Роскошь Питера 12

Давненько у нас не было ничего из этого цикла. Но сначала давайте глянем на купола некоторых Соборов сверху.

Соборы складываются в идеальную геометрию.

Троице-Измайловский собор

Измайловский проспект, 7А

Исаакиевский собор

Исаакиевская площадь, 4

Морской Никольский собор в Кронштадте

Якорная площадь, 1

Николо-Богоявленский Морской собор

Никольская площадь, 1

Спас на Крови

Набережная канала Грибоедова, 2Б

Необыкновенное зрелище!



Заглянем еще под купол Исаакиевского Собора.

Там находится скульптура парящего голубя весом 84 кг и висит она на высоте 84,5 м. Снизу голубь кажется небольшим, но на самом деле, размах его крыльев - больше 2 м. Фигура выполнена И. Дылевым в середине XIX века из меди и покрыта серебром. Он взмывал под купол собора трижды: в 1850-х г., 1989 году и в 2019. В первый период отсутствия голубя его заменил маятник Фуко.

Посетим Владимирский дворец на Дворцовой набережной, 26 и глянем на золотую лестницу Владимирского дворца Она была создана по проекту Максимилиана Месмахера - архитектора, который построил академию Штиглица. Лестницу украшают профили Мефистофеля, бронзовая балюстрада и зеркала, создающие бесконечный коридор. Если собираетесь на экскурсию во дворец, не пропустите этот шедевр за роскошью остальных интерьеров.

Особняк Демидовых

Я помнится уже упоминала об этом. В особняке Демидовых был зал, который был отделан малахитом Малахит здесь был на камине и стенах, но эта деталь не сохранилась. В 1925 году при заселении в здание Итальянского посольства, материал был демонтирован макаронниками, вывезен за границу и сейчас находится в запасниках одного из итальянских музеев. Сегодня особняк закрыт для свободного посещения.

Попасть туда можно только с экскурсией. Даже то, что сохранилось, вызывает восхищение. Большая надежда, что и до него дойдет реставрация.

ул.Большая Морская, 43

Красота, которую почти никто не видел В особняке Кельха на улице Чайковского скрывается один из самых пронзительных каминов Петербурга — «Пробуждение весны». Созданный скульптором Марией Диллон в конце XIX века по заказу хозяйки дома, Варвары Кельх, он задумывался как символ любви и семейной гармонии. Но судьба распорядилась иначе. Камин так и не увидела публика: зал, где он стоял, остался закрытым, а хозяева дома вскоре расстались. Сегодня это не просто произведение искусства, а история о несбывшейся мечте.

Невероятной красоты дворец Бельведер Однажды Николай I, гуляя по Луговому парку и любуясь пейзажами, решил: на самой высокой точке — Бабигонском холме — должен появиться особенный павильон для его супруги Александры Фёдоровны.

Так появился Бельведер — изящное здание в духе Древней Греции, созданное архитектором Андреем Штакеншнейдером. Его название переводится с итальянского «belvedere» — «прекрасный вид» — и оно полностью оправдывает себя. Когда-то здесь, среди полей, прудов и садов, императорская семья гуляла и устраивала пикники.

Белый зал в особняке Половцева В декоре этого роскошного зала ведущее место занимает музыкальная тематика, потому что здесь танцевали приглашенные гости (зал использовался для приемов и балов). В отделке использовано сразу три оттенка золота – оливковый, желтый и белый. Изысканные орнаменты, лепнина, роспись, медальоны с античными мотивами, гирлянды — всё выполнено с невероятной утонченностью. А преобладание белого, золотого и нежных оттенков создает ощущение света и воздушности. Большая Морская улица, д.52

Дом С.С. Абамелек-Лазарева, Санкт-Петербург Старый особняк на Миллионной, 22 был построен в 1734-1737 годы для камергера Ф.А. Апраксина и сменил двадцать владельцев. Последним был князь С.С. Абамелек-Лазарев промышленник, археолог, благотворитель. Он сильно расширил границы особняка, соединив 22 дом по Миллионной с соседним 24 и с двумя зданиями на набережной реки Мойки. На экскурсии показывают и необычную парадную лестницу со стороны Миллионной и балкон с видом на набережную Мойки. Здание принадлежит музею спорта и в нескольких залах есть временные и постоянные экпозиции. Адрес: Миллионная ул., д. 22

Особая кладовая в Петергофе: «Корпус под гербом» Музей расположен в западном флигеле Большого Петергофского дворца. Получивший название «Корпуса под гербом», флигель появился в результате перестройки петровских Нагорных палат по проекту архитектора Ф.Растрелли в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Название связано с тем, что купол Корпуса увенчан флюгером в виде геральдического орла. В этом музее хранится коллекция императорских реликвий, драгоценностей и дипломатических подарков. У самого флигеля есть секрет - двуглавый орёл на куполе имеет на самом деле три головы, чтобы выглядеть двуглавым со всех сторон.

Александровский дворец Был возведен по распоряжению Екатерины II в качестве подарка на бракосочетание Александру I. Сдержанность классицизма с его строгими линиями и изящными пропорциями скрывала в себе уют и личное пространство, так ценимые царской семьей. Особенно тесно дворец связан с последним императором Николаем II и его семьёй. Они сделали его своим постоянным домом, отрекшись от пышной жизни Зимнего дворца. Здесь, в окружении парка и тишины, дети росли, наслаждаясь относительной свободой. г. Пушкин, ул. Дворцовая

Ну и последний объект на сегодня - дом княгини Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте, 42 в Петербурге

— это жемчужина середины XIX века, построенная в 1852–1858 годах. После смерти мужа Бориса Юсупова она оставила дворец на Мойке сыну и заказала себе новый особняк у архитекторов Гаральда Боссе и Людвига Бонштедта, чтобы жить независимо, окружённой искусством и комфортом. Фасад — в духе итальянского Возрождения с барочными акцентами: двухэтажный, полностью облицован гатчинским и бременским песчаником, с колоннами-кариатидами, балконами, гербами Юсуповых и Нарышкиных наверху. Внутри — роскошь необарокко: парадная лестница из каррарского мрамора с подъёмной люстрой под световым фонарём (одним из первых в городе), Портретный и Концертный залы с плафонами Николая Майкова, зимний сад, библиотека, коллекции фарфора и живописи с домовой церковью на третьем этаже.

Может быть я не раз ставила фотографии этих мест, правда всегда разные, но этими местами просто невозможно налюбоваться. И я буду к этому еще не раз возвращаться. отдохновение для глаз и души такие творения рук человеческих.