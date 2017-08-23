Почему начало Великой Отечественной войны 1941 было не позором, а величием...

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Великий и ужасный 1941 год: почему начало войны было не позором, а величием

Леонид Масловский

Запад хочет чтобы мы, русские, стыдились 1941 года, но фактически 1941 год - это год славы советского солдата, офицера, правительства, рабочего, инженера и колхозника.

Германские войска 22.06.1941 года начали наступление на СССР в трёх направлениях: восточном (группа армий «Центр») на Москву, юго-восточном (группа армий «Юг») на Киев и северо–восточном (группа армий «Север») на Ленинград. Кроме этого, в направлении на Мурманск наступала германская армия «Норвегия». Вместе с германскими армиями наступали на СССР армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии и добровольческие формирования из Хорватии, Словакии, Испании, Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и других стран Западной Европы.

Вооружение пяти напавшим на Советский Союз странам поставляли все объединённые Гитлером страны Европы, из месяца в месяц наращивая объёмы производства вооружений. Германия с объединённой ею Европой насчитывала более 300 млн. чел. против 195 млн. чел. в июне 1941 года, проживавших на территории СССР. По мере продвижения войск Германии на восток и оккупации наших земель, СССР имел всё меньше людей для оказания сопротивления врагу и работы на предприятиях ВПК. Фактически в 1941 году противник имел количество населения в два раза превышавшее количество населения в СССР.

Германия с союзниками 22 июня 1941 также, примерно в 2 раза, превосходили СССР в количестве солдат и офицеров, и только в количестве вооружений СССР не уступал Германии с союзниками, но уступал в количестве новых типов военной техники.

И. В. Сталин, наше правительство сделали всё возможное для того, чтобы выстоять в 1941 году. За десять с небольшим предвоенных лет было построено 9 тысяч крупных промышленных предприятий. В период с 1937 года по 22 июня 1941 года численность РККА возросла в 3,56 раза - с 1,433 млн. человек до 5,1 млн. человек. История мира не знает ни таких темпов роста промышленности, ни таких темпов роста вооружённых сил в стране, за 8 лет пережившей две кровопролитнейших войны и две революции. Гордость за СССР, народ и правительство которого совершили трудовой подвиг, когда труд стал делом чести, доблести и геройства, должна остаться с нами на вечные времена. Противники России понимают, что в этих годах наша сила и слава, и поэтому уже десятилетия чернят их всеми возможными способами, не жалея денежных средств.

1941 год – это год славы нашего народа. Красная армия отступала, так как оборонялась против армий Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии, превосходящих её в силах и средствах. Превосходство в силах позволяло вермахту дополнительно к дивизиям, перешедшим границу СССР 22 июня 1941 года перебрасывать на направления, где темпы наступления замедлялись, десятки свежих полностью укомплектованных дивизий.

Вражеские войска наступали на фронте длиной более 2000 тысяч километров от Баренцева до Чёрного морей. Германия рассчитывала на блицкриг, то есть молниеносный удар по нашим вооружённым силам и их уничтожение вследствие этого молниеносного удара. Расположение 57% советских войск во 2-м и 3-м эшелонах изначально способствовало срыву расчёта немцев на блицкриг. А в сочетании со стойкостью наших войск в 1-м эшелоне обороны, полностью срывало германский расчёт на блицкриг.

Танки у вермахта становились стратегическим средством борьбы. Организационные структуры, включающие танки, моторизованную пехоту, артиллерию, инженерные части и части связи делали танковые соединения вермахта в значительной степени автономными и самодостаточными. Доведя на европейском театре военных действий классический «кессельшлахт» (операция на окружение) до совершенства, немцы взламывали оборону войск и окружали наши войска. Но окружить войска и взять их в плен – это далеко не одно и то же.

Дело в том, что большинство крупных соединений Красной Армии выходило из окружения, так как немецкая пехота наступала в пешем порядке так же, как отступали войска Красной Армии. Удержать советские части только танковыми соединениями немцы не могли.

