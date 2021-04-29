Давший имя сердюковщине

Анатолий Эдуардович родился 8 января 1962 года в станице Холмская Абинского района Краснодарского края России. В 1984-м после вечерней школы рабочей молодежи окончил учетно-экономический факультет Ленинградского института советской торговли. С 1984 по 1985-й проходил военную службу в Вооруженных силах водителем отдельного батальона связи 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской дивизии Сибирского военного округа в звании ефрейтора. Перед ее завершением окончил офицерские курсы и по увольнению получил звание офицера запаса.

Мебельная кузница элит

В 1985-м поступил на работу в магазин № 3 Ленмебельторга в качестве помощника бухгалтера, где дорос до должности завсекцией.

С 1991 по 1993 год исполняет обязанности заместителя директора магазина по коммерческой работе Ленмебельторга. С 1993-го – заместитель генерального директора АО «Мебель-Маркет» (Санкт-Петербург), с 1993 по 1995-й – директор по маркетингу, с 1995 по 2000-й – генеральный директор и одновременно совладелец сформировавшейся с его участием на базе торга торгово-промышленной компании «Мебель-Маркет».

В октябре 2000 года Сердюков неожиданно переходит в управление Министерства по налогам и сборам по Санкт-Петербургу, причем сразу заместителем руководителя инспекции межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками Санкт-Петербурга. Понятно, что без каких-то тесных, в том числе родственных связей такие взлеты просто невозможны. В 2001-м он становится заместителем руководителя управления МНС России по Санкт-Петербургу, которое тогда возглавлял нынешний руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

“ Были осуществлены масштабные кадровые перестановки и в высшем военном руководстве. Сменились практически все заместители министра обороны, главкомы видов Вооруженных сил, командующие родами войск, а также военных округов и флотов ”

В 2001 году Анатолий Сердюков оканчивает вечернее отделение юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и сменяет на посту руководителя управления Виктора Зубкова, убывшего к тому времени на работу в Москву.

В 2004-м Сердюков и сам переводится в столицу – со 2 марта 2004 года он уже заместитель министра РФ по налогам и сборам, а распоряжением правительства РФ от 27 июля 2004 года № 999 назначается руководителем Федеральной налоговой службы России. Ключевую роль в этом тогда сыграл заместитель руководителя президентской администрации, впоследствии помощник президента РФ Виктор Иванов.

15 февраля 2007 года Анатолий Сердюков, бывший ефрейтор и торговец, ни дня не служивший в армии на штатной офицерской должности, в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 177 от 15 февраля 2007 года назначается на должность министра обороны. Это назначение стало для многих неожиданностью. Владимир Путин объяснил смысл кадрового решения тем, что в условиях реализации программы развития и перевооружения ВС РФ, связанной с расходованием огромных бюджетных средств, «нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов». Как же бывший руководитель Федеральной налоговой службы России Сердюков в звании старшего лейтенанта запаса справлялся с должностью министра обороны и что из этого вышло?

Охота на «зеленых человечков»

Речь шла не только о контроле за потоками бюджетных средств и военными расходами – это было только частью военной реформы. С именем Сердюкова связаны кардинальные решения по приданию нового облика армии и флоту. Поводом стал военный конфликт с Грузией в августе 2008 года. В одном из интервью начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров заявил, что конфликт с Грузией катализировал принятие решения о военной реформе. При этом Макаров почему-то упустил, что в самый начальный период конфликта с Грузией, когда надо было оперативно управлять войсками, министр обороны Сердюков отдал приказ о выдворении ключевого Главного оперативного управления и ряда других из здания Генштаба. Чем в разгар конфликта лишил нашу группировку войск на Кавказе надежного управления, поскольку новый так называемый штаб тогда оказался совершенно не оборудован надежными системами связи и оперативного управления войсками. Офицеры Генштаба связывались с боевыми частями порой по своим сотовым телефонам – так управлялись войска!

Совершенно непонятно, чем в этот момент занимался сам Сердюков, но известно, что на службу для восстановления управления и руководства войсками был вызван к тому времени уже уволенный начальник ГОУ ГШ ВС РФ. А в кабинеты заслуженных офицеров в этот момент заселялись напомаженные молодые дамы – бывшие коллеги Сердюкова по торговым и налоговым делам, которые презрительно называли боевых офицеров «зелеными человечками».

