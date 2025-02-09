Территория Героев...(161)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Заместитель командира танкового батальона Антон Белянский лично эвакуировал мирных жителей из-под обстрела ВСУ.

«Мы заняли населённый пункт. Начался активный артобстрел со стороны противника, и я увидел, что боеприпас попал в гражданский дом. Я знал, что там живут бабушка с дедушкой, им по 90 лет.

Приняли решение их эвакуировать. Боеприпас сдетонировал. Взрывной волной меня накрыло, я упал. Лежу, открываю глаза, стоит мой товарищ. Мы с ним вместе эвакуировали: я – дедушку, он – бабушку. Вернулись через несколько дней. Они уже нас встречали, как говорится, с пирожками», – рассказывает заместитель командира взвода.

Благодаря действиям Антона Белянского российские войска смогли быстро продвинуться на Луганском направлении.

«Возвращаюсь в зону спецоперации выполнять задачи Верховного Главнокомандующего и по максимуму делиться опытом с новым поколением», – поделился Антон Белянский. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/48460 Майор Денис Афонин – командир мотострелкового батальона. Ему довелось воевать на всех направлениях спецоперации. Во главе подразделения он брал населенные пункты, окружал группировки противника и захватывал важные логистические узлы. Каждый раз, идя в бой, он помнил: самое главное – сохранить жизни своих военнослужащих.

О том, как бойцы майора Афонина брали Карловку, в нашем видеоматериале. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/48504

Доброволец Потапов Артур Артур Потапов – член краевой избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Добровольно стал участником специальной военной операции, служил в 45-й отдельной бригаде спецназначения ВДВ. Дважды представлен к орденам Мужества. До этого принимал участие в военных действиях на Украине и в Сирии.

Артур Валентинович, почему вы решили отправиться на смпециальную военную операцию?

— Я увидел в новостях видео с контрактниками, которые рассказали об украинском плене и боевых действиях. Они были замученные. Я понял, что не могу оставаться в стороне в такой ситуации. Воевать должны профессионалы. У меня очень богатый опыт участия в военных операциях, поэтому и решил пойти на СВО.

— С чем вы столкнулись на Украине?

— Конечно, это голод, отсутствие каких-либо условий. Но для меня это не новое, обыденные военные будни. Здесь по-другому никак. Все понимали, что приехали не в детский лагерь, а исполнять свой долг. Я очень сильно скучал по родным и близким.

В этот раз я потерял своего близкого товарища. Мы с ним прошли и Украину, и Сирию. Мы с ним были неразлучными друзьями. Я долго не мог осознать утрату.

В 2024 году указом президента присвоено звание Героя России, также награжден 4 орденами Мужества.

https://primpress.ru/article/90065

Младший лейтенант Синицын Данила Расчет артиллерийского орудия гаубичной артиллерийской батареи под командованием младшего лейтенанта Данилы Синицына выполнял задачи по артиллерийской поддержке подразделений при обороне одного из участков местности, имеющего важное тактическое значение.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на участке обороны, прикрываемом батареей Синицына.

Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Данила на основании переданных координат приступил к поражению боевиков.

Метким огнём из ствольной артиллерии расчет Данилы Синицына нанёс существенные потери наступающим силам врага. Было уничтожено несколько единиц автомобильной техники, а также большое количество пехоты противника.

Наносимые артиллерийские удары по боевикам значительно ослабили их боевые порядки, лишив возможности выдвинуться в атаку.

Смелость и мужество младшего лейтенанта Данилы Синицына, а также слаженные и профессиональные действия его подчиненных позволили российским бойцам не допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9381

Рядовой Власов Сергей Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня в составе которого действовал рядовой Сергей Власов выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений наступления.

В ходе боя Сергей получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, готовящихся атаковать позиции российских войск.

Рядовой Власов, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на выгодную огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага.

В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил.

Благодаря умелым и грамотным действиям старшего наводчика боевой машины РСЗО рядового Сергея Власова российским подразделениям удалось отразить атаку противника.

https://t.me/rabotaembrat/9382

Рядовой Байков Евгений Рядовой Евгений Байков в составе подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.

Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев позиции, сосредоточил штурмовые группы пехоты и предпринял попытку прорвать оборонительные рубежи российских войск

Евгений, находясь в обороне, грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности. Постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, Евгений вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам.

Ведя бой, Байков сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения и продолжил удерживать оборону. Утратив возможности для штурма, боевики отступили.

Грамотные действия рядового Евгения Байкова позволили не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9373

Капитан Шалдин Виктор Капитан Виктор Шалдин, руководя группой российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований противника в заданном районе.

Продвигаясь по местности, Виктор обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду на предполагаемом пути следования колонны ВС РФ.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Виктор принял решение атаковать врага первым.

Капитан Шалдин вместе со своей группой, совершив маневр, используя неровности местности, скрытно вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага. Внезапные и решительные действия российских военнослужащих не позволили противнику перестроиться в боевой порядок для отражения атаки. Понеся потери, враг был вынужден оставить позиции и отступить.

Смелые и решительные действия капитана Виктора Шалдина позволили сорвать готовящуюся засаду, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9392

Рядовой Будаев Александр Рядовой Александр Будаев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе наступательных действий Александр обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника. Грамотно скрываясь за рельефом местности, Александр Будаев скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага атаковал. Используя эффект неожиданности, Будаев уничтожил часть боевиков. Противник, сосредоточив усилия на позиции рядового Будаева, оголил рубежи с направления наступления основных сил группы.

Воспользовавшись ситуацией, группа российских военнослужащих стремительным броском ворвалась на опорный пункт и, зачистив его, закрепилась там.

Будаев грамотно выстроил оборону и в течение нескольких часов, действуя на самом сложном участке, удерживал опорный пункт, отражая атаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции.