Многие части Красной Армии отходили на новые рубежи обороны, но «наши» историки всех их записали в число сдавшихся в плен. Причём число пленных указали по количеству солдат и офицеров, находящихся в дивизиях и армиях до окружения. Они записали в число пленных не только все окружавшиеся войска первого эшелона, но и войска, окружённые под Киевом и Вязьмой, и тоже указали численность дивизий и армий до начала боевых действий. Количество сдавшихся в плен советских военнослужащих стараниями либералов США, России и Германии завышено на порядок.

Сотни тысяч только отдельных бойцов, вышедших самостоятельно из окружения летом 1941 года, работники наркомата внутренних дел вернули в действующую армию безо всякого наказания, сотни тысяч были приняты самостоятельно командующими дивизиями, армиями и фронтами. Их тоже записали в число пленных.

Мифами о многих миллионах пленных и убитых в 1941 году затыкают рты всем, кто гордится тем, что мы выстояли. Ложь о количестве советских пленных является первым мифом Запада, к составлению которого были привлечены огромные силы не только в США, но и в Германии, и уж, конечно, в России. Мифы о наших безвозвратных потерях и количестве пленных в 1941 году являются начальной точкой, с которой начинается умаление нашей Великой Победы.

Нашей большой бедой является факт, что либеральный Запад финансирует лиц, умышленно искажающих нашу историю, либеральные СМИ пропагандируют труды фальсификаторов всеми возможными способами, а российское государство не защищает себя от разрушающих страну действий фальсификаторов.

Красная Армия отступала, но в отличие от Франции и других стран Европы за несколько дней или недель сдавших свои государства, СССР в 1941 году выстоял и обратил противника в бегство.

Только за первый месяц боёв в период с 22.06. по 19.07.1941 года Германия потеряла 1284 самолёта, что составило одну треть германских военно-воздушных сил, которые они имели перед нападением на нашу страну. За неполные пять месяцев боёв наши лётчики и зенитчики сбили 5180 немецких самолёта. Артиллеристы Красной Армии из лучших в мире артиллерийских орудий, спроектированных и изготовленных, как и всё вооружение Красной Армии, в СССР, произвели в 1941 году по врагу более 10 млн. выстрелов.

В 1941 году под носом у наступающих немцев в намеченные сроки было перебазировано на Восток 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523 крупных. По неполным данным из прифронтовой полосы в восточные районы было перемещено 2,4 миллиона голов крупного рогатого скота, 5,1 миллиона овец и коз, 0,2 миллиона свиней, 0,8 миллиона лошадей, много сельскохозяйственной техники, запасов зерна и другого продовольствия.

Предприятия надо было не только перевезти, но восстановить и запустить в эксплуатацию. Многие эвакуируемые предприятия вливались в родственные, имеющиеся на Урале, в Сибири, Поволжье и Средней Азии. Но многие производственные площади строили заново. В июле 1941 года были созданы особые строительно–монтажные части, отличающиеся мобильностью. Многие предприятия вступали в строй через 1,5–2 месяца после прибытия на новое место. Например, 3/4 авиационных заводов были восстановлены к концу 1941 года, а 9 к этому времени уже заработали на полную мощность. Аналогично восстанавливались и заводы танковой промышленности.

Вместе с вывозом материальных ценностей проводилась огромная работа по эвакуации из прифронтовой полосы населения. В период с июня 1941 года до 01 февраля 1942 года по железной дороге в тыловые районы страны было эвакуировано 10,4 млн. человек, 2 млн. было перевезено водным транспортом. Всего за указанный период было перевезено 12,4 млн. человек.

В 1941 году по решению и под контролем Ставки было создано 10 резервных армий, которые и позволили разгромить вражеские войска под Москвой.

На пепелище

Г. К. Жуков, через всю жизнь пронёсший радость первой крупной победы в битве за Москву, писал: «И. В. Сталин был всё это время в Москве, организуя силы и средства для разгрома врага. Надо отдать ему должное. Возглавляя Государственный Комитет Обороны, и опираясь на руководящий состав наркоматов, он проделал колоссальную работу по организации необходимых стратегических резервов и материально-технических средств. Своей жёсткой требовательностью он добивался, можно сказать, почти невозможного».