Официально о начале реформы Сердюковым было объявлено 14 октября 2008 года по завершении коллегии Министерства обороны РФ. Изменения коснулись всех основных элементов армии и флота. В соответствии со сделанным Сердюковым заявлением он приступил к ускоренному сокращению численности Вооруженных сил до одного миллиона военнослужащих уже к 2012 году, а не к 2016-му, как планировалось ранее. Вот основные решения:

избыточное сокращение численности офицеров и реструктуризация состава офицерского корпуса;

реформа системы военного образования, укрупнение и трансформация 65 военных учебных заведений в 10 системных военных вузов, создание военных учебно-научных центров, реализующих образовательные программы различных уровней, профилей и специальностей «болонской системы»;

реорганизация и сокращение органов центрального военного управления со значительным уменьшением роли командований видами Вооруженных сил и родами войск;

сокращение численности Министерства обороны и Генерального штаба;

ликвидация кадрированных соединений Сухопутных войск и превращение всех соединений в силы постоянной готовности;

реорганизация системы резерва и системы подготовки мобресурсов;

сокращение общего количества частей и соединений ВС РФ и военных баз;

реорганизация ВВС и ПВО с упразднением армий, корпусов, дивизий и авиационных полков, переход на систему авиационных баз и бригад Воздушно-космической обороны.

Были осуществлены масштабные кадровые перестановки и в высшем военном руководстве. Сменились практически все заместители министра обороны, главкомы видов Вооруженных сил, командующие родами войск, а также военных округов и флотов. Наиболее знаковыми стали отставки главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Юрия Балуевского, замминистра обороны – начальника вооружения ВС РФ генерала армии Алексея Московского, замминистра обороны – руководителя службы экономики и финансов МО РФ Любови Куделиной, замминистра обороны РФ по тылу генерала армии Владимира Исакова, главкома Военно-морского флота адмирала Владимира Масорина, командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Николая Соловцова, начальника Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ генерала армии Валентина Корабельникова, главкома Сухопутными войсками генерала армии Владимира Болдырева, начальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-полковника Александра Рукшина, начальника Главного управления воспитательной работы ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Башлакова, командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника Сергея Макарова и многих других.

Уже к концу перового полугодия 2008 года кадровый состав заместителей главы Минобороны и начальников служб обновился более чем на 70 процентов. Некоторыми экспертами отмечаются две характерные черты кадровой политики Сердюкова: стремление к омоложению высшего командного состава и ставка на гражданских специалистов. Но те же Болдырев, Макаров и Третьяк прослужили на своих должностях менее двух лет. «Интересно, когда руководство Минобороны ошибалось: когда назначало их или когда снимало, не дав реализовать то, что они планировали сделать?» – задается вопросом вице-президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. Видимо, причина была совсем в другом: убрать из армии весь высший офицерский состав – носителей еще советской идеологии. Что ж, этого реформаторы добились. Но вместе с водой, как говорится, выплеснули и ребенка, уволив в запас почти 40 тысяч офицеров, в том числе полкового звена. Поняв, что переборщили, начали звать обратно из запаса тех, кого недавно выгоняли как неугодных.

То же самое произошло с расформированием дивизий и сокращением их до бригад. Уже не первый год идет обратный процесс: возрождаются танковые и общевойсковые соединения.

Или разве сегодня не вспоминают недобрым словом ту же «болонскую систему образования», насильно навязанную нам из-за рубежа, идет повсеместный отказ от нее. Можно вспомнить и чехарду с передислокацией Главного штаба ВМФ в Санкт-Петербург и возвращение его обратно в Москву.

Получается, господин Сердюков наломал очень много дров, на что ушла немалая часть бюджета страны. Справедливости ради скажем, что были и правильные вещи, например, решение вопроса с находящимися годами «за штатом» тысяча офицеров, многие из которых практически не исполняли свои обязанности, а только числились. Ликвидация так называемых кадрированных частей, преобразование подавляющего большинства соединений в части постоянной боевой готовности, что позволило избавиться от балласта. Но это, пожалуй, все.

