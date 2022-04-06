Добро и Зло

Я не очень люблю мотивационные и пафосные речи. Но иногда такое рвётся изнутри (может это новая песня Чичериной на меня так подействовала, не знаю), это нужно изложить, чтобы почувствовать умиротворение.

Синто учит, что убивать людей плохо, но иногда надо. Поэтому делать это надо, не испытывая удовольствия и/или радости – как тяжёлую, вынужденную работу. Спокойно и выверено, с холодной головой и чистыми руками.

Дед мой, как и три его брата, все служили в НКВД. После войны отлавливали нацистских недобитков по лесам. И всегда совесть их была чиста – потому что ни один человек не пострадал.

Наши деды и прадеды победили самое страшное зло, когда-либо существовавшее на земле – нацизм. Зло запредельное и ужасающее в своей самовлюблённой жестокости.

Но зло, провозглашавшее, что одни народы выше других и поэтому имеют право уничтожать, насиловать, пытать и убивать других, возродилось. В том числе многолетними усилиями всё тех же, кто породил предыдущее зло – англосаксов.

Все эти рассказы про «русню», «мокшанцев», «орков», «азиатские орды», «вату» и «личинки колорадов». Им внушили, что они сверхлюди, имеющие право убивать.

Раб не мечтает о свободе, раб мечтает о своих рабах. Поэтому рабы поверили.

У раба нет представления о чести. Он не понимает, что нет славы в победе над беззащитным. Поэтому раб готов убивать женщин, стариков и детей.

Раб не ищет реальной свободы и независимости, он всегда в поиске сильного и щедрого хозяина. И уверен, что в этот-то раз обязательно новый хозяин всех накажет, а его наградит.

Раб не воюет за идею (даже если он с ног до головы обколется татуировками – это сугубо понты). Он воюет ради прибыли. Поэтому раб будет воровать чужие двери, посуду и бабушкины панталоны.

Рабу не знакома доблесть. Поэтому он будет прятаться в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

Рабу не известно понятие о справедливости. Поэтому он сначала совершает многочисленные преступления, а затем, когда приходит возмездие, визжит «А нас за що?».

У раба нет Правды. Поэтому он патологически лжив. Раб врёт даже тогда, когда во вранье нет никакого особого смысла.

Разница между нами и ними очевидна.

Мы не восхваляем нацистов. Мы не зигуем. Мы не водим факельные шествия (фекальные тоже). Мы не носим шевронов с нацистской символикой. Мы никогда не кричали «хохлов на ножи». И, самое главное, мы никогда не мечтаем о геноциде.

Я вчера постил последние высеры Филатова и Корбана. Оба визжат о мести, визжат о крови, визжат, озвучивая свои мечты о геноциде русских. Им страшно, и этот страх сквозит в каждом их слове, но не в этом суть.

Филатов там выдал «Замученных, расстрелянных, заживо сожжённых уже не вернуть». Это по Фрейду, бессознательное прорывается. Боря же как раз один из организаторов сожжения заживо одесситов 2 мая 2014 года.

Сегодня они орут о геноциде русских, «оправдывая» это фейковыми сказками про «зверства» в Буче. Вот только Филатов с Корбаном (и все прочие) точно также мечтали о геноциде русских и восемь лет назад. По сути их постов ничего не изменилось, они просто нашли себе новую «рационализацию» для своей ненависти и кровожадности.

Разница в том, что когда обстреливали и убивали жителей Донбасса, свидомые укры орали «да, давайте больше смертей!», постили шмишные картиночки про «личинок колорада» и «жареных москалей». А когда начали обстреливать другие города Украины – жители Донбасса дают им советы, как выжить.

Запад посылает на украину оружие. Россия посылает туда гумконвои. Заметьте, ни одного груза из ЕС или США с продуктами или медикаментами. Ни одного! Только оружие. Убейте побольше! Умрите побольше!

Ни один свидомый «укр» ни разу не сказал, что убивать детей это плохо и недопустимо. Когда им (или российским либералам) говоришь про Аллею Ангелов в Донецке – они пропускают это мимо ушей. Игнорируют, будто ты в пустоту говоришь. А потом тихонечко банят, чтобы не слышать.

Они РАДУЮТСЯ, что на них наконец-то напали! Они этого так долго ждали и нарывались. Теперь у них есть формальное оправдание для всей той ненависти, которую они много лет выражали в сторону россиян/русских. Более того, русские для них недостаточно кровожадные. Реальности недостаточно, чтобы оправдать всю глубину их ненависти. Поэтому они старательно довирают вымышленные военные преступления – начиная с «миллионов изнасилованных» (старая методичка Геббельса) и до «воруют кухонную утварь и отправляют в Россию» (это проекция их собственного поведения на Донбассе).

Разница в том, что мы хотим не дать воспитать из детей украины нацистов, мы хотим вырастить их как нормальных людей. А они хотят наших детей убить.

Как же они стонут, что у них нет ядерного оружия. Они бы его радостно применили, даже несмотря на то, что это означалось бы гарантированное уничтожение украины ответным ударом. Предназначение бандеровца – умереть, воюя с русским, за интересы западных хозяев. У польского руководства, кстати, та же черта – ненависть к русским у них сильнее инстинкта самосохранения (каковы создатели, таковы и создания).

Они воюют против «москалей», мы воюем против нацизма (насаждаемого на украине англосаксами). Для нас убийство вооружённых нацистов – это вынужденная необходимость. Для них убийство – это радость, ради которой всё и затеяно.

Причём, судя по сводкам, кого именно убивать – для многих из них всё равно. Случайных прохожих, которых подозревают в «это русское ДРГ по улице с пакетом картошки идёт». Мародёров, реальных или мнимых. Обстреливать жилые кварталы своих же городов из гранатомётов и «градов», чтобы обвинить в этом русских. Расстреливать мирных жителей для постановочных видео. Устраивать разборки между ВСУ и нацбатами (это последнее я только всячески приветствую, СДД).

Тех же, у кого сохраняются какие-то остаточные моральные запреты на убийства и прочие зверства – заботливые американские хозяева подсаживают на метадон и прочие наркотики, уничтожая в них остатки человеческого.

Они мечтают о крови, пытках и убийствах, мы думаем, как будем восстанавливать разрушенное и созидать. У них культ смерти, мы славим жизнь.

Наши военные вынуждены убивать, чтобы защитить жизнь. Их нацикам нравится сам процесс убийства.

Мы воюем против зла, инфернального и бесчеловечного (и корни этого зла не на Украине). Зло не должно и не может победить.

Правда на нашей стороне. Бог ушёл в ополчение. Сим победиши!

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1568053.html

Думаю, что Александр имел в виду вот эту песню Чичериной:

На передовой

https://w ww.youtube.com/watch?v=0XxzwW7FUlI