Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 47

Обои-47 Русское лихо: крылатая гвардия из 45 обрспн — наш арт в поддержку специальной военной операции 45 отдельная гвардейская бригада специального назначения участвовала практически во всех вооруженных конфликтах в новейшей российской истории. Воины-десантники ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе, защищали Южную Осетию, уничтожали террористические группировки в Сирии.

Однако ярчайшим моментом в истории соединения стала десантная операция на аэродром в Гостомеле. Почти ровно год назад подразделения бригады высадились глубоко за линией фронта и взяли под контроль важнейший объект на подступах к Киеву.

Несколько дней военнослужащие 45 бригады находились под обстрелами в полном окружении. Однако при минимальных потерях они смогли дождаться подхода основных российских сил, не утратив при этом ни одной позиции. Украинским пропагандистам оставалось лишь скрывать провал историями про якобы уничтоженный десант.

За год СВО бойцы 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения продемонстрировали высокую боевую эффективность, еще раз подтвердив звание элиты ВДВ и ВС РФ в целом.

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Командир штурмового отряда "Оркестра" Алексей "Терек" Нагин, погибший на Донбассе 20 сентября 2022 года. Город Саратов.

"Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - говорил Нагин перед отъездом в зону конфликта.

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Мурал в Калининграде погибшему Огнеборцу.

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