После того, как со стороны российских подразделений на опорный пункт прибыло усиление, противник окончательно отступил.

Благодаря тому смелым и решительным действиям рядового Александра Будаева опорный пункт противника был взят под контроль наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/9374

Рядовой Отмахов Михаил Старший штурмовой группы рядовой Михаил Отмахов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

Сопротивляясь, враг оказывал активное огневое воздействие на продвижение штурмовых групп, с применением артиллерии.

Дождавшись темного времени суток, Михаил с подчиненными обошел с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью, ворвался на позиции противника.

Вступив в ближний бой, Михаил с товарищами из стрелкового вооружения уничтожили трех боевиков и, продвигаясь по траншее, поразили пулеметную точку противника. Сломив сопротивление врага, российские штурмовики зачистили опорный пункт, после чего перегруппировались и заняли оборону, в готовности отражать контратаки.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов, благодаря выстроенной обороне, группа удержала позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9375

Лейтенант Боровиков Анатолий Командир штурмового подразделения лейтенант Анатолий Боровиков выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск.

Враг оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовиков, ведя артиллерийский обстрел.

Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, подразделение под командованием Анатолия Боровикова скрытно обошло с тыла опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью, ворвалось на позиции противника.

В ходе боя Боровиков лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Сломив сопротивление врага, российские штурмовики зачистили позиции опорного пункта.

После боя лейтенант Анатолий Боровиков организовал перегруппировку личного состава и оборону занятых позиций, в готовности отражать контратаки.

Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов и попытки противника вернуть под свой контроль опорный пункт, подразделение удержало позиции до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9410

Младший сержант Култашев Кирилл Группа мотострелков под командованием младшего сержанта Кирилла Култашева выполняла боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники, а также живой силы противника.

Продвигаясь по местности, мотострелки обнаружили опорный пункт противника. Проведя воздушную разведку с помощью БпЛА и вскрыв огневые точки боевиков, младший сержант Култашев передал координаты на пункт управления. После того, как по позициям украинских боевиков был нанесен минометный удар, Кирилл вместе с подчиненными приступил к штурму.

В ходе боя, несмотря на активное сопротивление, Кирилл Култашев со своими подчиненными прицельным огнём уничтожили пулеметное гнездо с расчетом. Далее, продвигаясь по оборонительным коммуникациям, мотострелки подавили сопротивление врага. Часть боевиков, понимая бесполезность сопротивления, сдались в плен».

Смелые и решительные действия младшего сержанта Кирилла Култашева, а также мужество и отвага его подчиненных способствовали закреплению ВС РФ на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9376

Рядовой Чернов Михаил Оператор беспилотных летательных аппаратов рядовой Михаил Чернов, выполнял боевые задачи по поддержке российских военнослужащих при штурме укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

В ходе боя штурмовая группа попала в огневую засаду. Пулеметный расчет противника, находясь на господствующей высоте и хорошо укрепленной позиции, сковал действия группы российских штурмовиков, заставив вести бой на неподготовленных позициях. Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БпЛА к вылету, Михаил незамедлительно отправил его в район действия вражеских пулеметчиков. Оперативно обнаружив местоположение вражеского пулеметного расчета, Михаил Чернов прицельным попаданием дрона уничтожил его.

Грамотные и решительные действия рядового Михаила Чернова позволили продолжить наступление группы и выбить противника с важного опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9388

Рядовой Быков Роман Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием рядового Романа Быкова выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений.

Находясь в районе ведения наступления российских войск, на замаскированной позиции Роман получил координаты сосредоточения техники и резервов противника.

Рядовой Быков, оценив обстановку, быстро и скрытно выдвинулся на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и произвел залп.

В результате прицельного огня противник понес значительные потери, были уничтожены резервные подразделения украинских боевиков. Не получив подкрепления противник отступил.

Благодаря умелым и грамотным действиям рядового Романа Быкова российским подразделениям удалось занять выгодные позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/9397

Гвардии рядовой Синеглазов Анатолий Штурмовая группа под командованием гвардии рядового Анатолия Синеглазова выполняла боевую задачу по обнаружению позиций противника, выявлению долговременных укрепленных сооружений и бронированной техники, корректировке огня российских артиллерийских расчетов.

В ходе ведения наступательных действий на заданном участке в районе тактически важного населенного пункта, Анатолий вместе с подчиненными скрытно выдвинулся на линию боевого соприкосновения.

Под непрекращающимся огневым воздействием со стороны противника, гвардии рядовой Синеглазов грамотно руководил подчиненным личным составом, быстро ориентируясь в меняющейся обстановке на поле боя. Анатолий выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, координаты которых незамедлительно передавал на позиции российской артиллерии для поражения и корректировал её огонь.

После окончания боя Анатолий вместе с подчиненными подготовил несколько скрытых блиндажей, замаскировав их, используя подручные материалы. На протяжении двух последующих дней, не раскрыв своего местоположения, группа Анатолия вела наблюдение за противником и передавала на пункт управления артиллерией координаты целей для поражения, в результате чего позиции врага были уничтожены вместе с находящимися там боевиками и техникой.

Благодаря грамотному и уверенному управлению подразделением, гвардии рядовой Анатолий Синеглазов создал условия для полного разгрома врага на вверенном участке.

https://t.me/rabotaembrat/9389

Сержант Гришин Сергей Группа штурмовиков под командованием сержанта Сергея Гришина получила боевую задачу захватить опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов.

Гришин определил пути скрытного подхода к вражескому опорнику с разных направлений, используя рельеф местности.

Подобравшись к позициям противника, Сергей вскрыл места расположения наблюдательных

постов, что позволило бойцам атаковать опорный пункт неожиданно для врага. Сержант Гришин одним из первых ворвался на опорник и, действуя смело и решительно руководил стрелковым боем. Не выдержав активного напора российских штурмовиков, понесшие значительные потери украинские боевики, отступили.

