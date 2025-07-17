Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.116

Четыре работы в стиле оформления портретов Вадимом Окладниковым Каримов Денис

Эту работу художников (простите, имен не знаю) представил Админ "Журнала ВДВ" https://vk.com/im/convo/256507683?entrypoint=list_all&w=...

К огромному сожалению ничего не удалось найти.

11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада — соединение (до 1988 года) в составе Десантно-штурмовых формирований Сухопутных войск СССР, в составе ВДВ СССР (с 1990 года) и на текущий момент отдельная часть в составе Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации (с 1992 года).

Сокращённое наименование — 11 гв. одшбр.

С 2022 года бригада принимает участие в военных действиях на Украине.

Стоит только добавить, что в марте 2025 года бойцы подразделения были задействованы в уникальной операции по переброске в тыл противника по неработающему магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород: штурмовики 11ОДШБ прошли по нему за 2 дня около 15 км и нанесли в районе Суджи внезапный удар по вооружённым формированиям Украины. Но наш герой погиб раньше, а вот где и как пока не ясно...



Пантелеев Сергей. Эту работу художников тоже представил Админ "Журнала ВДВ"

https://vk.com/im/convo/256507683?entrypoint=list_all&w=...

29 июля 2023 года на странице в ВК "Музей боевого братства России" было вот такое оповещение и фото:

Пантелеев Сергей Евгеньевич

г.Порхов, Псковская область

ЧВК "Вагнер"

Царствие небесное

https://vk.com/wall-48725093_189644

К сожалению, тоже информации о погибшем нет никакой...

Смирнов Егор Спартакович.

По этому воину нашлась лишь информация об открытии мемориально доски на площадке калужского отделения "Единая Россия" от 07 ноября 2024 года.

В Бабынинском районе открыли мемориальные доски Героям СВО

Сегодня состоялось открытие именных мемориальных досок землякам, погибшим в ходе специальной военной операции.

В церемонии открытия приняли участие Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев, военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов Константин Кузин, родственники и близкие погибших, педагогические составы и обучающиеся школ.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Герои СВО награждены орденом Мужества посмертно: Соколов Анатолий Александрович, Смирнов Егор Спартакович, Аксенов Александр Сергеевич, Платошин Валентин Николаевич, Богомолов Алексей Олегович.

«Долг каждого солдата - защищать до конца Родину, даже ценой своей жизни. Наши земляки выполнили его достойно. С честью, проявив стойкость и мужество, они остались верны Родине. Пока живет память о человеке, он сам продолжает жить. Мы помним, чтим и не забудем! Вечная слава и вечная память нашим героям!» - подчеркнул Владимир Яничев.

https://kaluga.er.ru/activity/news/vladimir-yanichev-vechnay...

Эта же заметка на ИА REX

https://iarex.ru/news/141180.html

И на странице калужского отделения "Без формата"

https://kaluga.bezformata.com/listnews/pamyat-nashim-geroyam...

Газета "Бабынинский вестник"

7 ноября в школах "СОШ №1 им. полководца Воротынского М.И." п. Воротынск, "СОШ №1" с. Бабынино, "СОШ №2" п. Бабыниносостоялись торжественные открытия мемориальных досок выпускникам школ, героически погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В церемониях приняли участие глава администрации МР "Бабынинский район" В.В. Яничев, военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов К.А. Кузин, главы местных администраций, родственники и близкие погибших, педагогические составы и обучающиеся школ. В посёлке Воротынск прошло торжественное открытие мемориальных досок выпускникам школы рядовому Анатолию Александровичу Соколову и младшему сержанту Егору Спартаковичу Смирнову. Оба за проявленный героизм были посмертно награждены орденами Мужества.

На митинге перед собравшимися выступили: мама Егора Смирнова — Анна Евгеньевна, сестра Анатолия Соколова — Оксана Александровна, глава администрации МР «Бабынинский район» В. В. Яничев, глава ГП «Поселок Воротынск» О. И. Литвинова, военный комиссар Бабынинского и Мещёвского районов К. А. Кузин, одноклассник Егора — А. Быков.

«Долг каждого солдата — защищать до конца Родину, даже ценой своей жизни. Наши земляки выполнили его достойно. С честью, проявив стойкость и мужество, они остались верны Родине.

Пока живет память о человеке, он сам продолжает жить. Мы помним, чтим и не забудем! Вечная слава и вечная память нашим героям!» - С такими словами обратился к собравшимся В.В. Яничев.

Особенно проникновенно прозвучали слова Анны Евгеньевны: «Каждому поколению выпадают свои испытания, — сказала она. — Наши деды и прадеды защищали нашу свободу и нашу жизнь от фашизма 80 лет назад. А сегодня наши дети, наши мужья, наши братья снова защищают нас от нацизма, и я надеюсь, что мы окончательно его победим. По-другому быть не может». Право открыть мемориальные доски было предоставлено Анне Евгеньевне и сестрам Анатолия Соколова - Оксане и Татьяне.

