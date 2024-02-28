Воины донецкой породы

Костя шахтер.

Шахтёр — профессия с характером. Люди горняцкой породы не могут быть слабовольными, потому что ежедневно спускаться под землю на километр и более, да еще и с риском обвалов, выбросов метана, прорыва воды и прочих опасных неожиданностей — это, я вам скажу, далеко не каждому по плечу.

Работа на такой глубине сопряжена с огромным риском для жизни, но горняки ежедневно идут на свою работу и добывают уголь. Для них такой риск — это «обычная работа». Насколько она трудна, без пафоса показано в фильме «Зеркало для героя», перенесшего двух героев из 1987 года на Донбасс 1949-го.

Гламурным прожигателям жизни, «мажорам» и просто самовлюбленным типам, которым годами внушали изо всех углов: «Бери от жизни всё», — им всего этого труда и быта не понять. Да они и не выдержали бы его.

Профессия шахтера, как никакая другая в гражданской жизни, требует выдержки, решительности и взаимовыручки в экстремальной ситуации.

Именно поэтому, обладая шахтерской закалкой, Константин Кузьмин («Шахтёр») и его 3-й батальон территориальной обороны имени 383-й Шахтерской дивизии с первых дней обрушившейся беды на родной край встал на его защиту. На защиту Русского Мира, на защиту своей семьи, за право говорить на родном языке.

Его бойцы за восемь лет войны с киевской кликой зарекомендовали себя как одно из самых боеспособных подразделений Армии ДНР. Его бойцы стойко и героически защищали Дебальцево, Шахтёрск, Иловайск, Моспино, Старобешево и другие населенные пункты Донбасса.

Сам Костя-Шахтёр не только воевал, но даже избирался депутатом Народного совета ДНР I и II созыва от движения «Донецкая республика»

ПРОТИВ ПЕРЕВОРОТА

Конец 2013 года обещал быть нелегким. Начались протесты в Киеве, массовые беспорядки и «волеизъявление» народа — получили очередной Майдан.

Толпа, поддержанная американскими и европейскими инструкторами, начала жечь «коктейлями Молотова» сотрудников полиции, бойцов спецназа и расправляться со всем, что могло хоть как-то напоминать об их родстве с Россией.

В Киеве грянул вооруженный переворот: националисты насильственным путем свергли законную власть, как тогда говорили, «кровавого Янека».

С конца 2013 года в Донецке с первых дней Майдана заместитель начальника участка шахтного транспорта Константин Александрович Кузьмин понимал, к чему это все идет, кто организаторы и не мог согласиться с происходящим.

Именно поэтому с самого начала Майдана он организовывал массовые митинги в Донецке и других городах Донбасса против националистических движений — и, как следствие, появился Антимайдан. Сначала была боевая группа в 60-70 человек, потом в 150, 300.

Пополнение росло, несогласных с зарождающимся киевским режимом становилось всё больше и больше, и у Константина Александровича и его сподвижников насчитывалось уже 400-500 человек.

Первые дни борьбы за великую идею… Нужно было кому-то брать на себя ответственность за судьбу Донбасса. По сути — и России. И такие люди стали появляться. Одним из них оказался Константин Кузьмин.

Из числа тех, кто не согласился с государственным переворотом и пришедшей к власти проамериканской хунтой, кто дал отпор незаконному применению своей армии против своего же народа, начали создаваться отряды самообороны. Они превращались в настоящие боевые подразделения и батальоны. Их основу составили горняки и рабочие металлургических комбинатов.

Так из единого протестного движения и создалась «шахтерская дивизия», которая в себя включала батальон теробороны и артиллерийский дивизион. Тогда это был единый организм, который отторгал западную «прививку демократии» и встал одним щитом на защиту своей Родины, той Родины, которую защищали испокон веков наши предки, передали нам наши деды и прадеды, завещав беречь её и хранить.

Слаженный боевой «единый организм» разрастался, и в итоге «Кальмиус» продолжил свой боевой путь как артиллерийский дивизион, а Константин Александрович, сказав, что «все не могут быть артиллеристами», повел за собой пехоту.

Так рождался 3-й батальон имени 383-й Шахтёрской дивизии Армии ДНР.

Так рождался и сам комбат «Шахтёр».

ВОЙНА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ

Боевые столкновения не заставили себя ждать, и в 2014 году батальон уже воевал в Дебальцево. Несмотря на окружение, бойцы «Шахтёра» пробиваясь с боем, смогли подбить несколько единиц укроповской бронетехники и вышли из окружения.

Ну, а дальше — Шахтёрск, где Константин Александрович получает свое первое ранение и контузию, Кировское, Иловайск, Старобешево, Моспино и другие населенные пункты.

Нельзя обойти бой за Марьинку 3 июня 2015 года. Тогда батальону была поставлена задача оборонять левый фланг, чтобы противник не прорвался на этом направлении, и ребята выполнили свою задачу.

Уже 20 сентября батальон заходит в донецкий аэропорт. Самая горячая точка 2014 года стала затяжной, в аэропорту батальон оставался вплоть до июля 2015 года.

