Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки

29 марта мы выпустили материал с обзором арестов чиновников различных рангов. Там были сотрудники ФТС, Росатома, Росавиации, различных региональных министерств и даже РАН.

После переизбрания Путина начались задержания чиновников.

Но это был не весь улов, за предыдущие 10 дней, наши силовики активно поработали ещё и в регионах. Так что продолжим.

Итак, 30 марта в Чувашии арестован экс вице-премьер Павел Данилов. После начала событий 24 февраля, массово брал взятки. Также были махинации со строительством. Суммы крупные - 32 миллиона и 16 миллионов. Параллельно, в Москве с поличным взяли его подельника, Алексея Антонова, который получал деньги в интересах Данилова. Оба поехали в тюрьму (источник СК РФ).

1 апреля, Бастрыкин заслушал доклад по чиновникам из Амурской области. Там обрушилась шахта и горняков там заблокировало. Начали разбираться и выяснилось, что на руднике "Пионер", управляющий директор шахты и сотрудники Ростехнадхора, "прошляпили" кучу нарушений. А проще говоря, закрывали на это глаза. По итогам - переехали жить в СИЗО.

3 апреля, арестована чиновница (глава) Кузнечнинского муниципалитета Ленинградской области, за махинации с землёй. Причём, это самый вопиющий случай.

Фото СК РФ

После начала событий 24 февраля, регионы начали выделять нашим защитникам земли. Так вот данная чиновница, активно передавала землю в аренду сообщникам, а затем продавала её за 15% от кадастровой стоимости. При этом, вышеуказанные земли должны были быть переданы нашим защитникам, выполняющим задачи по защите Родины, но её это не смутило. В итоге переехала в СИЗО.

11 апреля, арестован руководитель градостроительства по Самаре вместе со своим братом. За взятки.

"По версии следствия, не позднее 3 февраля 2024 года руководитель департамента градостроительства потребовал от директора общества с ограниченной ответственностью передать ему взятку в виде денег в размере 6 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий по необоснованному завышению размера компенсации за изъятие для муниципальных нужд объекта недвижимости – автомойки, принадлежащей знакомой взяткодателя. 6 февраля 2024 года родственник взяткодателя передал брату руководителя департамента градостроительства, действующему в роли посредника, 500 тысяч рублей в качестве первой части взятки, а 9 апреля 2024 года - оставшуюся часть в виде денежных средств в размере 5 млн 500 тысяч рублей. После чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ"- СК РФ.

ФОТО ск рф

И сегодня, 12 апреля, взяли заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, Владлена Родионова, за вымогательство у строительных компаний денег в обмен на покровительство. Один из руководителей строительной компании обратился к силовикам, и чиновника взяли с поличным, при получении 1,5 миллионов. Теперь будет жить в СИЗО.

Предыдущие две недели, в основном арестовывали чиновников в регионах. И практически все попались на воровстве, махинациях с землёй или вымогательствах. Но больше всего удивила чиновница из Ленинградской области, которая вместо того, чтобы выдать землю многодетным и нашим защитникам, торговала ей. За такое нужно сажать лет на 30, с конфискацией. Уголовное наказание должно быть очень жёстким.

Вывод следующий, чистки в рядах чиновников продолжатся. После выборов прошло меньше месяца, а наши силовики упаковали уже свыше трёх десятков должностных лиц и государственных служащих. И, по всей видимости, останавливаться не собираются.

Вот так выглядит человек продающий Родину мигрантам, задержана ФСБ