После боя Сергей организовал перегруппировку личного состава и оборону занятых позиций, в готовности отражать контратаки.

Благодаря мужеству, смелости сержанта Сергея Гришина группа выполнила поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку поселок.

https://t.me/rabotaembrat/9405

Ефрейтор Черкасов Денис Ефрейтор Денис Черкасов, действуя в составе эвакуационной группы, выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых российских военнослужащих с передовых позиций в медицинские учреждения.

Неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными артиллерийскими обстрелами и атаками FPV-дронов противника, Денис оказывал первую и неотложную помощь раненым бойцам, лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также эвакуировал пострадавших в безопасный район.

Всего в ходе специальной военной операции Денис Черкасов оказал медицинскую помощь более 70 военнослужащим.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки ефрейтора Дениса Черкасова способствовали сохранению жизни и здоровья наших бойцов, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9391

Гвардии рядовой Рыжков Виктор Гвардии рядовой Виктор Рыжков выполнял задачи по установке минно-взрывных заграждений на танкоопасных направлениях.

Работая в паре с товарищем, получил задачу обеспечить минирование прохода в танковом рве, вблизи позиций украинских боевиков.

Дождавшись сумерек, Виктор вместе с товарищем, грамотно и скрытно передвигаясь по местности, подобрались к позициям противника и установили четыре мины, углубив их в грунт и замаскировав растительностью. Установив мины, бойцы начали движение в направлении позиций российских войск.

Противник обнаружил передвижение российских саперов и начал вести минометный обстрел, в результате которого один из бойцов получил ранение ноги. Рыжков оперативно оказал первую помощь раненому товарищу и сбил вражеский дрон-камикадзе. Успешно добравшись до позиций, он передал товарища медикам для эвакуации в медицинское учреждение.

В результате умелых и самоотверженных действий группы гвардии рядового Виктора Рыжкова, на следующий день на установленном минном поле была уничтожена боевая машина пехоты иностранного производства и нанесены потери живой силе противника.

https://t.me/rabotaembrat/9404

Рядовой Бондаренко Анатолий Подразделение, в составе которого действовал рядовой Анатолий Бондаренко, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже.

В ходе ведения разведки при помощи БпЛА Анатолий Бондаренко обнаружил скрытное передвижение техники противника в направлении позиций российских войск и оперативно передал координаты артиллерийским расчетам.

Получив координаты скопления украинских боевиков, артиллеристы быстро и точно навели орудия на цель и открыли огонь. Неся большие потери в личном составе и технике враг начал спешно отступать.

Продолжая ведение воздушной разведки, Анатолий оперативно корректировал артиллерийский огонь по отступающему противнику. Точно рассчитанные координаты и оперативная выдача информации рядовым Бондаренко не дала противнику возможности укрыться от огня российских артиллеристов.

Смелые и профессиональные действия рядового Анатолия Бондаренко способствовали эффективному управлению огнем артиллерийских подразделений и отражению атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/9411

Гвардии ефрейтор Путилов Александр Гвардии ефрейтор Александр Путилов, действуя в составе расчета артиллерийского орудия занимал замаскированную огневую позицию, обеспечивая огневую поддержку российским подразделениям в обороне.

Командир орудия получил целеуказание уничтожить боевую машину пехоты противника, которая, ведя огонь из укрытий, прикрывала атаку украинских боевиков.

Расчет оперативно подготовил орудие к ведению огня. Путилов, производил подготовку боекомплекта для орудия. Подготовив боекомплект к ведению огня, Александр по приказу командира орудия, занял место стрелка воздушного прикрытия и обнаружил БПЛА противника, приближающийся к огневой позиции гаубицы.

Местоположение расчёта было обнаружено вражеской разведкой и по позиции российских артиллеристов был нанесён удар. В результате близких разрывов, второй номер расчета получил серьезное ранение, остальные артиллеристы получили легкую контузию. Невзирая на полученные ранения, Путилов продолжил вести огонь по БПЛА противника и меткими очередями поразил дрон.

Несмотря на продолжающийся неприцельный обстрел расчет нанес огневое поражение по координатам позиции БМП противника и, получив подтверждение попадания, направился к автомобилю для эвакуации. Путилов на своих плечах вынес раненого товарища и погрузил в транспорт.

Благодаря стойкости и мужеству гвардии ефрейтора Александра Путилова боевая задача была выполнена, сбит БПЛА противника, сохранены жизни расчета и орудие.

https://t.me/rabotaembrat/9413

Гвардии младший сержант Разумов Виталий Штурмовая группа, в составе которой гвардии младший сержант Виталий Разумов выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта украинских боевиков на важном направлении действий российских войск скрытно двигалась по местности.

Группа была обнаружена вражеским наблюдателем. Завязался ожесточенный бой. Разумов быстро сориентировавшись в обстановке занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил вражеского стрелка, но и сам получил сквозное пулевое ранение ноги. Несмотря на ранение продолжил вести огонь по вражеской пулемётной огневой точке.

Прикрывая действия группы, Разумов обеспечил выход российских штурмовиков во фланг оборонительных позиций противника. Группа, ворвавшись в окопы противника, в первые минуты уничтожила трех боевиков, вынудив остальных спешно покинуть опорный пункт. Гвардии младший сержант Разумов продолжая действовать в составе группы оборудовал огневую точку для обороны и удерживал позицию до подхода основных сил.

Благодаря самоотверженным действиям и мужеству гвардии младшего сержанта Виталия Разумова, штурмовая группа получила тактическое преимущество и успешно выполнила поставленную боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9414

Военнослужащий Ахмедов Ильяс Уроженец дагестанского города Каспийска старшина 71-го полка, командир расчёта Ильяс Ахмедов находится в зоне СВО с 5 августа 2023 года.