Иерей Лев Кукушкин, клирик храма преподобного Серафима Саровского, прочитал молитвы «Отче наш» и «Царю небесный» перед иконой Божией Матери и окропил мемориальные доски святой водой.

В «СОШ» №2 п. Бабынино прошло торжественное открытие мемориальных досок участникам СВО, бывшим ученикам школы Алексею Олеговичу Богомолову, и Валентину Николаевну Платошину. Оба награждены орденами Мужества (посмертно).

В «СОШ» №1 с. Бабынино на стене школы установлена еще одна мемориальная доска - бывшему ученику этой школы Александру Сергеевичу Аксенову. Посмертно награжден орденом Мужества.

Дополнительной информации не найдено.

Теперь три портрета самого Вадима Окладникова из первых выпусков, в которых не было описаний

Дамир Исламов – Герой России, погибший в зоне СВО в самом начале операции, в марте 2022 года, в неравном бою с противником. Жители Республики Татарстан невероятно гордятся своим земляком и бережно хранят о нем память.

Портрет был впервые опубликован тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Детство и юность

Биография Дамира Исламова началась в районном центре Республики Татарстан, городе Лениногорске, 13 октября 1996 года. В семье, кроме него, росли две его старшие сестры, которые обожали братишку.

Учился Исламов в обычной средней школе № 6. Парень активно участвовал в общественных мероприятиях, любил игру «Зарница», занимался спортом, больших успехов добился в боксе. Но к окончанию школы юноша никак не мог определиться с будущей профессией и по совету старшей сестры Динары он стал курсантом высшего военного танкового училища города Казани.

Военная карьера Дамира Исламова

Поначалу ему было трудно, молодого человека даже посещали мысли покинуть заведение, но со временем он втянулся и стал получать удовольствие от учебы.

«Он начал заниматься танковым биатлоном и еще больше увлекся военным делом. Занял второе место по России, но на мировые соревнования уже не поехал, решил больше заниматься учебой. Как-то он мне позвонил и говорит: “Ты представляешь, я сам разобрал и собрал двигатель танка”. У него появился интерес к машине, он знал ее как свои пять пальцев», – вспоминал сестра об успехах брата. Училище Дамир окончил с отличием в 2018 году.

Получив диплом, он по собственному желанию выбрал местом службы город Новочеркасск Ростовской области, чтобы служить со своими друзьями, которыми обзавелся в вузе. Мурал в честь героя России Дамира Исламова / Фото:«Республика Татарстан»

С начала СВО Дамир принимал непосредственное участие в боевых действиях, о чем сообщил старшей сестре, при этом маму дети поберегли и не стали рассказывать об опасной командировке.

Личная жизнь

О личной жизни героя известно, что с 8-го класса парень встречался с одноклассницей Любой. Несмотря на то, что это была первая юношеская любовь, отношения не были легкомысленными и продлились до самой гибели Исламова. В 2022 году молодые люди планировали пожениться, но этому не суждено было сбыться.

Смерть Дамира Исламова

7 марта 2022 года старший лейтенант Исламов отправился на очередное задание вблизи населенного пункта Золотое на территории Луганской Народной Республики в качестве командира экипажа. В танке Т-72Б1, кроме него, находились подчиненные Иван Цевун и тезка офицера Дамир Гилемханов. Во время операции боевая машина российских военнослужащих вспыхнула. Отогнав танк от линии соприкосновения, ребята сумели ее справиться с огнем и вернулись на поле боя, где в одиночку вступили в столкновение с пятью танками ВСУ. Несмотря на неравные силы, бойцы сумели ликвидировать 4 машины противника. Но затем экипаж сам попал под огонь ВСУ, все трое военнослужащих были убиты. Всем членам экипажа посмертно были присвоены звания Героев РФ.

29 марта 2022 года состоялись торжественных похороны со всеми воинскими почестями в родном городе офицера Лениногорске. Он нашел свой последний приют на аллее почетных граждан, рядом с героями Великой Отечественной войны. Провожать офицера в последний путь пришли не только родные и близкие, но и множество ранее незнакомых с ним горожан, а также представители властей республики, в том числе председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин.

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, такими же лучшими друзьями мы останемся и впредь. От лица всех его друзей я могу сказать, что мы всегда им гордились. Мы всегда ценили нашу дружбу. Для всех нас он был примером. Спасибо ему за его помощь, за его благородство. Никто не даст соврать, что Дамир был светлым, добрым, веселым человеком», – поделился одноклассник и лучший друг Дамира Альмир Ямалеев.

Вскоре после торжественных похорон мурал с изображением Дамира украсил стену многоквартирного дома, соседствующего с училищем, где учился Исламов. Автором фрески стал татарский живописец Азат Алеев. Также сестра героя Динара Алтынова, занимающая должность депутата одного из сельских поселений, создала фонд имени брата. Организация оказывает посильную помощь военнослужащим СВО.

