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Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Гегемония уже не та, что прежде. Начинают сыпаться скелеты американской зомби-экономики из обветшавшего большого шкафа. Вот уже и один из крупнейших банков США  Bank of America подает сигнал SOS: 

"Пристегнитесь! Инфляция здесь"

И показывает график количества упоминаний “инфляции” во время звонков о доходах:

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Упоминания об “инфляции” теперь выросли в четыре раза, а после прошлой недели упоминания подскочили почти на 800%!!!

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

"Тенденции инфляции набирают обороты, поскольку маржа достигла рекордных максимумов. На 2-й неделе мы отметили, что упоминания об "инфляции" увеличились в четыре раза в годовом исчислении после прошлой недели. Упоминания подскочили почти на 800% в годовом исчислении (рис. 10). В абсолютном выражении упоминания взлетели почти до рекордных максимумов с 2011 года, указывая, по крайней мере, на "преходящий" впереди гиперинфляция. Инфляционный риск был наиболее распространен в сырьевом, потребительском секторах и промышленности (рис. 13). По категориям больше всего выросли упоминания о ценах (+36%) и транспорте (+35%). далее следуют материалы ( 28%); упоминания, связанные с трудом, выросли меньше всего. Несмотря на растущие опасения по поводу инфляции, чистая маржа финансовых показателей подскочила до рекордных максимумов, что означает управляемую инфляцию до сих пор.

Посмотрите, что говорят компании об инфляции внутри заметки, а также на экране наших фундаментальных аналитиков для определения ценовой силы."

Временная гиперинфляция говорите?

Ну-да, во время советской катастройки гиперинфляция тоже была совсем недолгой, временной так сказать. Вот только привела она вовсе не к Американской мечте, а к распаду государства. Да и в каждом осколке советской Империи гиперинфляция тоже была временной - до обрушения республик в экономическую пропасть со всеми вытекающими. Дефолтом. Разрухой. Нищетой. Демографической катастрофой.

Ну а теперь бумеранг, запущенный США в СССР, возвращается на свою американскую родину.

Пугливые инвесторы мой вывод только подтверждают:

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Спекулянтов напугала фраза бывшей главы ФРС и нынешнего министра США Джанет Йеллен: 

"Может случиться так, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться". 

После чего биржевой мыльный пузырь начал сдуваться.

На линии "Борода Берни":

"Если поднять ставки нужно больше денег на проценты, сразу поползут ставки на корпораты, где мусорные сейчас на исторических минимумах по ставкам, а тогда зомби не смогут перекредитовываться и придется банкротиться, а это как карточный домик, как и куда посыпется неизвестно. И там что будет по остальным активам вообще неведомо..."

Так где взять средства, чтобы карточный домик не обрушился, и чтобы вновь надуть зомби-экономику? 

Надежда только на печатный станок, который к настоящему моменту ... перегрелся. Выплевываемая им токсичная макулатура больше никому не нужна, кроме самих хозяев денег.

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Количество долговых обязательств США на балансе ФРС всего лишь за год удвоилось!!!

Теперь можно смело сказать, что наступает тот момент, когда доллар ФРС из инструмента шантажа и давления превращается в то, чем он на самом деле сейчас является - мусором.

Коллапс доллара будет даже не в гиперинфляции или в дефляции. Коллапс доллара будет, когда он окажется в забвении. Уже сейчас курс рубль-юань значительно важнее, чем курс рубль-доллар.

Американская гегемония к сегодняшнему дню превратилась в хи-хи-монию, от которой только и жди, когда цирк с бешенными собаками сам себя от невозможности продолжать цирковое представление возьмет и загрызет.

Скоро всей вашей Америке кирдык. (с)

Одни лишь глупые Табаки в своем европейском болоте не замечают, загоревшейся над ними красной лампочки, которая симофорит им об наступлении для Запада эры Песца.

Европарламент продолжает пугать Россию отключением от системы SWIFT и отказом от покупки наших углеводородов. Хотя этим - на всю голову отмороженным марионеткам США - глава Газпрома Миллер чётко дал понять, что газ для Европы в будущем не предусмотрен:

"Газпром" в текущий период "немножко" меняет стратегию и уделяет больше внимания вопросу создания новых мощностей для переработки сырья."

В то же время правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов".

Так что, европейские дуремарчики, думайте теперь, что будете делать со своими промышленными предприятиями без российских углеводородов??? Закрывать их станете? Или же начнете в Россию свою промышленность переводить?:)

Красиво получилось!

Да и не только весь текущий раунд Большой геополитической Игры красивым вышел у Гроссмейстера Путина, после которого за доллар ФРС будут давать ... в морду, а западные патентообладатели в сфере выпуска лекарств будут нервно курить в сторонке ... от российского фармацевтического рынка, но и троллинг 80 уровня европейских "партнеров" получился на пять, когда решался вопрос о фигурах, которые войдут в российский санкционный список.

В санкционный список вошёл Председатель Европарламента Давид Сассоли.

Для граждан России и всех русскоговорящих, где бы они не жили, становится понятно, какой план действий осуществляет наш президент в Холодной войне 2,0. Стоит лишь к фамилии Сассоли добавить приставку "от", как становится очевидно, что речь идёт о плане "О". Ну вы поняли.:)

Вот такая вот картина маслом под названием "О" на сегодняшний перед нами нарисовалась.

*****

Нам нужен мир. Желательно весь.

Те, кто добровольно захотят встроиться в наш мир, получат от нас зонтик и взаимовыгодные контракты (тот самый пряник). Ну а те, кто до последнего будут упираться, получат кнут и полный ыыыыы. Будет Больно!

https://cont.ws/@id424201523/1983716

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