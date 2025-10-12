И об изображениях на банкнотах

А вот зампред Банка России Сергей Белов заявлял, что от храмов теперь откажутся, на новой линейке не будут изображаться религиозные объекты, потому что Россия многонациональная и многоконфессиональная. «Когда мы изменили концепцию оформления банкнот и перешли от городской серии к региональной — теперь каждая банкнота посвящена одному из федеральных округов, — то одновременно решили отказаться от изображения объектов религиозного назначения.

...Всё-таки Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна. В ней живут люди с разными уникальными традициями, люди, которые исповедуют разные религии»

Недавно услышал от В.Э.Багдасаряна такую формулу: попытка добиться десуверенизации России идёт через борьбу с нашим прошлым через дискредитацию нашей идентичности и через борьбу с нашим будущим через постановку ложных целей. Не ручаюсь за точность, но близко к тексту.

Символика на банкнотах — одним из наиболее «ходовых» предметов нашего быта — конечно помогает сохранению в нашей памяти основ нашей идентичности. В этом смысле удачной и уместной была замена на сторублёвой купюре изображения Большого театра (самого по себе неплохого) на изображение Спасской башни Кремля с фоном в виде главного здания МГУ и Ржевского мемориала: о государственности, о воинской славе, о науке и знаниях. Идейное сочетание прошлого, настоящего и будущего.

Иначе, чем дискредитацией нашей идентичности в борьбе с прошлым нельзя назвать отказ на пятитысячной купюре — от изображения памятника Муравьёву-Амурскому, символе нашего суверенитета и нашей славы в Сибири и на Дальнем востоке, на пятисотенной купюре — от изображения памятника императору Петр I, хоть и пререкаемом, но столпе нашей государственности (одном из созидателей современной России по недавнему выражению Главы Государства), и от изображения Соловецкого монастыря, места духовного подвига и верности Богу вопреки гонениям, символа нашего суверенитета в Арктике и боевой славы против англичан.

То же можно сказать и об отказе — ещё не состоявшемся, но запланированном —от изображения на тысячной купюре святого Ярослава Мудрого, отца Русской Правды, и одной из жемчужин русского православного зодчества в Ярославле.

А что вместо этого? Безликие кораблики и стелы, неисторичные памятники и малозначимые здания. По образцу самого слабого параграфа из гимна России «От южных морей до полярного края // Раскинулись наши леса и поля»: описание пейзажа без идеи, без идеологии, без цивилизационной основы. Десуверенизация через деперсонализацию.

И ещё, как, действительно, не задаться вопросом: а почему систематически стремятся убрать православные храмы?

Сайт, где дают деньги за голосование за Грозный-сити. За чей счет банкет? На это дотации из федерального бюджета ушли?- -задают вопрос "Два Майора"

Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 для тех, кто проголосует за грозный-сити и выложит скриншоты с пруфами голосования в свои соцсети.

Вангую, одного юного ''гения'' там скоро нагрядят новой медалькой ''За накрутку Грозного''

Можете проголосовать, но там крутят так , что бесполезно. За ночь на сто тысяч крутанули.

Дно пробито! Кадыров предлагает айфоны за фальсификацию голосования за «грозный-сити». Чтобы получить американский смартфон необходимо предоставить дотационному «падишаху» 4 голоса от одного человека, хотя правила голосования предполагают, что один человек голосует один раз. Кстати, сейчас авторизироваться можно либо через одноклассники, либо через госуслуги. Но о какой честной игре с этими людьми может идти речь?

Это какой-то позор!

Ну что, Банк России, доэксперементировались? - вопрошает "Рыбарь"

Поигрались в конкурсы? В создание раздрая внутри российского общества во время СВО? Как вам результат? Нравится?

Может пора этот цирк уже заканчивать и как минимум оставить все как есть до конца войны?

А уже потом, заделав все дыры, которые были вскрыты в результате текущего эксперимента, вернуться к подобным практикам (и в этом, пожалуй, его единственная положительная роль).

По логике и здравому смыслу участвовать в голосовании должны ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ АККАУНТЫ в Госуслугах.

Только это защитит результат от подтасовок.

А если вернуться к текучке, то убедить Банк России остановить данный эксперимент можно только одним способом... Последовать совету Рамзана Ахматовича ЧАСТИЧНО (в вопросе использования четырех аккаунтов) и тем самым помочь ему ДОВЕСТИ сам процесс голосования до полного маразма. Может это на устроивших этот цирк подействует.

Считаем, что за открытый призыв к накруткам от главы Чечни, «грозный-сити» должен быть дисквалифицирован! Если у ЦБ есть хоть капля совести, они уберут эти человейники, но верится в это с трудом!

В ответ на конкурс Кадырова вице-спикер госдумы Даванков запустил свой розыгрыш и призвал голосовать за Эльбрус

Вот какой цирк устроил ЦБ! Хотелось бы понять с какой целью? Друзья, вся эта мишура с заменой изображения была затеяна с одной лишь целью - удалить с денежных купюр любые христианские символы, сделать их более многонациональными. И это ни разу не какая-то теория заговора, об этом нисколько не таясь ещё в прошлом году рассказал эталонный новиоп и по совместительству зампред Банка России Сергей Белов.

На банкнотах образца 1997 года мы можем увидеть культовые объекты. Но когда мы изменили концепцию оформления банкнот и перешли от городской серии к региональной - теперь каждая банкнота посвящена одному из федеральных округов, - то одновременно решили отказаться от изображения объектов религиозного назначения. Этот принцип мы сохраним и для других банкнот, которые нам предстоит модернизировать. Все-таки Россия - многонациональная, многоконфессиональная страна.

По той же причине с тысячерублёвой купюры было убрано изображение памятник Ярославу Мудрому и часовни на фоне Кремля. А вся эта суета с выбором нового изображения - это аксиома Эскобара. Вот тебе, Иван, две ложечки гавна, что выберешь? Главная цель - убрать христианские символы, всё остальное мишура. Потому и голоса с Эльбруса скручивают, и совершенно пофигистически смотрят на покупку кадыровым голосов. Так что, голосуй-не голосуй, всё равно получишь... Грозный

Видимо скандал кого-то ущемил. Как завозмущался-то целый министр Чеченской республики по национальной политике: «Без объяснения причин запретили накручивать голоса». Просто послушайте это.

Изначально нельзя было допускать голосование через множество платформ, потому что это очевидный инструмент для накруток, особенно через почту. Так же можно купить аккаунты в соцсетях и массово проголосовать, что и делали семьянины. Мало того призывали к этому и таджиков и уцбеков, которым по кайфу насолить русским.

Теперь, под конец голосования, когда они уже накрутили сотни тысяч голосов на за человейник, ЦБ ооставляет возможность голосовать только через госуслуги. Так нужно было делать изначально, причём только для верифицированных аккаунтов.

Мошенники призывали голосовать по несколько раз, призывали голосовать иностранцев, призывали фальсифицировать голоса! Только этого достаточно, чтобы снять с дистанции «грозный сити»!

Показалось ему мало и Ахмед Дудаев выложил гневное обращение к ЦБ Это обращение он выложил спустя два часа, после того как на сайте голосования оставили только один вариант авторизации через госуслуги. Не нравится, что шельмовать запретили хоть в конце! https://t.me/zloy_zhurnalist/27544

Кстати, а где портрет Главнокомандующегоза спиной разбушевавшегося министра?