В альма-матер офицера, а также в школе № 6 городе Лениногорска установлены бюсты офицера. В школьном музее фото Исламова находится рядом со снимками его земляков, защищавших родину с 1941 по 1945 год, также учебному заведению присвоено имя командира танка.

Мать танкиста Сажида Валиахметова всего на пять месяцев пережила сына и умерла в августе 2022 года. Причина смерти женщины не сообщается.

В декабре 2024 года стало известно, что вопросы, связанные с Дамиром Исламовым и другими героями СВО, будут внесены в вопросы ЕГЭ по истории в 2025 году. Подвиг старшего лейтенанта также увековечен на страницах учебника по этому предмету.

Несмотря на то, что Исламов был по национальности татарином и родился в мусульманском регионе, он уже взрослым принял православие, его отпевание совершал епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

С 2023 году в Республике Татарстан проводятся боксерские турниры имени Героя РФ.

https://24smi.org/celebrity/378844-damir-islamov.html

«Мы всегда гордились и будем им гордиться»: история Героя России Дамира Исламова

Сегодня имя Героя России Дамира Исламова из Татарстана знакомо каждому жителю республики. К своим 25 годам он блестяще окончил Казанское танковое училище и мог сам ремонтировать свой танк. Он погиб в зоне СВО в неравном сражении с пятью танками, уничтожив четыре из них. «Татар-информ» о Дамире Исламове. Имя Героя России Дамира Исламова навсегда вошло в историю страны. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Имя Дамира Исламова навсегда вошло в историю России»

Дамир Исламов отдал жизнь за Родину, и теперь его имя навсегда вошло в историю страны. Ему присвоили звание Героя России посмертно. Он погиб 7 марта в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики.

Старший лейтенант Исламов возглавлял экипаж танка Т-72Б1, входящий в состав 163-го гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии. Вместе с ним погибли механик-водитель Дамир Галимханов и наводчик Иван Цевун.

Экипаж танка Т-72Б1 в составе бронегруппы штурмовал укрепрайон противника. Прицельным огнем они уничтожил долговременную огневую точку и порядка десяти бойцов ВСУ. Но во время сражения танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить огонь, они вновь ринулись в бой. На их пути оказались сразу пять танков противника. Дамиру Исламову и его боевым товарищам удалось уничтожить четыре из них, но пятый нанес по их танку смертельный удар – весь экипаж танка погиб. Проститься с Дамиром Исламовым пришли едва ли не все жители Лениногорска. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, ими и останемся»

Тело 25-летнего Дамира Исламова доставили в родной Лениногорск. Проститься с ним пришли едва ли не все жители маленького городка. Прощание с ним состоялось 29 марта 2022 года.

«Мы с Дамиром были лучшими друзьями, такими же лучшими друзьями мы останемся и впредь. От лица всех его друзей я могу сказать, что мы всегда им гордились. Мы всегда ценили нашу дружбу. Для всех нас он был примером. Спасибо ему за его помощь, за его благородство. Никто не даст соврать, что Дамир был светлым, добрым, веселым человеком», – рассказал одноклассник и лучший друг Дамира Альмир Ямалеев. На прощание приехали представители танкового училища и первые лица Правительства Татарстана. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Родился Герой 13 октября 1996 года в Лениногорске, он был самым младшим в многодетной семье. В 2014 году, окончив среднюю школу, поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего отправился служить в войсковую часть в Ростовскую область.

На прощание приехали представители танкового училища и первые лица Правительства Татарстана.

«Я приехал выразить соболезнования семье погибшего от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и от имени первого Президента республики Минтимера Шаймиева. Это был очень подготовленный к жизни человек, скромный, очень добрый, порядочный, воспитанный. То, что он совершил геройский поступок, однозначно оценено главой нашего государства. В сердцах людей, которые его знали лично, он навечно останется в памяти», – обратился к семье погибшего офицера Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В день похорон грамоту и Звезду Героя вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я всю жизнь гордилась своим сыном и горда им сейчас»

В день похорон грамоту и Звезду Героя вручили матери погибшего Сажиде Валиахметовой.

«Почему мой?.. А война она такая, убивает. Я всю жизнь гордилась своим сыном и горда им сейчас. Да, мне очень тяжело, это большая утрата для меня, для нашей семьи. Но мы горды, что у нас есть такой сын», – говорила тогда мать Героя.

Ровно через пять месяцев – 23 августа Сажида Валиахметова скончалась.

В этот же день появился бюст Дамира Исламова. Его торжественное открытие состоялось 10 сентября, в день присяги первокурсников. Бюст Дамира Исламова торжественно открытили 10 сентября — в день присяги первокурсников танковвого училища. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В апреле появился мурал на стене многоэтажки в Казани рядом с танковым училищем. Над изображением несколько дней трудился казанский художник Азат Алеев.

