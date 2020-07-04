Уфа. Было — стало

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет.

Этой весной дом в Уфе на углу Аксаковской и Успенской (сейчас улица Коммунистическая) стал символом борьбы за погибающее архитектурное и историческое наследие России. Дом дворян Бухартовских едва не погиб в пожаре 13 марта, но даже то, что удалось спасти от огня, сегодня разрушается.

Деревянный оштукатуренный дом с богатой резьбой был построен в 1890-е годы, а с начала 1900-х годов здесь жила семья Бухартовских: Генрих-Иосиф Генрихович, полицмейстер Уфы, его жена Мария Александровна, председательница Уфимского общества скорой помощи, и брат Генриха Генриховича — Владислав. На первом этаже находился аптекарский и парфюмерный магазин, которым заведовал Владислав Генрихович. Вход в магазин был через заложенный ныне вход на срезанном углу.

В советские годы в доме проживали почти два десятка семей. Несколько лет назад дом был расселен. Его растаскивали по частям мародеры. К сожалению, был утерян балкон. Власти обещают восстановить дом.

Уже почти 103 года улица Богородская называется Революционной. В начале XX века это был пригород Уфы, часть Богородской слободы.

Не смотрите на подпись к старинной фотографии: это не Второе Мариинское, а торговое училище. Оно было построено в 1910-х годах как торговое училище. В конце 1990-х от него оставили только фасад и одну боковую стену. Теперь здание встроено в высотку башкирского архитектора Сергея Голдобина в соавторстве с турецким инженером Мете Озом.

Улица Большая Ильинская начиналась когда-то от Ильинских ворот Уфимского кремля и тянулась до самой высокой точки города. С 2008 года улица переименована в честь Заки Валиди, до этого она много лет называлась Фрунзе.

На перекрестке с улицей Телеграфной (ныне Цюрюпы) стоит знаменитая Уфимская губернская земская управа, возведенная в своем нынешнем виде в 1880-е годы. Спустя почти 100 лет, в 1970-е, управа была надстроена на один этаж, что хорошо видно при сравнении двух фотографий.

С 1919 года и до начала войны здесь размещался Наркомат земледелия Башкирской республики. С началом войны в Уфу были эвакуированы несколько предприятий, на основе которых появился завод «Уфимкабель».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Год назад, 1 мая, в Белебее сгорел памятник архитектуры и истории — гостиница купца Григория Григорьевича Кузнецова. В этом году зданию исполняется 130 лет; оно было возведено в 1890 году — в царствование императора Александра III.

Первые годы советской власти здесь размещались кантонная милиция и кантонное земельное управление. На втором этаже сохранялась гостиница для приезжающих сотрудников НКВД. В 1930-e годы милицию сменила аптека, на втором этаже располагались райздравотдел, зубной и зубопротезный кабинеты.

С 1936 года открылась двухгодичная школа для медсестер, а потом снова аптека и детская библиотека. С 2002-го по 2010 год здесь работала детская школа искусств. В 2019 году здание сгорело и с тех пор стоит заброшенным. Если еще стоит.

На верхней фотографии гостиница Кузнецова 60 лет назад, на нижней — незадолго до пожара.

Здание Объединенного коммерческого училища и торговой школы на углу Центральной и Богородской улиц (ныне Ленина и Революционной) спроектировал городской архитектор Уфы Константин Александрович Гуськов.

25 августа 1912 года оно было освящено по православному обряду, а также по мусульманскому чину. История училища получилась короткой: в 1917 году его закрыли. Недолго тут размещались казармы, потом Клуб работников железнодорожного и водного транспорта имени Ленина, а затем Дом пионеров.

Самая яркая страница истории дома началась в 1941 году, когда в Уфу эвакуировали исполком Коминтерна. Известные лидеры коммунистов Европы и будущие главы социалистических европейских государств работали тут: Георгий Димитров, премьер-министр Болгарии; руководитель Германской Демократической Республики Вильгельм Пик; глава красной Венгрии Ракоши; итальянец Тольятти, в честь которого назовут Ставрополь-на-Волге.

После здесь открылся Уфимский авиационный институт.

Верхняя фотография сделана в 1961 году.