За 15-дневное удержание позиций вместе с сослуживцами он награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

https://t.me/specnazAlpha/33777

Рядовой Верещака Александр Когда штурмовая рота отправляется на боевую задачу, на плечи старшего водителя рядового Александра Верещаки ложится ответственность за доставку боеприпасов, провизии и снаряжения.

«Машина загружается боекомплектом и едой до потолка. Моя задача – вовремя доставить всё к указанной точке. – Сейчас много FPV-дронов, которые значительно усложняют езду. Но мы всегда находим выходы, подстраиваем маршруты движения».

Старший водитель штурмовой роты Александр Верещака начинал службу в зоне СВО штурмовиком, пять месяцев подряд с автоматом наперевес освобождал населённые пункты от боевиков.

https://t.me/mod_russia/48421

Гвардии лейтенант Пигин Леонид Заместитель командира разведывательного батальона Центрального военного округа гвардии лейтенант Леонид Пигин.

Орден Мужества, три медали «За отвагу» и медаль «За храбрость».

Он прошёл через горячие точки, длительные командировки, закалившие его характер. Но настоящая проверка на прочность ждала его в зоне специальной военной операции.

БТР Леонида пробился через засаду противника, преодолел две полосы инженерных заграждений и на позициях неприятеля подорвался на противотанковой мине. В боевой машине начался пожар. У Леонида был повреждён позвоночник, работала только одна рука, двигалась голова и чуть-чуть плечо. Но даже в таком состоянии он не сдавался.

Вражеский БпЛА сбросил боеприпас на машину, но, к счастью, обвесы БТР спасли Леонида от прямого попадания.

Почти двое суток гвардии лейтенант Леонид Пигин провёл в тяжелейшем состоянии в подбитой машине посреди зимнего холода. Как только наши воины смогли оттеснить врага на несколько сотен метров от того места, эвакуационные группы сразу же бросились спасать Леонида. Пульса не было, дыхания тоже. Дважды пережил клиническую смерть.

Затем начался долгий и трудный путь восстановления… Через несколько месяцев гвардии лейтенант Пигин вернулся в строй.

– После отпуска я вернулся с новыми силами, готовый выполнять любой приказ во имя нашей Родины, – говорит Леонид. Подробнее читайте по ссылке:

http://redstar.ru/on-vyzhil-dlya-budushhej-pobedy/ Военнослужащие спецназа группировки войск «Центр» подошли к Тимофеевке с рассветом. Из-за тумана боевики ВСУ не смогли обнаружить российских военнослужащих.

«С рассветом подошли к Тимофеевке, погода нам благоволила. Непосредственно у позиций ВСУ начались бои. Мы заходили небольшими группами с флангов», – рассказал командир группы Дмитрий Трунин.

Противник, не ожидая атаки, спешно пытался организовать оборону населенного пункта. Но пока одна группа отвлекала на себя основное внимание, другие подразделения спецназа обошли противника с флангов и уничтожили украинских неонацистов.

После уничтожения основных сил ВСУ остатки гарнизона, которые не успели сбежать со своих позиций, сдались в плен. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/48315 Гвардии лейтенант Александр Орехов — командир роты инженерных заграждений. Его задача — перекрывать проходы врагу с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

«Мама всегда учила: надо людям помогать!» — поделился Александр. Это правило, которое он старается не нарушать, однажды спасло жизнь его расчёту. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1385 Ефрейтор Артём Алексеевичев — наводчик пулеметного взвода. Его задача — обнаруживать и уничтожать противника на легкобронированной технике. Артём и его команда успешно уничтожили три единицы техники противника в н.п. Архангельское, в том числе БТР американского производства M-113. В этом небольшом сюжете — кадры их боевой работы. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1390 Герой России гвардии младший сержант Константин Молчанов родился в 1987 году в Узбекской ССР, а вырос в Алтайском крае. В сентябре 2022 года он был призван защищать Родину в рамках частичной мобилизации и по сей день продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.

В этом небольшом сюжете вы увидите кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВ (командир – Герой России капитан Рустам Хасанов, наводчик – Герой России сержант Виталий Зикратьев, а Константин в этом экипаже — механик-водитель). См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1397

Военнослужащий Хрусталев Сергей Сергей Хрусталев наступил на мину в зоне боевых действий и потерял ногу. Когда мужчина попал в госпиталь, за ним ухаживала санитарка по имени Алина, ранее они уже были знакомы. Девушка понравилась бойцу еще в первую встречу. Пока Сергей лежал в больнице, их общение с Алиной перетекло в нечто большее.

«Такой себе жених из меня был: без ноги, с депрессией. Но именно Алина дала мне сил», — поделился Сергей.

После выхода из госпиталя военный сделал Алине предложение. Невеста ответила: «Да!» Спустя семь месяцев пара поженилась. В ЗАГС жених пришел в военной форме и с наградой. Совсем недавно Сергей Хрусталев получил орден Мужества за участие в одних из самых тяжелых боев в ЛНР.

https://t.me/specnazAlpha/33658 Герой России Сергей Кузьминчук назначен инспектором по Камчатскому краю.

Участник проекта «Время героев» проходил обучение у ведущих руководителей страны. Сергей Кузьминчук подчеркнул, что работа на благо родного Дальнего Востока накладывает на него значительную ответственность.

«На этой новой должности я буду основываться на принципах служения обществу и стремлении к достижению реальных результатов для населения. Верховный главнокомандующий обозначил развитие Дальнего Востока как ключевую задачу России на XXI век, и я планирую внести свой вклад в реализацию этой цели!», - отметил военнослужащий.

За выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции в 2022 году Кузьминчук был награжден званием Героя России и медалью Суворова.

