«Ополченцы никому не нужны и чувствуют себя неудачниками»

О войне на Украине будет написано еще много статей и книг, сказано разных слов, проанализировано множество фактов. Будут сняты документальные и художественные фильмы. Будет много мнений, как и поиск виновных. Много будут говорить о роли ополчения и сопротивления. Уже сейчас, некоторые «деятели» пытаются донести СВОЮ правду. Вот по поводу той «правды», что в заголовке. Я и хотел бы вам немного рассказать.

Есть такой деятель Андрей Пургин, который вне сомнений является одним из идеологов ДНР. Пургин о Донецкой Республике говорил задолго до майдана, да и говорить он умеет. Не сказать, что Андрей Пургин глупый балоболка, и он действительно какое-то время был идеологом. Пургин также был председателем Народного Совета ДНР. В общем, человек на Донбассе знаменитый и имеющий немало сторонников.

Но мечты и размышления об идеологии не всегда сходятся с реальностью и когда нужно что-то делать, а не только мечтать. И незазорно признать, что ты чего-то не можешь или не умеешь. Я вот не умею играть на пианино, хотя всегда хотел. Но Пургин, судя по всему, очень сильно огорчился, когда вылетел из политики Донбасса. На момент 2014-2015 годов здесь не столько идеология и красивые речи были нужны, сколько реальные действия и человек, который возьмет на себя за них ответственность.

Впрочем, в этом Донбасс и сейчас нуждается.

И видимо с досады от того, что в местной политике Андрея Пургина серьезно никто не воспринимает, что не хотят дать сладкую должность и нет шансов на победу на выборах, он разразился…

«Никто не получил, то что хотел. Местные ополченцы не получили власти. Они чувствуют себя неудачниками. По большому счету, это те люди, которые рискнули всем, потеряли все и сейчас они забыты, никому не нужны и к власти не имеют никакого отношения, и выпрашивают у власти подачки, которые та им не дает».

Ну с таким сенсационным признанием на него по любому скоро выйдет Гордон! Видимо, Андрей Пургин хочет именно таким образом вернуться в украинскую повестку. А может, действительно неудовлетворенная жажда власти? Не секрет, что множество политиков ничего не могут предложить своему народу реального. Они красиво говорят, много обещают, но любят не свою землю или народ, любят ВЛАСТЬ. Зеленский – это прекрасный пример такого рода политика. Наобещать можно много — больше, чем Илон Маск, но вот возможностей повлиять на ситуацию, у этих «правителей» на порядок меньше, чем у Маска.

Меня лично задевают такие слова, какими разразился бывший политик Пургин. Я координировал действия части сопротивления в Николаеве, а когда меня в конце августа предупредили, что совсем скоро за мной придет СБУ, уехал на Донбасс. То есть все, что сказал Пургин, касается меня напрямую, касается моих товарищей, многие из которых погибли. Касается тех, кто стал мне братом по окопу, с кем делили даже свою жизнь, а не то что сухпай.

И в Николаеве, и на Донбассе я делал все, что мог не для того, чтобы на меня навешали медалей, не для того, чтобы занять должность и не для того, чтобы меня превозносили или водили на встречи со школьниками. Я и мои соратники сопротивлялись, воевали, помогали выжить — потому, что по-другому просто нельзя! Это вложено в нас предками: мы не терпим несправедливость. Для такого как я справедливость – превыше закона. Может, это неправильно, но ведь и закон далеко не всегда прав или корректен и зачастую мораль русского человека подсказывает: в этот раз нужно сделать ТАК.

Во все времена военные не получали в мирной жизни того, что идеалист считает нужным получить. Военных приглашают на парады и праздники, а после от них часто откупаются медалями. Ведь военный – это всегда напоминание о том, что не смог сделать гражданский, чего он боится или не может сделать. Лично я это прекрасно понимаю, и я не считаю себя особенным, просто я смог, а он не смог. Кто-то прыгнет дальше меня, споет песню лучше, зарабатывает больше, кто-то умнее меня, знает столько, сколько я никогда не узнаю. Это не делает меня лучше или хуже, это делает меня собой, таким как есть.

И потеряли все мы не из-за того, что стали ополченцами или сопротивлением, а из-за того, что на Украине произошел государственный переворот. Если Пургин считает, что потерял что-то, из-за своего участия в судьбе Донбасса, то мне искренне жаль его, как человека. Есть пословица: лучше с хорошим человеком потерять, чем с плохим найти. Это о нас! Я не цепляюсь за потерянное, я нашел массу истинных людей, с величайшими идеями, с теми, кто может построить самую великую страну в истории этой планеты! Это громко сказано? Да вы просто не знакомы с ними. И Пургин – не один из них.