В прошлом году в Уфе было снесено 110-летнее здание бывшего двухклассного приходского училища № 11 на Степной улице (сейчас улица Кустарная). Много лет там размещалось художественно-графическое отделение Уфимского педагогического училища № 2. Когда-то этот район назывался Выселками. Здание училища было построено в 1900-х годах напротив земской больницы. В советские времена здесь какое-то время размещался детский дом. Здание было снесено по распространенной мошеннической схеме, когда иногородние так называемые эксперты без выезда в Уфу подписали заключение, что бывшее училище не представляет исторической и культурной ценности. Непонятно, какое отношение имеет к Уфе коммерческая компания из Саратова «Экспертиза Поволжья», отказавшая зданию в ценности. Тем не менее училище снесено, а на его месте уже возведен железобетонный монолит. Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

На углу улиц Аксакова и Пушкина стоит типичное мрачноватое здание 1930-х годов постройки, где сейчас располагается отдел полиции, а 80 лет назад было одно из управлений НКВД Башкирской СССР.

Серое здание примечательно тем, что стоит на фундаменте разрушенной церкви Николая Чудотворца. Ее начали строить в 1876 году на углу Пушкинской и Каретной (так называлась нынешняя Аксакова). Освятили храм в 1882 году, а спустя 51 год церковь была разрушена.

Часто пишут, что церковь снесли из-за соседства со средней школой № 45, чтобы избежать тлетворного влияния религии на детей. Новое здание 45-й школы построили только в 1939 году. К тому времени Никольская была давно разобрана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей примерно 110 лет.

Усадьба Николая Васильевича Гурылева в Уфе сегодня без преувеличения один из самых известных памятников деревянного зодчества в России. К сожалению, эта известность появилась из-за угрозы сноса.

В 2018-м два дома усадьбы получили статус выявленных объектов культурного наследия. Недавно была проведена мошенническая экспертиза, которую проводил не живущий в Уфе «эксперт». Он заявил, что дом не обладает ценностью. Несмотря на возмущение по всей России, дом хотят снести для парковки Арбитражного суда Башкирии.

Усадьба сохранилась на 80 процентов, за исключением элементов декора на кровле. Хозяин жил в главном здании (которое находится во дворике), а дом на фото был доходным.

До 1914 года здесь вел личный прием врач земской больницы Чеслав Ястржембский, основатель Уфимской акушерской школы (ныне медколледж). После революции Гурылев добровольно передал дома советской власти. За это ему позволили проживать в одной из комнат.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.

Мы на улице Карла Маркса. Чуть больше 100 лет назад она называлась Александровской в честь собора Святого Александра Невского, заложенного императором Александром Первым в 1824 году.

Собор можно разглядеть на верхнем снимке. Он был разрушен в 1930-х, а на его месте возведен Дворец труда (ныне Дом профсоюзов).

От старой Александровской улицы ныне осталось мало. Поэтому нужно беречь то, что сохранилось. Например, с левого края на двух снимках виден доходный дом бывшей купеческой усадьбы Матвея Алексеевича и Александры Алексеевны Набатовых.

После революции усадьба была национализирована у некоего Родионова.

Улица Ленина и поворот на Революционную.

Датировка верхней фотографии устанавливается по дому № 47 на Ленина. Он был построен в 1959 году, а на старой карточке еще идут работы. Значит, это примерно 1958-й.

Трамвайную линию по Ленина начали прокладывать еще в 1936 году — это была самая первая линия в городе. Она шла с перекрестка с Коммунистической (от почтамта) до Пермской и от почтамта с поворотом на Революционную в депо.

Как видно на верхней карточке, поворот с Ленина на Революционную начинался немного раньше. Разобрали эти линии еще в 1980 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет.

В 1890-х в городах России начинают строить первые электростанции. Например, в 1894-м в Екатеринбурге, в 1895-м в Казани. В 1896-м городская управа Уфы заключает сделку с представителем питерского электрического общества «Дюфлон и Константинович» Николаем Владимировичем Коншиным.

В феврале 1898 года он запускает на Александровской улице (ныне Карла Маркса) рядом со Второй пожарно-полицейской частью электростанцию для уличного освещения.

