах американской печати заявил, что пока Ельцин не найдёт последнего американца и его судьбу, давайте не принимать закон о поддержке свободы («FREEDOM Support Act» — законопроект, принятый в октябре 1992 года, поддерживающий создание различных организаций по поддержке демократии на территории бывшего СССР. — Ред.). Как же понимать? Раньше говорили, что этого вопроса не существует, Ельцин открыл архивы, пригласил вместе с американской комиссией действовать дальше и докопаться до судьбы каждого американца, а его предупреждают сейчас — нет, ты сначала эту работу сделай, а потом мы решим и примем закон о поддержке свободы. Мне это не понятно…

Мы предприняли новые реальные шаги для того, чтобы существенно облегчить контакты российских и зарубежных деловых кругов. Издан законодательный документ, в соответствии с которым иностранные граждане, приватизирующие тот или иной объект и сооружение в нашей стране, получают в собственность также и участок земли, на котором он расположен. Принят законодательный акт о банкротстве. Отменена обязательная продажа валюты государству по искусственно заниженному курсу. Мы готовы идти на максимальное приближение нашей правовой практике к мировой, конечно, на симметричной основе с каждой страной. Мы приглашаем американский частный капитал на уникальный и малоосвоенный российский рынок и говорим: «Не опоздайте!»

Сегодня, когда закончился период глобального противостояния, я призываю вас окинуть свежим взглядом сегодняшнюю политику Соединённых Штатов Америки на российском направлении. Свежим взглядом взглянуть на перспективы наших отношений. Россия уже другая. Но скажу прямо. Случается, что некоторые люди в вашей стране всё ещё пользуются концепциями и методиками прежней политики. Бывает, что старые, вызванные к жизни иной эпохой подходы, искусственно подгоняются под новые реалии.

Впрочем, всё это в равной мере относится и к нам. Давайте вместе учиться разрешать споры на самой эффективной демократической основе — по-партнёрски. Это в духе и американского, и русского характера. Тогда отпадут многие проблемы, которые сегодня тормозят обоюдовыгодное сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами в том числе и по вопросам законодательной практики. Оно не потребует бесполезных жертв, а наоборот позволит более решать и ваши, и наши проблемы, и, прежде всего, создаст новые дополнительные рабочие места не только в России, но в Соединённых Штатах Америки тоже. История представляет нам шанс воплотить в жизнь мечту президента Вильсона — сделать мир безопасным для демократии. С Джорджем Бушем-старшим

Более 30-ти лет назад президент Соединённых Штатов Кеннеди обратился к человечеству со словами: «Мои сограждане во всём мире, не спрашивайте, что Америка может сделать для вас, спросите, что все мы вместе можем сделать во имя свободы человека!» Мне думается, что его дерзновенный призыв вместе пойти по пути создания демократического мира адресован, прежде всего, нашим народам: народу Америки, народу России. Партнёрство и дружба двух крупнейших демократических государств для укрепления демократии — это воистину великая цель.

Вступая в мировое сообщество, мы хотим сохранить свою индивидуальность, особенности своего характера, свою историю, развить культуру, укрепить духовные устои народа. Нам близко предостережение великого русского философа Бердяева: «Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества».

Но Россия в одинаковой мере не стремится преобразовать мир по своему образу и подобию. Не навязывать и принуждать, а щедро делиться, обмениваться опытом, духовными ценностями, душевным теплом — вот фундаментальный принцип новой России. В традициях русского характера… народа — отвечать добром на добро. Это основа основ русской жизни, основополагающая истина, которой учит великая русская культура. Свободная демократическая Россия сохранит свою преданность этому завету. Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу. Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке.

Российско-американский диалог пережил не один драматический момент, но народы России и Америки никогда не воевали друг с другом. Даже в самые чёрные периоды наша любовь была сильнее нашей ненависти. Говоря об этом, мне хотелось бы вспомнить о событиях 50-летней давности. Тогда шла небывалая в истории мировая война. Россия, истекавшая кровью, весь наш народ с надеждой ждали открытия второго фронта, и он был открыт. Прежде всего, благодаря активной позиции президента Рузвельта, всего американского народа. Иногда я думаю, если бы сейчас, как и в годы той войны, был открыт второй, но мирный фронт в борьбе за демократические рыночные реформы, успех им был бы обеспечен раньше.

Конечно, первым шагом на этом пути могло бы стать принятие Конгрессом закона о поддержке свободы, который мы так ждём. Сегодня законодательные акты в пользу реформ значат гораздо больше, чем долларовые инъекции. Позвольте выразить надежду, что американский Конгресс — авторитетный защитник свободы — и на этот раз не изменит своему стратегическому курсу. Уважаемые члены Конгресса, каждый человек несёт печать своего времени, ни для кого не делается исключения: ни для рядового гражданина, ни для президента. Многое пережито, многое переосмыслено. И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: «Господи, благослови Америку!» И добавлю к этому: и Россию.

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Полную видеозапись смотрите здесь: