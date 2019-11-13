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Мы из Советского Союза

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Осень на берегах Неруссы

И опять ставлю тему с фотографиями так полюбившегося мне блогера Игоря Шпиленка.
Обычно октябрь я провожу в дальних экспедициях и пропускаю золотую осень в Брянском лесу. Даже подзабыл, как она здесь выглядит. Но в этом году я оказался в правильное время дома, и осень побаловала своими красотами. Все снимки сделаны в радиусе двух километров от моего порога.
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До сегодняшнего дня Брянщина была известна только партизанами и урожаями картошки. Пролетая на беспилотнике над заповедником "Брянский лес" буквально в двух километрах от своего дома, у меня от увиденного чуть не вывалился из рук пульт управления. Еще со школьной скамьи я знал, что самые крутые тайны и чудеса обычно прячутся в трех шагах от родного порога, но чтобы такие! Первой мыслью посетило, что это геоглифы, как на плато Наска в Перу. Вот это открытие! Наконец-то в пустую кассу заповедника потекут внебюджетные деньги от толп туристов, жаждущих увидеть новоявленное чудо! Мне тоже что-то перепадёт!


https://shpilenok.livejournal.com/

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