Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.10

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал.

Портреты: Плакаты: Новая рубрика: Деятели культуры Фронту И еще один плакат: На сегодня все. Но работа продолжается. Спасибо большое и земной поклон художнику за его прекрасные работы, посвященные нашим мужественным героям.

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