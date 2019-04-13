Иван Кабушкин - легендарный подпольщик с железной волей, замученный фашистами

Мальчик Ваня родился в 1915 году на территории современной республики Белоруссия. Ещё в детском возрасте оказался в Казани. До войны работал водителем трамвая в автопарке. Затем в 1935 году попал в Красную Армию. Участвовал в освободительно походе на Белоруссию в 1939 году и в советско-финляндской войне 1939-1940 года.

Великую Отечественную войну младший лейтенант Кабушкин встретил на западной границе СССР. В начале войны попал в плен и 28 июня 1941 года оказался в захваченном фашистами Минске. Вскоре ему удалось бежать. С осени 1941 года начал участвовать в антифашистском движении. Легендарный подпольщик действовал в оккупированном Минске под позывными «Жан», «Бабушкин», «Сашка» и «Назаров».

С осени 1941 по 4 февраля 1943 года исполнял задание подпольного горкома партии и партизанского командования, выполняя задачи по разведке и диверсиям.

В октябре 1941 года действовал на дорогах Минск — Логойск и Минск — Столбцы, где уничтожил 5 легковых машин, 2 грузовых, 1 бензоцеистерну, 9 человек командного состава и 7 рядовых. Иван помогал военнопленным бежать из лагерей, затем переправлял их в партизанские отряды. А также доставал партизанам медикаменты, радиопитание и тёплую одежду.

В 1942 году возглавлял опергруппу по уничтожению фашистских агентов, провокаторов и наиболее злобных чиновников оккупационного режима. Осенью этого же года были арестованы все члены Минского подпольного горкома. За Иваном развернулась настоящая охота. Он был неуловим, но трагическая случайность оборвала его жизнь.

Один из партизанских командиров передал записку, в которой без намёка на конспирацию и прямолинейно написал, что отряд нуждается в пистолете. По дороге домой связную Кабушкина обыскали полицаи и обнаружили записку. Девушку передали в застенки СД. Она не выдержала пыток и выдала «Сашку».

4 февраля его схватили на квартире, где была назначена встреча со связной. Подпольщика держали в подвалах СД в особом каменном мешке в полной изоляции. «Жана» подвергли изощренным пыткам электротоком и раскаленным железом, оставляли на 14 дней без воды и еды.

Иван Кабушкин не выдал ни одного человека и даже не открыл своего настоящего имени. После его ареста не пострадал ни один польпольщик, связанный с ним.

Он погиб в тюрьме летом 1943 года.

От легендарного подпольщика сохранилось письмо, написаное подруге А. К. Янулис.

В письме упоминаемые «Миля», «Б. Г.», «батя главный…» — это Э. И. Цитович, подпольщица Минска; Б. Г. Бывалый, комиссар партизанской бригады под кличкой «Старик», участник минского подполья, и В. С. Пыжиков, командир партизанской бригады «Старика».

Апрель 1943 года.

«Родные! Итак, луч опять осветил мою "келью". Я рад, что вы живы. Да, настроение несколько ухудшилось, в один день сели все мои, я — десятый. Ведь все мои родные, пойми! Если Миля опять будет там, пусть от меня передаст пламенный большевистский привет Б. Г. и бате главному… Пусть передаст: умру, а подлецом не буду! Ну, в отношении меня — затишье. Я полагаю так, что нового они не добились, все пытки не увенчались успехом, и решили, видимо, 1 мая вывесить как «подарок» для народа. Ну пойми, как иначе? Ведь ни одного человека они не получили, а против меня материал с 1941 года, и довольно-таки солидный. А как мне поступить? Ведь я решил твердо всю свою жизнь посвятить борьбе с врагами всего прогрессивного человечества, за народ, за Родину… Все сделаю и делаю, только чтобы никто не пострадал. Ну, ты что-то молчишь в отношении Родины, дай знать о ней… Тревоги слышу, и для меня это большой и приятный концерт…»