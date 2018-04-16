Как Украина предъявила претензии за аннексию Крыма Екатерине Второй

История начиналась банально, как это все происходит в сегодняшней Украине – очередной националист, облеченный властью, решил проявить свою эрудицию и «блеснуть» патриотизмом, ибо украинские чиновники ни дня не могут прожить без этого самого патриотизма. Ведь трудно воровать, не прикрываясь вышиванкой и национальным флагом.

8 апреля глава Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Петрович Перебийни́с внезапно вспомнил, что украинский Крым был аннексирован Россией не в 2014 году, а гораздо раньше – 8 апреля 1783, когда российская императрица Екатерина II распорядилась «взять под контроль полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону».

Уроженец Тернополя – а нынче все более-менее значительные посты в Киеве занимают выходцы из «правильной» Украины – сразу же понял, что необходимо срочно наказать коварного агрессора. И для начала написал об этом в социальных сетях.

«Екатерина II манифестом объявила об аннексии Крыма. Как и в 2014 году, аргументация преступления – верх цинизма», – написал в свой Twitter Перебийнис.

Как вы знаете, на Украине официальные решения, указы, законы и прочие важные документы публикуются не в официальных печатных органах – газетах или на интернет-сайтах официальных структур – нет, они публикуются в твиттерах, фейсбуках, инстаграмах и прочих интернет-страничках, которые создают в социальных сетях украинские официальные лица. И хотя для того же Фейсбука, который давно прозвали Фейк-сбуком, все равно, кто ты – министр, президент или дворник – тем не менее, украинские министры почему-то считают, что свои официальные решения они обязаны доводить до сведения украинского народа исключительно через социальные сети. Вспомним, хотя бы г-на Арсена Авакова, который днем и ночью комментирует, пишет или лайкает все политические новости. Удивительно, когда же он успевает заниматься своей непосредственной работой?



В общем, как только глава Департамента информационной политики МИД Украины высказал свое возмущение по поводу злостного нарушения суверенитета Крыма российской императрицей Екатериной Второй, Генеральная прокуратура Украины моментально приняла это возмущение господина Перебейноса, как руководство к действию.



А в украинских СМИ понеслась информационная волна протеста против политики «агрессивной России». Ведь надо же не просто поддержать решения «партии и правительства», а как бы, предугадать их. «Чего изволите-с?» – вот девиз украинских средств массовой дезинформации на сегодняшний момент. И сразу же появились заголовки «В МИД манифест императрицы Екатерины назвали аннексией Крыма», «МИД Украины напомнил России об аннексии Крыма Екатериной II», «МИД Украины напомнил об аннексии Крыма российской императрицей» и так далее.



Понеслось…

Сразу же отозвалась Генеральная прокуратура Украины в лице ответственного за международно-правовое сотрудничество заместителя генерального прокурора Виталия Касько, который сообщил, что готовит материалы об аннексии Крыма Россией для передачи их в Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды). По его словам, у Генпрокуратуры пока недостаточно правовых оснований, чтобы передавать эти материалы в суд, и они пока находятся в процессе подготовки. Но к июлю должны справится:



«То есть, мы собираем сейчас из разных ведомств сведения и формируем их в хронологической последовательности с дополнениями доказательств, которые подтверждают, что такие факты относятся к компетенции Международного уголовного суда», – сказал заместитель генерального прокурора Украины.

И пусть никого не удивит этот очередной признак долбо… великодержавной мудрости украинских чиновников. Ведь вызывала же Генеральная прокуратура Украины на допрос Йосифа Сталина и Лаврентия Берию! Напомним:

«Прокуратура АР Крым собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (Геноцид, наказание до пожизненного – ред.) Сталину и Берии», – заявил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов. /Не путать с Прокуратурой Республики Крым в составе РФ/

Так что если уж украинская Генпрокуратура смогла предъявить обвинительное заключение почившим в прошлом веке государственным деятелям, то отчего ж не наказать и российскую императрицу? Ведь, помнится, Украина предъявляла претензии даже хану Батыю за разрушения, которые он причинил Киеву. Дошло даже до того, что даже пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай в эфире радио «Вести. FM» прокомментировал данную информацию.



«Вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная Рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить», – ответил с юмором Лхагвасурэн Намсрай.

В интернете уже появились новости, что «Украина подаст в суд на Екатерину II за аннексию Крыма и Кубани»…

На самом деле это, конечно же, фейковая новость. Хотя она очень похожа на настоящую. Потому что, во-первых, именно такие абсурдные и идиотские решения принимает украинская власть – судебная, законодательная, исполнительная, а, во-вторых, именно такой механизм появления и таких решений, и таких новостей. Написал какой-то украинский чиновник какую-то дурость в своем профиле в соцсетях – тут же украинские СМИ это тиражируют, а другие чиновники моментально пытаются эту дурость воплотить в жизнь. Пытаясь наказать давно умерших людей. А чего – их-то как раз и легче всего сегодня осудить!

Впрочем, фейковые новости на Украине давно заменили настоящие. А фейковый Генеральный прокурор Украины без юридического образования издает все новые и новые фейковые постановления. Да что прокурор – в Киеве целая так называемая прокуратура Автономной республики Крым существует, имеет штат и занимает кабинеты! И издает постановления, в том числе и по привлечению к ответственности Сталина и Берии! И уж это – не фейк!

Что же касается главы Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Петровича Перебийни́са, то его возмущенный вопль о «циничной аннексии Крыма» Екатериной Второй – вовсе не фейк. Этот украинский дипломат действительно возмущался этим фактом, правда, 8 апреля 2015 года. И не только он один.

На его счету, к слову, еще несколько значимых перлов. Например, в 2014 году он назвал россиян, живущих на Украине, не коренным населением страны, а… диаспорой, которая не имеет право на самоопределение.



«РФ, аргументируя законность крымского референдума, делает упор на праве народов на самоопределение. Хотел бы отметить, что все международно-правовые документы по такому праву касаются именно коренных народов. В Украине проживает 4 коренных народа, этногенез которых связан с территорией Украины – это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки. Последние три происходят с территории Крыма, а остальные являются диаспорой народов, имеющих свои этнические родины за пределами Украины», – отметил Евгений Перебийнис.

Так что вполне могла украинская Генпрокуратура предъявить претензии Екатерине Второй, да и графу Потемкину заодно, чего уж там. А также фельдмаршалу Суворову, который Крым завоевывал

Что же касается самой даты и указа Екатерины Великой, то 8 апреля 1783 года, ровно 235 лет назад Екатерина II издала Манифест «О присоединении к Российской Империи Крыма, Тамана и Кубани, заключённый между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою 28 декабря 1783 года». То есть, договор между двумя государствами – Российской империей и Оттоманской Портой (Турцией), которая на тот момент владела Крымом. Украины, как мы помним, тогда и в помине не было, не только, как государства, но и как страны.

А Перебейноса после этого случая, кстати, убрали с должности главы Департамента информационной политики МИД Украины и отправили послом в Латвию. Чтобы там истерики закатывал. А то вдруг еще Петру Первому претензии предъявит?



Александр Воронцов