Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47

Обои-47Русское лихо: крылатая гвардия из 45 обрспн — наш арт в поддержку специальной военной операции 45 отдельная гвардейская бригада специального назначения участвовала практически во всех вооруженных конфликтах в новейшей российской истории. Воины-десантники ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе, защищали Южную Осетию, уничтожали террористические группировки в Сирии.
Однако ярчайшим моментом в истории соединения стала десантная операция на аэродром в Гостомеле. Почти ровно год назад подразделения бригады высадились глубоко за линией фронта и взяли под контроль важнейший объект на подступах к Киеву.
Несколько дней военнослужащие 45 бригады находились под обстрелами в полном окружении. Однако при минимальных потерях они смогли дождаться подхода основных российских сил, не утратив при этом ни одной позиции. Украинским пропагандистам оставалось лишь скрывать провал историями про якобы уничтоженный десант.
За год СВО бойцы 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения продемонстрировали высокую боевую эффективность, еще раз подтвердив звание элиты ВДВ и ВС РФ в целом.
https://t.me/rybar/44352
Командир штурмового отряда "Оркестра" Алексей "Терек" Нагин, погибший на Донбассе 20 сентября 2022 года. Город Саратов.
"Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - говорил Нагин перед отъездом в зону конфликта.
https://t.me/orchestra_w/5496
Мурал в Калининграде погибшему Огнеборцу.
https://t.me/vladlentatarsky/19893
Мемориальные доски на учебных заведениях, в которых учились погибшие герои специальной операции на Украине, появились в Керчи.Олег Орлов, Александр Краснобаев и Николай Гуцел являлись выпускниками Керченского политехнического колледжа. Так, рядом с фамилиями защитников времен Великой Отечественной войны появились новые имена. Родители погибших героев встретились на открытии мемориальных досок. Они поддерживают друг друга и гордятся подвигами своими детей.
https://riafan.ru/23756828-memorial_nie_doski_s_imenami_pogi...
Мемориальные доски и «Парты героя» в честь погибших в ходе спецоперации на Украине открыли в школе села Степной Забайкальского района края, сообщается 12 декабря в сюжете ГТРК «Чита»По информации канала, на здании школы открыли памятные доски трем героям, удостоенным орденов Мужества. Все они являются выпускниками этого учебного заведения. Это Александр Кураксин, Сергей Царьков и Сергей Бронников.
— Родители погибших бойцов проявили инициативу. Мы попросили Александра Владимировича, главу Забайкальского района, он помог таким вот образом. И получились у нас мемориальные доски, — рассказал в сюжете глава сельского поселения «Степной» Андрей Бакшеев.
В школе теперь есть и три «Парты героя» с напоминанием о жизненном пути каждого из погибших.
Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русскийТакая простая истина.
Симоненко Василий (украинский поэт). Написано более 60 лет назад, а как про сегодняшний день.
Немного рисунков и картин от разных художников:«Ангел хранитель ВДВ» (автора не знаю)
Автор ZаПобедуАвтор ZаПобедуАвтор ZаПобеду Все ваши семьи с вами! Это точно! Мы всегда будем за вас переживать! Верим в Победу! Верим в вас!Автор ZаПобеду Любовь греет и спасаетАвтор @zapiski_svoАвтор @landaksketchesАвтор @morjanamaraАвтор @KrivoyHudojnikАвтор АКСо страницы АртподдержкиАртподдержкаГерой ЧВК "Вагнер" "Лотос", артподдержка
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