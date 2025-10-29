Стражи Ладоги. Как две советские подлодки обманули немецкий флот

Двенадцать боевых походов, десятки разведанных целей, охрана линий снабжения и режим абсолютной секретности: Минобороны опубликовало архивные документы о действиях советских подводников на Ладожском озере. Две малые подводные лодки серии VI-бис с августа по декабрь 1943-го держали под наблюдением все важные объекты противника в своей зоне ответственности и ни разу не попались немцам на глаза.

Поезд особого назначения

Ладожское озеро играло важную роль в обороне Ленинграда. Через его неспокойные воды советское командование круглый год снабжало блокированный город едой, медикаментами, одеждой, а гарнизон и матросов Балтийского флота — еще и оружием с боеприпасами. Противник понимал все значение этого маршрута и не прекращал попыток перерезать «Дорогу жизни». Для ее защиты Народный комиссариат ВМФ в мае 1943-го принял решение о переводе на Ладожское озеро из Ленинграда двух подводных лодок — М-77 и М-79.

Субмарины этого класса на флоте прозвали «Малютками». Надводное водоизмещение лодки серии VI-бис — всего 208 тонн, длина — 40 метров, предельная глубина погружения — 60 метров, автономность плавания — десять суток, экипаж — 36 человек. Вооружение скромное: 45-миллиметровая пушка с боезапасом 195 снарядов и две торпеды в носовых аппаратах. Впрочем, немецкие и финские корабли на Ладоге были представлены в основном небольшими торпедными катерами и канонерскими лодками — противниками схожей весовой категории. Но советским подлодкам строго запрещалось вступать с ними в бой. М-77 и М-79 должны были действовать скрытно и не обнаруживать себя.

Уникальная операция по переброске субмарин из Ленинграда на Ладожское озеро железнодорожным транспортом проходила в обстановке строгой секретности.

Оба состава отправились со станции Дача Долгорукова в июне. Чтобы обмануть авиацию, лодки опутали маскировочной сетью и прикрыли ящиками и коробками. Скорость движения не превышала десяти километров в час. На пути следования демонтировали большинство высоковольтных линий электропередачи, пересекающих маршрут, — в противном случае негабаритный груз бы не прошел. Поезда отправлялись по очереди. Второй стартовал, только когда первый добирался до промежуточной остановки. Таким образом старались снизить риск гибели обеих «Малюток» в случае воздушного налета. Благодаря тщательной подготовке и грамотной реализации задуманного лодки к началу июля без происшествий прибыли к Ладожскому озеру.

«Глаза» флота

М-77 и М-79 начали выполнять боевые задания в августе — после тщательной подготовки самих лодок и изучения экипажами особенностей акватории. Субмарины действовали вдоль восточного побережья Ладожского озера на участке Андрусова губа — Видлица — остров Мантсинсаари, на подходах к району южнее островов Валаам, Вассинансаари, к базам противника Сортанлахти и Кексгольм, а также вдоль западного побережья — от острова Коневец до острова Рахмасаари. В ноябре М-77 проводила разведывательную операцию в северо-западной части озера в районе островов Рахмасаари и Меккерикэ, на подходах к базе противника Лахденпохья.

Немцы и финны никак не ожидали, что в Ладожском озере будет действовать советский подводный флот, поэтому не стали утруждать себя установкой минных заграждений и организацией противолодочной обороны. М-77 и М-79 действовали крайне осторожно, чтобы противник и дальше оставался в неведении. Лодки двигались в основном вдоль побережья, грамотно используя рельеф береговой линии, а на зарядку аккумуляторов уходили ближе к середине озера. Выходить на связь по радио экипажам разрешалось лишь в двух случаях: при боевом столкновении с противником или при аварии на борту.

Субмарины должны были уточнять данные, полученные от авиаразведки и катеров, а также добывать информацию, недоступную для других средств разведки. «Особое значение подводные лодки имели для выявления оперативного режима противника, изучения системы навигационного ограждения и длительного наблюдения за интересующими командование флотилии участками побережья с целью определения инженерного оборудования, охраны и характера деятельности противника в этих районах», — говорится в отчете по боевой деятельности Ладожской военной флотилии с 1 июля по 31 декабря 1943 года.

Львиная доля нагрузки в боевой службе выпала экипажу «М-77» капитан-лейтенанта Ивана Татаринова – опытного подводника, уже отмеченного боевыми наградами. В августе–сентябре 1943-го его лодка совершила три похода, успешно ведя разведку у восточного и северо-восточного побережья Ладоги. А вот «М-79» сначала преследовали неудачи из-за ее плохого технического состояния. В период 29 сентября – 11 октября она дважды выходила в море, но вынуждена была вернуться обратно из-за поломок. Ладожская подлодка "М-79" Vostock Photo

Бесценный опыт

Кроме того, экипажам ставилась задача по захвату пленных с рыбачьих шлюпок и катеров связи. Однако во всех случаях обстановка для абордажа была неблагоприятной. Лодки и катера, словно чувствуя незримое присутствие подводных «хищников», жались вплотную к берегу. Экипажи М-77 и М-79 неоднократно отрабатывали высадку разведывательно-диверсионных групп на побережье противника и их эвакуацию после выполнения боевой задачи. Для обеспечения скрытности делать это приходилось в самых тяжелых условиях.