В Лениногорске в память о Герое установлены бюсты в школе №6 и на Аллее Героев. На доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска. В сентябре прошлого года в Лениногорске состоялся первый турнир по боксу памяти Дамира Исламова. 1 сентября в честь Героя планируют назвать школу, где он учился. В апреле на стене многоэтажки рядом с танковым училищем появился мурал в память о Герое. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Военные учебные заведения не рассматривал»

В честь Дамира Исламова был назван благотворительный фонд, который помогает бойцам в зоне СВО. Старшая сестра Дамира Динара Алтынова является депутатом Шигалеевского сельского поселения, Пестречинского района и учредителем фонда имени брата.

Она рассказывает, что в семье у них военных не было, Дамир решил выбрать военное дело и поступить в танковое училище по ее совету.

«Он занимался боксом, имел в этом спорте определенные успехи, но из-за проблем с сердцем не стал поступать в спортивный вуз. Военные учебные заведения не рассматривал, но когда пришло время и нужно было выбирать, по моему совету пошел в танковое. Он сначала еще не те экзамены сдал, но успел поступить во вторую волну», – вспоминает сестра.

Когда Дамир проходил медкомиссию в училище, выяснилось, что с сердцем никаких проблем у него нет – он абсолютно здоров, рассказала сестра Героя. В Лениногорске на доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска. Фото: zamansulyshy.ru

«Мы очень обрадовались, что все хорошо, для нас это было удивительно, мы переживали за его здоровье», – вспоминает она.

Поначалу юноше было не просто привыкнуть к военному быту в училище, но совсем скоро он нашел там друзей и уже не захотел уходить, вспоминает она.

«Он начал заниматься танковым биатлоном и еще больше увлекся военным делом. Занял второе место по России, но на мировые соревнования уже не поехал, решил больше заниматься учебой. Как-то он мне позвонил и говорит: “Ты представляешь, я сам разобрал и собрал двигатель танка”. У него появился интерес к машине, он знал ее как свои пять пальцев», – рассказывает Динара Алтынова.

Как отличнику, Дамиру предложили самому выбрать, в какую часть идти служить. Он решил поехать в Новочеркасск, чтобы служить вместе со своими друзьями. Динара Алтынова рассказывает, что Дамир решил выбрать военное дело и поступить в танковое училище по ее совету. Фото: предоставлено Динарой Алтыновой

«Не все из его друзей блистали отличной успеваемостью, но он решил, что вместе им будет легче. И, в принципе, он был прав», – рассказывает сестра.

Сестра говорит – брат на глазах рос как мужчина, учился ответственности.

«У него все тверже и тверже становился голос. Появилась осознанная ответственность за нас, за маму. Это было ценно. Мы им гордились. В принципе, мы всегда им гордились», – говорит она.

О том, что отправляется в зону СВО, Дамир сообщил старшей сестре и сразу же попросил не говорить ничего маме. Только выйдя из больницы, Сажида Валиахметова узнала, что сын находился в зоне СВО. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мать узнала, что сын в зоне СВО, только после его смерти

«7 марта мне позвонил его друг и сказал, что Дамир погиб. Мама тогда лежала в больнице в Казани. Я дождалась официального подтверждения и попросила в военкомате, чтобы ей пока не говорили. Это было воскресенье, я привезла ее домой, и тогда ей рассказали – пришли глава района и военком», – вспоминает она.

Только тогда женщина узнала, что сын находился в зоне СВО, но, как считает Динара, она могла догадываться об этом и раньше.

Динара Алтынова рассказывает, что именем брата планировали назвать улицу, но пока эту идею так и не воплотили в жизнь.

«Мы хотели бы, чтобы в его честь открыли школу бокса в Лениногорске. Считаю, что спорт нужно развивать в нашем городе. Если это получится с помощью братишки, почему бы и нет? Если, конечно, нам помогут с финансированием», – добавила она.

https://www.tatar-inform.ru/news/igral-v-tankovyi-biatlon-i-...

Еще статьи в СМИ:

Об открытии мурала:

https://zainsk-inform.ru/news/news/v-kazani-poyavilsya-mural...

https://tatcenter.ru/news/starshij-lejtenant-damir-islamov-i...

https://m.business-gazeta.ru/news/544984

Об открытии бюста в школе Лениногорска, в которой учился Дамир:

https://realnoevremya.ru/news/263151-v-shkole-leninogorska-o...

https://www.tatar-inform.ru/news/v-leninogorskoi-skole-sosto...

Об открытии бюста в танковом училище Казани:

https://m.business-gazeta.ru/news/563093

https://realnoevremya.ru/news/260371-v-kazani-otkryli-pamyat...

Есть еще статьи, но в основном перепечатанные с перечисленных.

Кислинский Александр, портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Портал в ВК "Оружие России":

Сегодня на своей малой Родине был похоронен отважный воин и герой, Старший разведчик-снайпер спецназа ВС РФ Кислинский Александр. Александр погиб, выполняя боевую задачу, на Донецком направлении. Он погиб не просто в борьбе с нацизмом… Он погиб, защищая русских людей и русскую землю. «...Мои деды не добили эту фашистскую мразь, значит мы их добьём!..»

