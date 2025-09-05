Как 224 года назад Россия спасла Грузию от уничтожения

О чём забыли жители некогда самой богатой советской республики?

Грузинская катастрофа

Известнейший грузинский историк Зураб Авалишвили писал в начале ХХ века:

Присоединение Грузии не было целью, к которой издавна и сознательно стремились. Не приходилось бороться с встречным влиянием других европейских держав, Россия не имела в Грузии никаких экономических интересов, не могла она ее привлекать и в видах «исправления» границ, но сама Грузия искала помощь России и, не удовлетворяясь протекторатом, искала более тесного единения.

В ответ на это искание последовало присоединение Грузии. Тяготение ее к России и составляет отличительную черту всего этого события. Не последовательные усилия русской дипломатии, а настойчивое искание русского подданства со стороны грузинских царей повлекло за собой присоединение Грузии.Поразительный факт: император Павел I долгое время совершенно не собирался присоединять Грузию. В ответ на продолжающиеся уже не первое десятилетие настойчивые просьбы о русском подданстве, он весной 1799 года лишь подтвердил действие Георгиевского трактата, заключенного с грузинским царством Картли и Кахетии в 1783 году.Император Павел IСразу после этого в столицу Грузии — Тифлис (сейчас Тбилиси) был отправлен русский посол с четкими инструкциями: предпринять все возможные усилия для защиты независимости Грузии, чьи совсем небольшие владения лежали в тесных горных долинах, окруженные враждебным миром ислама. Зажатые между Турцией и Ираном с одной стороны и горными племенами Кавказа с другой.Но царь Георгий XII, правивший Картли и Кахетией, видел, что маленькой и слабой Грузии не выжить в одиночку. Его страна в то время переживала самый тяжелый кризис в своей истории. Устаревшие феодальные порядки грузинского общества совершенно не отвечали реальности XIX века.В царской казне не было денег, сбор налогов оказался почти невозможен из-за своеволия грузинской знати, армия была мала, плохо обучена и совсем плохо вооружена, в случае войны она не смогла бы противостоять не только таким гигантам Востока, как Турция или Персия, но даже набегу войск любого кавказского ханства.В стране не было единства, аристократы насмерть боролись за власть, Претенденты на престол открыто вели переговоры с турками и персами, рассчитывая на иностранную военную помощь.Грузинский народ находился на грани вымирания, его ждала неизбежная участь раствориться среди множества окружающих его мусульманских племен. Демографические данные демонстрируют свидетельства национальной катастрофы. Если в XII веке население Грузии составляло более семи миллионов человек, то в конце XVIII века осталось менее 700 тысяч грузин, которые постоянно гибли от регулярных нападений турок и персов, голода и междоусобных войн.Дворец князей Дадиани в Горди (не сохранился до наших дней)С каждым столетием территория Грузии становилась все меньше. Если в годы правления царицы Тамары (начало XIII века) границы этого государства упирались в два моря: Черное и Каспийское, на севере доходили до половецких кочевий, а на юге до Трапезунда и Эрзурума, то в 1800 году они съежились до окрестностей Тифлиса и Кутаиси. Когда-то великую страну можно было объехать за один день.

Расколотая страна

Могущественная Грузинская держава, в Средние века внушавшая страх своим врагам от турок-сельджуков до султанов Египта, распалась еще в XV веке. Тогда образовалось три маленьких царства: Картли, Кахетия и Имеретия, то враждующие между собой, то заключающие непрочные союзы. В этих двух государствах правили разные ветви одной и той же династии — Багратидов.

Также имелся целый ряд получивших независимость княжеств: Мегрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия. Все грузинские государства были завоеваны сначала монголами, потом Тамерланом, правителем Средней Азии, а затем турками и персами.

При этом Имеретия, Мегрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия считались вассалами Османской империи, а Картли и Кахетия попали под власть Персии. Власть мусульман над христианской страной была ужасной, она сопровождалась национальным угнетением и беспощадным ограблением народа. У грузин забирали почти всё, чтобы голодающий народ слабел и не мог поднимать восстания. Ираклий II, царь Картлийско-Кахетинского царства

Три грузинских царства существовали до 1762 года, когда из-за недальновидной политики персидского шаха, назначавшего грузинских царей, Ираклий II, царь Картли, смог унаследовать престол Кахетии, где правил его отец. Но объединенное государство Картли-Кахетия оставалось слабым и непрочным. Ираклий постоянно просил помощь у России и даже добился в 1783 году подписания Георгиевского трактата, согласно которому Грузия становилась русским протекторатом.

Ираклий даже просил русское правительство разрешить использование в Картли-Кахетии русского законодательства, что позволило бы уничтожить пережитки Средневековья, от которых грузины никак не могли избавиться.

