Как Сталин хотел изменить климат в СССР

Засуха первого послевоенного года, вызвавшая массовый голод, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения товарища Сталина. Сколько можно ждать милостей от природы? Нужно переделать климат, решительно, по-большевистски!…Самое удивительное и замечательное достижение сталинской эпохи — создание и частичное осуществление великого экологического проекта, так и не превзойдённого в мире до сих пор.
Выводы ученых
Засуха была исконной проблемой русского земледельца. Она усложнила ситуацию в начале Смуты, отравляла жизнь в Российской империи, вызвала колоссальный голод в Поволжье в двадцатые годы.
Со времен неолита племена, переходившие от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, активно использовали огонь для борьбы с лесом. Особенно успешно уничтожали леса с начала индустриализации. Так что уже к ХIХ веку на обжитых территориях России ландшафты изменились основательно.
Василий Васильевич Докучаев считал, например, что лесные массивы в нынешних степях на Русской равнине были распространены широко. Существовала лесостепь. Заросли деревьев и кустарников покрывали речные долины, склоны оврагов, пониженные участки междуречий.
К сожалению, ушли в прошлое не только крупные лесные массивы, но и настоящая первобытная степь. С грустной иронией Докучаев писал: «Степи, воспетые Гоголем, будут не сегодня-завтра иметь так же мало общего с современностью, как сама Запорожская Сечь».
Он подмечает печальные следы господства человека, уничтожившего растительный покров на песчаных массивах: «Поучительно, что во многих местах по берегам Днепра, Ворсклы, Псёла и др. можно видеть, что эти теперь совершенно голые и, как ртуть, подвижные пески были когда-то покрыты сплошной, местами травянистой, а местами и лесной растительностью. Так, близ Кременчуга… под жёлто-белыми сыпучими песками сохранилась совершенно нормальная почва... Значит, существовало же время, когда из Полтавы в Кременчуг можно было проехать не по той пустыне-Сахаре, по которой теперь во многих местах пробегает железная дорога».
Но, может быть, превращение в «пустыню-Сахару» произошло из-за изменений климата, и человек тут ни при чем? (такое мнение бытует среди географов).
По мнению Докучаева, климат в зоне степей за последние сотни лет заметно не изменялся. На медленные изменения природной среды решительно воздействовал человек. Он резко ускорил ход естественных процессов, вызывающих осушение почв и подпочвенных горизонтов, снижение уровня грунтовых вод, активизацию стока.
Трактор в поле
Люди стали распахивать степи и уничтожать лесные массивы, рощи, заросли в долинах и на склонах возвышенностей. В результате иссушение почв стало в отдельные годы достигать катастрофических размеров, резко усилилась эрозия земель, образовались овраги. Выступили в некоторых местах на поверхность сыпучие пески, стали скудеть плодороднейшие чернозёмы. Например, «леса в Полтавском уезде занимали когда-то около 34% общей площади, а теперь 7%; в Романском — 28%, а в настоящее время 9%; в Лубенском — 30%, а ныне всего 4%».
Докучаев привёл и другие примеры. В одной из степных усадеб для ограждения её от снежных заносов была посажена в 1871 году берёзовая рощица на совершенно ровной местности. Через несколько лет усадьба действительно избавилась от больших сугробов. И вдруг выяснилось, что приусадебный колодец, давно уже начавший скудеть, а в засуху 1871 года и вовсе обмелевший, вдруг начал давать воду. Очередная засуха 1876 года вывела из строя почти все колодцы в округе, а этот, соседствующий с молодой рощицей, оказался водообильным! В чём же дело?
Хозяин усадьбы рассудил верно: деревья задерживали атмосферные осадки, способствовали лучшему проникновению воды в почву и грунт, уменьшая поверхностный сток. Вот и поднялся уровень грунтовых вод. Он проверил верность своих выводов на более обширной территории, где был заложен сад. Первые же результаты полностью подтвердили обнаруженную закономерность: в колодце возле сада уровень воды стал повышаться.
«Можно быть уверенным,— заключил Докучаев, — что данный способ со временем найдёт широкое практическое применение на нашем степном юге как в садовом деле и вообще при искусственном лесоразведении, так и при устройстве колодцев». Дополнительно он представил таблицу наблюдений за влажностью почвы в лесопосадке и в открытом поле невдалеке от неё. И заключил: «В высшей степени поучительное наблюдение местного хозяина нашло в самое последнее время полное подтверждение и в данных науки».
Значит, пора бы от невольного ухудшения нашей природы перейти к её сознательному возрождению! Однако в царской России идеи Докучаева не были реализованы. Только у Сталина хватило мудрости, воли, решительности, чтобы поддержать учёных, которые предложили перейти к возрождению природы в первую очередь на Великой Русской равнине.
