Почему я спокойный такой

"Территория противника или его населённый пункт не могут быть целью операции, таковой может быть только нанесение максимального урона армии противника"

(с)Хельмут Иоганн Людвиг фон Мольтке (старший)

Различие между мной и всякими истерящими ушлёпками в телегах, в том, что для меня война идёт уже девять лет.

Все свои нервы я потратил ещё в первые пару лет. Сначала когда помогал вытаскивать раненых из-под обломков обстрелянной Луганской ОГА, потом когда просыпался от звуков танковых перестрелок под Счастьем. Потом, когда валялся по полу, выл и лез на стены от бессилия, когда на Аллее Ангелов появлялось новое имя.

Я стёр на этой войне все зубы. Натурально. Скрипел зубами, в том числе во сне. Потому что челюсти были постоянно сведены, мне приходилось специальные упражнения делать, чтобы хотя бы немного их расслабить. Стоматологи офигевали, что у меня некроз зубов на нервной почве, они просто рассыпались. Теперь вместо зубов протезы и коронки.

У Дэна Абнетта есть персонаж Грегор Эйзенхорн. Тому враги сожгли нервные окончания на лице, поэтому он физически не может улыбаться. Я свои нервы тоже давно сжёг.

Теперь меня невозможно развести на эмоциях.

"Ни одного поста не должно считать крепостью. .. нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю. Напротив того, в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери. Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима: нередко один человек дороже самого поста".

(с)Александр Васильевич Суворов, "Наука побеждать"

Я знал, что мы победим, когда украинская армия штурмовала это самое Счастье. Я знал, что мы победим, когда наши полуголые и вооружённые чем попало ополченцы сжигали рвущиеся разрезать ЛДНР пополам танковые клинья. Я знал, что мы победим, когда города Донбасса бомбила украинская авиация.

И когда от территории ЛДНР оставалось менее половины, всю северную часть оккупировали укронацисты (два города хероически сдал Гиркин, ещё 90 км не менее хероически слил Ходаковский), я всё равно знал, что мы вернёмся.

Некоторые ноют, что сейчас «плохо». Они просто не помнят, как было на самом деле плохо. Сейчас «плохо» гораздо западнее и севернее, чем тогда.

Я вот эти вопли «Путин слил» слышу тоже девять лет. Путин слил Донбасс, Путин отдал Курилы, Путин вернёт украине Крым, Путин продался глобальной мафии.

Сейчас вот тоже очередной круг истерии. Не поверите, но вчера опять читал от дебилов про «краешек папочки Брукхаймер показал, Путин побледнел и побежал исполнять».

Между тем в результате Курилы на месте, Донецк и Луганск вошли в состав России, Крымский мост чинят с опережением графика. И всё остальное тоже будет в порядке.

Просто дуракам половину работы не показывают, у них от этого истерика…

«Самый тёмный час перед рассветом». Запомните это.

Сегодня западная экономика в гораздо худшем состоянии, чем тогда (что в ЕС, что в США). Сегодня НАТО расколото гораздо сильнее. Сегодня у них гораздо меньше запасы вооружений и гораздо выше уровень социального напряжения дома.

В ближайшее время Си встречается с бин Салманом, будут обсуждать альтернативную резервную валюту. Ради этого домосед Си даже выберется за пределы Китая.

Производства бегут из Европы. Но не в США, как надеялись в Вашингтоне, а в Китай и ЮВА.

Франция выводит остатки своих войск из Африки, остаётся совсем без колоний.

Ребят, ещё даже зима не началась!

Я вам с конца февраля говорю простую и предельно злую (если вдуматься) мысль: нам не нужна быстрая победа на украине.

Люди, которые произносят своими губами «Нам противостоит коллективный Запад», далеко не всегда понимают смысл этой фразы. И критерием победы почему-то считают капитуляцию киевского режима.

Нет, она нам, конечно, нужна будет. Но потом. Когда капитулирует весь коллективный запад. Когда высокомерно-нацистское «Европа Универсалис» сменится на юнговское «Европа – всего лишь маленький полуостров на огромном азиатском континенте».

Для этого Запад должен мёрзнуть, голодать, бедовать и страдать. А потом платить и каяться.

Как писал Эрих Берн, «Лечит любовь, катастрофы и психотерапия». Любви они не понимают, лечиться не хотят – придётся страдать.

Если обрушить киевский режим сейчас, то возможна деэскалация, переговоры, ЕС (не дай бог!) начнут спасать. А потом эти вот зачуханные типа Бореля и прочих гинекологов начнут опять права качать и корчить из себя «господ в пробковых шлемах». Оно нам надо?

Долго ли умеючи? Умеючи – долго.

За что люблю наших людей - им покажешь картинку, они сразу ловят контекст.



- За сколько можете разбить украинскую армию, Сергей Кужугетович?

- За месяц, Владимир Владимирович.

- А за два?

- Можно и за два.

- А за шесть?

- Ну, ежели постараться…

- А за год?

- Не, тут без дополнительной мобилизации не обойтись

Ну очевидно же, с первых дней СВО, что Россия не воюет в полную силу. Так, на одну десятую от своих возможностей, вместо ударить кулаком щелбаны раздаёт. Игогда в лоб, иногда по носу, но ни разу не было со всей дури.

Местами использует территорию как полигон, отрабатывая применение новых технологий в боевых условиях. Местами изучает слабые места западных тактик и систем вооружений. Работает гриндилкой по перемалыванию западных запасов (при этом запад тратит десятки миллиардов на поддержание нежизнеспособного киевского режима, что вызывает у них внутреннее недовольство).

Неторопливо воюет, без напряжения.

Кстати, по украине ключ к победе лежит в Артёмовске. Если кто до сих пор этого не понял.

Сегодня видел в соцсетях набросы «Всё, это поражение и распад России».

Маленькие, перед поражением всегда пенсионеров и подростков мобилизируют, вооружая чем попало. Ой, это ж киевский режим так действует! Упс…

Мы все видим только то, что нам показывают. Спектакль. Публичную часть.

Только дурачки думают, что они по кусочку могут целостное понимание получить.

А умные знают, что они некомпетентны и не обладают всей нужной информацией…

Я знаю, что мы победим. Это не вера, не самовнушение, не ещё что-то. Просто знаю.

Точно так же, как ещё в 2007 году писал о грядущем геополитическом поражении Штатов и коллективного запада.

Точно так же, как десять лет назад, когда все с этого смеялись, говорил, что Китай сделает США в экономике в одну калитку (из той тусовки, где я тогда это доказывал, я был единственный, кто так считал).

Точно так же, как все эти годы высмеивал тех, кто вопил "Донбасс сдадут".

Перефразируя капитана Алёхина "Я всё просчитал. Бабушка обязательно приедет".

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1616860.html