Мы о нём писали в 18 выпуске

https://t.me/strana_geroev/5411

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военный и государственный деятель самопровозглашённой ЛНР (Луганской Народной Республики). Один из лидеров группы, "31-й казачий округ Войска Донского". В сентябре 2014 года был назначен военным комендантом и временно исполняющим обязанности мэра города Первомайск. 02.12.2014 года Игорь Плотницкий утвердил Ищенко в должности временного народного мэра города Первомайска. За две недели до гибели Евгений Ищенко получил звание генерал-майора. 18.01.2015 был представлен к награждению медалью "За отвагу" 1 степени № 0196 Луганской Народной Республики. Погиб при обстреле автомобиля неизвестными лицами на трассе Первомайск — Лисичанск, в сторону города Горское, за 1 км от поворота к посёлку Родина. https://vk.com/wall-214486361_117185 Гвардии старший лейтенант.

Позывной: "Малой" Командир штурмовой роты мотострелкового батальона 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им А.В. Захарченко. Александр Николаевич командовал штурмовой группой в сложнейших боях при освобождении Мариуполя, Марьинки, Красногоровки и на других важных направлениях. Его боевые товарищи были готовы отдать жизнь за своего командира. Однако так случилось, что командир отдал свою жизнь ради спасения своих подчинённых Во время освобождения Красногоровки он вывел личный состав без потерь, но ценой своей жизни для спасения других. Указом Президента Российской Федерации в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации награждён медалью: "За Отвагу". За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества. За проявленное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Чижову Александру Николаевичу было присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно. https://vk.com/wall-214486361_117335 Роман родился в г.Иркутске. Его дедушка - подполковник ФСБ, а прадед - участник Великой Отечественной войны. В этой семье было суждено родиться мужественным и отважным. Он был вторым ребёнком в семье. В начальных классах Рома увлёкся самбо. При этом и лыжи, и волейбол он тоже не забывал. После окончания 9-го класса поступил в строительный техникум на специальность «мастер по отделочным работам». В 19 лет отправился на срочную службу в армию. Служил в г.Юрга Кемеровской области, в мотострелковых войсках. После года армейской службы решил продолжить службу в Вооружённых Силах РФ по контракту. Рядовой 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады Ветров Роман Олегович погиб смертью храбрых во время спецоперации в Донецкой области. Это случилось 25 апреля 2022 года около посёлка Ямполь. Осколочное ранение оказалось смертельным. Имеет награды и благодарности от командования. Награждён посмертно орденом Мужества. В июне 2023 года в МБОУ г.Иркутска «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №19» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу Иркутска Роману Ветрову. https://vk.com/wall-222921857_27578 Гвардии рядовой.

30-я гв. ОМсБр.

Позывной: "Пономарь". Родился в городе Чкаловске на севере Таджикистана.

В 2000 году семья переехала в Тайшет, где Олег Валерьевич окончил школу №85 и начал свой трудовой путь. В ноябре 2023 года заключил контракт с Министерством Обороны РФ и отправился в зону боевых действий для участия в специальной военной операции. 20.02.2024 года. Олег Валерьевич Героически погиб при выполнении боевого задания. В Тайшете остались его мама и два брата. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_116970 90 танковая дивизия 6 полк, 1 рота.

Позывной: "Цезарь". В июле 2024 года Андрей заключил контракт с Министерством Обороны РФ и отправился в зону боевых действий для участия в специальной военной операции. 02.12.2024 года. Андрей Евгеньевич Героически погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_117207 Заместитель командира мотострелкового взвода.

В/ч 41867 428 МСП

3 батальон, 1 взвод, 11 рота.

Позывной: "Хороший". На специальной военной операции по мобилизации с 27.09.2022 года. Он был не только заместителем командира, но опорой для своих братьев по оружию, дарившим уверенность и надежду в самые тяжелые моменты. Имя Героя будет вечно жить в памяти тех, кто ценит любовь к Родине и патриотизм. За отличные показатели в боевой подготовке, полевой выучке, за особые отличия при несении боевой службы и боевого дежурства Награждён ведомственной медалью "За воинскую доблесть". Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_117041 Антон родился в г.Иваново Ивановской области. В 6 лет родители привели Антона в спортивную школу ушу. К 13 годам Антон стал кандидатом в мастера спорта, был победителем многих соревнований, в том числе Первенства России. В 2006 году Антон поступил в 1 класс МБОУ «Гимназия №23». С первого класса пробовал писать стихи. В 2011 году в семье родилась сестра Антона.

В 2013 году семья переехала жить на Крайний Север - в город Надым, где Антон поступил в 8 класс с физико-математическим уклоном МОУ «СОШ №6 с углублённым изучением отдельных предметов». Класс оказался очень дружным и за два года учёбы у Антона появились настоящие друзья. В 15 лет Антон задумался о своём дальнейшем жизненном пути и, неожиданно для всех, сказал, что хочет уйти после 9 класса. Антон выбрал Кадетский корпус Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Начался новый этап в жизни Антона. Казарменные будни, новые испытания, трудности. Но он ни разу не пожалел о своём выборе. За два года сложился большой сплочённый коллектив. Командиры были строгими, но всегда помогали и поддерживали во всех начинаниях. В 2017 году он успешно сдал экзамены и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Его сразу поставили на должность заместителя командира взвода. Снова новый коллектив, новые друзья, командиры. Вся семья им очень гордилась. Учась на 3 курсе, Антон встретил свою будущую жену. 12 июля 2022 года состоялась их свадьба. 4 февраля 2023 года Антон закончил ТВВИКУ в звании лейтенанта и был распределён в войсковую часть 11105 г.Мурома на должность командира эвакуационно-спасательного взвода роты специальных работ инженерного батальона. Год бесконечных командировок. Супруга, как настоящая жена офицера, всегда следовала за ним, помогала и поддерживала. В конце февраля 2024 года гвардии лейтенант Катюнин Антон Андреевич получил приказ о направлении в зону СВО. Работа заключалась в установке минно-взрывных заграждений на Харьковском направлении. Служил самоотверженно, во всех заданиях принимал участие лично, старался быть всегда впереди и не прятался за спинами подчинённых. Не скрывал, что страшно, но говорил, что работу выполнять нужно. Антон погиб 5 июня 2024 года под Волчанском. При выполнении очередной боевой задачи получил тяжёлое ранение, подорвавшись на фугасной мине противника направленного действия. Спасти его не удалось. При жизни Антон был представлен к наградам: медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Кавалер ордена Мужества, посмертно. Антона похоронили со всеми воинскими почестями на Аллее Славы г.Тюмени. https://vk.com/wall-222921857_27459 Рядовой Бурчик Дмитрий Рядовой Дмитрий Бурчик в одиночку остановил отряд ВСУ Дмитрий пошёл в армию в 21 год. Как оказалось, о военной службе он мечтал давно, но ни с кем этим не делился. Во время призывной кампании его не взяли из-за проблем со здоровьем, дали отсрочку. Из-за чего, друзья точно не знают. Он сам, шутя, говорил:

