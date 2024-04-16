Аресты чиновников после выборов продолжаются. Счёт пошёл на десятки

29 марта мы выпустили материал с обзором арестов чиновников различных рангов. Там были сотрудники ФТС, Росатома, Росавиации, различных региональных министерств и даже РАН.
После переизбрания Путина начались задержания чиновников.
Но это был не весь улов, за предыдущие 10 дней, наши силовики активно поработали ещё и в регионах. Так что продолжим.
Итак, 30 марта в Чувашии арестован экс вице-премьер Павел Данилов. После начала событий 24 февраля, массово брал взятки. Также были махинации со строительством. Суммы крупные - 32 миллиона и 16 миллионов. Параллельно, в Москве с поличным взяли его подельника, Алексея Антонова, который получал деньги в интересах Данилова. Оба поехали в тюрьму (источник СК РФ).
1 апреля, Бастрыкин заслушал доклад по чиновникам из Амурской области. Там обрушилась шахта и горняков там заблокировало. Начали разбираться и выяснилось, что на руднике "Пионер", управляющий директор шахты и сотрудники Ростехнадхора, "прошляпили" кучу нарушений. А проще говоря, закрывали на это глаза. По итогам - переехали жить в СИЗО.
3 апреля, арестована чиновница (глава) Кузнечнинского муниципалитета Ленинградской области, за махинации с землёй. Причём, это самый вопиющий случай.
Фото СК РФ
После начала событий 24 февраля, регионы начали выделять нашим защитникам земли. Так вот данная чиновница, активно передавала землю в аренду сообщникам, а затем продавала её за 15% от кадастровой стоимости. При этом, вышеуказанные земли должны были быть переданы нашим защитникам, выполняющим задачи по защите Родины, но её это не смутило. В итоге переехала в СИЗО.
11 апреля, арестован руководитель градостроительства по Самаре вместе со своим братом. За взятки.
"По версии следствия, не позднее 3 февраля 2024 года руководитель департамента градостроительства потребовал от директора общества с ограниченной ответственностью передать ему взятку в виде денег в размере 6 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий по необоснованному завышению размера компенсации за изъятие для муниципальных нужд объекта недвижимости – автомойки, принадлежащей знакомой взяткодателя. 6 февраля 2024 года родственник взяткодателя передал брату руководителя департамента градостроительства, действующему в роли посредника, 500 тысяч рублей в качестве первой части взятки, а 9 апреля 2024 года - оставшуюся часть в виде денежных средств в размере 5 млн 500 тысяч рублей. После чего был задержан сотрудниками регионального УФСБ"- СК РФ.
ФОТО ск рф
И сегодня, 12 апреля, взяли заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, Владлена Родионова, за вымогательство у строительных компаний денег в обмен на покровительство. Один из руководителей строительной компании обратился к силовикам, и чиновника взяли с поличным, при получении 1,5 миллионов. Теперь будет жить в СИЗО.
Предыдущие две недели, в основном арестовывали чиновников в регионах. И практически все попались на воровстве, махинациях с землёй или вымогательствах. Но больше всего удивила чиновница из Ленинградской области, которая вместо того, чтобы выдать землю многодетным и нашим защитникам, торговала ей. За такое нужно сажать лет на 30, с конфискацией. Уголовное наказание должно быть очень жёстким.
Вывод следующий, чистки в рядах чиновников продолжатся. После выборов прошло меньше месяца, а наши силовики упаковали уже свыше трёх десятков должностных лиц и государственных служащих. И, по всей видимости, останавливаться не собираются.
Вот так выглядит человек продающий Родину мигрантам, задержана ФСБ
Уверен что многие, когда речь заходит о людях из ФСБ, КГБ или какого-нибудь ФБР, представляют себе крутых мужчин с огромными мышцами, суровой складкой на лбу и недобрым взглядом...
На самом же деле, в любом учебнике спецслужб написано, что работающий в поле сотрудник должен быть максимально неприметный и обладать способностью сливаться с толпой, чтобы никто и не подумал...
А вот как выглядят предатели Родины?
Да и можно ли считать человека продающего гражданство страны предателем Родины и ее граждан, или же это другое?
Как на мой взгляд, это предательство в чистом виде!
Причем, предательство настолько низкое и подлое, что даже в голове не укладывается.
Мы каждый день с вами читаем о преступлениях иностранцев, львиная доля которых в итоге оказывается совершена нелегалами.
Я уж не буду перечислять эти преступления, чтобы лишний раз не нервировать алгоритмы ДЗЕНа, вы сами прекрасно все это видите.
И как выяснилось, вот таким злостным предателем может оказаться неприметная сотрудница у которой, скорее всего, есть дети и внуки...
Но несмотря на это она запускает в нашу страну тех, кто не может приехать легально, тем самым подвергая опасности нас и наших детей...
Знакомьтесь -⟩
В Сосновском районе Челябинской области задержали начальника подразделения по вопросам миграции местного отдела полиции Галину Земскову и инспектора этого же отдела Артема Мызгина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, их подозревают в получении взяток от мигрантов, за которые они помогали им получать гражданство РФ.«В отношении Земсковой и Мызгина возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Предварительно, им передавались или переводились на счета в банках деньги от мигрантов. За это они помогали тем в ускоренном формате получать гражданство РФ», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в различные периоды Земскова получила от мигрантов 40 тысяч рублей. Мызгину приезжие за все время заплатили чуть более 50 тысяч рублей. После предъявления обвинений сотрудникам должны избрать меру пресечения.
Преступная деятельность была выявлена сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет позднее. В пресс-службах СКР и УФСБ по региону также попросили время на подготовку комментария.
Вот так смотришь, ей бы пирожки да пельмешки детишкам готовить, помидорчики на даче сажать, прекрасная женщина, но нет...
Вместо помидорчиков, как сообщают уже менее толерантные источники, сотрудница помогла цвести буйным цветом преступности у которой, оказывается, все же есть национальность...В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сообщили об аресте граждан Таджикистана и Узбекистана по делу о коррупции в отделе по вопросам миграции ОМВД Сосновского района
Такие вот дела, друзья, так и живём.
https://dzen.ru/a/Zhjpxajl7mqahReT
Свежие комментарии