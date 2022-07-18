Рыцарь без страха и упрёка, или Троянский конь?

Поём мы оды славы тем,

Не видим в ком подвоха.

В разочаровании затем,

Прибегнув к экивокам.

В.К Пролог.

РОССИЯ ПООБЕЩАЛА СКОРЫЙ ДЕНЬ ГНЕВА.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев снова "расправил плечи". На этот раз – чётко и ясно указав Западу, попытавшемуся судить Россию и русских, его законное место: в лучшем для них самих случае – на скамьях подсудимых. И напомнив евангельские слова о скором "дне гнева". Некоторые тексты столь стилистически и содержательно безупречны, что их не только приятно читать, но хочется разобрать на цитаты. Мог ли кто-нибудь ещё полгода назад представить, что таким "золотым пером" во власти Государства Российского станет... Дмитрий Анатольевич Медведев. Экс-президент, экс-премьер, ныне занимающий загадочную должность зампредседателя Совета безопасности России. То есть заместителя Верховного Главнокомандующего в органе, деятельность которого с начала специальной военной операции возросла многократно. И самого непосредственного коллеги "серого кардинала" Его Императорского Величества – Николая Платоновича Патрушева.

Жгущий глаголом Димитрий сын Анатольев.

В отличие от Патрушева, Медведев, конечно, не профессиональный службист. Но человек, много знающий, что открылось при появлении верифицированного телеграм-канала "Дмитрий Медведев" особенно ярко.

Вплоть до того, что на Первом русском телеканале Царьград начали всерьёз обсуждать: не из наших ли коллег новый медведевский спичрайтер? Впрочем, Дмитрий Анатольевич уже заявил, что всё пишет сам. И это не может не радовать: "национализацию элиты" замглавы Совбеза начал с себя, и весьма успешно.

И что особенно радует: Медведев за словом в карман не лезет и дипломатические экивоки не использует. Как, например, аккурат месяц назад:

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

Вот только прежде телеграм-посты были весьма лаконичны. В этот же раз Дмитрий Анатольевич написал целую авторскую колонку, которую сначала хотелось опубликовать отдельно с ремаркой "Мнение автора полностью совпадает с мнением редакции". Но лучше таки разобрать на цитаты, коротко их прокомментировав. Итак:

"Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, я назвал бредовыми любые попытки создания трибуналов или судов для так называемого расследования действий России. Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создаёт угрозу существованию человечества. Но сейчас хотел бы подробнее остановиться на другом. А именно – кто вопит о том, что нужно устроить судилище над Россией и привлечь для этого наднациональные органы? Кто этот смельчак или идиот?".

Помните бессмертное из советской киноклассики: "Дядя Петя, ты дурак?" – так вот именно этот вопрос Дмитрий Медведев и задаёт нашим былым "западным партнёрам". Только не с позиций не по годам мудрого мальчика Серёжи, а от лица ядерной сверхдержавы, к тому же, в отличие от сверхдержавы другой, заокеанской, обладающей тысячелетней историей. "А судьи кто?" из монолога Чацкого прозвучало в те годы, когда США были раза в два меньше по территории, а Доктрина Монро ещё только сочинялась.

Тогда Россию "судили" другие "судьи" во главе с вечно гадящей нам англичанкой . Теперь старушка отошла в тень, уступив место молодой (и не очень молодой, если взглянуть на "спящего Джо") "шпане". Инфернальную сущность которой чётко выделил жгущий глаголом Дмитрий Анатольевич:

"Верховный жрец всем известен. И весьма хорошо потрудился для того, чтобы сеять по всему миру хаос и разруху под соусом пресловутой "истинной демократии". Умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества".

Краткий курс истории "Мирового жандарма".

Дальше – больше: Медведев очень точно и афористично изложил саму историю этого мирового гопника, возомнившего себя "Верховным жрецом", "Великим инквизитором", "Мировым жандармом" и "Карающим судьёй", как говорилось в старой телерекламе, в "одном флаконе". Не поленитесь, прочтите этот фрагмент внимательно и целиком, не пожалеете:

Вся американская история, начиная со времён покорения индейцев, – это кровавые войны на уничтожение. Причём речь идёт о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти. Во время Второй мировой войны США таким образом уничтожили Хиросиму и Нагасаки – только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект".

