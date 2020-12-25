Среда обитания от иностранного агента

В начале декабря вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Кузьмин призвал «остановить конвейер «Последнего адреса». Так называется акция общества «Мемориал», признанного иностранным агентом, по установке памятных табличек на домах, где проживали репрессированные в сталинский период.

В своей статье, которую опубликовала газета «Московский Комсомолец», Кузьмин отметил, что у этой акции, есть и противники из числа граждан, которые обращают внимание, на то, что проект «Последний адреса» реализуется чересчур напористо, если не сказать «агрессивно», «с оказанием прямого давления на несогласных, без желания обсуждать чего-либо по существу». А потому он призвал жителей домов, которые получили письмо «Последнего адреса» с «настоятельной просьбой письменно подтвердить, что они не возражают против размещения информационных знаков» на своем доме поинтересоваться биографией человека, имя которого они собираются увековечить.

Также Кузьмин отметил: «Конвейер «Последнего адреса» работает совершенно бессистемно. Инициаторов проекта совершенно не интересует вопрос, сколько еще может быть размещено мемориальных табличек, если увековечивать всех реабилитированных? Сто тысяч, двести тысяч, еще больше? Мемориальными табличками могут быть покрыты и многие центральные городские административные здания, которые раньше использовались как жилые.

В ответ, спустя две недели, члены общества «Мемориал» (признано иностранным агентом) и его сторонники опубликовали в газете Московский Комсомолец обращение под названием «Последний адрес» — не конвейер, а человеческое сообщество», в котором есть интересные откровения: «Эти проекты объединяет, во-первых, представление о безусловной ценности человеческой жизни, независимо от заслуг, достижений и подвигов. А во-вторых — желание сделать память о преступном прошлом частью повседневной жизни, частью среды обитания, когда напоминания разбросаны повсюду и не позволяют забыть. Потому что непростое осмысление этого прошлого — методичная ежедневная работа, и никаким другим способом эту задачу не решить. И «Stolpersteine», и «Последний адрес» — это символическое обозначение места, где оборвалась нормальная жизнь, куда человек еще накануне даты, выбитой на металле, приходил домой, а после этой даты уже никогда не вернулся... «Хотелось бы всех поименно назвать» — вот именно на этот душевный порыв отвечают и «Stolpersteine», и «Последний адрес».

Полгода назад я уже писал в своей статье «Жертвобесие против памяти героев» о фактическом навязывании гражданам нашей страны, а также Украины, культа жертв одновременно с уравниванием на внешнеполитической арене гитлеровской Германии и сталинского СССР. Теперь же мемориаловцы открыто признались в намерении создать «среду обитания» для ВСЕХ граждан нашей страны с целью «осмысления преступного прошлого». В Советском Союзе была также создана идеологическая среда обитания, но с памятниками героям Гражданской и Великой Отечественных войн, космонавтов и прочих. Таким образом, гражданам давался пример величия духа и самопожертвования во имя Родины и светлого будущего. Теперь же «среду обитания» для нас будут создавать члены организации, признанной иностранным агентом, в рамках своего понимания нашей истории, в которой они, судя по всему, желают видеть исключительно репрессии.

И тогда совсем не удивительно будет появление странных субъектов, утверждающих, что-то типа «при немцах мы бы пили баварское пиво» или вопросы, вроде «стоило ли сдать Ленинград гитлеровцам», а также слова скандально известного журналиста Александр Невзоров, который как-то написал, что Зоя Космодемьянская погибла, защищая «сталинскую преисподнюю». И если мы не хотим такого будущего для себя и своих детей, необходимо действительно остановить этот конвейер «Последнего адреса» и прочие «душевные порывы» мемориаловцев.

Станислав Крутиков