Хвостатые герои

В поселке Первомайский Сысольского района 7 сентября 2023 года открыли памятник псу-герою и обладателю «Лохматого Оскара» Сармату. На церемонии стало известно, что про четвероного защитника родины и его хозяина Андрея Мухина снимают документальный фильм. Место для установки памятника выбрали не случайно.

У Андрея Мухина в Сысольском районе есть дом и Сармат часто сбегал, чтобы поиграть с детьми у поселковой школы. Пес обожал ребят, терпеливо ждал, когда у школьников закончатся уроки. Дата также была выбрана не простая: Сармат погиб 7 сентября на СВО, защищая хозяина и других бойцов. Андрей Мухин, его коллеги и жители Коми на церемонии открытия памятника собаке посвятили ей много добрых слов. Началось все со стихотворения Елены Игнатовой о мужественном псе: ученица школы Виолетта Куликова не смогла сдержать слез, когда читала его. Несколько учеников в толпе тоже заплакали.

― В переводе с арабского «Сармат» — «ветер», с осетинского ― «дурная голова». Но дурная вот в чем: безумно отважный, безумно храбрый ― таким он себя показал. Он был под такими обстрелами, что не каждый человек выдерживал, ― сказал Андрей Мухин. Замруководителя администрации главы Коми Кирилл Балуев в своей речи также отметил храбрость Сармата.

― Для собаки нет долга, для нее самое главное ― привязанность к хозяину. Собака никогда не оставит своего хозяина в беде, всегда придет на помощь. И Сармат ценой своей жизни свою преданность проявил, защитив его и боевых товарищей. Он с честью выполнил свой долг перед хозяином и, наверно, перед всеми. После микрофон передали главе Сысольского района Александру Попову.

― Я очень рад и горд, что памятник героическому псу Сармату установлен здесь, на Сысольской земле. Пришли не самые легкие времена для нашей Родины. Пришло время, когда на защиту наших интересов, нашей свободы пришлось встать смелым мужчинам и женщинам. И они остались не одни: даже их верные друзья, помощники, в данном случае Сармат, пошел вместе с хозяином. И да, ему как и всем мужчинам и женщинам на линии фронта было нелегко, но он не изменил, не бросил и не предал. Он до последнего исполнял свой собачий, товарищеский, дружеский долг.

Теплые слова в адрес Андрея Мухина и Сармата звучали и в речах главы Куниба Федора Морозова, директора школы Елены Шевцовой, представителя УМВД по Сыктывкару Сергея Толмачева, командира патрульно-постовой службы Сыктывкара Алексея Коюшева и председателя Коми регионального отделения общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России» Василия Лобанова, который назвал Сармата «ангелом с человеческим сердцем».

Андрею Мухину вручили юбилейную медаль в честь 100-летия образования патрульно-постовой службы. Александра Попова наградили медалью за вклад в ветеранское движение, а директора школы Елену Шевцову ― медалью за наставничество.

Также во время церемонии стало известно, что об Андрее Мухине и Сармате снимают документальный фильм. Его можно будет посмотреть на «Первом канале».

После всех речей с рукотворного Сармата сняли полотно. Андрей Мухин сделал это вместе с дочерью Полиной и учениками Первомайской школы. В память о всех павших участников СВО была объявлена минута молчания. Школьники возложили красные гвоздики к памятнику.

За несколько дней до открытия в поселке установили «черновой» вариант памятника. После Андрей Мухин, что и этот вариант памятника ― все-таки не окончательный.

― Мы заказывали нормальные памятники, но скульптор оказалась безответственным человеком. Я от нее отказался, но Василий Петрович (Лобанов) продолжал от нее добиваться хоть чего-то. В итоге нам прислали маленький памятник, а он должен был метр высотой. Когда мы получили этот памятник, мы расстроились. Я прощу у всех прощения, памятники мы поменяем. Черкес, новый четвероногий воспитанник Андрея Мухина, все это время спокойно наблюдал за церемонией. Недавно ветеран ППС вернулся с ним из третьей поездки на СВО.

― Черкес на СВО проявил себя порядочным другом. Обстрелов не боялся, не убегал. Когда мы с ним ходили на разведку, он спокойно и четко выполнял свои задачи, ― рассказал его хозяин. Андрей Мухин вместе со своим псом Сарматом дважды ездил в зону СВО. Боец был в составе добровольческого первого штурмового батальона «Барс 1». Во время первой поездки Андрей Мухин исполнял обязанности как военнослужащего, так и кинолога. Сармат тоже был «многофункциональным»: служил и охранником, и психологом, и негласным талисманом подразделения. Один раз при осмотре территории Сармат нашел мину, хотя его дрессировали как патрульно-постовую собаку. К сожалению, вторая поездка стала для Сармата последней. Он погиб, защищая хозяина. Похоронили пса-героя в 30 километрах от Изюма с воинскими почестями. Позже пес Сармат стал «Народным героем» премии «Мой ласковый и нужный зверь»: в голосовании за него отдали 211 тысяч. В основном конкурсе пес-герой стал вторым. Награды вручали хозяину Сармата Андрею Мухину.

