Киргизы в панике от планов властей России

Панику среди мигрантов из Киргизии посеяла информация о том, что московская полиция намерена массово выдворять из России нелегально работающих в нашей столице граждан незалежной республики. Власти явно услышали общественный запрос на увеличение числа рабочих мест для россиян, а также для спасённых от бандеровщины беженцев с Донбасса. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло и участие киргизских мигрантов в наркоторговле.

Ранее, в материале, посвящённом закрытию даркнет-биржи «Гидра», я упоминал, что среди работающих в России выходцев из Киргизии очень подскочило число пойманных наркоторговцев.

https://vk.com/video3485515_456244553

Не удивлюсь, если это стало одной из тех соломинок, которые переломили хребет коррупционной смычке бизнеса и чиновников, годами лоббировавшей наводнение нашей страны трудовыми мигрантами.

Как сообщают в отечественных Телеграм-каналах, уже стартовали и грядут далее жёсткие массовые проверки киргизов, обосновавшихся в Москве.

«Киргизская диаспора негодует: в Москве начались притеснения мигрантов из Кыргызстана.

Появилась информация, что глава Кыргызской диаспоры в Москве проинформировал земляков, что с мая полиция будет отлавливать кыргызов, работающих без документов.

https://t.me/chetoday/1906

«Киргизы столкнулись с московскими реалиями миграционной политики: они массово предупреждают своих, что без документов никого на работу не возьмут, иначе депортируют.

"Надо быстро документы делать или из дому не выходить, а то депорт будет и въезд закрывает на 10 лет. Не дадут работы!"».

https://t.me/gosdumaem/1235

Поправка: не депортируют, а выдворят. По решению суда, которое, в отличие от решения МВД России, фиг оспоришь.

И гражданское общество, давно имевшее вопросы к московским чиновникам, такое выдворение наверняка одобрит.

«В смысле «без документов»? А раньше они как работали?»

https://t.me/soulstray/1301

Как они работали раньше – мы с вами прекрасно знаем. Я сделал немало материалов на эту тему, посвящённых теме завоза мигрантов в Россию и помощи, оказываемой им, например, светлоликой либердой.

https://vk.com/video3485515_456244241

Проверять, напомню, надо не только киргизов. Тщательнейшей проверке следует подвернуть тех же таджиков, массово получивших российское гражданство в предыдущие годы.

«За последние годы, Таджикистан стал одним из главных поставщиков новых россиян.

По данным МВД РФ, среди стран, граждане которых чаще всего получили российские паспорта, Таджикистан был на втором месте – после Украины: российский паспорт только в 2021 году, получили более чем 103 тысячи таджиков. За последние пять лет выдача российских паспортов гражданам этой страны увеличилась более чем в пять раз, обзавелись гражданством РФ более 300 тысяч таджиков.

Как объясняют сами специалисты из Таджикистана, гражданство РФ им нужно, чтобы платить меньше налогов и не оформлять документы на работу в России. Фактически, получение паспортов РФ этими таджиками — это одна большая коррупционная схема».

https://t.me/mnogonazi/7925 (видео иноагента «Настоящее время» для фона – не брать, найти какое-то другое)

Фактически, получение гражданства России для многих мигрантов – это просто такая бизнес-схема. Соблюдать наше законодательство и уважать наш образ жизни они не намерены. На что недвусмысленно намекает рост числа правонарушений, совершённых мигрантами.

«За 2 месяца 2022 года в России выявили больше нарушений, допущенных иностранцами и трудовыми мигрантами, чем за аналогичный период 2021 года. Так, более чем в 2 раза (на 114%) выросло число нарушений правил въезда в Россию и режима пребывания. Такая динамика наблюдается на фоне уменьшения числа проверок, проводимых МВД России. То есть, в реальности нарушений ещё больше. За 2 месяца в отношении иностранцев было составлено 55,7 тысячи административных протоколов за этот вид нарушений.

Было выявлено почти на 22% больше фактов незаконной трудовой деятельности и на 88% - несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Таким образом, было выявлено 6,7 тысячи фактов незаконной трудовой деятельности и 1,3 тысячи фактов несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности иностранцами».

https://t.me/mnogonazi/7923

Так это лишь те, кто ещё не успел получить российские паспорта. А представьте, сколько людей, склонных к противоправному поведению, среди тех, кто через фиктивные браки или какие-то иные криминальные схемы уже ухитрился заделаться «россиянами».

Все эти люди – ощутимо давят на рынок труда. Что ощутили на себе, например, мирные жители, эвакуированные в Россию из Мариуполя.

https://www.business-gazeta.ru/article/546221

«Переселенцам из Мариуполя, в Набережных Челнах предлагают гораздо меньшие зарплаты, чем у них были на Украине. Всё потому, что рынок труда демпингуют специалисты из Средней Азии. Сейчас приток переселенцев с Украины будет увеличиваться, поэтому гастарбайтеров из среднеазиатских республик нужно вытеснять и отправлять на родину, иначе зарплаты у нас будут только падать, а безработица, как и социальная напряжённость расти».

https://t.me/mnogonazi/7923

Что скажете, уважаемые сограждане? Согласны с тем, что работу следует отдавать этническим русским, спасённым от бандеровщины ценою жизней наших солдат, а не склонным к уголовщине мигрантам из Средней Азии?

https://ruslanostashko.livejournal.com/915012.html?utm_refer...