За время участия в этой войне, Александр быстро стал очень результативной боевой единицей, наносящий существенный урон врагу. Будучи суровым противником для врага, он был крайне добрым и отзывчивым человеком для своих. И погиб он, прикрывая своих.

Спи спокойно, герой! Ты теперь в лучшем мире. Смерти нет! Работаем!

https://vk.com/wall-25189118_1302376

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КИСЛИНСКОГО «НЕВСКИЙ». Старший разведчик-снайпер подразделения армейского спецназа Вооруженных сил России Александр погиб 19 мая 2022 года в ходе выполнения боевой задачи. Посмертно награжден орденом Мужества, также был награжден медалью «За отвагу». Ему было 35 лет. Источник: Z-Митя "родня"

https://vk.com/wall-17315087_102425

Видео от Риты Суховерховой, посвященное герою можно посмотреть по ссылке:

https://vk.com/wall-17315087_102425?z=video-17315087_4562396...

Страничка в ВК "ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА/ПОДВИГИ/ВОЙСКА/ОРУЖИЕ"

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КИСЛИНСКОГО

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ПОСМОТРЕТЬ

Позывной «НЕВСКИЙ»

Кислинский Александр, старший разведчик-снайпер спецназа ВС РФ.

19 мая 2022 года во время специальной военной операции на Донбассе, Александр погиб, выполняя свой воинский долг.

https://vk.com/wall-210976554_38853?z=video-210976554_456240...

Это фильм, который талантливейший фотограф Дмитрий Сергеев снял о своём друге - погибшем с этот день год назад снайпере Александре Кислинском с позывным "Невский".

Этот фильм обязательно нужно посмотреть и другим показать. Почему? По двум причинам.

Во-первых, это фильм об обычном ГЕРОЕ этой нашей войны. Таких героев сейчас на фронте тысячи, десятки тысяч, но не обо всех будут сняты фильмы. А жаль. Я бы о каждом снял: и о погибших, и о живых. Так что будем считать, что снайпер Александр с позывным "Невский" - это образ всех простых, и ох каких непростых, героев этой войны. Память о каждом из которых должна остаться в наших сердцах навсегда.

Кстати, Митя ведь и не собирался снимать фильм о своём друге, насколько мне известно. Но после гибели Александра взял и собрал этот фильм, в котором говорит и сам Александр "Невский", и его мама и брат с сестрой, и его сослуживцы. Это дань памяти другу.

Во-вторых, сам автор этого фильма заслуживает того, чтобы его фильм смотрели. Потрясающий, и востребованный фотохудожник, он с первых дней поехал в зону СВО со своим фотоаппаратом, и с тех пор так и не вылезает с передовой. Его военные снимки феноменальны: от детей в Мариуполе до наших гаубиц во время "работы" в заснеженных степях Донбасса. Я их вам показывал, кстати.

Впрочем, всего всё равно не расскажешь. Смотрите сами и покажите другим фильм о простом русском герое этой войны Александре "Невском".

https://vk.com/wall-210976554_38853

Ролик памяти Героя на рутубе:

rutube.ru/video/e5d6be303a4c50e6d80a599e45819d5b/

Кубань 24, февраль 2023 года:

Баннеры с портретами участников СВО начали размещать на Кубани. Акцию проводят ко Дню защитника Отечества. Работы ведут на средства грантов губернатора и ЗСК.

На одном из первых таких плакатов в Краснодаре — фотография бойца Александра Кислинского, погибшего при выполнении боевых задач. Боль в сердце Светланы Павловой не утихает по сей день. Глядя на баннер с фотографией старшего сына — Александра Кислинского, она с трепетом и слезами на глазах вспоминает о своем ребенке и до сих пор не может поверить, что его больше нет. Говорит, с юности был вспыльчивым, но отходчивым парнем. Нередко маме приходилось понервничать:

— Он очень боялся высоты. У нас во дворе яблоня стояла. Вот он залезет на нее, а слезть не может. Вот нравилось ему наверх лезть, приходилось снимать. Любовь к технике, оружию и армии у Александра была чуть ли не со школьной скамьи. В 2006 году его призвали в войска специального назначения в Ростовскую область. После срочной службы подписал контракт. Жил в Новочеркасске. За время службы был связистом и снайпером-разведчиком с позывным «Невский», в честь великого полководца. Успел побывать в горячих точках, в Сирии. В феврале прошлого года попал в Донбасс. Не унывал даже в самых тяжелых условиях. «Последний раз мы по телефону с ним созванивались в его день рождения, 8 мая. Мы в лесу отдыхали, по видеовызову с ним поговорили», — поделился брат Александра Кислинского Сергей Кислинский.

Для Александра Кислинского поездка в Донбасс в зону СВО стала последней. В мае 2022 года он погиб при выполнении боевых задач. Посмертно награжден орденом Мужества. Первый баннер с портретом героя установили в прошлом году в Донбассе, а сейчас фотографию разместили в Краснодаре, в Пашковском жилом массиве. Акцию проводят в рамках проекта «Славные сыны Кубани» в преддверии Дня защитника Отечества. «Мы хотим помнить этих героев, ведь они защищали нашу Родину, и хочется, чтобы жители нашего города, жители Краснодарского края знали и помнили о том, что в наше мирное время среди нас есть такие герои», — сказала директор Краснодарского регионального патриотического центра «Безопасная страна» Оксана Василенко.