Такое решение было в значительной мере продиктовано засухой 1946 года на Украине и Северном Кавказе, в Черноземье и Поволжье, на юге Западной Сибири и в Казахстане, после чего в 1947 году в стране разразился голод. Конечно, дали о себе знать и тяжёлые последствия Великой Отечественной войны.
В 1928 году был найден ответ — мелиорация и высадка лесополос. На Богдинской научно-исследовательской станции в Астраханской области и в Бузулукском бору в Оренбуржье проанализировали собранные данные и пришли к удивительным выводам. Так, выяснилось, что одна сосна высотой 7 метров собирает на себе за зиму больше 100 кг снега и изморози, тот есть является влагоаккумулятором.А правильно высаженная лесополоса не только прекращает эрозию почвы, задерживает суховеи, но и способствует насыщению земли влагой. Кроме того, развивается экологическое разнообразие, как флоры, так и фауны. Лесополосу нужно было сажать глубиной семь рядов в чёткой последовательности: в первом ряду шли липа и канадский тополь; во втором — ясень, клён татарский; в третьем — дуб, жёлтая акация и так далее. Кроме того, требовалось ввести травопольную систему земледелия и создавать искусственные водоёмы.
По инициативе Сталина 20 октября 1948 года Совет министров СССР единогласно принимает постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Он был рассчитан с 1949 по 1965 год. Планировалось, что общая площадь новых лесных посадок достигнет 4 млн гектаров. В результате всех мероприятий климат улучшился бы на 120 миллионах квадратных километрах. Мероприятия получили название «Сталинский план преобразования природы».Лесополоса Предусматривалось, что в итоге всех мероприятий повысится урожайность зерна и овощей, а также вырастут объёмы производства мяса, да так, что начнутся экспортные поставки продукции.
Для проработки деталей и кураторства создали институт «Агролеспроект». К 1953 году функционировало 4000 малых и средних искусственных водохранилищ. К 1955 году работало 570 лесозащитных станций. Заготовкой посадочного материала занимались миллионы колхозников и работников лесхозов. До конца правления Сталина удалось вырастить миллионы деревьев и кустарников на больших и малых лесных полосах, были созданы водоёмы, пополняющие запасы подземных вод. До сих пор на огромных территориях Украины и России сказываются благодатные последствия этой великой акции.
Однако после смерти вождя, при «хрущевизме», этот уникальный проект был приостановлен. Страну с огромными потерями, но упорно сдвигали со сталинского пути под лживые обещания построить коммунизм. В действительности всё шло к буржуазному обществу под властью сначала подпольных, а затем и явных капиталистов, олигархов. Уже спустя месяц после его кончины Совет министров отменил работы по созданию лесополос, выращиванию посадочного материала. Лесополосы начали потихоньку вырубать на дрова. В прудах перестали выращивать рыбу. Сами водоёмы больше не чистили, и они начали заиливаться. В 1955 году приказом Хрущёва закрываются лесозащитные станции. Главлит изымает из библиотек и букинистических магазинов любые издания об этом проекте.
Крупные провалы экологической политики в СССР начались со времени прихода к власти Хрущёва и партийной номенклатуры. Провели без должной подготовки тотальное наступление на целину, нелепую «кукуризацию всей страны» и уничтожение малых деревень; хищнически использовали водные ресурсы бассейна Аральского моря,. Наибольший удар по природе нашей Родины нанесли периоды «перестройки», когда визгливей всего звучали голоса экополитиков и «реформаторов».
Пойдёт ли урок впрок?
Грандиозные проекты, подобные Сталинскому плану возрождения природы, рассчитанные на отдалённую перспективу, вряд ли возможны при нынешней разобщённости стран и господстве олигархического капитализма. В сознании людей, в социально-экономической и экологической политике государств должны произойти серьёзные сдвиги для того, чтобы дать человечеству возможность сотрудничать с биосферой, учитывать её нужды. Алчная хищная техническая цивилизация обречена на ускоренную деградацию и гибель.
Дым заводов
Произошло отчуждение людей от земной природы и высоких духовных ценностей. Последствия имеют глобальный характер и грозят стать роковыми для человечества. Истощение природных ресурсов и свирепая борьба за них, а также отравление биосферы и климатические катастрофы усугубляют процесс. Буржуазная тоталитарная демократия поощряет худшие человеческие качества и, прежде всего, лицемерие и ложь, гасит творческие порывы и опошляет высокие идеалы. Возможно, таким и должен быть печальный финал рода человеческого, не выдержавшего искушение техникой и властью над земной природой.
Конечно, беда не в технике (она помогает и в деле восстановления и охраны природы), а в тех, кто укореняет и укрепляет её власть над природой и человеком. Ныне решающая роль в судьбе человечества предоставлена «пролетариям умственного труда». Опомнятся ли они?
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