«Я по габаритам не прошёл, рост большой, да и вес немалый. Не зря меня в "Три толстяка" взяли на работу».

Так назывался ресторан, в котором Дима работал охранником. Там его тоже хорошо помнят. Официанты говорят, что все скандалы он усмирял словом, без рук: «Это был парень с доброй улыбкой. По размерам — богатырь, но по характеру — душа-человек. Он этой своей добротой даже пьяного мог пронять». Шла вторая неделя специальной военной операции на Украине — рядовой Дмитрий Бурчик вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу в Донбассе. Незадолго до начала СВО он подписал контракт. Подразделение двигалось по заснеженной дороге. Холодный март посыпал землю белым снегом, на котором оставляли следы гусеницы русских БМП. Внезапно — свист и грохот. Наши попали под миномётный обстрел. Следом заговорили пулемёты. Надо было уходить. Но кто прикроет отход? Конечно, Дима. Даже если бы ему приказали отступать, он бы остался здесь. Внезапно острая боль пронзила ногу. Наскоро затянув жгут на ране, Дмитрий занял позицию, открыл ответный огонь и не давал врагу сделать ни шагу. Нацисты не решились выдвинуться из своих укрытий. Они и предположить не могли, что дорогу им перекрыл один раненый русский солдат. Когда огонь затих, наши вернулись за Дмитрием. Истекающего кровью, его вынесли с поля боя и вертолётом доставили в госпиталь. Но кровотечение оказалось слишком сильным… 5 сентября, в день открытия мемориальной доски в память о его подвиге, маме Дмитрия передали награду сына — орден Мужества. https://t.me/tsargradtv/99337 Капитан Цыденов Донир 30 января 2025 года в ходе выполнения специальных задач в н.п. Великая Новосёлка погиб командир 3-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й общевойсковой армии (ГВ «Восток») ВВО капитан Цыденов Донир Бадмаевич, выпускник НВВКУ 2022 года. Был членом сборной училища по армейскому рукопашному бою. За мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач капитан Цыденов был награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью «За храбрость» II степени, медалью «За боевые отличия». Посмертно представлен ко второму ордену Мужества. https://t.me/okspn/35273 Гвардии капитан Умаров Бауржан 16 января в Оренбургской области в последний путь проводили гвардии капитана Бауржана Умарова, офицера 14-й гв. бригады армейского спецназа России. В ноябре 2010 года Бауржан был призван на срочную службу, попал в 14-ю ОБрСпН, где и подписал контракт, оставшись служить в бригаде. В 2015 году поступил в РВВДКУ, после окончания которого в 2020 вновь вернулся в свою бригаду. Участник СВО с первых дней, сначала как командир группы, потом командир роты, а следом и как начальник штаба отряда. За время службы также выполнял боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике. За мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач был неоднократно награжден государственными наградами: орден Мужества

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами

две медали «За отвагу»