Коншин также планирует запустить электрический трамвай в Уфе, но по ряду обстоятельств это не удается. Как мы помним, трамвай пошел в столице Башкирской республики только в 1937 году.

Станция проработала до введения в 1931 году в эксплуатацию ЦЭС-1 в Черниковке, а бывшее предприятие Коншина стало трансформаторной подстанцией и в 1960-е перешло заводу «Уфасельмаш».

Сейчас здесь довольно уродливый бизнес-центр. От старинного здания осталась лишь одна стена.

Один из самых красивых памятников деревянного зодчества Уфы — клуб Уфимского общества взаимного вспоможения частному служебному труду, по-простому Вспоможенка. Увы, был без жалости снесен в начале 2000-х.

Домик был построен в самом начале 1900-х годов на углу Приютской и Бекетовской улиц (ныне Кирова и Социалистическая).

По сути это была распространенная с конца XIX века в России народная аудитория или рабочий клуб. Во Вспоможенке были библиотека, аудитории для занятий, воскресная школа, народный университет. А также общедоступный театр, в котором, говорят, выступал сам Константин Бальмонт.

В советские годы назначение здания не изменилось. Здесь работали учительская библиотека и дом работников нарпроса. Среди старожилов Уфы он был известен как Дом учителя. В 1949 году домику был присвоен статус охраняемого законом памятника. Однако невежественным людям с деньгами Вспоможенка показалась помехой. На месте памятника теперь стоит жилой дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Доходный дом на Александровской улице (она же Карла Маркса) принадлежал видному купцу и заводчику Василию Ильичу Видинееву, владельцу винокуренных заводов в Уфимской губернии. Был построен в начале 1900-х, незадолго до смерти его владельца. Неудивительно, что одним из многочисленных арендаторов роскошного здания в Уфе было уфимское отделение страхового общества «Россiя», которое само строило архитектурные шедевры в Москве для своих офисов. В роковом 1917 году дом был продан татарскому купцу Мухаметназипу Абдуллатифу Хакиму. Но вскоре был национализирован. В первые годы у новой советской власти денег на новое строительство не было. Во многих городах были созданы тресты, так называемые надстрои, они занимались надстройкой старых зданий. Не избежал этой участи и дом Видинеева. За последние годы здесь дважды случались крупные пожары — в 2012-м и 2018 годах. Второй год здание без кровли и медленно разрушается. Установленный в 1965 году на Троицкой (ныне Первомайской) площади монумент Дружбы народов частично стоит на фундаменте старой Смоленской соборной церкви, которая с 1840-х годов потеряла статус главного городского храма и стала приходской церковью во имя Святой Троицы. Изначально на месте Уфимского кремля была поставлена деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери, которая, впрочем, простояла недолго и сгорела дотла еще во времена Грозного. Троицкую церковь закрыли в 1933 году решением БашЦИКа, однако не сломали, а превратили в кинотеатр. В 1940 году храм был признан памятником, но его все равно взорвали во времена Хрущева, когда снова началось разрушение старых храмов в СССР. По воспоминанию очевидца событий, краеведа Ф. Ищерикова, Уралвзрывпром взрывал церковь на протяжении трех дней — 2-го, 3-го и 5 июня 1956 года. Да так, что в близстоящих домах потрескалась штукатурка и были выбиты окна. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет.

Улица Чернышевского сильно изменилась за последние 100 лет. Прежде всего сильно поднялся уровень дороги, из-за чего кажется, что это фотографии разных мест, но это снимки с одной и той же точки.

Примечательное строение на верхней фотографии — это баня, вошедшая в историю Уфы по имени Екатерины Алексеевны Вахмяниной, — Вахмянинская баня. Построил ее на месте усадьбы Екатерины Алексеевны уфимский купец Алексей Корнилович Гневышев.

По словам старожилов, Федор Иванович Шаляпин неоднократно посещал баню, когда гостил у своего друга, жившего прямо через дорогу. В течение продолжительного времени баня имела славу самой любимой в городе и продолжала работать до 2007 года.