Бессмысленные войны вдали от своей страны США вели и дальше. Без правил и без оглядки на мировое сообщество, которое "первому среди равных" вовсе не указ. Насколько губительны последствия таких вторжений, хорошо знают Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия – список длинный, причём постоянно пополняемый. По данным исследования, опубликованного в Global Research, Америка уничтожила более 20 миллионов человек в 37 странах уже после окончания Второй мировой войны. Вдумайтесь – более 20 МИЛЛИОНОВ! Автор этой статьи, Джеймс А. Лукас, задаётся справедливым вопросом: сколько "11 сентября" США организовали в других государствах? Ответ – порядка 10 тысяч.

Когда я был во Вьетнаме, местные коллеги напомнили мне, что общие потери от войны с американцами достигают трёх миллионов человек. Все они на совести убийц из США, которые цинично залезли для достижения своих имперских целей в страну, находящуюся в тысячах миль от них. Страну, которая ничем им не угрожала, не входила и не собиралась входить в какие-либо военные блоки и не была соперником США на мировой арене. Так, прогулялись. Результат – три миллиона погибших вьетнамцев! Кто ответил за это преступление? Какой трибунал осудил море крови, пролитой США там и в других местах? Никто! Ни один надгосударственный орган не был создан для этих целей. А ведь количество жертв преступной политики США сегодня сопоставимо с жертвами гитлеровского режима.

Что с того?

Нет сомнений: эти слова, можно даже не сокращать и не редактировать, должны войти в школьные учебники истории. Чтобы хорошо понимать новейшую историю Государства Российского, нужно знать, с кем, с какой силой нам приходится сталкиваться. И имя этой силе – "легион". Именно так, словами Священного Писания, которое, к слову, Дмитрий Медведев тоже полюбил цитировать в своих огненных телеграм-постах. Как, например, в заключительных абзацах своей обличительной речи в адрес западных "поганых псов войны" и их "никчёмных шавок" (слов из этой дивной песни не выкинуть никак):

"Так кто же собирается устроить нам показательный процесс? Те, кто безнаказанно убивает людей и совершает военные преступления, но не встречает реального осуждения в финансируемых ими же международных структурах? Те, кто так твёрдо уверовал в свою исключительность и безнаказанность? Те, кто считает вправе судить других, но быть неподсудным для любого суда?".

С Россией так не получится. Они это отлично понимают. Поэтому поганые псы войны и заходятся своим отвратительным лаем. Но США и их никчёмные шавки должны помнить слова Писания: Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы" (Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не "пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?" (Откр. 6:17).

Аминь, Дмитрий Анатольевич, и Господу нашему слава! А тем, кто пытается нас судить, приходя на наши земли с мечом, мы ответим по-русски, по заветам Небесного покровителя Вашего с Владимиром Владимировичем родного города – святого благоверного Великого Князя Александра Невского. Только не на Чудском озере, а намного западнее.

По материалам: https://tsargrad.tv/articles/r...

В.К Так, что же такого сказал Дмитрий Анатольевич, чего не знает весь остальной мир, что "Царьград" соорудил в честь него такую оду?

И, если уже вспомнили Александра Невского, то, я надеюсь, не для проведения параллелей между ним и Медведевым?

А чтобы было понятней, и судить можно было не по словам а по делам, вспомним о дела Дмитрия Анатольевича во времена его сидения в высоких креслах, лишь малую, но очень показательную, часть из них.

Вспомним разрушенную государственность Ливии и растерзанного Каддафи.

Вспомним Шпицберген и огромную нефтегазоносную и рыбопромысловую часть акваторий северных морей.

Можно также вспомнить и закон о лесопользовании и превращение народной милиции в полицаев, ненавистных населению России со времён Отечественной войны.

Да много ещё чего. А тут вдруг так его прорвало в патриотическом ключе.

И смею предположить, что, поскольку Запад, наряду с задачей полного уничтожения не столько самой России, хотя и её тоже, сколько всего многонационального и многоконфессионального Русского Мира, ставит перед собой задачу и устранения Путина, то такая патриотическая активность Дмитрия Анатольевича может свидетельствовать о том, что его, как Троянского коня, Запад и российская пятая колонна подсовывает стране вместо Путина.

И, поскольку "Царьград" вспомнил Писания и "Откровения" Иоанна Богослова, я тоже позволю напомнить 17:17 из тех же "Откровений", поскольку:

ДОЛЛАР БЬЁТ РУБЛЬ "ПОД ДЫХ".

