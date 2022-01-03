Незнайка родился в Канаде

Николай Носов сделал из него советский бестселлер.

Рассказ о писателе, который снял фильм про танк и написал культовую трилогию для детейНиколай Носов с внуком Игорем. Фото из семейного архива.

Николай Николаевич Носов хотел стать актером и освоить игру на скрипке, создавал химическую лабораторию и получил Сталинскую премию, а писателем стал потому, что считал свою жизнь очень интересной и хотел рассказать о ней людям. Вот что можно найти о творческом пути и книги знаменитого создателя историй про Незнайку и коротышек из Солнечного города.

«Сочинять для детей — наилучшая работа»

Николай Носов родился 10 ноября 1908 г. в Киеве в творческой семье, поэтому неудивительно, что с ранних лет среди его увлечений были театр, музыка и фотография. В детстве Носов сперва интересовался театром, наблюдая за спектаклями с участием его отца, а затем захотел научиться играть на скрипке. Вот только после того, как родители подарили ему желанный музыкальный инструмент, он осознал, что для занятий музыкой нужно слишком много усидчивости, и быстро забросил это дело. Тем более что наступили тяжелые для страны и семьи времена — юность писателя пришлась на годы революции и Гражданской войны, и мальчик был вынужден всеми способами зарабатывать деньги для родных.

Он продавал газеты, косил траву, работал землекопом и возчиком бревен, а школу окончил экстерном, выпустившись после седьмого класса.

В те годы он увлекался шахматами, фотографией, электротехникой, собирал радиоприборы и устроил на чердаке дома химическую лабораторию, всерьез собираясь связать свою жизнь с профессией химика, но в университет его не приняли из-за неоконченного школьного образования. Зато это не помешало ему поступить в Киевский художественный институт, из которого он позднее перевелся во ВГИК (тогда Московский государственный институт кинематографии), где и получил профессию режиссера. Там он снимал для «Союзкино» учебные и научные фильмы, создал несколько мультфильмов для детей, а во время войны получил орден Красной Звезды за создание документального фильма об английском танке «Черчилль». По воспоминаниям членов съемочной группы, им прислали из Британии один танк, в управлении которого никто не мог разобраться, пока за дело не взялся режиссер Носов, до того водивший только трактор. Николай Носов. Источник: novostiliteratury.ru

Тогда же он стал писать рассказы и отправлять их в журналы, но из них доходили до публикации только истории для детей. Сам писатель вспоминал, что детские произведения он сначала просто придумывал для своего сына и его друзей, а затем осознал, что эти истории становятся интересны и множеству советских школьников: «Постепенно я понял, что сочинять для детей — наилучшая работа, она требует очень много знаний, и не только литературных». В 1938 г. состоялся литературный дебют писателя: его рассказ «Затейники» (сочинённый изначально для сына) был опубликован в детском журнале «Мурзилка». Далее в течение года вышли другие произведения: «Живая шляпа», «Огурцы», «Фантазёры» и другие, которые в 1945 г. составили основу первого сборника «Тук-тук-тук». Николай Носов изучал психологию детей и считал, что к ним нужно относиться «с самым большим и очень тёплым уважением», возможно, поэтому его книги сразу стали невероятно популярными и любимыми у юных читателей. Вслед за первым сборником спустя год вышел второй – «Ступеньки», а позже третий – «Весёлые рассказы». На рубеже десятилетий Николай Носов отошел от детских рассказов и начал сочинять повести для подростков. В этом жанре писатель также добился успеха. «Весёлая семейка» (1949 г.), «Дневник Коли Синицына» (1950 г.), «Витя Малеев в школе и дома» (1951 г.) незамедлительно завоевали любовь у советских читателей. За последнюю книгу в 1952 г. Носов получил Сталинскую премию.

Позаимствовал имя своего героя из любимой детской сказки

В 1952 году Носов отправился в Минск на юбилей поэта Якуба Коласа (белорусский советский писатель, поэт, переводчик, один из классиков и основоположников новой белорусской литературы. Народный поэт Белорусской ССР (1926)) , где познакомился с украинским писателем и редактором журнала «Барвинок» Богданом Чалым. Два литератора проговорили всю ночь, обсуждая прочитанную ими в детстве сказку Анны Хвольсон «Царство малюток», которая, в свою очередь, была основана на произведении канадского поэта и художника-иллюстратора Палмера Кокса (после революции книги Хвольсон в СССР больше не переиздавались). Это была книга о маленьком лесном человечке, один из многих маленьких человечков или эльфов, которые живут в лесу под листьями папоротника и отправляются каждый год странствовать по всему свету. Тогда же Носов рассказал Чалому о своей идее написать историю про одного из героев сказки Хвольсон, которого звали Незнайка, и украинский писатель настолько влюбился в описанный Николаем Николаевичем образ персонажа, что пообещал коллеге начать публиковать в своем журнале будущее произведение. Сам Носов описывал своего персонажа так:

