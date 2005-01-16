Со стороны виднее

Говорят, что мы, москвичи, не самые приветливые ребята. Что носимся всегда, даже когда гуляем. И пробки у нас самые ужасные в мире, а цены - выше не бывает. Про перекопанный центр вообще лучше не говорить - всех туристов, мол, распугает. Неужели всё так и есть? МОСЛЕНТА поговорила с несколькими иностранцами, впервые посетившими этим летом столицу России. И выяснила, какое впечатление на них производит Москва, что они думают о нашем метрополитене, пробках, дорогах и москвичах, конечно.

Кристина (Италия)

В мой первый день пребывания в Москве было довольно холодно, несмотря на то, что сейчас лето. Я порвала кеды, дома у подруги не было горячей воды, нашу машину эвакуировали. В общем, прилетев в столицу России, я сразу столкнулась с реальной жизнью. В принципе, это и было моей целью, я хотела приехать сюда и пожить так, как живут местные жители, так что все мои приключения считаю удачными.

Метро

Первые несколько дней я то и дело терялась в метро. Оно в Москве очень красивое, но чёрт, разобраться во всех этих линиях, пересадках, ветках сложновато. Не знаю, может, меня сбивало с толку, что оно такое огромное. Самая странная и непонятная станция вашего метро – «Китай-Город». Столько переходов и выходов — настоящий лабиринт, из которого, я думала, никогда не выйду. Мне казалось, надо обладать какими-то специальными навыками, чтобы кататься в московском метро. Но через несколько дней вроде разобралась, так что теперь у меня с этим полный порядок.

Ремонт

Ну, не заметить ремонтные работы в Москве сложно. Когда я гуляла по центру, постоянно приходилось что-то обходить, перепрыгивать через какие-то кабели и ямы, местами и правда было неудобно. Но я спокойно к этому отношусь. Ремонтируют же не весь город, и делают это не одновременно во всех районах. И потом, Москва такая большая, что в центре гулять не обязательно, пока там идёт стройка. Например, можно съездить на ВДНХ или в Сокольники. Там невероятно красиво! Ну и рано или поздно ремонт же закончится, правда?

Горячая вода

Когда я приехала в Москву к своей подруге, у неё дома как раз отключили горячую воду. Эм… серьёзно? Зачем вы это делаете? Нет. У нас тоже бывают проблемы с водой. Её отключают на несколько часов. Но на 10 дней?! В общем, у меня в голове не укладывается.



Дороги

В первые дни я никак не могла понять, где у вас пешеходные переходы. Думала, русские — самоубийцы, которые переходят дорогу на свой страх и риск. Я привыкла, что пешеходный переход всегда на дороге, а у вас много переходов или под землёй, или над землёй. Помню, мне надо было перейти улицу, по-моему, это было на Тверской. Я тогда так и не добралась до конечной точки маршрута, не знала и не догадывалась, что переход надо искать под землей. Но теперь я опытная.

Масштабы

К Москве отлично подходит слово «огромная». И тут всё такое. Улицы – огромные, дома – огромные. Я была в других мегаполисах, они тоже большие, например, Токио — громадный город. Но, почему-то это заметнее в Москве, только этот город сразу же производит впечатление огромного.

Люди

Москвичи, да и вообще русские – очень открытые люди, доброжелательные и весёлые. И когда узнают, что я из Италии, не знаю русского и вообще первый раз здесь, пытаются меня накормить. Моя мама, когда я ей это рассказывала, начала переживать, что я на самом деле похудела. И ещё я заметила, что вы очень разговорчивые, всё равно начинаете общаться, даже когда вам пытаешься объяснить, что не говоришь по-русски. Вас это не смущает. В этом плане вы очень похожи на итальянцев.

Плацкарт

Из Москвы я поехала во Владивосток. На поезде, в плацкартном вагоне. Теперь-то знаю, что такое плацкарт. В Италии таких поездов нет, да и нам они не нужны, страна слишком маленькая. А Россия – огромная. Мне в принципе понравилось ехать плацкартом. К концу поездки все пассажиры - как одна семья. Если бы у вас там был душ и зарядки для мобильных, всё бы было вообще замечательно. А так, на весь вагон всего две розетки. Я постоянно боялась, что останусь одна, без связи. А без знания русского языка это особенно пугает.

