Как Сталин хотел изменить климат в СССР

Выводы ученых

Засуха была исконной проблемой русского земледельца. Она усложнила ситуацию в начале Смуты, отравляла жизнь в Российской империи, вызвала колоссальный голод в Поволжье в двадцатые годы.

Со времен неолита племена, переходившие от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, активно использовали огонь для борьбы с лесом. Особенно успешно уничтожали леса с начала индустриализации. Так что уже к ХIХ веку на обжитых территориях России ландшафты изменились основательно.



Василий Васильевич Докучаев считал, например, что лесные массивы в нынешних степях на Русской равнине были распространены широко. Существовала лесостепь. Заросли деревьев и кустарников покрывали речные долины, склоны оврагов, пониженные участки междуречий.



К сожалению, ушли в прошлое не только крупные лесные массивы, но и настоящая первобытная степь. С грустной иронией Докучаев писал: «Степи, воспетые Гоголем, будут не сегодня-завтра иметь так же мало общего с современностью, как сама Запорожская Сечь».



Он подмечает печальные следы господства человека, уничтожившего растительный покров на песчаных массивах: «Поучительно, что во многих местах по берегам Днепра, Ворсклы, Псёла и др. можно видеть, что эти теперь совершенно голые и, как ртуть, подвижные пески были когда-то покрыты сплошной, местами травянистой, а местами и лесной растительностью. Так, близ Кременчуга… под жёлто-белыми сыпучими песками сохранилась совершенно нормальная почва... Значит, существовало же время, когда из Полтавы в Кременчуг можно было проехать не по той пустыне-Сахаре, по которой теперь во многих местах пробегает железная дорога».



Но, может быть, превращение в «пустыню-Сахару» произошло из-за изменений климата, и человек тут ни при чем? (такое мнение бытует среди географов).



По мнению Докучаева, климат в зоне степей за последние сотни лет заметно не изменялся. На медленные изменения природной среды решительно воздействовал человек. Он резко ускорил ход естественных процессов, вызывающих осушение почв и подпочвенных горизонтов, снижение уровня грунтовых вод, активизацию стока.



Трактор в поле



Люди стали распахивать степи и уничтожать лесные массивы, рощи, заросли в долинах и на склонах возвышенностей. В результате иссушение почв стало в отдельные годы достигать катастрофических размеров, резко усилилась эрозия земель, образовались овраги. Выступили в некоторых местах на поверхность сыпучие пески, стали скудеть плодороднейшие чернозёмы. Например, «леса в Полтавском уезде занимали когда-то около 34% общей площади, а теперь 7%; в Романском — 28%, а в настоящее время 9%; в Лубенском — 30%, а ныне всего 4%».



Докучаев привёл и другие примеры. В одной из степных усадеб для ограждения её от снежных заносов была посажена в 1871 году берёзовая рощица на совершенно ровной местности. Через несколько лет усадьба действительно избавилась от больших сугробов. И вдруг выяснилось, что приусадебный колодец, давно уже начавший скудеть, а в засуху 1871 года и вовсе обмелевший, вдруг начал давать воду. Очередная засуха 1876 года вывела из строя почти все колодцы в округе, а этот, соседствующий с молодой рощицей, оказался водообильным! В чём же дело?



Хозяин усадьбы рассудил верно: деревья задерживали атмосферные осадки, способствовали лучшему проникновению воды в почву и грунт, уменьшая поверхностный сток. Вот и поднялся уровень грунтовых вод. Он проверил верность своих выводов на более обширной территории, где был заложен сад. Первые же результаты полностью подтвердили обнаруженную закономерность: в колодце возле сада уровень воды стал повышаться.



«Можно быть уверенным,— заключил Докучаев, — что данный способ со временем найдёт широкое практическое применение на нашем степном юге как в садовом деле и вообще при искусственном лесоразведении, так и при устройстве колодцев». Дополнительно он представил таблицу наблюдений за влажностью почвы в лесопосадке и в открытом поле невдалеке от неё. И заключил: «В высшей степени поучительное наблюдение местного хозяина нашло в самое последнее время полное подтверждение и в данных науки».



Значит, пора бы от невольного ухудшения нашей природы перейти к её сознательному возрождению! Однако в царской России идеи Докучаева не были реализованы. Только у Сталина хватило мудрости, воли, решительности, чтобы поддержать учёных, которые предложили перейти к возрождению природы в первую очередь на Великой Русской равнине.

Такое решение было в значительной мере продиктовано засухой 1946 года на Украине и Северном Кавказе, в Черноземье и Поволжье, на юге Западной Сибири и в Казахстане, после чего в 1947 году в стране разразился голод. Конечно, дали о себе знать и тяжёлые последствия Великой Отечественной войны.



В 1928 году был найден ответ — мелиорация и высадка лесополос. На Богдинской научно-исследовательской станции в Астраханской области и в Бузулукском бору в Оренбуржье проанализировали собранные данные и пришли к удивительным выводам. Так, выяснилось, что одна сосна высотой 7 метров собирает на себе за зиму больше 100 кг снега и изморози, тот есть является влагоаккумулятором. А правильно высаженная лесополоса не только прекращает эрозию почвы, задерживает суховеи, но и способствует насыщению земли влагой. Кроме того, развивается экологическое разнообразие, как флоры, так и фауны. Лесополосу нужно было сажать глубиной семь рядов в чёткой последовательности: в первом ряду шли липа и канадский тополь; во втором — ясень, клён татарский; в третьем — дуб, жёлтая акация и так далее. Кроме того, требовалось ввести травопольную систему земледелия и создавать искусственные водоёмы.