Но после некоторых успехов Картли-Кахетию ждала череда катастроф. В 1785 году она проиграла войну с Аварским ханством и стала данником этого государства. В 1792 году царь Ираклий II, устав от попыток спасти Грузию, разделил свое государство на шесть уделов, раздал их сыновьям и устранился от принятия решений. Он скончался в 1798 году, увидев полный крах своих надежд на создание единой Грузии.

Причиной тому стала новая война. В 1795 году в Грузию вторглось персидское войско. На войну Картли-Кахетия при поддержке Имеретии смогли выставить всего семь тысяч воинов — ничтожно малое число. Сражение под Крцаниси закончилось полным разгромом грузин, которые потеряли почти всю армию. После этого войска правителя Персии Ага Магомед-хана Каджара захватили Тифлис, разграбили его и сожгли.

В Имеретии в XVIII веке царил кровавый хаос. Правящий дом Багратидов был слаб, постоянно враждовал с крупной феодальной знатью, которая отказывалась подчиняться приказам царя. Страну разоряли постоянные набеги кавказских горцев и вторжения турок.

Да и в правящей семье не было согласия. Царь Соломон I после долгой и кровопролитной войны добился от османов автономии Имеретии. Казалось — хорошее дело, но вскоре царь оказался вынужден воевать сначала со своим братом Теймуразом, который пользовался покровительством турок и сумел на два года захватить власть, а затем с сыном и наследником царевичем Александром, который восстал против отца и тоже обратился за помощью к туркам.

После смерти Соломона I, в Имеретии вновь начались беспорядки, царь Давид II в 1789 году при поддержке Картли-Кахетии был свергнут собственным дядей, который стал править под именем Соломона II. Все эти междоусобицы сопровождались опустошением Имеретинского царства. Крцанисская битва, этюд Севериана Маисашвили

Решение Павла I

Понятно, что в таких условиях просьба царя Георгия XII о включении в состав России была единственным возможным выходом из тупика, в который загнали себя грузинские элиты. Война всех против всех привела к тому, что местные власти были полностью дискредитированы. В их способность справиться с кризисом не верил не только собственный народ, но и русское правительство. Георгий XII писал послу в Санкт-Петербург:

Предоставьте им все мое царство и мое владение как жертву чистосердечную и праведную и предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство [Картли-Кахетия] считалось принадлежащим державе Российской.

После этого в Грузию были введены русские войска, которые немедленно подавили мятежи феодалов и навели порядок в стране. И Турции, и Персии было наглядно продемонстрировано — Грузия находится под защитой Российской империи, поэтому на любые покушения на эту территорию последует ответ, немедленный и очень неприятный для агрессора.

Выбор между двумя соседними мусульманскими державами и могущественной православной империей был очевиден. Европейское государство предлагало грузинам гораздо более гуманные законы, более совершенный аппарат власти и куда большую военную мощь.

Но грузинский царь не просто просил принять свою страну в состав России. Он вел хитрую политику. Он был готов пообещать русским все что угодно, в обмен настаивая на сохранении особой привилегии: титул царя Грузии должен был сохраниться в доме Багратидов, хотя бы они и потеряли реальную власть, но сохранили символическую.

Осенью 1800 года Павел I в ответ потребовал, чтобы просьба о вхождении в российское подданство была объявлена публично и письменно с помощью царского манифеста. Это было сделано, чтобы дальнейшие действия России не выглядели как попрание свободы Грузии или покушение на права прежнего сюзерена, персидского шаха. Так и было сделано. 30 января 1801 года император всероссийский подписал манифест о присоединении Грузии. Военно-Грузинская дорога в 1911 году

Новые проблемы

В составе России появился значительный новый эксклав. Опыта управления территориями, находившимися внутри чуждой, да еще и враждебной среды, Россия ранее не имела. Поэтому у присоединения Грузии имелось немало противников в русском правительстве.

Связь с новой территорией была крайне затруднена — Восточная Грузия не имела выхода к морю, все сообщение с Тифлисом шло по построенной в 1799 году Военно-Грузинской дороге, идущей через Дарьяльское ущелье. Она в то время не могла пропустить большой объем грузов или многочисленные военные части, к тому же она сильно зависела от обстановки на Северном Кавказе. Так, например, отряд генерала Ивана Лазарева добирался до Тифлиса больше месяца.

Была и другая проблема: если до этого в Санкт-Петербурге считали, что естественная выгодная для обороны граница Российской империи пролегает по Кавказскому хребту, то теперь эта горная цепь стала преградой между Россией и ее закавказскими владениями.