медаль «За храбрость» II степени

медаль Суворова

медаль Жукова

посмертно представлен к ордену Александра Невского. https://t.me/okspn/35196 Гвардии старший прапорщик Медков Артём Гвардии старший прапорщик Артем Медков, инструктор группы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. С 2016 по 2019 служил в 96-й бригаде разведки ЗВО. С 2020 переведен в 45-ю ОБрСпН ВДВ. Участник операции в Сирийской Арабской Республике. Участник СВО с первых часов, в том числе участвовал в Гостомельском десанте. Далее выполнял боевые задачи на различных направлениях, в общей сложности провел в зоне СВО 16 месяцев. 11 декабря 2023 года группа, в составе которой был старший прапорщик Медков, выполняла боевую задачу в населенном пункте Крынки. В ходе боя ранение получил командир группы, тогда Артем взял командование на себя. Несмотря на ранение ноги продолжал руководить разведчиками, смог увести группу в укрытие. Несмотря на это, погиб в результате удара БПЛА противника. Указом от 27 июля 2024 года гвардии старшему прапорщику Артему Медкову присвоено звание Героя России посмертно. Также был награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова. https://t.me/okspn/35198 Гвардии капитан Николаев Александр Герой России, кавалер четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу» Александр «Прибой» Николаев. 28.02.1973-07.02.2024 Прибой был выпускником НВВКУ, после выпуска служил в отдельной бригаде спецназа ГРУ. Прошел все знаковые события вместе с ЧВК «Вагнер». Боевой путь СВО Александр прошел в составе одного из подразделений 45-й бригады ВДВ. 10 февраля Александра Юрьевича с воинскими почестями похоронили на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье. https://vk.com/wall-128602810_267782 Военнослужащий Новиков Евгений Новиков Евгений Александрович родился 17 августа 1969 года в г.Барнауле Алтайского края. Евгений служил в 350-м гвардейском парашютно-десантном Краснознамённом ордена Суворова полку 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССР в Афганистане. Как говорят воины-«афганцы» - «попал под вывод», его призвали в 1987 году, до окончания военных действий оставалось два года. Был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Убрал голубой берет в шкаф и решил, что отвоевался. Вчерашний дембель Евгений понял, что всё самое дорогое нуждается в защите и на «гражданке». Так Женя оказался в Омской школе милиции, затем с 1990 года работал в оперативно-поисковом отделе уголовного розыска УВД Алтайского края, где зарекомендовал себя исполнительным и дисциплинированным работником. В течение двух лет прохождения службы командиром отделения неоднократно поощрялся за высокую раскрываемость преступлений. Параллельно окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. Кандидат юридических наук. В 1995 году снова уехал на войну в составе сводного отряда УВД, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Там пригодился афганский опыт. С 1998 года Евгений Александрович в родном Барнауле активно включился в работу краевого ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание молодёжи, был избран на должность Председателя исполкома Алтайского отделения АКО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана Алтайского края». Являлся кандидатом в мастера спорта по боксу, рукопашному бою, имел разряды по плаванию, парашютному спорту, стрельбе. В ДНР между своими задачами по доставке гуманитарных грузов выкраивал время поиграть в футбол с местными мальчишками, которые давно не видели ничего, кроме обстрелов. Был избран заместителем председателя Общественной палаты Алтайского края в 2010 году. Не мог жить без гор Алтая, много путешествовал, участвовал в различных восхождениях на горные вершины. Получил второе высшее образование в Алтайском филиале Санкт-Петербургского университета управления и экономики по специальности «Менеджмент организации». Евгений Александрович являлся руководителем исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Алтайском крае с 2015 года. Болел сердцем за нашу память, память предков, проводил многочисленные встречи со школьниками города в рамках этого движения. В феврале 2022 года, когда стало известно о начале СВО, Евгений решил защищать Родину. Но в тот период времени для подписания контракта он не проходил по возрасту. Получил отказ дважды. Поняв, что из-за военных действий страдает мирное население, принял решение поехать в зону боевых действий с гуманитарной миссией в качестве волонтёра, одновременно понимая, что когда поможет старикам, детям, то вернётся туда с автоматом, как тогда, в Афганистане, защищать Родину. Последние четыре года своей жизни Евгений разделил со своей женой, к сожалению, брак любящие друг друга люди заключить не успели, планировали совершить этот серьёзный шаг по приезде со специальной военной операции. Жизнь Евгения оборвалась глубокой ночью 10 июля 2022 года во время артиллерийского обстрела на одном из складов в г.Шахтёрске ДНР. Прощание с Евгением состоялось в его день рождения,17 августа 2022 года. Евгению исполнилось бы в этот день 53 года. Похоронен Евгений Новиков в воинском секторе Власихинского кладбища г.Барнаула. Указом Президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, Новиков Евгений Александрович посмертно награждён орденом Мужества. 9 декабря 2023 года, в День героев Отечества, в МБОУ «СОШ №55» г.Барнаула состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию Парты Героя в честь выпускника школы Новикова Евгения Александровича. https://vk.com/wall-222921857_27342 Майор Безруков Роман Военный врач, командир 347-го отдельного медицинского батальона майор Роман Безруков, родившийся в Алтайском крае, погиб на СВО, спасая бойцов на передовой. У него остались пожилые родители, жена и трехлетняя дочь. За время СВО Безруков провел около 30 тысяч операций, он считался одним из самых известных врачей среди военных. Похоронили Романа в его родном селе Баево Алтайского края. https://t.me/vkrace1/32460 Младший лейтенант Пикулев Андрей Пикулев Андрей Романович родился 18 мая 2002 года в г.Сосновоборске Красноярского края. Андрей учился в МАОУ «ООШ №3» г.Сосновоборска, учился хорошо, параллельно занимался спортом, в том числе борьбой. Занимал призовые места. По окончании школы Андрей поступил учиться в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» по специальности «техник-механик», где учился 4 года. Окончил техникум в 2022 году. Андрей разбирался в автомобилях, любил их и любил ездить на них. 24 ноября 2022 года Андрей ушёл в армию на срочную службу. Служил в мотострелковых войсках в г.Елань Екатеринбургской области, через полгода он ушёл со срочной службы служить по военному контракту. Полгода служил по военному контракту, учась в воинской части и на полигонах, после чего был отправлен служить в зону СВО. Первое время он был в разведке, там он показал себя с лучшей стороны. Про свои подвиги он старался ничего не рассказывать. В скором времени Андрей получил офицерское звание «младший лейтенант», после чего был переведён в штурмовое подразделение, был назначен командиром взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. Андрей был в отпуске всего один раз, он женился и сыграл свадьбу. После Рождества он уехал обратно в зону СВО. Практически сразу ушёл на боевое задание, этот бой был долгим. И вот он вышел на связь, позвонил жене и сообщил о своём первом ранении. У Андрея было освобождение по ранению. Это был май 2024 года, близкие люди смогли поздравить любимого защитника с днём рождения. Андрею исполнилось 22 года. 21 мая 2024 года родные уехали домой. Андрея отправили на боевое задание и меньше, чем через месяц он был снова ранен. Спустя неделю Андрей ушёл на боевое задание в последний раз. Пикулев Андрей Романович был похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы г.Сосновоборска. https://vk.com/wall-222921857_27653 Военнослужащий Олзей Уран-Сай Олзей Уран-Сай Мергенович родился 25 марта 1990 года в с.Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва. Учился в Эрзинской, Бай-Хаакской средних школах, успешно окончил МБОУ «СОШ №12 имени Воинов-интернационалистов города Кызыла Республики Тыва». После окончания средней школы в 2008 году Уран-Сай сразу поступил на работу в Тувинскую государственную филармонию им. В. Халилова на должность звукооператора. С 2009 по 2010 годы служил в рядах Вооружённых Сил РФ. После службы вернулся в Тувинскую государственную филармонию им. В.М. Халилова и 15 лет работал в качестве главного звукорежиссёра. За время работы прошёл стажировки: в 2014 году в Алтайской государственной академии культуры и искусств по специальности «звукооператор» и в 2022 году в Центре научно-технической информации «Прогресс» г.Санкт-Петербурга по специализации «Звукорежиссура». В 2012 году восстанавливал вместе со всеми добровольцами один из самых крупных и известных буддийских монастырей Устуу-Хурээ. Уран-Сай был спортивным, участвовал во всех проводимых спортивных мероприятиях Министерства культуры, филармонии, был нападающим, сильнейшим игроком хоккейной команды филармонии «Адыглар» («Медведи»). На протяжении многих лет он являлся членом оргкомитета и главным звукорежиссёром Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». В сентябре 2022 года Уран-Сай Мергенович был мобилизован на специальную военную операцию. 23 февраля 2023 года, отдавая долг Родине, героически погиб. Указом Президента Российской Федерации посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_27791 Доброволец Ефремов Сергей Позывной – «Кубинец». В воскресенье в зоне боевых действий в Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он возглавлял приморский добровольческий отряд «Тигр». Автомобиль, в котором Сергей Ефремов возвращался с боевого задания, подорвался на мине. В машине находились несколько бойцов. Ранения двоих из них, в том числе Ефремова, оказались смертельными. Ефремов возвращался с вылазки на линию боевого соприкоснования, откуда он вывозил раненых. На обратном пути машина подорвалась на противотанковой мине.