Андрей Мухин выдрессировал нового лохматого защитника ― Черкеса ― и уже в мае они вдвоем отправились на СВО, откуда вернулись в сентябре.

https://www.bnkomi.ru/data/news/162561/ Как сообщалось ранее на БНК, с созданием нового памятника хозяину Сармата, помогли дрессировщики братья Запашные. Они нашли скульптора и собрали деньги, бросив клич среди родственников и друзей. Деньги на новый памятник пожертвовали супруга Аскольда Запашного Элен, сам Эдгар Запашный, продюсер Гия Эрадзе, известный дрессировщик львов Владислав Гончаров, дрессировщик морских животных Василий Тимченко и боксер Петр Абрамов. Нужную сумму в полмиллиона рублей удалось собрать за час.

Автором нового памятника стала московский скульптор Ирина Макарова. Он отлит в бронзе и украшен георгиевской ленточкой с наградами и нагрудной тактической сумкой. Бронзовый пес «сидит» на подставке с надписью «Сармат». https://www.bnkomi.ru/data/news/173710/

Рассказ "Вена"

Хвостатые Бойцы Всю свою историю человечество вело Войны. Ни одно поколение не миновала она своим безумством и страшной реальность. Огромным количеством крови, боли и сломанных человеческих жизней, тел и судеб. Это тяжелейшая работа в которой нет выходных, есть лишь маленькие перерывы, вернуться в то место где можно поставить на пол свой рюкзак. Умыть лицо и провалиться в сон.

...Сармат отстань, ну прекрати.

Пес вилял хвостом и норовил облизать мне все лицо. Старательно раскапывал лапами мой спальник.

- Андрей забери его.

- Паштетом ты его кормишь, вот и получай ответку.

Сармат был породистым псом, предки были Баварцами, всю свою собачью жизнь он искал СВУ, и любые взрывчатые вещества. Делал он это играючи и большим собачьим азартом.

За плечами этого умницы сотни спасенных людей. Под обстрелами не нервичал и мог запросто завалиться спать. Сказать что он был душой отряда? Этого наверное мало. Он был Самым настоящим Талисманом. Каждый считал своим долгом потрепать ему за ухом. И втихаря от Мухи дать ему какое нибудь лакомство.

И наверное первая наша встреча с врагом прошла без потерь благодаря тому что с нами был Сармат. Еще в Молькино многие помнят поверье если погладишь пса с кличкой 300-й вернешься живым. И за кормление его в столовой можно было нажить себе серьезных проблем. Но смекалистый 300-й приходил в курилку и получал свое от Братишек. Вкусняшку и ласку.

Животные в условиях Войны являются отличными психотерапевтами, знаю Бойцов которые при полном развале блиндажа кидались искать своего кота или щенка.

Неоценима их помощь и в быту. К нам, например, было невозможно подойти, потому что Сармат всегда был бдителен.

Кот Эда ловил день и ночь мышей.

Один из очень Уважаемых Командиров ходил с обезьянкой. Многие помнят о ком Я.

Животные нам дарят радость. Отрыв от тяжелых будней.

На дальнем к нам заходил остромордый огненно рыжий песик, я сначала подумал что это лисенок. Старался его приручить но он не знал, что человек может быть другом. В той стране отношение к собакам непонятное мне. Он жадно поедал куски осточертевшей всем курицы, и убегал. И каждый раз я ждал его с нехитрым угощением.

В один из дней он привел то ли Маму, то ли подружку свою. Она с опаской смотрела на меня, но угощение приняла. Погладить мне их так и не удалось...

В один из дней Андрею дали задачу сходить и понюхать обстановку по минам и растяжкам, перед проведением одного спецмероприятия. Он мне сам иногда напоминал собаку, очень пытливый и дотошный спец своего дела, но случилась непоправимая беда. Адрюха прозевал растяжку и чуть было не впоролся в неё, пес рванул на гранату и... Сармат всё.

Он закрыл своего Боевого товарища.

Поступил как отважный и преданный Боец...

Не каждый человек способен вот так поступить.

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/1685

А теперь я поствлю собак передовой. они там есть разные, но по большей части беспородные, но не в этом ведь суть!

А это картина Бойца с собакой