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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Обои-47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Русское лихо: крылатая гвардия из 45 обрспн — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 4745 отдельная гвардейская бригада специального назначения участвовала практически во всех вооруженных конфликтах в новейшей российской истории. Воины-десантники ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе, защищали Южную Осетию, уничтожали террористические группировки в Сирии.
Однако ярчайшим моментом в истории соединения стала десантная операция на аэродром в Гостомеле. Почти ровно год назад подразделения бригады высадились глубоко за линией фронта и взяли под контроль важнейший объект на подступах к Киеву.
Несколько дней военнослужащие 45 бригады находились под обстрелами в полном окружении. Однако при минимальных потерях они смогли дождаться подхода основных российских сил, не утратив при этом ни одной позиции. Украинским пропагандистам оставалось лишь скрывать провал историями про якобы уничтоженный десант.
За год СВО бойцы 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения продемонстрировали высокую боевую эффективность, еще раз подтвердив звание элиты ВДВ и ВС РФ в целом.
https://t.me/rybar/44352

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Командир штурмового отряда "Оркестра" Алексей "Терек" Нагин, погибший на Донбассе 20 сентября 2022 года. Город Саратов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47
"Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - говорил Нагин перед отъездом в зону конфликта.
https://t.me/orchestra_w/5496

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Мурал в Калининграде погибшему Огнеборцу.
https://t.me/vladlentatarsky/19893

Мемориальные доски на учебных заведениях, в которых учились погибшие герои специальной операции на Украине, появились в Керчи.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Олег Орлов, Александр Краснобаев и Николай Гуцел являлись выпускниками Керченского политехнического колледжа. Так, рядом с фамилиями защитников времен Великой Отечественной войны появились новые имена. Родители погибших героев встретились на открытии мемориальных досок. Они поддерживают друг друга и гордятся подвигами своими детей.
https://riafan.ru/23756828-memorial_nie_doski_s_imenami_pogi...

Мемориальные доски и «Парты героя» в честь погибших в ходе спецоперации на Украине открыли в школе села Степной Забайкальского района края, сообщается 12 декабря в сюжете ГТРК «Чита»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47По информации канала, на здании школы открыли памятные доски трем героям, удостоенным орденов Мужества. Все они являются выпускниками этого учебного заведения. Это Александр Кураксин, Сергей Царьков и Сергей Бронников.
— Родители погибших бойцов проявили инициативу. Мы попросили Александра Владимировича, главу Забайкальского района, он помог таким вот образом. И получились у нас мемориальные доски, — рассказал в сюжете глава сельского поселения «Степной» Андрей Бакшеев.
В школе теперь есть и три «Парты героя» с напоминанием о жизненном пути каждого из погибших.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47
Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русскийНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Такая простая истина.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47Симоненко Василий (украинский поэт). Написано более 60 лет назад, а как про сегодняшний день.
Немного рисунков и картин от разных художников:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47«Ангел хранитель ВДВ» (автора не знаю)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47

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