Кадровый военный, он был выпускником Рязанского высшего училища ВДВ, служил в морской пехоте ТОФ во Владивостоке. На СВО он отправился вслед за сыном в 2022 году. Тот в какой-то момент пропал со связи – сын Ефремова пошёл по стопам отца и также служил офицером в морской пехоте. Отец отправился на его поиски в зону боевых действий. Сын нашёлся, а Сергей нашёл себя на фронте. С самых первых дней он стоял у истоков приморского добровольческого отряда «Тигр» В 2024 году ветерана специальной военной операции назначили вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику. Но долго работать в кабинете ему не пришлось. После вторжения ВСУ в Курскую область, Сергей приступил к формированию второй очереди отряда, сам возглавил его, и взяв отпуск, отправился на фронт. Сергей Ефремов встретил Новый 2025 год во Владивостоке. Он прилетал в краткосрочный отпуск к семье. Тогда все обратили внимание, как похудел этот гигант. «Ну, да, 16 кило минус за полгода, но под камуфляжем это не заметно», - шутил он. После демобилизации из вооружённых сил Сергей Ефремов занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, где в своё время закончил суворовское училище, исполнял обязанности заместителя руководителя по финансам всероссийского ДОСААФ. Награжден орденом Мужества и знаком отличия Георгиевский Крест IV степени, после начала боев на Украине ему присвоили звания «Герой Приморья» и «Герой ДНР». Ему был 51 год. Источник Военнослужащий Коломийцев Николай Коломийцев Николай Николаевич 24.10.1998 — 20.01.2025. Героически погиб при выполнении боевого задания на Запорожском направлении. https://t.me/geroirossii/7952 Младший лейтенант Киреев Вадим Киреев Вадим Анатольевич родился 8 августа 1991 года в с.Большое Султаново Курганской области. В возрасте 7 лет переехал в город Тюмень.

В 2009 году окончил МАОУ «СОШ № 9 города Тюмени с углублённым изучением краеведения». Ушёл в армию в 2009 году. Получил звание «сержант» и должность командира танка Т-72. Всю жизнь Вадим мечтал быть военным. Демобилизовался в 2010 году. Поступил в Профессиональное училище №34, окончил его в 2011 году по специальности «слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда». В 2015 году окончил ТюмГНГУ по направлению «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», параллельно учился на машиниста башенного крана, так и остался в этой профессии. Считался одним из лучших крановщиков Тюмени. В 2016 году женился, в этом же году родилась дочь и в 2019 году - сын. Контракт подписал 31 июля 2023 года. Семья уважала его решение и молилась за него каждый день. До 01.12.2023 года числился в в/ч 22316, 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия. С 1.12.2024 года переведён в в/ч 93992. Ушёл сержантом в танковые войска и взял себе позывной «Каспер». За трезвый ум и справедливость Вадима Анатольевича сразу сделали командиром взвода. В дальнейшем получил звание младшего лейтенанта. 19 января 2024 года на окраине н.п.Авдеевка младший лейтенант Киреев В.А. повёл в бой сводное подразделение. В результате ожесточённых боёв подразделение Киреева В.А. захватило целевой рубеж. Несмотря на критическую обстановку, находясь под обстрелами артиллерии, атаку дронов, бронетехнику противника удержал рубеж, перейдя в круговую оборону. Героические действия младшего лейтенанта Киреева Вадима позволили занять более выгодные рубежи, предотвратили потери среди личного состава и лишили противника возможности продолжать бои на обороняемом Киреевым В.А. участке. Младший лейтенант Киреев Вадим Анатольевич награждён медалью «За отвагу» и посмертно орденом Мужества. Киреев Вадим Анатольевич погиб 23 января 2024 года. 2 октября 2024 г. в МАОУ «СОШ № 9 города Тюмени с углублённым изучением краеведения» открыли Парту Героя памяти Киреева Вадима. https://vk.com/wall-222921857_27506 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Брат за брата - Третий год плечом к плечу

Клип, снятый парнями 116 стрелкового полка, на песню, написанную ими же.

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