Это значило, что манифест Павла I не только включил Грузию в состав России, но и определил азиатскую политику империи государства в XIX веке, сделав покорение Кавказа одной из главных задач русских властей. Это довольно быстро привело к серии войн с Турцией и Персией, а также к войне за покорение Кавказа, оказавшейся одной из самых продолжительных в истории России. Она шла с 1817 до 1864 года.

Но такие военные усилия были неизбежны: без умиротворения Кавказа, без ослабления Турции и Персии и принуждения их к мирному сосуществованию решение любых внешнеполитических задач в этом регионе было совершенно невозможно. Георгий XII

Интеграция Грузии

Самой первой задачей, которую решили присланные из России военные и чиновники, была ликвидация правления царского дома Багратидов. Положение дел, когда в отдельной провинции империи сохраняется своя правящая династия, могло привести к будущим мятежам и сепаратизму.

Как раз в этот момент случилось несчастье — скончался царь Георгий XII. Между его наследниками опять началась грызня. Желая предотвратить назревавшую смуту, русское правительство приняло меры: после кончины Георгия XII в декабре 1800 года в Тифлисе на собрании грузинских аристократов генерал Лазарев отстранил от власти царевича Давида и объявил, что власть временно переходит в руки русской военной администрации. Вступление русских войск в Тифлис

Когда в феврале 1801 года во всех церквях Картли-Кахетии прочитали манифест Павла I о присоединении Грузии к России, никаких волнений не последовало. Грузинское дворянство изъявляло верноподданнические чувства к русскому правителю.

В марте 1801 года Павел I был убит заговорщиками. Его наследник Александр I посчитал грузинский вопрос столь важным, что уже в сентябре подтвердил манифест о присоединении Грузии и подтвердил тот факт, что дом Багратидов отстраняется от власти, а Грузия входит в состав империи на правах губернии.

Царевич Давид переехал в столицу России и до конца жизни занимал кресло сенатора, войдя в верхушку имперской элиты. Династия Багратионов получила княжеский титул. Множество ее представителей позднее верно служили России. Самый прославленный среди них — генерал Петр Багратион, сподвижник Суворова, герой Отечественной войны 1812 года. После присоединения Картли и Кахетии в 1803 году абхазский князь Шервашидзе попросил российский протекторат, но был свергнут, после чего в княжестве началась очередная гражданская война. В 1809 году один из князей Шервашидзе вновь попросил Александра I о покровительстве. Просьба была быстро удовлетворена, в Абхазию вошли русские войска, неся мир, закон и порядок.

В следующем году вышел императорский манифест о присоединении Абхазского княжества к Российской империи. В 1804 году имеретинский царь Соломон II подписал с Россией Элазнаурский трактат, по которому навсегда на вечные времена отказался от претензий на независимость. Россия установила протекторат над Имеретией.

Но уже в 1809 году Соломон II с турецкой помощью поднял восстание против русских (которые как раз в это время вели войну с Османской империей). Имеретинское дворянство выступило на стороне России и Соломон бежал в Турцию, где бесславно закончил свои дни.

В составе России

Несмотря на конфликты, случавшиеся в первые годы после присоединения Грузии, приход России в Закавказье оказался огромным благом для грузинского народа. Когда в России провели перепись населения 1897 года, оказалось, что численность грузин достигла более двух миллионов, то есть всего за 83 года после вхождения в состав России число грузин выросло в три раза, хотя до этого столетиями оно лишь сокращалось.

Став частью России, ни простой грузинский народ, ни элита не испытывали никаких тягот от русской власти. Грузины охотно шли на русскую службу, среди них было немало военных, деятелей науки, культуры и искусства.

О значении решения, принятого 30 января 1800 года, хорошо сказал историк Зураб Авалишвили, упомянутый в самом начале этого рассказа:

Присоединение Грузии к России было политическим событием первостепенной важности. Именно со времени этого присоединения Россия становится на путь, который, может быть, приведет ее к берегам Персидского залива. <...> Достаточно обладания тем, что Россия имеет за Кавказом, чтобы видеть всю многозначительность события, с которого, собственно, начинается распространение русских владений в этой части Азии.

Грузинские князья

В 30-е годы XIX века, был раскрыт заговор грузинских аристократов из Петербурга и Москвы, желавших восстановить грузинскую монархию и отделиться от России. Несмотря на тяжесть обвинений, император проявил демонстративную гуманность и ограничился только высылкой участников в провинцию на несколько лет.

Дабы окончательно успокоить регион, было решено уравнять грузинское дворянство с российским на льготных условиях. Но в процентном соотношении численность дворян в Грузии оказалась значительно выше, чем численность дворян в России. Одних только княжеских родов в маленькой Грузии насчитывалось более сотни, что было даже больше, чем в огромной России (не считая польских князей).

