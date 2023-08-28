Шабса Машкауцан - один в поле воин

Шабса Менделевич Машкауцан

Героями не рождаются – героями становятся. Это выражение очень хорошо подходит для описания Шабсы Менделевича. Он храбро сражался на полях Великой Отечественной войны, как и все. Но в критической ситуации, когда Шабса оказался один на один с многочисленными врагами, не испугался и не дрогнул. Машкауцан принял вызов и победил.

На долю бессарабского городка Оргеев выпало немало испытаний. Впервые населенный пункт был упомянут в далеком 1470 году. Но от того города остались лишь руины. В 1538 году его уничтожила армия турецкого султана Сулеймана Великолепного. Но заново город был отстроен спустя пару десятилетий, поблизости от исходного места. Затем было ещё немало кровопролитных войн, от которых страдал город. Но раз за разом он восстанавливался. И так исторически сложилось, что в Оргееве всегда жило много евреев. Например, по данным переписи в 1897 году из 12 336 человек, более 7 тысяч являлись евреями.

Затем длительное время Бессарабия была частью Российской империи. Но после Октябрьской революции появилась Молдавская демократическая республика. Вот только вскоре страну заняли Румынские войска. И Бессарабия, вместе с Огеевым стала частью Румынии. В такое непростое для местных жителей время и появился на свет Шабса Менделевич Машкауцан. Произошло это 6 января 1924 года.

Шабса происходил из еврейской семьи. По одним данным, Мендель Машкауцан работал маляром, по другим – был художником. Что же касается матери, то Рахель занималась домашним хозяйством. Также есть, мнение, что семья вела свой род из евреев, некогда проживавших в селе Машкаутс, но потом покинувших свою малую родину. Отсюда и взялась такая фамилия.

Поскольку в городе было много евреев, то их дети учились не в обычной, рядовой школе, а в хедере (традиционная еврейская базовая школа). Отучившись, Шабса устроился на работу парикмахером.

Рядовой человек с рядовой жизнью понятия не имел, что очень скоро привычный уклад изменится. Всем известный Советско-германский договор о ненападении (он же пакт Молотова-Ри́ббентропа) от 23 августа 1939 года включал в себя пункт, касавшийся непосредственно Бессарабии. А именно: эта территория должна была войти в состав Советского Союза. Но сразу «активизировать» этот пункт Москва не спешила. Дело в том, что у Румынии был военный союзник в лице Франции. И Иосиф Виссарионович Сталин не знал, как Париж отреагирует на захват территории.

Но Вторая Мировая война развязала Сталину руки. Франция ничего не смогла противопоставить войскам Третьего рейха, поэтому Кремль уже не волновала реакция Парижа. Ему было явно не до Румынии. Советский Союз начал действовать. 26 июня 1940-го года румынский посол получил документы, в которых черным по белому говорилось о том, что Бухарест должен отдать советской стороне Бессарабию и Северную Буковину. А уже через два дня красноармейцы заняли эти земли. Так появилась Молдавская ССР. И Шабса стал гражданином Советского Союза.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И Молдавская ССР приняла мощный удар гитлеровцев. Оргеев подвергся бомбардировке, затем туда вошла вражеская армия. Город сильно пострадал, много людей погибло. Немцы вместе с румынами действовали жестоко, стараясь всеми силами подавить в людях стремление к борьбе.

Шабсе было всего 17 лет, но он твердо решил сражаться с противником. И добровольцем ушел в стрелковый батальон. На фронт мальчишку, конечно, никто сразу не пустил. Сначала он прошел необходимое обучение. После чего его назначили линейным на участке связи трудового батальона. Шабса ремонтировал поврежденные кабели, участвовал в возведении понтонных переправ через реки. И только в следующем году, когда ему исполнилось 18, Машкауцана определили наводчиком оружия в 530-й отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский полк 28-й армии 1-го Украинского фронта. Довелось ему повоевать и на 1-м Белорусском фронте

Фронтовая судьба основательно помотала Шабсу. Он сражался с противником и под Таганрогом, и под Мелитополем, и в Крыму. А позже, когда Красная армия перешла в наступление, Машкауцан был гитлеровцев в Восточной Пруссии и Польше. Вот только свой родной город ему освобождать не довелось. Советские войска выбили румынско-германских солдат из Оргеева в начале апреля 1944 года в ходе Умана-Ботошанской операции.

Как бравый солдат, Шабса сумел проявить себя сначала в боях за Мелитополь, а затем в Крыму. В одном из сражений Машкауцан оказался один на один против десятерых гитлеровцев. Парень ввязался в бой и сумел ликвидировать шестерых противников, остальные предпочли ретироваться. За тот неравный поединок Шабса получил медаль «За отвагу».

Дальше путь артиллериста лежал через поля и леса Белоруссии. Затем он сражался с врагом в Восточной Пруссии и Польше. Именно в Польше произошло событие, которое навсегда осталось в памяти юного солдата. Вместе со своим полком он наткнулся за концентрационный лагерь Майданек.

В одном из последующих интервью, Машкауцан вспоминал:

«Я вижу концлагерь, место, наполненное ужасом. У немцев были матрасы из человеческих волос, сумки с женской и мужской обувью и детские, миллионы пар, они использовали кожу убитых для изготовления сумок. Я не хочу, чтобы в этом мире когда-либо произошла еще одна война. Я не хочу, чтобы ты когда-либо видел ужасы войны, раненые тела и крики родителей».