«Цифра» от Юдашкина

Еще один отрицательный пример – перевод на аутсорсинг системы обеспечения и обслуживания Вооруженных сил, который не оправдал себя как оперативная система, о чем заявил 11 марта 2019 года Сергей Шойгу. Для солдат срочной службы ввели пятидневную «рабочую неделю» с двумя выходными. А готовили пищу, убирали территорию и помещения, мыли полы в казарме и туалеты гражданские лица, по факту – тетя Маша из соседней деревушки. «Мы хотим ввести во всех частях дополнительный час послеобеденного отдыха», – декларировал Сердюков, не понимая ни сути воинской службы, ни конкретных ее реалий.

Во время расширенного заседания Комитета Госдумы по обороне Сергей Шойгу отметил, что фактически аутсорсинг развивался там, где он приносил хороший доход, и не было обязательств. А значит, не решались задачи по обеспечению войск в боевых условиях, военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, а в районы полевых выходов не доставлялись ГСМ. Подрядчики при этом занимались только эксплуатацией коммунально-жилищного фонда, электро- и теплохозяйства без надлежащего содержания и ремонта. В результате в зимний период происходили многочисленные аварии или отсутствовали запасы топлива. Все недостатки приходилось устранять в авральном режиме, причем нередко самим же военнослужащим. При этом Минобороны содержало 124 тысячи уборщиц и дворников, более 100 тысяч рабочих на заводах.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Благодаря восстановлению штатных войсковых ремонтных органов экономится порядка одного миллиарда рублей в год. Около трех миллиардов рублей сберегла установка в столовых воинских частей систем контроля питания. А оборудование всех военных городков приборами учета коммунальных ресурсов позволило сэкономить еще 5,3 миллиарда рублей. Только в 2020 году восстановленные на арсеналах ремонтные цехи вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов, закупка которых обошлась бы бюджету в 63 миллиарда.

Получается, почти все начинания Сердюкова оказались фантазиями человека, не знающего ни армии, ни ее реальных потребностей. Можно, например, вспомнить, как он хотел вообще отказаться от закупок ВВТ российского ОПК в пользу закупок за рубежом. Сейчас в условиях санкций понятна наивность таких пожеланий.

Другой инициативой Сердюкова стала разработка новой военной формы, как бы отвечающей современным требованиям, под кодовым называнием «Цифра». Он заявил об этом 19 мая 2007 года. На ее создание из бюджета было первоначально выделено 100 миллионов рублей. В этой работе участвовали специалисты домов моды Игоря Чапурина, Валентина Юдашкина, ЦНИИ текстильной промышленности, другие организации. Полностью перейти на новое обмундирование планировалось в 2011 году с общими затратами 5,5 миллиарда рублей.

Но после введения новой формы «от Юдашкина» с приходом зимы в войсках начались вспышки ОРВИ и простудных заболеваний. Причем 20 тысяч комплектов новой амуниции в 2009 году переданы войскам на экспериментальную носку. Однако ни размер затрат, ни проведенный эксперимент не защитили солдат от морозов. Хотя замыслы у Сердюкова были, конечно же, благие.

Коррупция в «Оборонсервис»

В конце октября 2012 года в прессе появилась информация о крупном коррупционном скандале вокруг ОАО «Оборонсервис», сотрудников которого правоохранительные органы уличили в махинациях при реализации непрофильных военных активов, в том числе здания Мосвоенторга. Предварительный ущерб, нанесенный государству от продажи частным компаниям по заниженным ценам только восьми объектов недвижимости, составил более трех миллиардов рублей. Следствие пришло к выводу, что решения об их продаже не могли приниматься без ведома главы военного ведомства. Общий ущерб по уголовным делам холдинга ОАО «Оборонсервис» в 2012 году приблизился к семи миллиардам.

В одном из интервью президент России Владимир Путин заявил, что расследование громких коррупционных дел вокруг Минобороны РФ не является кампанией, и заверил, что будут созданы все необходимые условия для проведения объективного расследования в рамках закона. И привел в качестве примера отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, произведенную, «чтобы обеспечить чистоту расследования». Да, 6 ноября 2012 года Сердюков был отправлен в отставку. По словам президента РФ, это решение было вызвано неспособностью бывшего главы военного ведомства «справляться с управлением собственностью Министерства обороны». Одновременно он был выведен из состава Совета безопасности РФ, снят со всех остальных постов в различных ведомствах, которые занимал в силу своей министерской должности.