В краевой столице разместят шесть памятных баннеров с портретами бойцов-героев. Еще фотографии участников СВО можно встретить во всех муниципалитетах региона. Портретов будет около 50.(приведены скрины из видеорепортажа)

https://kuban24.tv/item/banner-s-portretom-uchastnika-svo-al...

КП Краснодара:

В Краснодаре появился мурал в честь погибшего на СВО героя (ноябрь 2024г.)

Изображение героя появилось на фасаде многоэтажки в Комсомольском микрорайоне

Новый мурал. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Комсомольском микрорайоне появился мурал в честь погибшего на СВО героя. Портрет Александра Кислинского — гвардии ефрейтора и старшего разведчика-снайпера спецназа с позывным «Невский» нанесли на фасад девятиэтажного дома по адресу ул. им. Тюляева, 19/2. Краснодарец погиб в 2022 году, выполняя боевые задачи в рамках СВО, сообщили в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Работу создал краснодарский-художник Павел Бибишев. Место для граффити выбрано таким образом, чтобы оно было хорошо видно с Симферопольского бульвара, а также из соседних учебных заведений.

Александр Кислинский появился на свет в 1988 году в поселке Расцвет в Кавказском районе. После призыва в 2006 году он всю жизнь посвятил службе в вооружённых силах России, участвуя в операциях в Сирии и Грузии, и был награжден медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Указом Президента России ему присвоен орден Мужества (посмертно).

https://www.kuban.kp.ru/online/news/6042227/

О создании мурала сообщает и МК:

Мурал создан по инициативе благотворительного фонда «Добро и дело» на средства гранта Губернатора Кубани в рамках проекта «Навсегда герои».

На церемонии открытия присутствовали жители Комсомольского микрорайона, ученики и учителя школ, юнармейцы, мать героя — заместитель председателя Первичной общественной организации Карасунского внутригородского округа вдов, матерей участников СВО Светлана Александровна Павлова, а также его сестра Анастасия.

— Саша говорил, что идет воевать ради того, чтобы все мы, его семья, его друзья, его земляки, могли жить мирно и спокойно, чтобы защитить всех нас и не допустить врага на родную землю,— поделилась воспоминаниями о сыне Светлана Павлова.

— За образом Александра Кислинского на этом мурале образы сотен и тысяч наших бойцов, которые продолжают сражаться за Родину в Курской области, на южно-донецком направлении, в Запорожской области. Символично, что открытие состоялось в День сыновей и накануне Дня матери. Это очень важно: благодарить матерей, отдавших Родине самое дорогое — своих сыновей. Сыновей, которые сохранили для нас мирную жизнь, возможность спокойно учиться и работать. Низкий поклон нашим защитникам,— сказала директор благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Михайловна Потынга.

Память Александра Кислинского увековечена не только в Краснодаре, где сегодня проживает его семья, но и в родной станице Мирской в Кавказском районе. На здании станичной школы №15, где он учился, установлена мемориальная доска, в одном из классов — парта памяти, а юнармейскому отряду «Орлята» этой школы присвоено имя Александра Кислинского.

Справка МК:

Александр Кислинский был профессиональным военным, служил в 22-й бригаде спецназа ВДВ. В 2014 году он в числе первых встал на защиту Крыма, в первые дни СВО примкнул к донецкому ополчению «Русь 1117». Он был одним из сильнейших снайперов и обучал однополчан снайперскому делу. Александр помогал волонтерам перевозить гуманитарную помощь для бойцов и местных жителей. Его БТР с позывным на борту знали и друзья, и враги — украинские спецслужбы и ВСУ объявили настоящую охоту и награду за голову Змея Невского. Александр Кислинский пал смертью храбрых на боевом задании в мае 2022-го, едва отметив свое 34-летие, погиб в результате прямого попадания снаряда в его БТР. Посмертно награжден орденом Мужества.

https://kuban.mk.ru/social/2024/11/26/v-krasnodare-otkryli-m...

Кубанские новости об открытии мурала:

https://kubnews.ru/obshchestvo/2024/10/15/v-krasnodare-poyav...

Новости юга России об открытии мурала:

https://yasnonews.ru/news/obchestvo/88665_v_komsomolskom_mik...

Коммерсантъ:

https://www.kommersant.ru/doc/7232342

Страничка Героя https://bpsvo.ru/hero/26 в книге Памяти "Бессмертный полк СВО"

https://bpsvo.ru/slide/kislinskiy-aleksandr-andreevich

Славные сыны Кубани: https://mkuk-msb.ru/item/1737007



Литовченко Геннадий Николаевич. Портрет был впервые опубликован тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры. "Централизованная библиотечная система". городского округа Большой Камень: Гвардии сержант, инструктор войсковой части 71289.