Такая щедрость привела к тому, что грузинская аристократия перестала проявлять недовольство. Но вместе с тем произошёл перекос в пропорциях. К началу ХХ века на 83,9 млн великороссов, малороссов и белорусов приходилось порядка 600 тысяч дворян, тогда как на 823 тысячи грузин их было около 60 тысяч.

После распада Российской империи к власти в Грузии пришли меньшевики. Демократическая республика просуществовала три года и запомнилась бесконечной резнёй и войной с соседями.

Советская Грузия

Стоит отметить, что Ленин был не в восторге от этой идеи, главным её инициатором и лоббистом был Серго Орджоникидзе. Впоследствии и Сталин сделал для республики немало, но ещё больше — его подчинённые, стремившиеся угодить вождю.

Высокий уровень жизни обеспечивался повышенными закупочными ценами на сельхозпродукцию. В то время как большинство колхозов России и Украины производили зерно, цены на которое занижались до минимума, чтобы получать дешёвый хлеб, грузинские колхозы в основном производили дефицитные чай, цитрусовые и виноград, закупавшиеся по гораздо более высокой цене. Колхозы в РСФСР получали в среднем от 29 до 48 копеек на двор за один трудодень, тогда как закавказские колхозники зарабатывали свыше 4,6 руб. На 50-летии Иосифа Сталина, 21 декабря 1929 года. Г. К. Орджоникидзе — третий слева.

Неудивительно, что советские граждане считали республику настоящей землёй обетованной, где нет печалей и забот. Это отметил американский писатель Джон Стейнбек, совершивший путешествие в СССР в 1947 году:

— Где бы мы ни были — в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, — магическое слово "Грузия" возникало постоянно. И говорили они об этом месте на Кавказе у Чёрного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеются, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то, когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию.

Кроме высокого уровня жизни республика имела и политические привилегии. Так, Грузия была единственной республикой, в которой русский язык не имел официального статуса. Попытка Брежнева придать языку статус государственного натолкнулась на сопротивление номенклатуры и привела к массовым протестам местной интеллигенции. После шумных митингов Брежнев отказался от своей инициативы.

Бедность и позор самой богатой республики СССР

Выход из СССР и политическая нестабильность нанесли сокрушительный удар по экономике. За несколько лет независимости ВВП страны сократился на 70% (больше, чем в какой-либо из бывших союзных республик). Грузия, которая была одной из богатейших республик СССР, превратилась в одну из самых бедных стран постсоветского пространства.

Рост экономики, произошедший в нулевые и десятые (в значительной степени вызванный щедрой финансовой поддержкой западных стран), отчасти сгладил последствия 90-х, но был явно недостаточен, чтобы страна вернулась на прежний уровень.

Грузия провела в составе России и СССР почти 200 лет. За это время она получила весьма немало. Руками империи было закончено собирание грузинских земель, которое кто-то из грузинских царей вряд ли смог бы осуществить в одиночку, находясь во враждебном окружении. Многочисленное грузинское дворянство получило резкое повышение статуса до уровня князей, благодаря чему стало доминировать в рядах титулованной аристократии. В СССР республика имела множество привилегий, а уровень жизни там незначительно уступал разве что Прибалтике, которая была европейской витриной Союза.

За все эти эпохи невозможно вспомнить ни одного случая дискриминации на государственном уровне. Грузинский язык никогда не подвергался ограничениям, грузинская литература продвигалась в СССР наравне с классической русской. Грузины никогда не подвергались гонениям или поражению в правах. В империи они составляли значительную часть титулованного аристократического слоя, а в СССР существовал настоящий культ всего грузинского.

Даже конфликт с абхазами, в котором Грузия традиционно винит Россию, зародился задолго до 1991 года без каких-либо коварных происков Москвы. Но, несмотря на всё это, в конце 80-х Грузия одной из первых заявила о многовековой и жестокой русской оккупации. А начиная с обретения независимости, республика остаётся одной из самых антироссийски настроенных стран постсоветского пространства.

Впрочем... турки теперь их осваивают тихо и мирно, пока без резни. В ходе рассказа не коснулись еще одной области Грузии - Аджарии, расположенной на побережье Черного моря как и Абхазия. Столица - Батуми.

Так вот, на сегодняшгий день не только весь, сколько-нибудь стоящий, бизнес. но и большая часть земель просто выкуплено Турцией. Турция протягивает ручонки и к Абхазии. И кто теперь их будет защищать? Павла I сегодня нет. Уроки истории забыты напрочь. И что будут делать?