Сейчас остатки строения, скрытые забором, стоят на углу Чернышевского (она же Уфимская) и Пархоменко (она же Иркутская). Овраг, который был ранее, засыпан уже в 1980-е годы.

Вахмянинские бани — объект культурного наследия. Однако заброшены и разрушаются.

Панорамные сравнения дают наилучшее представление о том, как изменился город за последние полвека. Верхняя фотография сделана в 1967 году от места бывшего Уфимского кремля, где сейчас монумент Дружбы народов на Первомайской площади.

По центру фото — деревянный Сергиевский собор 1868 года постройки, давший имена двум улицам — Большой Сергиевской (ныне Менделеева) и Малой Сергиевской (ныне Бехтерева). Это бывшая доминанта района. Сейчас собор поглощают капромовское здание РН-УфаНИПИнефть (слева) и две 25-этажные башни на Менделеева.

Сергиевская церковь — старейший храм Уфы. В Гражданскую войну, 13-го и 14 мая 1919 года ее посещал адмирал Колчак. В прошлом году застройщики безуспешно пытались снять с церкви охранный статус.

На фото не видно, но рядом с церковью стоит красивый деревянный дом с резными наличниками, построенный в 1880-х. Это дом живописца Петра Ивановича Шепелева, расписавшего Воскресенский собор Уфы. Мы на него еще посмотрим.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Вид на старую Уфу с Большой Усольской улицы (ныне Сочинская). За сто с лишним лет эти места стали совсем неузнаваемыми. Только рельеф отдаленно напоминает, что мы в одном и том же городе, в одном и том же месте.

Исчез Троицкий собор на холме. Его сменил советский монумент Дружбы народов. Пропал деревянный Сутолочный мост, как исчезла из вида и сама речушка Сутолока. Когда-то она была естественной преградой на пути к Уфимскому кремлю. Сейчас Сутолока закована в трубы.

Вдали слева еще видна Ильинская церковь. Ее снесут в 1931 году. На этом месте сейчас стоит жилой 14-этажный дом, возведенный в 1972 году. Он хорошо виден на нижнем снимке. Город изменился неузнаваемо.

Обе фотографии сделаны с разницей около 120 лет.

Верхняя фотография сделана с колокольни Троицкой церкви, уничтоженной во времена Хрущева. Да и сам Троицкий холм, на котором стоял храм с колокольней, сильно изменили, когда ставили монумент Дружбы народов. Тем не менее на двух фотографиях запечатлено одно и то же место: это Большая Казанская улица (ныне улица Октябрьской Революции) и бывшая когда-то Троицкая площадь.

От старого пейзажа остались лишь Первая полицейская часть (вон ее каланча видна по правому краю двух карточек) и две стены бывшего заводоуправления чугунно-меднолитейного предприятия Иосифа Иделевича Гутмана.

Это была одна из старейших каменных построек Уфы. В 2000-е годы власти клятвенно обещали сохранить и восстановить квартал. Естественно, обещание не выполнили. Историческое место Троицкой площади было испорчено пластмассовым офисным центром, в который встроили фасад заводоуправления.

К сожалению, остальные исторические постройки были снесены в 2000-е годы.

Уфе исполнилось 446 лет — возраст в жизни городов подростковый. Время, когда максимализм и бунтарство достигают пика. Города начинают расширяться, взрослеть и ломать все, что связано с уходящим детством. Поэтому главное в этом урбанистическо-пубертатном возрасте — по максимуму сберечь все, что можно.

Мы отправились посмотреть на ту изначальную Уфу, которая, к сожалению, сегодня исчезает. Перед вами панорама реки Белой и бывшей Архиерейской слободы. На дальнем плане старой фотографии еще стоит деревянная Всехсвятская церковь в Дубнячках. Ее снесли в 1933 году.

Несмотря на спокойный пасторальный вид, любимый художниками, места эти больше ста лет назад славились как опасные и разбойничьи — зашел в овраг и не вышел. Сейчас бы сказали: криминогенный район. Слобода, когда-то покрытая дубами, сейчас зарастает сорняком — американским кленом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 110 лет.