Главное ожидание в России – очередная девальвация рубля. Финансовые власти страны и сырьевые олигархи недовольны тем, что российская валюта укрепилась и к доллару, и к евро, что пора, по их мнению, обрушить рубль. Глава Минфина даже не скрывает данного факта, обещая сократить госрасходы и направить деньги налогоплательщиков на валютные интервенции, читай, валютные спекуляции. Чиновникам и олигархам плевать на то, что абсолютное большинство граждан России зарабатывает в рублях, тратит в рублях, сберегает в рублях. "Слугам народа", по всей видимости, плевать и на то, что рубль, как правило, становится разменной монетой, когда у этих так называемых эффективных менеджеров заканчиваются аргументы в проводимой ими провальной экономической политике...

…Во многих предприятиях нет резкого сокращения штатов, формально безработица держится на приемлемых уровнях, однако большинство компаний перешли к существенному сокращению зарплат.

Несмотря на тревожный тренд, глава Минфина ничего лучше не предложил, чем обвалить рубль. Так он решил пополнить госбюджет. Получается, по логике Силуанова, сильный рубль – главная проблема, которую можно решить только за счёт населения страны...

…Итак, правительство устами министра финансов заявило, что готово объявить о новом так называемом бюджетном правиле. Оно позволит проводить интервенции против рубля за счёт российских налогоплательщиков. Однако возникает вопрос – чем подобная практика будет отличаться от предыдущей, когда дополнительные доходы государства шли не на развитие, а на спекуляции ?!

"Они фактически на рубле сделали рай для спекулянтов, правильно вы говорите! Я могу математически показать, что главная деятельность – это максимизация прибыли спекулянтов, именно для спекулянтов они пустили рубль в свободное плавание, спекулянты на колебаниях рубля наварили гигантские суммы – только группа "Открытие" 30–40 млрд долларов по карманам распихали. Политика ЦБ все эти годы велась в интересах валютных спекулянтов", – подтвердил академик РАН Сергей Глазьев.

Силуанов пытается всех убедить, что, дескать, без обвала рубля нечем покрыть возрастающие расходы. Однако в его словах есть существенные противоречия. Глава Минфина сам говорит, что готов урезать расходы и направить их на валютный рынок. Иными словами, спекуляции стоят выше у него в приоритетах, чем уже защищённые статьи госбюджета...

…Сверхдоходы вновь направить на валютные спекуляции. Чего в этом больше – криминального умысла или глупости? Вопрос весьма нериторический...

Валютные спекулянты уже потирают свои потные ручонки в ожидании новой сверхприбыли. Ни для кого не секрет, что ЦБ и банки являются ключевыми бенефициарами этих схем. Ростовщики получат сверхприбыль, а что получит российский народ? Дырку от бублика! Точнее, очередной обвал рубля, когда чиновники и олигархи оплатят свой "банкет" за счёт наших кошельков. Слишком пренебрежительно финансовые власти относятся к национальной валюте, превращая её в "разменную монету" своих спекуляций.

По материалам: https://tsargrad.tv/articles/d...

В.К. А ведь я ранее, когда рубль начал только укрепляться, писал, что именно так и будет, ведь это всё элементарно предвидеть при нынешней-то власти.

Но и это ещё не всё в наступлениях пятой колонны:

Кому достанутся самые «сладкие пироги»? Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении новый закон о приватизации федерального имущества. Прелюбопытнейший документ.

Власть предержащие отринули даже видимость всяких приличий, теперь никаких аукционов де-факто не будет. Народную собственность станут отдавать тому, кому нужно, причём все подробности «торгов» засекретят. Законопроект проталкивали в страшной спешке...

…«В целях повышения эффективности приватизации государственного и муниципального имущества законопроектом предлагается в случае признания аукциона несостоявшимся по причине одного участника установить возможность заключения договора с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной цене продажи имущества, при продаже посредством публичного предложения, в которой принял участие один участник, установить возможность заключения договора с единственным участником по цене первоначального предложения», — собственно, вот вам и главный тезис данного документа. Он лежит в открытом доступе, желающие могут ознакомиться ...

Полностью на: https://svpressa.ru/economy/ar...

В.К. Всё во имя Родины и во имя победы? А что для них Родина? Родина для них - это бабло. А победа? Полагаю, сами догадаетесь, пока не поздно.