«Это ребенок, но не такой, которого можно назвать по имени и фамилии, а ребенок вообще, с присущей его возрасту неугомонной жаждой деятельности, неистребимой жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете сколько-нибудь долгое время, — в общем, со всеми хорошими задатками, которые ребенку предстоит в себе укрепить и развить, и с недостатками, от которых нужно избавиться». Николай Носов с собакой, которую он дрессировал для съемок в фильме «Дружок» по его сценарию. Фото из семейного архива. Источник: rewizor.ru

При этом сказку «Приключения Незнайки и его друзей», выросшую из идеи оживить полюбившегося персонажа из чужого произведения, ни в какой мере нельзя назвать ни адаптацией, ни тем более плагиатом. Из «Царства малюток» Носов позаимствовал лишь концепцию общества коротышек, живущих в лесу, и имя своего главного героя, тогда как в сказке Хвольсон Незнайка был персонажем второго плана и обладал совершенно другим характером. Скорее носовский протагонист был похож на героя той же повести Мурзилку, хвастуна и фантазера, образ которого тоже с большими изменениями был адаптирован для символа советского детского журнала. А оригинальные комиксы Палмера Кокса в России были экранизированы в 2004 году в мультфильме «Незнайка и Баррабасс», благодаря которому можно убедиться, что Носов взял из западных сказок одни лишь имена.

Гигантские насекомые и слон размером с собаку

Если у характера Незнайки и был конкретный прототип, то это сам Николай Носов, который всегда с энтузиазмом хватался за любое новое дело и с такой же легкостью бросал его. Первая книга трилогии о коротышках начинается со знаменитой серии остроумных рассказов, в которых Незнайка пытается попробовать себя во всех возможных творческих профессиях, сочиняя стихи без ритма и музыку без мелодии. Писатель описывает своего непутевого героя с такой любовью, что его искренность и независимость от устоявшихся правил выглядит намного ценнее, чем творения поэта Цветика и художника Тюбика. Эскиз иллюстрации «Как Незнайка был художником» к книге Н. Носова / Калаушин Б.М.

В целом вся беззаботная жизнь персонажей может показаться на первый взгляд противоречивой и вызывающей вопросы: маленькие человечки, которые выглядят и ведут себя как дети, живут в утопическом обществе, где каждый без исключения получает дом и еду в обмен на работу во благо сообщества. Среди коротышек есть мальчики и девочки, но они стараются друг с другом не общаться и не контактировать, хотя Незнайка в одной из книг даже влюбляется в малышку Кнопочку. Еще в этой вселенной есть привычные нам сказки про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, в зоопарках живут слоны размером с кошку, а в полях летают гигантские насекомые. Кажется, что у Носова изначально не было никакого продуманного плана для вселенной и он даже не представлял, во что разовьются его первые рассказы про малыша, пробующего стать художником и поэтом.

От утопии о построении коммунизма до сатиры в духе Пелевина

Трилогия о Незнайке сильно развивается и усложняется по мере повествования. Если первая книга «Приключения Незнайки и его друзей», скорее, сборник рассказов о мире коротышек, то вторая часть «Незнайка в Солнечном городе» превращается в буквальную утопию о построении коммунизма. Солнечный город, в который попадают герои, — это идеальное общество будущего, где нет денег, все товары и развлечения доступны каждому, а милиционеры регулируют только дорожное движение и стыдливо извиняются перед Незнайкой, когда им приходится его задержать за хулиганские выходки. Во второй книге очень заметно, что автор много лет посвятил съемкам учебных фильмов о технике — добрую треть романа-сказки занимают подробные описания различных изобретений местных коротышек. Эти эпизоды могли бы показаться скучными, если бы не удивительная точность, с которой Носов, подобно Жюлю Верну и Герберту Уэллсу, предсказал появление бытовых приборов, которыми мы сегодня пользуемся: от робота-пылесоса и плазменных телевизоров до солнечных батарей и электромобилей. Эскиз иллюстрации «Как Знайка придумал воздушный шар» к книге Н. Носова / Калаушин Б.М.

В противовес идеальному обществу из второй части «Незнайки на Луне», последней книге трилогии, он описывает тоталитарное лунное общество, создавая, по сути, настоящую детскую антиутопию. Если предыдущий роман современным языком можно назвать технофэнтези (несмотря на огромное количество изобретений в этой книге, вся история завязана на волшебнике, подарившем Незнайке волшебную палочку), то третья книга цикла — это настоящая научная фантастика с детальным описанием устройства ракеты и лунной географии. Носов наполнил эту книгу безжалостной критикой капитализма, с аллюзиями на американские мегаполисы и знаменитых бизнесменов. Также досталось рекламе, которую детский писатель высмеивает не хуже, чем Виктор Пелевин в «Generation „П“» (пример: «Жалеть не будут коротышки и не потратят денег зря, коль будут все жевать коврижки конфетной фабрики „Заря“!»).

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Пелевин, родившийся в 1962 году выпустил несколько десятков романов и сборников рассказов. В его прозе действительность причудливо переплетается с откровенной фантасмагорией и восточной философией. Писатель ведёт скрытный образ жизни. Он редко даёт интервью и практически не появляется на публике. Иногда высказываются мнения, что Пелевина вовсе не существует.

