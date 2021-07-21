Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники

Есть огромные мемориальные комплексы, посвященные грандиозным историческим событиям. А есть памятники, за которыми стоят личные истории — трогательные, вдохновляющие или грустные. Именно о таких скульптурах, установленных в честь детей еще при их жизни, я и хочу рассказать. Это все6го лишь несколько примеров.

Девочка Мила с васильком

Миле было всего пять лет, когда началась война. 22 июня 1941 было самым обычным днем в семье Петраковых: отец отдыхал на диване после ночной рыбалки, мать мыла посуду. Когда по радио объявили о войне, малышка ничего не поняла — увидела только, как резко сел папа, а мама уронила стакан… Дмитрий Петраков ушел на фронт 4 июля 1941 года.

«Помню рюкзак на спине уходящего отца и свою надежду: „Вдруг обернется?“ Но не обернулся, так и ушел», — вспоминала потом выросшая Людмила.

Единственное, что связывало отца и дочь, — это письма. Дмитрий выводил печатные буквы цветными карандашами, а на полях оставлял рисунки, чтобы маленькой дочке было просто и интересно читать его послания.

В 1942 году отец Милы сражался с немцами под Сталинградом. Увидел на поле василек, вырванный из земли взрывом снаряда, и спрятал его в карман, решив послать дочери. Письмо он отправлял позже из госпиталя: Дмитрия в том бою тяжело ранило.

Строки, сопровождающие василек, были пронзительны:

Погиб Дмитрий Петраков под Орлом в 1943 году. В октябре жена и дочь получили похоронку, но долго отказывались в нее верить: надеялись и ждали возвращения отца и мужа. Не дождались… «Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и, если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят… Мила! Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком».Погиб Дмитрий Петраков под Орлом в 1943 году. В октябре жена и дочь получили похоронку, но долго отказывались в нее верить: надеялись и ждали возвращения отца и мужа. Не дождались…

О письме Миле стало известно благодаря однополчанину Дмитрия Михаилу Ингору. Он видел, как Петраков подобрал цветок, и знал о словах, которым сопроводил отправленный василек. Об этом Михаил написал в журнале «Работница», и статья получила большой отклик читателей.

История Дмитрия и его дочери вдохновила заслуженного скульптора СССР Леонида Левина — так на Солдатском поле под Волгоградом в 1980 году появилась скульптура девочки с цветком в руках, возле ног которой лежал белоснежный треугольник-письмо с выгравированными словами из послания отца Милы. Людмила Петракова пережила войну, закончила в Ленинграде институт водного транспорта и устроилась на работу в Ульяновский речной порт, сотрудницей которого и была всю жизнь. В 1961 году Мила вышла замуж, через год у нее родилась дочь.

Женщина несколько раз приезжала на Солдатское поле, но никогда не афишировала, что она — та самая девочка Мила с васильком. Журналистам она говорила, что памятник посвящен не ей, а всем детям, пережившим войну. Умерла Людмила Петракова в возрасте 81 года в 2016 году.

Мальчик с голубем

Памятник Вите Черевичкину, скульптор Н. Аведиков, 1961 год, Ростов-на-Дону.

Жил в Ростове Витя Черевичкин,

В школе он отлично успевал.

И в свободный час всегда обычно

Голубей любимых выпускал.

Эту песню пела вся послевоенная страна. Во время оккупации Ростова-на-Дону немцы строжайше запретили мирным жителям разводить голубей, приравняв их к радиопередатчикам – они опасались использования голубиной почты. Подвиг подростка Вити Черевичкина заключался в том, что он, будучи заядлым голубятником, рисовал схемы расположения немецких частей в городе, и с голубями их переправлял брату в Батайск. За это его расстреляли. По другой же версии он просто защищал от оккупантов собственную голубятню. Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руках, сделанная советским фотокорреспондентом М.В.Альпертом, фигурировала на Нюренбергском процессе в числе фотодокументов, изобличающих нацистов в совершении преступлений против человечности. Вот это фото. И это отнюдь не умаляет его заслуги – нужно обладать огромным мужеством, чтобы защищать от врага свою голубятню.

Кукла и чайник

Памятник детям блокадного Ленинграда, скульптор С. Голованцев, 2014 год, Омск.

Трое детей тепло и очень неуютно одетые. Девочка держит старую, некрасивую, любимую куклу. Мальчик держит большой чайник. Он старший в этой группе, ему нужно заботиться об остальных. Это – дети блокадного Ленинграда. А сам памятник стоит в Омске. Почему? Об этом сообщает подпись на постаменте: «Из блокадного Ленинграда в Омскую область было эвакуировано более 17 тысяч детей». Вот таких их и привозили – измученных, выдернутых из своей семьи (если семья еще была цела, жива), спасенных. Вывозили по легендарной Дороге жизни и с риском для этой самой, только-только еще начавшейся жизни.

Всем детям, пережившим войну. В Волгограде ко Дню города установили памятник "Детям, пережившим войну". Трогательная бронзовая скульптура — сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках — появилась в сквере дома Павлова. По сообщению пресс-службы областной администрации, инициатором установки памятника стал Совета ветеранов Волгограда, автор скульптуры —заслуженный художник России Сергей Щербаков. Кричащий мальчик: памятник заложнику Беслана

1 сентября 2004 года террористы захватили здание школы в городе Беслане в Северной Осетии. Несколько дней там удерживали более 1100 заложников, одним из которых стал семилетний Георгий Ильин. «Мы стояли на школьной линейке, и вдруг кругом начали лопаться шарики. Много и очень громко, — вспоминал потом он. — Но на самом деле это были не шарики, как мне казалось, а выстрелы. Со мной была двоюродная сестра, 23 года, и двое ее детей — трех и шести лет. Все они погибли, остались там…»

Во время штурма спецназовец вынес мальчика из здания на руках. Ребенок был в одних трусах, голодный, перепуганный и обессилевший. Когда Георгия поставили на ноги, он стиснул руки в кулаки и закричал изо всех сил — этот момент и попал в объектив фотографа. Георгий рассказывает, что потом почти сразу заснул, но врачи говорят, что он потерял сознание от обезвоживания и потери крови: осколки буквально разорвали ногу, хотя тогда от страха и боли мальчик ничего не успел почувствовать. Снимок облетел весь мир. Фотографию увидел скульптор Венди Ренцо Жарно, и она так его впечатлила, что художник создал памятник, который стоит в Республике Сан-Марино. Фигура ребенка, кричащего от ужаса и отчаяния, стала символом борьбы с терроризмом.

Георгий Ильин вырос и стал врачом: он рассказывает, что долго выбирал, куда идти — в спецназ или в медицину. Во время пандемии коронавируса он первым вызвался работать в красной зоне.

«Кто, кроме нас, будет спасать людей?» — говорит Георгий.

Девочка с собакой: памятник четырехлетней Карине, выжившей в тайге

Бабушка Карины жила в небольшом селе Олом в Якутии. В июле в ее доме собралась вся семья: внучка Карина и ее мама и папа, которые на тот момент разъехались. Отцу девочки в какой-то момент понадобилось срочно вернуться на работу, одновременно с ним пропали Карина и ее щенок Найда. Все решили, что папа просто взял малышку с собой. Однако через три дня мужчина вернулся, и стало понятно: дочку он не забирал. Мать Карины слегла с инфарктом, хотя ей был всего 21 год: пришлось вызывать вертолет, чтобы отвезти женщину в больницу.

Прибывшие кинологи и спасатели бросились прочесывать окрестности. И почти каждый, наверное, не раз и не два думал, может ли выжить ребенок, которому не исполнилось и четырех лет, в тайге, где полно болот и диких животных, да еще и в суровой Якутии, где температура летом всего восемь градусов. Не обнадежила и встреча с медведем, которого пришлось отпугивать вертолетом: а вдруг он нашел Карину раньше людей?

Спасатели обследовали 30 километров, но не нашли никаких следов девочки. На девятый день случилось чудо: к дому бабушки прибежала Найда. Она была едва жива и даже не могла лаять, но возвращение собаки давало надежду: если щенок цел, то, может быть, и с ребенком все в порядке.

Собаки кинологов не смогли по следу Найды найти Карину, и спасатели снова начали прочесывать тайгу. На двенадцатый день после исчезновения девочки поисковики заметили следы крошечных ног: они и привели к Карине. Босая и искусанная до крови комарами малышка сидела в камышах, а при виде взрослых смогла лишь протянуть к ним руки и заплакать. В 2015 году в аэропорту Якутска поставили памятник Карине и ее собаке: девочка стала для жителей города символом стойкости духа и воли к жизни. Журналистка Виктория Габышева, пообщавшись с ребенком и ее семьей, написала книгу «Карина. 12 дней в тайге». Писательницу поразило, что девочка не просто бродила по дикой местности, а прилагала все усилия, чтобы выжить: выбирала место для ночлега, рвала траву, чтобы спать на ней.

