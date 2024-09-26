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Мы из Советского Союза

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Как Сталин хотел изменить климат в СССР

Засуха первого послевоенного года, вызвавшая массовый голод, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения товарища Сталина. Сколько можно ждать милостей от природы? Нужно переделать климат, решительно, по-большевистски!…Самое удивительное и замечательное достижение сталинской эпохи — создание и частичное осуществление великого экологического проекта, так и не превзойдённого в мире до сих пор.

 

 

Выводы ученых

Засуха была исконной проблемой русского земледельца. Она усложнила ситуацию в начале Смуты, отравляла жизнь в Российской империи, вызвала колоссальный голод в Поволжье в двадцатые годы.
Со времен неолита племена, переходившие от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, активно использовали огонь для борьбы с лесом. Особенно успешно уничтожали леса с начала индустриализации. Так что уже к ХIХ веку на обжитых территориях России ландшафты изменились основательно.

Василий Васильевич Докучаев считал, например, что лесные массивы в нынешних степях на Русской равнине были распространены широко. Существовала лесостепь. Заросли деревьев и кустарников покрывали речные долины, склоны оврагов, пониженные участки междуречий.

К сожалению, ушли в прошлое не только крупные лесные массивы, но и настоящая первобытная степь. С грустной иронией Докучаев писал: «Степи, воспетые Гоголем, будут не сегодня-завтра иметь так же мало общего с современностью, как сама Запорожская Сечь».

Он подмечает печальные следы господства человека, уничтожившего растительный покров на песчаных массивах: «Поучительно, что во многих местах по берегам Днепра, Ворсклы, Псёла и др. можно видеть, что эти теперь совершенно голые и, как ртуть, подвижные пески были когда-то покрыты сплошной, местами травянистой, а местами и лесной растительностью. Так, близ Кременчуга… под жёлто-белыми сыпучими песками сохранилась совершенно нормальная почва... Значит, существовало же время, когда из Полтавы в Кременчуг можно было проехать не по той пустыне-Сахаре, по которой теперь во многих местах пробегает железная дорога».

Но, может быть, превращение в «пустыню-Сахару» произошло из-за изменений климата, и человек тут ни при чем? (такое мнение бытует среди географов).

По мнению Докучаева, климат в зоне степей за последние сотни лет заметно не изменялся. На медленные изменения природной среды решительно воздействовал человек. Он резко ускорил ход естественных процессов, вызывающих осушение почв и подпочвенных горизонтов, снижение уровня грунтовых вод, активизацию стока.

Трактор в поле

Люди стали распахивать степи и уничтожать лесные массивы, рощи, заросли в долинах и на склонах возвышенностей. В результате иссушение почв стало в отдельные годы достигать катастрофических размеров, резко усилилась эрозия земель, образовались овраги. Выступили в некоторых местах на поверхность сыпучие пески, стали скудеть плодороднейшие чернозёмы. Например, «леса в Полтавском уезде занимали когда-то около 34% общей площади, а теперь 7%; в Романском — 28%, а в настоящее время 9%; в Лубенском — 30%, а ныне всего 4%».

Докучаев привёл и другие примеры. В одной из степных усадеб для ограждения её от снежных заносов была посажена в 1871 году берёзовая рощица на совершенно ровной местности. Через несколько лет усадьба действительно избавилась от больших сугробов. И вдруг выяснилось, что приусадебный колодец, давно уже начавший скудеть, а в засуху 1871 года и вовсе обмелевший, вдруг начал давать воду. Очередная засуха 1876 года вывела из строя почти все колодцы в округе, а этот, соседствующий с молодой рощицей, оказался водообильным! В чём же дело?

Хозяин усадьбы рассудил верно: деревья задерживали атмосферные осадки, способствовали лучшему проникновению воды в почву и грунт, уменьшая поверхностный сток. Вот и поднялся уровень грунтовых вод. Он проверил верность своих выводов на более обширной территории, где был заложен сад. Первые же результаты полностью подтвердили обнаруженную закономерность: в колодце возле сада уровень воды стал повышаться.

«Можно быть уверенным,— заключил Докучаев, — что данный способ со временем найдёт широкое практическое применение на нашем степном юге как в садовом деле и вообще при искусственном лесоразведении, так и при устройстве колодцев». Дополнительно он представил таблицу наблюдений за влажностью почвы в лесопосадке и в открытом поле невдалеке от неё. И заключил: «В высшей степени поучительное наблюдение местного хозяина нашло в самое последнее время полное подтверждение и в данных науки».

Значит, пора бы от невольного ухудшения нашей природы перейти к её сознательному возрождению! Однако в царской России идеи Докучаева не были реализованы. Только у Сталина хватило мудрости, воли, решительности, чтобы поддержать учёных, которые предложили перейти к возрождению природы в первую очередь на Великой Русской равнине. 
Такое решение было в значительной мере продиктовано засухой 1946 года на Украине и Северном Кавказе, в Черноземье и Поволжье, на юге Западной Сибири и в Казахстане, после чего в 1947 году в стране разразился голод. Конечно, дали о себе знать и тяжёлые последствия Великой Отечественной войны.