Накануне, утром 25 октября 2012 года сотрудники Следственного комитета в ходе обыска 13-комнатной квартиры экс-чиновницы Министерства обороны РФ Евгении Васильевой (глава Департамента имущественных отношений Минобороны до лета 2012-го) и главной фигурантки уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью ведомства изъяли 1,5 тысячи ювелирных изделий и драгоценностей на сумму несколько миллионов долларов, а также антиквариат, картины, другие ценности. Евгении Васильевой инкриминировался нанесенный ущерб в размере 360 миллионов рублей, ее обвинили в 12 эпизодах преступной деятельности.

В декабре 2012-го находящийся в СИЗО бывший глава юридической службы ООО «Мира» Дмитрий Митяев рассказал следствию, что Сердюков лично выпускал директиву и давал указания членам совета директоров «Оборонсервиса», как голосовать по вопросу продажи того или иного военного имущества. Показания на Сердюкова дала и экс-глава центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова, которая подбирала покупателей для реализуемого по заниженным ценам имущества МО РФ. Сердюков лично утверждал план реформирования холдинга «Оборонсервис», этим документом устанавливались сроки ликвидации и приватизации предприятий ведомства.

6 декабря 2013-го Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Но в феврале 2014 года ГВСУ прекратило следствие, так как Сердюков попал под амнистию к 20-летию Конституции, будучи признан «защитником Отечества».

Как с гуся вода

После отставки с поста министра обороны Сердюков какое-то время не работал, но продолжал ездить попеременно на двух люксовых «Мерседесах» с мигалкой и в сопровождении охраны. Все это ему предоставила ФСО как бывшему постоянному члену Совета безопасности РФ. Оказалось, что Сердюков является носителем государственных секретов и даже после громкой отставки, выхода из состава Совбеза на определенный срок оставался охраняемым лицом. А главное – видимо, своим для нашей элиты. Как говорится, друзьям все – остальным закон. Этот принцип в случае с Сердюковым наглядно работает.

Может быть, после столь неприглядного скандала и громкой отставки Анатолий Сердюков ушел в монастырь, отмаливает свои грехи? Как бы не так. Бывший министр на новом месте работы сумел даже получить прибавку к зарплате, которая теперь составляет около 328 миллионов рублей в год – по миллиону с лишним за рабочий день. Хотя он не сразу попал на новое «хлебное» место.

Для успокоения общественности потребовалось пристроить его сначала на незаметную должность. С 1 ноября 2013 года он – гендиректор ОАО «ФИИЦ М», входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Депутаты Государственной думы на это назначение отреагировали с удивлением. Спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Если мы боремся с коррупцией, то мы боремся. А если делаем вид, что боремся, то давайте сразу так всем и скажем: «Мы делаем вид». Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов: «Это прямой вызов обществу».

После назначения в октябре 2015 года Сердюкова на должность индустриального директора авиастроительного кластера и члена правления госкорпорации «Ростех» его карьера вновь стремительно пошла в гору. Чиновник с коррупционным прошлым попал в состав совета директоров нескольких компаний: ПАО «ОАК» (8 мая 2019 года избран председателем совета директоров), ПАО «КамАЗ», АО «Роствертол» (с 2017 года – председатель совета директоров), а также ПАО «ОДК», «Радиоэлектронные технологии», «Технодинамика». Все они подконтрольны Ростеху и, естественно, во всех Анатолий Эдуардович получает неплохие деньги за бесценные советы. Хотя уже после его назначения членом совета директоров ПАО «ОДК» ФАС выявила на одном из предприятий компании попытку незаконного обогащения – подрядчик получил крупный аванс от Минобороны на поставку самолетов-амфибий, а деньги исчезли.

Непотопляемый

Все преобразования в армии при Сердюкове строились сугубо на менеджерской основе, в том числе по вопросам безопасности, обороноспособности страны. Наглядно просматривались попытки коммерциализации структур и инфраструктуры Вооруженных сил, неуважительное отношение к офицерскому корпусу, его традициям и службе. Сердюков вел себя в Минобороны, образно говоря, как слон в посудной лавке, и неудивительно, что сама военная среда его отвергла, как бы кто его ни поддерживал.

Сегодня, занимая высокие посты в авиационной отрасли России, экс-министр обороны вроде как обрел второе дыхание и вновь направляет свои усилия на коммерциализацию денежных потоков, предназначенных для отечественного флота и армии. Не видеть и не понимать этого не может, думается, даже президент Российской Федерации.