Подлодки ЛВФ использовались не только для наблюдения за противником, но и для доставки разведгрупп. Так, 4–7 октября «М-77» получила задание высадить четырех разведчиков в районе мыса Мустаниеми, но не смогла его выполнить из-за непогоды. Куда удачливей лодка действовала 3–8 ноября, высадив разведгруппу в районе мыса Вуохенсало для взятия «языка». Спустя двое суток «Малютка» вернулась за разведчиками. Хотя тем так и не удалось взять кого-нибудь в плен, эта операция все равно имела важное значение, поскольку стала первым успешным опытом взаимодействия подводников и разведчиков на Ладоге.

«М-79» тоже привлекалась к таким заданиям. Несмотря на шторм, в ночь с 19 на 20 ноября она высадила на восточном побережье Ладоги разведгруппу, которая должна была взять «языка». Однако когда 26 ноября лодка вернулась за разведчиками, то не обнаружила их на месте встречи. Они пропали без вести.

А 17 ноября началась уникальная операция, в которой экипажу «М-77» пришлось взять на себя функции разведгруппы. В этом походе «Малютка» направилась в район, расположенный севернее острова Валаам, имея разрешение на торпедную стрельбу. Ей было поручено потопить крупную цель – транспорт или большой буксир и захватить «языка» из команды торпедированного корабля. То же самое касалось встреченных там лодок или катеров. Увы, Татаринов не смог выполнить задания, поскольку не встретил за время похода ни одной цели. Итальянский катер MAS – один из противников советских моряков на Ладоге летом 1942-го

До зимы 1943-го «М-77» совершила на Ладоге семь походов, а «М-79» – пять. Но затем операции подлодок на озере прекратились на полгода. Сначала южная часть Ладоги покрылась льдом, а с началом весны 1944-го противник там активности не проявлял. Его немногочисленные корабли занимались перевозкой грузов между базами или рядом с берегом под защитой батарей или внутри шхер.

С наступлением 1944 года ладожская эпопея для «М-79» завершилась. Ее командир капитан-лейтенант Алексей Клюшкин и члены его экипажа были награждены орденами и медалями, но их лодка больше на задания не выходила. Зато «М-77» приняла участие в Свирско-Петрозаводской наступательной операции, начатой в июне 1944-го. Причем она была не единственной задействованной в ней субмариной.

В 1944 году советское командование решило использовать еще несколько «Малюток» на Ладожском озере. 18 июня из Ленинграда в Новую Ладогу по Неве перешли «М-90», «М-96» и «М-102». В рамках наступления войск Карельского фронта утром 24 июня в устье реки Тулоксы должен был высадиться десант в составе 70-й отдельной морской стрелковой бригады. Три «Малютки» обеспечивали ему поддержку. «М-90» вела разведку в районе высадки, а «М-96» и «М-102» были отправлены на позиции у Валаама, чтобы прикрыть десант в случае нападения противника.

Тулокская десантная операция прошла успешно. После ее окончания три «Малютки» вернулись на Новую Ладогу, а затем ушли в Ленинград. В распоряжении ЛВФ осталась лодка Татаринова, которую 5 июля использовали в качестве разведчика перед десантированием советских войск на остров Лункулансаари. После этого «М-77» вновь пришлось заняться высадками разведгрупп. Участница боев на Ладоге – подлодка "М-90" на послевоенном параде. Ленинград, конец 1940-х – начало 1950-х. Vostock Photo

15 июля «М-77» получила приказ принять на борт разведгруппу, чтобы 19-го высадить ее на остров Предтеченский, а 24 июля забрать оттуда. Татаринов успешно выполнил это задание. Его следующий боевой выход также был связан с разведкой. 5 августа «Малютка» высадила на Валаам группу для взятия «языка». И на этот раз разведчикам не повезло – спустя три дня они вернулись на подлодку с пустыми руками.

Для «М-77» это было последнее боевое задание на Ладоге. 20 августа 1944-го она и «М-79» вернулись в Ленинград. Техническое состояние «М-79» было тяжелым, и ее поставили на консервацию. А вот «М-77» в сентябре ненадолго выходила в Ладожское озеро для проведения боевой подготовки. Но в боевых действиях она больше не участвовала, так как была признана непригодной для этого из-за изношенности механизмов.

По мнению историка Евгения Чирвы, операции «М-77» на Ладоге сделали ее самой активной лодкой своей серии. В 1943–1944 годах она совершила там 12 боевых походов. Если к этому прибавить ее походы времен Финской войны и действия на Балтике в 1941-м, то получится, что на счету у нее 18 походов.

В завершение нужно отметить, что использование подлодок на Ладоге для разведки полностью себя оправдало. С их помощью советское командование существенно расширило знания о вражеской береговой обороне. Правда, в заданиях по захвату пленных подводники успеха не достигли, но это произошло по независящим от них причинам. В целом же советские вооруженные силы получили ценный опыт взаимодействия армии и флота в таком важном деле, как войсковая разведка.

В общем и целом командование Балтийского флота высоко оценило деятельность М-77 и М-79. Советские подводники держали под наблюдением все крупные базы противника на Ладожском озере и своевременно сообщали на берег о маршрутах движения вражеских кораблей. Благодаря этой информации многим судам и кораблям, доставлявшим в Ленинград продовольствие, удалось избежать засад. А опыт скрытной высадки разведчиков на берег с подводной лодки очень пригодился советскому флоту в дальнейшем. Многие наработки тех лет до сих пор используются спецназом ВМФ России.