Награды:

Орден Мужества (посмертно)

медаль «За службу на Северном Кавказе»

Геннадий Николаевич Литовченко родился 15 сентября 1983 года в городе Большой Камень. В семье был младшим из двух детей. Рос добрым, смелым, самостоятельным ребёнком. После окончания школы №1 поступил в Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Прикладная математика в экономике».

В 2003 году Геннадий был призван на действительную срочную военную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, через год заключил контракт. Участвовал в двух командировках на Северный Кавказ. Защита Отечества для Геннадия была смыслом его жизни.

С 2012 по 2022 год служил в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригаде в разных должностях. Прошёл путь от заместителя командира десантного штурмового взвода до инструктора штаба батальона. Обладая высочайшим уровнем физической подготовки, он совершил 46 прыжков с парашютом, как с вертолёта МИ-8, так и с самолёта ИЛ-76.

20 марта 2022 года в составе батальонной тактической группы убыл для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.

25 марта 2022 года при взятии под контроль посёлка Приозёрский под городом Мариуполем, Геннадий Литовченко один из первых вступил в бой с украинскими националистами. Ему удалось обнаружить и уничтожить командира вражеского подразделения, а также радиотелефониста. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, он сохранял хладнокровие и продолжал вести огонь по противнику, тем самым спасая жизни своих товарищей. При занятии группой второго этажа по десантникам был открыт шкальный огонь нацистами "Азова" из соседнего здания. Геннадий погиб, спасая жизни боевых товарищей от флангового пулемётного огня противника.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии сержант Геннадий Николаевич Литовченко награжден орденом Мужества (посмертно).

На здании средней образовательной школы №1 г. Большой Камень Приморского края, установлена мемориальная доска (2022г.).

Похоронен на Большекаменском кладбище.

https://cbs-bk.ru/cbs-bk/node/3597

Рубрика "Победа и память": Геннадий Литовченко «При штурме здания на пересечении улиц проспект Мира и Зелинского в городе Мариуполе. При занятии группой второго этажа по десантникам был открыт шкальный огонь нацистами из соседнего здания. Геннадий уничтожил командира подразделения и радиотелефониста противника. Погиб, прикрывая собой своих товарищей от флангового огня пулеметчика».

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://xn--80aabmeu3ajig9a6ipb.xn--p1ai/hero6442

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО сообщает об открытии мемориальной доски:

В Большом Камне открыли мемориальную доску Геннадию Литовченко

21 сентября 2024 года 14 сентября в Большом Камне состоялось открытие мемориальной доски Геннадию Литовченко. Он погиб 25 марта при выполнении специальной военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества. В школьном дворе собрались мать, жена и сын погибшего, глава городского округа Рустям Абушаев, заместитель руководителя Приморского «БОЕВОГО БРАТСТВА», председатель Совета отцов Виктор Тарабарин, командир 1-го батальона 83-й ОДШБ Уссурийска подполковник Денис Чаплинда, военнослужащие 72-й отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, руководитель местного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» подполковник внутренней службы МЧС Леонид Клевцов, юнармейцы отрядов им.В.Ф.Маргелова и В.И.Марченко под руководством Елены Чаюнтиной.

Слова благодарности за исполнение служебного долга произнес глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев, а Виктор Тарабарин пожелал всем присутствующим мирного неба над головой, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

«Память о героях, об их самоотверженных подвигах должна жить в сердцах россиян вечно», — пишут из Приморья.

https://bbratstvo.com/2022/09/18/novaya-memorialnaya-doska-p...

http://bbpk.ru/news/3577-novaja-memorialnaja-doska-pojavilas...

Культурное Приморье «Портрет героя 2024»: Геннадий Николаевич Литовченко

Проект Правительства Приморского края, министерства культуры и архивного дела Приморского края и Приморского краевого художественного колледжа.

https://primcult.ru/overviews/594/portret-geroya-2024-gennad...

Страница в ВК "Вспомним всех поименно":

Геннадий Литовченко родился 15 сентября 1983 года в городе Большой Камень (Приморский край). Учился в первой школе, по окончанию 11 классов поступил в Дальневосточный Государственный университет. В 2003 году Геннадий был призван в ряды Российской армии. По окончанию военной службы по призыву продолжил служить в 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ОГвДШБ).

Памятную табличку установили на фасаде средней образовательной школы №1, в которой учился герой. Геннадий Николаевич погиб 25 марта 2022 года при выполнении специальной военной операции в Мариуполе.

Геннадий родился 15 сентября 1983 года в Большом Камне, учился в МОБУ СОШ №1. В 2003 году был призван в ряды Российской армии. По возвращению с армии был принят на службу в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

За проявленный героизм, отвагу, самоотверженность Геннадий награждён орденом Мужества посмертно.

Героев нужно знать, чтить и выражать дань их памяти. Мемориальная доска станет связующим звеном между прошлым и будущим - следующие поколения будут помнить как тяжело даётся мирное небо над головой.