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В финале трилогии, конечно, земные коротышки прилетят-таки на Луну и устроят там пролетарскую революцию, но перед этим читателя ждет курс изучения экономики (или повторное прохождение) с бесконечными упоминаниями терминов вроде «инфляции», «трастов», «дефолта» и «капитала». Однако все эти новые знания, идеологические установки и сложная мораль вложены в книгу так органично и так умело переплетены с приключениями обаятельных героев, что мало какому читателю придет в голову, что его не просто развлекают, а еще и учат. Важно отметить, что именно третья часть коренным образом отличается от предыдущих. Она получилась некой антиутопией и подняла темы, запретные для СССР. Тем не менее в 1969 г. книга «Незнайка на Луне» была удостоена Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской. Несмотря на то что Николай Носов известен прежде всего как детский автор, он также писал и для взрослых. Например, в автобиографической «Повести о моем друге Игоре» рассказывается о его взаимоотношениях с внуком Игорем. Кроме того, Николай Носов был сценаристом. В 1947 г. по рассказу «Мишкина каша» он написал комедию «Умелые руки», в период с 1954 по 1974 г. – художественные фильмы «Два друга», «Дружок», «Приключения Толи Клюквина», «Фантазёры», «Весёлые истории». Также работал над короткометражным фильмом «Бобик в гостях у Барбоса», мультфильмами «Винтик и Шпунтик – весёлые мастера», «Незнайка в Солнечном городе» и другими. Умер писатель во сне 26 июля 1976 г. от инфаркта. Похоронен на Кунцевском кладбище. Рядом с надгробием Николая Носова стоит ещё один камень, на котором бежит куда-то самый знаменитый коротышка из Цветочного города – Незнайка. В этой же могиле захоронени и сын Петр, который был журналистом и писателем. Еще хочу привести небольшой отрывок из интервью с внуком писателя Игорем Петровичем Носовым (тоже журналист и писатель).

С кого дед писал Незнайку? С вашего отца?

Отец все время был у него перед глазами, и, мне кажется, что если не сам отец был прототипом персонажа, то его характер был «прототипом» характера Незнайки. В детстве, по рассказам бабушки, папа был таким же непослушным, любопытным, часто нарушающим правила. Но ведь для того, чтоб их соблюдать – их надо бы понять. Ребенок, познающий мир, всегда делает ошибки, набивает себе шишки.

На своих ошибках учатся не дураки, а большинство людей. Вот и отец мой был таким же Незнайкой – обычным ребенком, который ничего не знает, но должен узнать все.

И так же ходил в шляпе?

Нет, шляпы любил сам дед, у него их было несколько – красивых, элегантных фетровых шляпы. Одевался он в классическом стиле, любил костюмы, рубашки с запонками, галстуки, носил длинные пальто и плащи. А шляпы ему, кстати, нужны были, в том числе, и для того, чтобы прикрыть свои залысины.

Принято считать, что юмористы в жизни – люди суровые и мрачные…

А детские писатели должны быть тогда по-детски неразвитыми и глупыми, да? Нет, дед был человеком жизнерадостным, смеялся там, где смеются другие, но, когда это было надо, становился въедливым и педантичным. Читал не только Гоголя и Толстого и не только для удовольствия. Работая над «Дневником Коли Синицына», изучал учебники по пчеловодству, книга стоит дома с его записями на полях. Взявшись за «Незнайку на Луне» штудировал Циолковского и Жуковского, учебники физики, я помню, на столе всегда были словари. И слышал, что физики и инженеры говорили, что это чувствуется: человек глубоко вник в дело и сумел изложить это по-своему. «Незнайка на Луне» до сих пор вызывает споры, и так бы не было, являйся это пустой, лишенной смысла фантазией.

Вы хранитель архива Носова и представили на выставке дедов стол, фотоаппарат, печатную машинку, фрагменты рукописей… А осталось ли в архиве что-то важное, неизданное, незавершенное?

Все, что Николай Николаевич планировал напечатать – он напечатал, все довел до конца, чего-то брошенного на полпути в архивах нет. Это было не в его характере, дед ценил свой труд. Остались какие-то незначительные наброски. Издано было десятка три рассказов, несколько повестей, сценарии, пьесы. Для 70 лет, по-моему – немало.

Вам не кажется, что «Приключения Незнайки» – это неплохая основа для большой серии книг: яркие персонажи, выстроенный антураж. Даже готовый продолжатель есть…

Согласен, это хороший стержень, на него можно нанизывать сюжеты. Но даже не уговаривайте (улыбается). Да, я выпустил «Новые приключения Незнайки», но на большее меня вряд ли хватит. Тут нужно дедовское трудолюбие.

Философские мысли из книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»

Напоследок вспомним некоторые фразы из книги «Волшебник Изумрудного города», которые не только не потеряли своей актуальности, а стали настоящими афоризмами. Напоследок вспомним некоторые фразы из книги «Волшебник Изумрудного города», которые не только не потеряли своей актуальности, а стали настоящими афоризмами.

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