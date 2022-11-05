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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.9В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал.
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Все работы художника Вадима Окладникова можно посмотреть в постоянно обновляемом каталоге:  Обновляемая библиотека ссылок

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