Даже когда наступила затяжная непонятная для ребят пора «перемирий» Минска-1, «урожайный месяц», «школьный месяц», «хлебный месяц», то для ребят из шахтерского батальона, как, впрочем, и для многих других подразделений, война не останавливалась.

Ребята в очередной «хлебный месяц» за двое суток на направлении Марьинки в контратаке продвинулись вперед — на пять с половиной километров вглубь и семь километров вширь — тем самым они выровняли изогнутый фронт.

Да и вообще, когда на информационный пьедестал вышли события в Сирии, на семь лет официальные новости из Донбасса заметно поутихли, и об этом уже никто ничего не сообщал, но это не означало, что событий не было!

Батальон «Шахтёра» стоял всегда на передовой, часто в 300-400 метрах от противника. А иногда расстояние сокращалось до ста метров. Украинские военные постоянно пробовали прорвать оборону и отодвинуть линию фронта.Расслабиться было невозможно, нужно было рыть окопы, создавать укрепления и отбивать не только попытки прорыва, но и желание их делать. А что-что, но это батальон «Шахтёра» умеет делать хорошо.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЛНОВАХИ

Восемь лет долгого ожидания развязки, восемь лет позиционной войны и вот — 24 февраля 2022 года. И, наконец, наступление, освобождение родных территорий! Для каждого бойца ДНР это святое дело.

Но активные боевые действия комбат «Шахтёр» со своим батальоном начал еще за неделю до начала СВО. Так как украинские войска начали массовый обстрел позиций Армии ДНР и мирного Донецка. Вот и пришлось ребятам начать «поддавливать» их на Марьинке.

Получив другую задачу, шахтерский батальон создал из ребят, которые служили еще с 2014 года, штурмовые группы, и они были переброшены в Бугас. После чего в оперативном подчинении 100-й бригады пошли штурмовать Волноваху.

Поставленную задачу бойцы не просто выполнили, но и перевыполнили. При постановке задачи — взять многоэтажный дом и закрепиться в нем — ребята не только отбили его у укропов, но продвинулись еще на несколько домов вперед, а затем далее и далее: школа, училище, хлебозавод, очистные, метеостанция.

И так за четыре дня они просквозили на своем участке всю Волноваху и вышли к мосту, по которому уже успели отступить бандеровцы.

Их слаженные действия с 100-й бригадой не просто дали свой результат, но и породнили их в боевом крещении.

С того времени батальон и «Сотка» остаются в боевом родстве. Слаженная работа и поддержка батальона танками, артиллерией и «бэхами» позволила провести штурм и добиться такого результата.

Однако наступление на всем фронте не закончилось, и штурмовые группы 3-го батальона имени 383-ей Шахтёрской дивизии перебросили на уже родное направление — Марьинку, где батальон сразу вступил в бой с противником.



ПО МИННОМУ ПОЛЮ

Вот здесь я бы хотел рассказать об одном моменте, который характеризует бойцов шахтёрского батальона. Был назначен штурм, и бойцы должны были вступить в бой на определенном направлении, а перед ними… было минное поле.

Перед штурмом в качествеподдержки бойцов «Шахтёра» должны были подъехать танк и, главное, «Горыныч», чтобы разминировать минное поле. Но по какой-то причине ни танка, ни «Горыныча» не пришло.

Но штурм же не был отменен! И ребята решили ползком и вручную разминировать это поле. Так они и ползли, нащупывая мины руками и подручными инструментами.

Естественно, что в таких условиях быстро разминировать поле не получится, а впереди уже начиналась общая атака. Стал завязываться бой. Ситуация сложная: ребята понимают, что на них рассчитывают другие подразделения.

И тогда, чтобы не подводить своих боевых друзей, уже вступивших в сражение, ребята решили подняться и на свой страх и риск — и защиту Ангелов-Хранителей — всем составом рвануть по оставшемуся минному полю, чтобы вступить в бой вместе со всеми.

Несколько сот метров… Для каждого они были испытанием: бежать и знать, что ты на минном поле и каждый шаг может быть твоим последним в жизни — и всё для того, чтобы не подвести других таких же пацанов, которые надеются на тебя.

Подвиг. Такой тихий… где-то в ночи, никому не известный подвиг. Но каждый из бойцов чувствовал, что он — между жизнью и смертью — бежит по этой тонкой грани, разделяющей жизнь и бессмертие.

Вот оно русское воинство, вот оно воинское братство, самопожертвование ради других. Судьба дала им возможность всем преодолеть эти несколько сот метров.

А может, это и не судьба, а действительно их Ангелы-Хранители. Когда я разговаривал с ребятами, они даже говорили об этом большими буквами: ПРОСТО ПОВЕЗЛО! Вот такая история и вот такие бойцы «шахтерского батальона».



ДУШИН Юрий Олегович, родился в 1965 году в Рязанской области.

Советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», военкор, писатель, актер, продюсер и режиссер.

В командировках на Донбассе с 2014 года.

С началом СВО, как специальный корреспондент газеты «Спецназ России», неоднократно выезжает в зону боевых действий — в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Автор: Юрий Душин

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