Сложно подобрать слова в такие моменты, видя слезы родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего война... Герою - слава и вечная память. Геннадий Николаевич погиб 25 марта 2022 года при выполнении специальной военной операции в Мариуполе.Геннадий родился 15 сентября 1983 года в Большом Камне, учился в МОБУ СОШ №1. В 2003 году был призван в ряды Российской армии. По возвращению с армии был принят на службу в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.За проявленный героизм, отвагу, самоотверженность Геннадий награждён орденом Мужества посмертно.Героев нужно знать, чтить и выражать дань их памяти. Мемориальная доска станет связующим звеном между прошлым и будущим - следующие поколения будут помнить как тяжело даётся мирное небо над головой.Сложно подобрать слова в такие моменты, видя слезы родных. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего война... Герою - слава и вечная память.

25.03.2022 года при освобождении Мариуполя в ходе штурма здания погиб гвардии сержант 83-й ОГДШБр Литовченко Геннадий.

При занятии группой второго этажа по десантникам был открыт шкальный огонь нацистами "Азова" из соседнего здания. Геннадий уничтожил командира подразделения и радиотелефониста противника. Погиб, прикрывая телом своих товарищей от флангового огня пулеметчика.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

У Геннадия остались жена и сын... 25.03.2022 года при освобождении Мариуполя в ходе штурма здания погиб гвардии сержант 83-й ОГДШБр Литовченко Геннадий.При занятии группой второго этажа по десантникам был открыт шкальный огонь нацистами "Азова" из соседнего здания. Геннадий уничтожил командира подразделения и радиотелефониста противника. Погиб, прикрывая телом своих товарищей от флангового огня пулеметчика.Награжден Орденом Мужества посмертно.У Геннадия остались жена и сын... https://vk.com/@vspomnim.russia-litovchenko-gennadii-nikolae...

Дума ГО Большой Камень 14 сен 2022

Сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски гвардии сержанту Геннадию Литовченко, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Памятную табличку установили на фасаде средней образовательной школы №1, в которой учился погибший. Сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски гвардии сержанту Геннадию Литовченко, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.Памятную табличку установили на фасаде средней образовательной школы №1, в которой учился погибший. Геннадий Литовченко родился 15 сентября 1983 года в городе Большой Камень. Учился в первой школе, по окончанию 11 классов поступил в Дальневосточный Государственный университет. В 2003 году Геннадий был призван в ряды Российской армии. По окончанию военной службы по призыву продолжил служить в 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ОГвДШБ).

На открытии памятного знака присутствовали глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев, председатель городской Думы Алексей Кузнецов и депутаты Думы, семья героя, родные и друзья, педагоги и одноклассники, учащиеся школы, ветераны боевых действий, представители и воспитанники Всероссийской общественной организации «Боевое Братство».

«Одними из первых на военной спецоперации приняли участие и наши земляки. Немало наших ребят и сегодня продолжают участие в СВО. К сожалению, война не бывает без потерь!

Геннадий является примером патриотизма и мужества как для учеников школы №1, так и для всех жителей города. Соболезнуем родителям и родным», - выразил слова соболезнования, от себя лично и всего депутатского корпуса, Алексей Кузнецов. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

https://ok.ru/profile/563505925623/statuses/155437084050423

Всероссийское Общественное Движение "Отцы России" об открытии мемориалдьной доски

https://xn--h1aaqajhae0b0c.xn--p1ai/novosti/novosti_134.html

На портале Герои Спецоперации "Z" расположен портрет работы Вадима Окладникова

https://svd-ubd.ru/geroi-specoperacii-z-gvardii-serzhant-lit...

Страница сайта с Указом Презитента России о награждении Литовченко Геннадия Орденом Мужества

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13575/page/2

Дополнительные данные: Память Геннадия Литовченко почтили минутой молчания, возложили цветы.Слова благодарности за исполнение служебного долга произнес глава городского округа Большой Камень Рустям Абушаев, а Виктор Тарабарин пожелал всем присутствующим мирного неба над головой, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом.«Память о героях, об их самоотверженных подвигах должна жить в сердцах россиян вечно», — пишут из Приморья.«Портрет героя 2024»: Геннадий Николаевич ЛитовченкоПроект Правительства Приморского края, министерства культуры и архивного дела Приморского края и Приморского краевого художественного колледжа.Памятную табличку установили на фасаде средней образовательной школы №1, в которой учился герой.

На территории Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов состоялось открытие выставки «Герои и подвиги»

Мероприятие проводится в честь Дня Севастополя. Выставку посвятили подвигам героев специальной военной операции. На информационных стендах рассказали историю 11 современников, защитников Отечества, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с Севастополем и Крымом. Нам знакомы два Героя. Данные были вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.91 Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:

Все темы с работами Вадима Окладникова о Герое Александре Попове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.2

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.14

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.23

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Наши защитники. Александр Попов

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.93

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.98

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.100

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.102