В 1928 году был найден ответ — мелиорация и высадка лесополос. На Богдинской научно-исследовательской станции в Астраханской области и в Бузулукском бору в Оренбуржье проанализировали собранные данные и пришли к удивительным выводам. Так, выяснилось, что одна сосна высотой 7 метров собирает на себе за зиму больше 100 кг снега и изморози, тот есть является влагоаккумулятором.А правильно высаженная лесополоса не только прекращает эрозию почвы, задерживает суховеи, но и способствует насыщению земли влагой. Кроме того, развивается экологическое разнообразие, как флоры, так и фауны. Лесополосу нужно было сажать глубиной семь рядов в чёткой последовательности: в первом ряду шли липа и канадский тополь; во втором — ясень, клён татарский; в третьем — дуб, жёлтая акация и так далее. Кроме того, требовалось ввести травопольную систему земледелия и создавать искусственные водоёмы.

"План Сталина"Сталин в поле

По инициативе Сталина 20 октября 1948 года Совет министров СССР единогласно принимает постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Он был рассчитан с 1949 по 1965 год. Планировалось, что общая площадь новых лесных посадок достигнет 4 млн гектаров. В результате всех мероприятий климат улучшился бы на 120 миллионах квадратных километрах. Мероприятия получили название «Сталинский план преобразования природы».Лесополоса Предусматривалось, что в итоге всех мероприятий повысится урожайность зерна и овощей, а также вырастут объёмы производства мяса, да так, что начнутся экспортные поставки продукции.

Для проработки деталей и кураторства создали институт «Агролеспроект». К 1953 году функционировало 4000 малых и средних искусственных водохранилищ. К 1955 году работало 570 лесозащитных станций. Заготовкой посадочного материала занимались миллионы колхозников и работников лесхозов. До конца правления Сталина удалось вырастить миллионы деревьев и кустарников на больших и малых лесных полосах, были созданы водоёмы, пополняющие запасы подземных вод. До сих пор на огромных территориях Украины и России сказываются благодатные последствия этой великой акции.

Согласно данным ЦСУ, в 1951 году по отношению к 1948 году производство мяса и сала выросло на 80%, молока — на 65%, яиц — на 240%, шерсти — на 50%. С тех же самых засеянных площадей сбор зерновых вырос на 25% - 30%, овощей - на 50% - 70%, трав — на 100%-200%. В стране отменили карточную систему, магазинные полки заполнились продуктами.

Однако после смерти вождя, при «хрущевизме», этот уникальный проект был приостановлен. Страну с огромными потерями, но упорно сдвигали со сталинского пути под лживые обещания построить коммунизм. В действительности всё шло к буржуазному обществу под властью сначала подпольных, а затем и явных капиталистов, олигархов. Уже спустя месяц после его кончины Совет министров отменил работы по созданию лесополос, выращиванию посадочного материала. Лесополосы начали потихоньку вырубать на дрова. В прудах перестали выращивать рыбу. Сами водоёмы больше не чистили, и они начали заиливаться. В 1955 году приказом Хрущёва закрываются лесозащитные станции. Главлит изымает из библиотек и букинистических магазинов любые издания об этом проекте.

Крупные провалы экологической политики в СССР начались со времени прихода к власти Хрущёва и партийной номенклатуры. Провели без должной подготовки тотальное наступление на целину, нелепую «кукуризацию всей страны» и уничтожение малых деревень; хищнически использовали водные ресурсы бассейна Аральского моря,. Наибольший удар по природе нашей Родины нанесли периоды «перестройки», когда визгливей всего звучали голоса экополитиков и «реформаторов».

В 1962 году в СССР мясо подорожало на 30%, масло — на 25%. В 1963 году началась нехватка продовольствия и было принято решение продать из госрезерва 600 тонн золота впервые после Великой отечественной войны. На валюту было закуплено за рубежом 13 млн тонн зерна. Закупка импортного зерна стала ежегодной.
Корень всех экологических проблем в том, что на нашей планете торжествует техносфера и порождённые ею личности. Преображается, искажается лик Земли и духовный облик человека, деформируется его духовный мир, упрощается до уровня автомата, ориентированного на тупое выполнение определённых функций. Техносфере и её владыке Технодемону для полной деградации человечества требуются именно такие «винтики».Кстати, термин «винтики» первым употребил философ Иоганн Гердер, использовал его Ф.М. Достоевский и припомнил Сталин в тосте в честь Победы. «Я бы хотел выпить за людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим».

Пойдёт ли урок впрок?

Грандиозные проекты, подобные Сталинскому плану возрождения природы, рассчитанные на отдалённую перспективу, вряд ли возможны при нынешней разобщённости стран и господстве олигархического капитализма. В сознании людей, в социально-экономической и экологической политике государств должны произойти серьёзные сдвиги для того, чтобы дать человечеству возможность сотрудничать с биосферой, учитывать её нужды. Алчная хищная техническая цивилизация обречена на ускоренную деградацию и гибель.


Дым заводов
Произошло отчуждение людей от земной природы и высоких духовных ценностей. Последствия имеют глобальный характер и грозят стать роковыми для человечества. Истощение природных ресурсов и свирепая борьба за них, а также отравление биосферы и климатические катастрофы усугубляют процесс. Буржуазная тоталитарная демократия поощряет худшие человеческие качества и, прежде всего, лицемерие и ложь, гасит творческие порывы и опошляет высокие идеалы. Возможно, таким и должен быть печальный финал рода человеческого, не выдержавшего искушение техникой и властью над земной природой.
Конечно, беда не в технике (она помогает и в деле восстановления и охраны природы), а в тех, кто укореняет и укрепляет её власть над природой и человеком. Ныне решающая роль в судьбе человечества предоставлена «пролетариям умственного труда». Опомнятся ли они?
история
Астраханская обл.
Светлана Митленко
Сталин

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