И. В. Сталин обладал глубоким разумом, масштабным государственным мышлением, глубокими знаниями, замечательными организаторскими способностями, огромным авторитетом и самоотверженно трудился на благо родины, советского народа.

Титанического труда требовало от Сталина руководство страной и её армией в условиях обороны от миллионных полчищ сильного и безжалостного врага. В то время Сталин был единственным человеком в правительстве, который мог с умом, со знанием дела возглавить фронт и тыл. Привыкший к напряжённому труду, к строительству заводов и фабрик в рекордные сроки, к борьбе с ненавистниками российского государства ещё в довоенное время, Сталин действительно своим трудом спасал Россию от неминуемой гибели.

И почему вдруг все так уверовали, что в довоенное время у Сталина и советского государства не было врагов? Ведь Запад не пожалел денег на Гитлера, и только границу СССР 22 июня 1941 года перешло 5,5 миллиона врагов Советского Союза.

Так почему же сложилось мнение, что Запад пожалел деньги на уничтожение Сталина и СССР в довоенное время, и у Сталина в довоенное время в стране не было врагов? В том то и дело, что прижимистый Запад никогда не жалел средств на финансирование действий, которые способствовали ослаблению или могли привести к гибели российского государства. И в довоенное время, стремясь уничтожить Советский Союз изнутри, Запад не жалел никаких средств на создание огромной армии врагов СССР внутри страны. И уж потом, когда этих врагов разбили, поток денежных средств был полностью переключён на финансирование армий Гитлера.

Гитлер появился после неудавшихся попыток Запада уничтожить Россию с помощью Февральской революции 1917 года, порождённой развязанной Западом в 1914 году Первой мировой войной, а также интервенции западных стран, включая США, и Гражданской войны.

Гитлер был нацелен на Россию после провала плана уничтожения российской государственности изнутри в 1930-х годах, когда Западу стало ясно, что Сталин поставил завоевания революции на пользу российскому государству. СССР поднялся в промышленном, аграрном и культурном отношении до небывалого уровня и Запад понимал, что ему с каждым годом будет всё труднее и труднее уничтожить Советский Союз. Врагом Запада был не социальный строй, не социализм, не коммунизм, а тысячелетняя Россия.

О борьбе с большевизмом Гитлер говорил в пропагандистских целях. Понятно, что его совершенно не интересовал уровень жизни и гражданских свобод людей, которых он шёл убивать. Не было у него никаких оснований опасаться нападения большевиков на Германию, и сам Гитлер об этом говорил.

Гитлер перешёл границу СССР 22 июня 1941 года не для изменения социального строя в России, а для уничтожения русского государства и истребления народов, проживавших на его территории. С такой же целью и сотни лет назад шли на Россию псы-рыцари, поляки, шведы, французы и прочие завоеватели. Но никогда Россия не сталкивалась с такой несметной, беспримерно жестокой силой, вооружённой оружием массового истребления людей.

Никогда никто до Гитлера громогласно не заявлял о ведении в России войны на истребление. И наше спасение было в том, что страной в то время правили любящие СССР, умные государственные мужи, что вождём народов Советского Союза был Сталин, и нам не пришлось в 1941 году сражаться на два фронта одновременно – с внутренним и внешним врагом, с врагом на Западе и на Востоке.

Наше спасение было в том, что армия имела достаточное количество оружия и боеприпасов, что русский солдат оказался самым мужественным и способным из солдат всех воевавших стран, что офицеры Красной Армии, генерального штаба оказались умнее и профессионально более грамотными, чем офицеры вермахта, что наш советский рабочий и инженер превзошёл по всем статьям рабочего и инженера Германии и других европейских стран.

В 1941 году Красная Армия перемолола самые подготовленные части вермахта и заложила основу для всех последующих успешных военных операций и Победы 1945 года.

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201706200814-uyt1....