История Карины кардинально поменяла жизнь Чикитовых: генеральный директор Якутского фондового центра Альбина Черепанова, прочитав книгу, решила помочь девочке и ее родным. Мать малышки Талина переехала в Олекминск, нашла там работу и вышла замуж: теперь у девочки есть брат.

Карина же осталась под опекой Альбины в Якутске: она учится в Якутском хореографическом колледже, уже выступала на сцене и мечтает танцевать в «Лебедином озере».

Девочка с аккордеоном в Волгограде

Маленькая Саша начала играть на музыкальных инструментах, когда ей было всего три года. К началу Великой Отечественной войны девочка училась в Сталинградской музыкальной школе, однако вскоре занятия прекратились: задние переоборудовали в больницу. Пианино семье Саши пришлось продать, однако аккордеон у нее остался. Сначала она играла дома для себя, а потом стала ходить в госпиталь к раненым. Пациенты ее обожали: радовались каждому приходу девочки и всегда провожали юную музыкантку аплодисментами, когда она заканчивала свой импровизированный концерт. Когда война закончилась, девочка продолжила учиться. Сейчас Александра Пахмутова — одна из самых известных российских композиторов, чьи песни «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были» знает каждый. В 2019 году маленькой Саше поставили памятник в Волгограде: девочка с косичками сосредоточенно жмет клавиши аккордеона, и легко представить вокруг нее раненых, слушающих музыку, напоминающую им о мире, за который они воюют.

Памятник Рику и Дику: история отцовской любви

Рик Хойт родился в 1962 году, и ему сразу диагностировали тяжелую форму ДЦП. Врачи уговаривали родителей отказаться от мальчика, утверждая, что тот на всю жизнь останется овощем, однако Хойты забрали сына домой. Мать Рика Джуди наклеила названия на все предметы в доме и начала учить сына буквам: вскоре Рик освоил весь алфавит. Когда ребенку исполнилось 11 лет, Джуди и ее муж Дик достали специальный компьютер, который позволял Рику общаться, выбирая буквы касанием головы. Стало понятно, что мальчик очень умен, и благодаря прибору Рик смог пойти в школу.

В 1977 году Рик попросил отца вместе ним участвовать в благотворительном забеге: он хотел поддержать мальчика из своей школы, которого парализовало, и показать, что жизнь продолжается, несмотря на инвалидность. Дик, никогда не занимавшийся до этого бегом, согласился. Старший Хойт пробежал всю дистанцию, толкая перед собой коляску с сыном. После этого Рик сказал:

С тех пор его отец начал тренироваться каждый день: вместо сына, который был на уроках, Дик клал в коляску мешок с цементом. «Папа, когда мы бежим, я чувствую себя здоровым».С тех пор его отец начал тренироваться каждый день: вместо сына, который был на уроках, Дик клал в коляску мешок с цементом.

К осени 2014 года команда Хойт приняла участие в 1118 гонках. 32 раза Рик и Дик прошли дистанцию Бостонского марафона, а в 1992 году они пересекли всю Америку, совмещая бег и езду на велосипеде. Вдвоем отец и сын участвовали в соревнованиях по триатлону: Дик сажал сына в лодку и плыл с ней на буксире. Люди были поражены командой Рика и Дика. В 2013 году им поставили памятник: скульптуру установили возле старта Бостонского марафона в Хопкинтоне.

Рик окончил Бостонский университет и получил ученую степень. После этого он стал сотрудником Бостонского колледжа, где занялся разработкой устройств, позволяющих людям с ограниченными возможностями общаться и выполнять другие задачи. В 2014 году команда Хойт перестала участвовать в спортивных мероприятиях. Дик Хойт умер в марте 2021 года, ему было 80 лет.

Каждая из этих историй по-своему вдохновляет, показывая, сколь стойкими и мужественными могут быть люди.

https://bigpicture.ru/trogajushhie-dushu-istorii-detej-kotor...

https://www.colors.life/post/244902/

https://volgasib.ru/virtual/kultura/v-skvere-pahmutovoj-otkr...

https://yakutiamedia.ru/news/482222/

https://www.miloserdie.ru/article/12-samyh-trogatelnyh-pamya...

https://www.shukach.com/ru/node/47912

https://www.vesti.ru/article/2454192