Слова Пургина у меня ассоциируются со словами некоторых малолетних людей или ценителей Запада с картинки. Они твердят, что «успешный» человек это тот, у которого есть деньги, дом, машина… в общем атрибуты «успешного» человека. Молодежь (малая, но вонючая часть) считает, что это новый смартфон, возможность съесть рогалик в клубе за 10000 рублей, называя его «круасан», отдых в Дубае. Для молодых поясняю: телефон хорош тот, который удобен, как и штаны, и обувь. Вместо «круасана» съешь рогалик – тот же вкус. А чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо устать от работы. А отдых в Дубае от отдыха в Сочи – это какое-то извращение.

Успешность – это когда занимаешься тем, что тебе нравится и приносит пользу окружающим. Конечно, хотелось бы, чтобы ещё и достойно оплачивалась эта работа. Хотя бывают варианты… Моцарт не был богат, Дали не был богат – это успешные люди? Вне сомнения, ДА! Они реализовали себя, и смогли дать своей душе высказаться, а не только кишечнику, как предлагают ценители Запада и о чем сожалеет Пургин.

Конечно, было бы правильным, если бы в правление Республик входили военные люди. На данный момент у нас война и они прекрасно понимают многие нюансы, которые не поймет гражданский администратор, даже будь он гением. Но это будет один-два командира на республику, а не все ополченцы. И именно КОМАНДИРА, потому что управлять – нужно знание и опыт. Ведь классный парень – это не профессия.

Что касается подачек… Тут ведь вопрос не только в ополченцах. Хотя конечно же нужно как-то выделить тех, кто в 2014-2015 воевал и просто жил здесь. Нужна помощь тем, кто был тяжело ранен и не может полноценно работать сейчас. Как пример – Якут (Владимир Сердюк) которому вы часто оказываете помощь, о котором я регулярно пишу в статьях серии «Они там ЕСТЬ!». Получив тяжелое ранение, его чудом спасли вначале здесь, на месте, потом быстро переправили в Ростов, где врачи смогли стабилизировать Владимира, а потом его максимально возможно подлатали питерские врачи. Но ранение это такого характера, что ходит Владимир с трудом и это до конца дней так будет. А что он получает от Республики? Пару медалей и выплату по инвалидности. Связанной с БЫТОВОЙ травмой. Это где так в быту может травмировать?

У меня есть товарищ, мой земляк, он с первых дней войны был у Стрелкова, был в аэропорту Донецка, выходил с группой на разведку, был в плену… У него 11 (!!!) ранений, в аэропорту он словил фосфорную лепешку на ногу. У него до сих пор в тазобедренном суставе сидит пуля… А его сослуживец загибается от рака, который вероятнее всего является последствием обстрелов Семеновки (он у Стрелкова был) фосфорными боеприпасами и боеприпасами с обедненным ураном. Да, денег у них немного; если мой земляк служит, то его товарищ уже не в состоянии служить, и живет только благодаря выплатам республиканского правительства. Да, денег хватает впритык, а часто и не хватает, и тогда я благодаря вам оказываю помощь.

Но ни один из них не считает, что ему должны больше других. Не один из них не считает, что все было зря. Не считают они, что являются неудачниками и попрошайками, как считает Пургин. Не думают они, что стали ненужными людьми. Они просто сделали то, чего никогда не сделает Пургин – выполнили мужскую работу. И именно потому, что они – настоящие мужчины, они не машут трусами на каждом углу, не требуют к себе повышенного внимания или каких-то особых благ и привилегий. Они выполнили работу от чистого сердца, как Моцарт, как Дали, они от всей широчайшей души русского человека встали за справедливость! Этого Пургину не понять, он то вставал за должность и признательность, за медали и прижизненные памятники, и конечно за нехилую пенсию.

А ополченцы и русские люди из сопротивления, чувствуют себя настоящими людьми. Они причастны к великой истории России. И даже если их имена забудут, их дела помогли многим людям осознать свою принадлежность к русской цивилизации справедливости, а врагам дать понять – русские ВСЕГДА за своим возвращаются! Они оказались причастны к величию России, которую они любят всей душой! Они не Путин, их деяния не видны на фоне происходящей смены мироустройства. Но они из тех, кто не торгуясь встанут, если надо, за русскую справедливость. Ведь именно СПРАВЕДЛИВОСТЬ и есть идея человека русской цивилизации.

Не знаю, каким идеологом был Пургин, но не понимать этого… Мы все сюда ехали за справедливостью, а не за должностями. И пока еще нет той справедливости, того за чем мы шли сюда, но она строится, она приближается, и не без помощи России! Быстро сказка у Пургина сказывается, но не быстро дело построения социально справедливого государства делается. Понимать надо…

Сергей Лебедев (Лохматый)