Перенес 17 операций, 5 раз горел в танке, уничтожил 36 машин противника и стал Героем СССР

С платформы сразу в бой.

танкист

"Комсомольцы" против элитных войск СС.

Бесстрашные рейды на Западной Украине.

танкист

В наградных документах говорится о том, что 21 марта отряд, который возглавлял Бочковский, успешно форсировал реку Теребна и продолжил преследование отступающих частей гитлеровцев. В боях с немцами в районе населенного пункта Грабовец Тернопольской области группой танков Бочковского было уничтожено 4 штурмовых орудия, 16 орудий врага и более 200 грузовых автомобилей с различными грузами. На следующий день, продолжая преследовать отступающего противника, в районе города Трембовля танкисты сломили огневое сопротивление врага и захватили населенный пункт. В боях в этом районе танкисты из отряда Бочковского уничтожили три танка противника, 5 минометов, до 50 различных автомобилей и более 50 солдат противника. При этом в исправном состоянии удалось захватить 4 орудия. В этот же день, танкистам удалось перехватить крупную вражескую автоколонну в районе населенных пунктов Сухостав и Яблонев. В результате неожиданного появления советских танков противник бежал и был рассеян, бросив 100 автомобилей. На поле боя осталось примерно 30 убитых гитлеровцев, 22 солдата было взято в плен.

танкист

танкист

25 тысяч за голову Героя.

танкист

танкист

танкист

танкист

"Бочковский творит чудеса".

танкист

танкист

Алея Славы в Тирасполе Прославленный ветеран ушел из жизни в мае 1999 года в возрасте 75 лет и был похоронен на Аллее Славы одного из местных городских кладбищ.Алея Славы в Тирасполе