Мы снова на Большой Казанской (сейчас улица Октябрьской Революции). Первая полицейская и пожарная часть Уфы с каланчой (до революции города России делились не на районы, а на части) построена в царствование Александра II, в 1860-е годы. С тех пор здание не меняло своего силового назначения: там и сегодня сидят люди в погонах.

Каланча служила не только для наблюдения за пожарной обстановкой, но и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Если увеличить старинный снимок, на вершине каланчи можно увидеть четыре черных шара. Старинное выражение «ночевать под шарами» значит попасть под винтилово и угодить в полицию.



По-хорошему, на каланчу надо вернуть часы.

На днях мы вышли погулять на улицу Цюрупы. Посмотрите, какой она была до нашествия Уфимкабеля, «шератонов» и всяких ЖК «Уфакремль». Незамощенная, зеленая, со штакетным забором и называлась Телеграфной, а еще раньше Губернаторской. Изменения не то чтобы фатальные, но серьезные. Судя по тому, что к Уфимской губернской земской управе еще не пристроили крыло по Большой Ильинской, верхняя фотография сделана в 1900-х годах, а скорее всего, в конце 1890-х. О здании управы мы уже рассказывали. О доме товарища председателя местного окружного суда Петра Владимировича Россинского (он стоит перед отелем «Шератон») еще расскажем. Обе фотографии сделаны с одной точки. Как это часто бывало в старой России, Ильинская церковь дала название целой улице — Большой Ильинской. После революции улицу переименовали в улицу Фрунзе, а в 2008 году переименовали еще раз — в честь Заки Валиди. Ильинский храм ставили в память об окончании эпидемии холеры и сибирской язвы в Уфе. Строили долго — больше 20 лет. Сначала был заложен фундамент, потом работы остановились на несколько лет, затем возобновились. Закончен храм был только в 1856 году. Колокольню — самую высокую в Уфе — стали строить на год позже. Храм стоял на самом видном месте — на пригорке и хорошо просматривался из старой части города — с Троицкого холма. Храм закрыли и взорвали в 1930-х. В 1972 году на освободившееся место поставили 14-этажку. Часть церковной территории занимает бывший Башнефтеснаб (трехэтажное красное здание с серым последним этажом). Обе фотографии сделаны с одного места с разницей больше 100 лет. На фотографиях творение самарского архитектора Александра Александровича Щербачева. Прекрасный зодчий, он свою родную Самару изменил навсегда, а в Уфе работал по заказу двух бизнесменов — переехавшего из Самары Павла Ивановича Костерина и его партнера Степана Архиповича Черникова. В 1900-х годах Костерин приобрел участок с домами на перекрестке Александровской и Пушкинской улиц (они же Карла Маркса и Пушкина) — дома снесли. На освободившемся месте Щербачев в 1912 году построил то, что мы видим. По сути это была гостиница для купеческого сословия. Костерин и Черников тут не жили. В Гражданскую здесь ненадолго окопался штаб адмирала Колчака. Потом в доме находились красные. В советские годы тут был военкомат, потом наркомат сельского хозяйства БАССР. Теперь таможня. Истории дома за 100 лет. Сходили полюбоваться на некогда богатейший Благовещенский женский монастырь на Большой Усольской улице. Вернее, на то, что осталось от него на нынешней улице Сочинской. Монашеская девичья община была переведена в Уфу в 1834 году из села Бетьки Мензелинского уезда. Ей дали постройки бывшего Успенского мужского монастыря, и через пару лет она стала полноценным женским монастырем. В монастыре жили 600 монахинь. Работали свечной завод, золотошвейная и ковроткаческая мастерские, иконописцы и каретные мастера. Были училище и бесплатная столовая. На старинной фотографии слева направо: большой храм Благовещения Пресвятой Богородицы, далее церковь Чудотворной иконы Иверской Божией Матери и надвратный храм Александра Невского. После 1917 года монастырь зарегистрировали как трудовую артель, а в 1929 году закрыли вовсе. Снесли звонницы и купола. Большой храм взорвали. Сейчас в части церкви находится мастерская реставрации икон. В остальном здании — автосервисы, шиномонтажки, гаражи. Красивый дом, принадлежавший семье Еникеевых, — памятник