Нэтали (США)

Ремонт

Москва летом оказалась очень светлым и чистым городом: тут много цветов, беседок, город очень похож на туристический центр. Хотя, если бы мне не надо было приезжать сюда по делам, в качестве туристического направления я бы Москву выбирать не стала. Нет, мне нравится Москва, но отдыхать надо в других местах. При этом заметно, что власти стремятся привлечь сюда как можно больше туристов. Строек много, конечно. В Лос-Анджелесе, правда, тоже повсюду ремонтные работы, но там, в основном, расширяют фривеи, потому что у нас очень большие проблемы с пробками. В отличие от Москвы, в основном всё делают ночью, чтобы не усложнять жизнь жителям днём, и, наверное, это удобнее.

Светофоры

У вас на светофорах отсчёт секунд идёт и на зелёный свет, и на красный, а у нас в Лос-Анджелесе - только на зелёный. Это меня сбивает с толку. Потому что я вижу секунды и рефлекторно хочу перейти дорогу, независимо от цвета. В первые несколько часов у вас в городе я пару раз чуть не попала под машину. Фото из личного архива

Переходы

Подземные переходы в Москве есть. Но они совсем не приспособлены для мам с колясками или туристов с чемоданами, приходится самому постоянно поднимать тяжести. Так что над этим вам ещё надо поработать. Да и сами переходы приходится искать постоянно.

Ритм

Ну, ощущения от Лос-Анджелеса и Москвы совсем разные, хотя оба – большие мегаполисы. В ЛА как-то посвободнее, и потом, там же океан, из-за этого совсем другая атмосфера. А Москва – каменный город. Даже в Питере, по ощущениям, мягче. Там и люди попроще, и атмосфера более душевная, а тут чувствуется бешеный ритм, видно, что здесь нельзя расслабиться, надо всё успевать, иначе затопчут.

Цены

По сравнению с Лос-Анджелесом цены какие-то высокие. 8 долларов за кофе?! Серьёзно? У нас кофе в среднем стоит доллара 3-4, и то в каком-нибудь хорошем ресторане. Так что у себя я бы за такую цену ничего покупать не стала. С другой стороны, раз ценовой диапазон именно такой, значит, у москвичей есть деньги, а это хорошо. Надеюсь, это не только в Москве, но и по всей России.

Кристиан (Италия)

Я не знаю, почему я решил приехать в Москву. Я из Италии. 8 лет жил в Испании. Потом в один день проснулся и понял, что я слишком расслабился, надо себя как-то взбодрить, ну или... «наказать». Мой выбор пал на Россию, остановиться решил в Москве.

Горячая вода

Первое время мне казалось, что я попал на другую планету. Я прилетел летом, и в квартире, которую я снимал, как раз отключили горячую воду. Сейчас я знаю, что это нормально, но тогда долго недоумевал. Люди

В Москве никогда нельзя судить человека по внешнему виду. У меня на Родине обычно сразу всё понятно. Пьяница и безработный выглядит именно, как пьяница. А если человек, например, преподаёт, то выглядит, как типичный профессор или учитель.

Когда я только приехал в Москву и не понимал, как тут жить, я вышел просто посидеть во дворе на лавочке. Хотел спокойно подумать, зачем я приехал, чем я тут буду заниматься. Рядом сидел какой-то пьяный парень. Заметив меня, он начал что-то рассказывать. Русского языка я тогда не знал совсем. Я ему сказал: «Ya ne govoru po russki». Он спросил, откуда я приехал, этот вопрос был мне понятен. И я ответил: «Italia». Он кивнул, сказал: «О, Италия! Челентано, Dolce&Gabana…» и снова начал что-то говорить на русском языке. Я попытался несколько раз объяснить ему, что не понимаю, чего от меня хотят, но он не отставал.

Я не выдержал, сходил домой, взял словарь и бутылку пива «Балтика», вернулся во двор и сказал: «Окей, чувак, хочешь со мной поговорить, не вопрос! Вот тебе словарь. Говори!» Именно так я и начал учить русский. С этим парнем. Что удивительно, он оказался приличным человеком, который живёт в том же доме, что и я. А его брат - какой-то профессор-лингвист, который знает чуть ли не 15 языков. В жизни бы не догадался.

Ритм

В Москве надо постоянно что-то делать. Расслабляться нельзя, иначе не выживешь. Я не шучу. Тут нельзя проснуться в 12, неспешно попить кофе и поработать пару часов. Наоборот, надо работать, напрягаться, бежать, что-то решать постоянно.