Полк с боями продвигался все дальше и дальше в западном направлении. Постепенно подбираясь к главному логову врага – Берлину. В апреле 1945 года артиллеристы уже находились на подступах к городу. В один из дней батарея в составе семерых красноармейцев заняла выжидательную позицию в лесу, в тихом месте. Как говорится, ничего не предвещало беды.

Шло время, никаких происшествий не происходило. Начало светать. Шабса посмотрел в подзорную трубу. Очертания огней Берлина уже отчетливо виднелись. Там, возле самого города уже шли ожесточенные бои. И им, нескольким советским артиллеристам, совсем скоро предстояло ввязать в эту мясорубку. Но здесь, в лесу, пока было тихо и удивительно спокойно. Бойцы поочередно сменяли другу друга у подзорной трубы, наблюдая за обстановкой. Командир батареи Чигрин, который так и не сомкнул глаз, с тревогой смотрел в гущу леса. Внезапно поступило донесение разведки. Выяснилось, что разведчики заметили механизированные войска гитлеровцев, которые спешат на помощь своим в Берлине.

Чигрин собрал артиллеристов и сообщил им новость. Затем он распорядился выдвигаться к шоссе, расположенном неподалеку от леса. Именно там, по данным разведчиков, немцы собирались совершить прорыв, чтобы ударить в тыл советских войск. И артиллеристам требовалось не допустить этого. Красноармейцы успели до подхода вражеских войск. Они установили три пушки и приготовились к ожесточенному сражению. Прошло какое-то время. Вдруг послышались звуки стрельбы. Но противника еще не было видно. Внезапно мимо Шабсы просвистела пуля. Затем еще одна и еще. Разведка ошиблась. Гитлеровцы наступали не по шоссе, а через лес. Соответственно, сейчас они находились в тылу у артиллеристов. Зарокотали станковые пулеметы. Стало понятно, что противник окружил красноармейцев. Через несколько минут в живых осталось лишь два бойца: Машкауцан и Горбунов.

Батарея молчала. Шабса решил подпустить гитлеровцев поближе, чтобы бить наверняка. И вот из леса показалась вражеская пехота, которую прикрывала техника. Завязался бой. Несмотря на многочисленный перевес в живой силе, немцам никак не удавалось ликвидировать советскую батарею. Прошел день. Гитлеровцы увязли на подступе к шоссе. Артиллеристы держались. Когда начало темнеть, к батарее прорвался полковой командир Данильченко. Увиденное поразило бывалого солдата, за плечами которого было несколько фронтовых лет.

Подступы к позиции артиллеристов были завалены трупами гитлеровцев. Неподалеку стояли дымящиеся танки и самоходки. Данильченко пожал руки бойцам и поблагодарил их за проявленное мужество. Горбунов ответил, а вот Машкауцан промолчал. Тогда артиллерист объяснил командиру, что он не слышит, поскольку у него контузия. Данильченко поблагодарил их еще раз, после чего ушел, пообещав, что завтра к ним прибудет подкрепление. При этом, Горбунов был сильно ранен и не мог вести огонь. Вся тяжесть неравного боя легла на плечи контуженного Машкауцана.

Утром, как и обещал командир, пришла подмога. Немцы были разбиты и прорыва в тыл не произошло. А вскоре стали известны подробности того боя. Выяснилось, что сержант Машкауцан почти весь день в одиночку сражался с несколькими сотнями гитлеровцев, которых прикрывали танки и самоходные орудия. В самом начале сражения погибло пять человек, в том числе и командир батареи. Остались лишь Машкауцан и Горбунов. Но вскоре и Горбунов получил сильное ранение, поэтому не мог сражаться. Сначала немцы хотели одержать победу малой кровью. Они бросили в бой отряд и пару самоходок. Но оба орудия были уничтожены Шабсой. Затем он начал стрелять по гитлеровцам. И сумел уничтожить около пятидесяти солдат противника. На какое-то время немцы отступили, но затем ударили с новой силой. Теперь уже пехоту поддерживали танки и бронетранспортеры. Но Машкауцан не дрогнул. Он вывел из строя танк, а следом – бронетранспортер. Поскольку снарядов почти не осталось, вторую вражескую машину Шабса подпустил на максимально близкое расстояние, после чего забросал ее гранатами. Даже контузия не остановила артиллериста. Он продолжил сражение. И по донесению Данильченко, за тот бой ему в общей сложности удалось ликвидировать более двухсот вражеских солдат. Это так сильно поразило командира, что он решил – Шабса должен стать Героем Советского Союза.

После того сражения Машкацуан попал в госпиталь. Он быстро восстановился и вернулся на фронт. И ему довелось поучаствовать в захвате Берлина. А 27 мая 1945 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

После войны Шабса Менделевич поселился в Кишиневе. Отучился в техникуме и устроился на местный тракторный завод старшим мастером цеха. А позже занял должность директора заводского технического училища. В 1989-м году Машкауцан эмигрировал в США. Сначала он обосновался в Нью-Джерси, а позже – перебрался в город Нью-Хейвен, что в штате Коннектикут. Он часто по приглашения выступал перед студентами различных американских учебных заведений, где рассказывал о своем фронтовом прошлом.

19 сентября 2022 в возрасте 98 лет ушел из жизни последний Герой СССР Шабса Машкауцан.

https://webkamerton.ru/2021/12/shabsa-mashkaucan-odin-v-pole-voin?utm_referrer=mirtesen.ru

https://noi.md/ru/obshhestvo/ushel-iz-zhizni-poslednij-nagrazhdennyj-za-podvigi-na-fronte-geroj-sovetskogo-soyuza-urozhenec-moldovy?prev=1%3Fsimple%3D1