деревянного зодчества — стоял на улице Заки Валиди (настоящее название Большая Ильинская) до 2010 года. В тот год он был варварски уничтожен вместе с соседним домом Юсуповых, а на их месте появился незаконнорожденный 10-этажный ЖК. Когда-то здесь был богатый и красивый квартал. Его украшала Ильинская церковь, по которой была названа улица. Сейчас от былого великолепия не осталось и следа. Называйте родные топонимы правильно. Не сад Салавата Юлаева, а Случевский парк. Через три года ему исполнится ровно 150 лет. Парк был разбит на Случевской горе, по которой он получил свое имя. До благоустройства, что началось еще в 1873 году, был обычным пустырем и пребывал в полнейшем запустении. Когда 11 июля (29 июня по старому стилю) 1900 года сад на Случевской горе торжественно освящали и открывали, тогдашний уфимский губернатор Николай Модестович Богданович устроил с учащимися городских училищ праздник древонасаждения. Они засадили все деревьями, которые растут там по сей день. На Усть-Катавском заводе отлили чугунные ворота. К сожалению, недавно сильно изуродованные. Вход в парк располагался у домика, где жил ребенком Сергей Тимофеевич Аксаков (на нижнем снимке он виден слева). Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Куда отправиться вечером пятницы — на Сутолоку. Трудно поверить, что когда-то эта речка, сейчас почти вся закованная в трубу, текла через весь город. Когда будете проезжать по Салавата Юлаева, вспомните, что едете через долину реки, на берегах которой когда-то стояли Глумилино, Дубово, Новиковка — деревни, канувшие в Лету. У Покровской церкви (вон она теряется в зелени) в Сутолоку впадают Ногайский и Безымянный ручьи. Обе фотографии сделаны с одного места с разницей 100 лет. Мост Самаро-Златоустовской железной дороги через реку Белую. Его начали строить в царствование императора Александра III, в 1886 году. На верхней фотографии видно, что уже начались работы и возводят опоры. Мост проектировал известный специалист своего времени Николай Аполлонович Белелюбский. Закончили через два года. В сентябре 1888 года Самара и Уфа были связаны железнодорожным полотном. На открытие приехал министр путей сообщения Империи Константин Николаевич Посьет. На мосту даже соорудили деревянные настилы и запустили гулять пешеходов. В 1919 году войска адмирала Колчака подорвали один из пролетов. Старые стальные конструкции, произведенные в Воткинске, заменили еще в 1990-е. В память о Белелюбском остались только опоры. На нижнем снимке слева заметен остров, которого не было 100 лет назад. Он образовался из-за затонувших барж с зерном. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 130 лет. Когда-то это место на окраине Уфы называлось Никольской площадью, в центре ее стояла часовня Николая Чудотворца. Ее поставили на месте встречи больших крестных ходов рядом с госпиталем, между Малой Казанской и Пушкинской улицами (сейчас Свердлова и Пушкина). Относительно недалеко находились магометанское кладбище и погост старообрядцев — в районе нынешней улицы Слободской. Здесь была Новая Нижегородская слобода и среди жителей высока была доля старообрядцев. Когда была возведена часовенка, никто точно сказать не может. Ориентировочно в царствование императора Александра II. Сейчас на этом месте трамвайное кольцо. Наверняка еще сохранился фундамент. Фотографии сделаны не с одной точки. Но это снимки одного и того же места с разницей больше 110 лет. Большую Сибирскую (она же Мингажева) расширят до четырех полос (вплоть до 25 м). Пока этого не произошло, наш друг погулял по Большой Сибирской и поговорил со старожилами, чтобы вычислить точное место съемки. При прокладке трамвайной линии 16-го маршрута в 1966 году болото осушили, а рельеф выровняли. В мае 1940 года на Непейцевском спуске произошла авария. К счастью, никто не погиб, но после этого склоны дорог при проектировании трамвайных маршрутов в Уфе старались выравнивать. Из-за насыпи деревянные дома стали ниже уровня дороги, что хорошо видно на нижнем снимке. Обе фотографии сделаны с разницей более 110 лет.

Так гостиница Кузнецова выглядит после пожара. Белебей, улица Коммунистическая, 33.