Клод (Франция)

Вообще я никогда не хотел в Россию, никогда не интересовался вашей страной. Вот на Украине был раз 20, мне там всё очень нравилось – люди, города, кухня. В Белоруссии тоже был несколько раз. А про Россию даже никогда не думал. Если бы не работа, я, скорее всего, никогда бы сюда не поехал.

Но тем не менее уже несколько недель живу здесь и, знаешь, мне это нравится. Правда, Москва какой-то безумный город. Красивый, но очень безумный.

Люди

Заметил, что фраза о том, что москвичи редко улыбаются – правда. Везде, где я был, люди более открытые, а вы производите впечатление хмурых и неприветливых. Но, как оказалось, только на первый взгляд. Вас легко рассмешить. Если сказать что-нибудь забавное, москвичи улыбаются и с удовольствием смеются. У меня теперь даже есть беспроигрышная шутка, которая меня ни разу не подвела. Если я рассказываю, откуда я приехал, все обычно тут же интересуются, зачем. Я заговорщически подмигиваю и говорю как бы по секрету: «Ya shpion». Почему-то это всех ужасно веселит. Правда, недавно мне задавали все эти вопросы – кто я и откуда, ваши полицейские, хотел пошутить, но не решился.

Рестораны

Знаешь, что меня удивляет? У вас негде сходить поесть. Нет, то есть у вас в центре полно кафе и ресторанов, но все они европейские. А я первый раз в вашей стране, в Москве, и хочу попробовать национальную русскую еду, а меня то и дело зовут поесть пиццу, пасту, суши. Хочется всем сказать: «Эй, ребята, я не хочу итальянскую кухню, я хочу борщ, окрошку, что угодно, но только не пасту». Не понимаю, как так можно?! Иностранцу в вашем городе совсем негде поесть русские традиционные блюда. Это печально.

Дороги

Больше всего меня пока пугает в вашем городе дороги и машины! Последних слишком много. И пробки. А если их нет, то все носятся, как ненормальные. Как вы вообще тут ездите? Я пару раз прокатился на такси и реально боялся, что мы куда-нибудь или в кого-нибудь врежемся. Так что теперь предпочитаю не рисковать и стараюсь ездить на общественном транспорте. Что? Ты на машине приехала на интервью? Серьёзно? Ты отчаянная.

Джерри (Канада)

Метро

Метро в Москве — это что-то невероятное. Тут всегда толпы людей и очень шумно. За всё то время, что я провёл у вас в городе, мне так и не удалось прокатиться в полупустом вагоне. Но это, однозначно, самое красивое метро во всём мире.

Город

Москва, или как минимум её центр, действительно превращается в подобие ухоженного европейского города. Столица России – огромный город, поэтому работы по благоустройству тут сложно провернуть за короткий срок. Конечно, стройка, ремонт – это всегда грязь и неудобство. Но с этим можно жить, ведь это не навсегда. Зато потом результат будет радовать москвичей и гостей вашего города. Надеюсь, что такие глобальные ремонтные работы по благоустройству сегодня ведутся во всех крупных городах России, а не только в Москве. Фото из личного архива

Чувство юмора

Я был уверен, что москвичи – народ неприветливый. Люди постоянно ходят хмурые, улыбок на их лицах я почти не видел. Но, улетая из Москвы после моего двухнедельного пребывания здесь, понял, что был неправ. У вас отличное чувство юмора, а если вы смеётесь, то громко и от души.

Дело в том, что меня и моего коллегу Дейва провожал знакомый — армянин Арам. Он вызвался помочь нам добраться до Шереметьево, и мы согласились. Ехали своим ходом, поэтому пришлось спуститься в метро. Там, как всегда, огромные толпы людей, а вагоны напоминают банку с сардинами. В общем, мы втиснулись в вагон, я, дядя Арам и Дейв. Всё шло отлично, но в какой-то момент поезд резко затормозил. Арам споткнулся и толкнул Дейва, а тот, в свою очередь, упал на свой чемодан. В общем, в тот момент, когда маленький пухлый армянин лежал на Дейве, как на матрасе, и пытался прийти в себя, с пассажирами что-то случилось. Вместо того, чтобы проигнорировать происходящее вокруг, как они это делали обычно, многие встрепенулись. Надо сказать, Арам, лежащий на Дейве, выглядел очень потешно, поэтому на лицах пассажиров сначала появились улыбки, а потом по всему вагону разразился заразительный хохот. Так что москвичи улыбчивые, и с чувством юмора у них всё отлично!

