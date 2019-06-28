Неизвестное оружие Советского Союза (часть 1)

Союз Советских Социалистических Республик был милитаризованной страной. Оружия всегда было много. Если говорить о вооружении времен Второй Мировой войны, каждый расскажет о танке Т-34, самолетах Яковлева, «Катюшах». Но было и совсем иное, необычное, построенное на иных для конца 30-х годов принципах оружие. Иногда оно оставалось только в опытных экземплярах, иногда использовалось, но ограниченно, а иногда существенно влияло на ход войны, оставаясь при этом практически неизвестным для страны. Вот о таких необычных системах мы расскажем в двух статьях.

В 1921 году в Советском Союзе было создано «Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения», сокращённо Остехбюро. Первоначально Остехбюро находилось в подчинении ВСНХ СССР, в 1930 году было передано в подчинении Наркомату по военным и морским делам. Руководил Остехбюро военный изобретатель Владимир Иванович Бекаури. Первоначально Остехбюро было, как сейчас говорят, прорывным КБ, где работали незаурядные талантливые инженеры и изобретатели. Впоследствии, в конце 30-х, когда Остехбюро разрослось, часть структур подмяло под себя НКВД, организовав на их базе печально известные «шараги», где трудились заключенные-инженеры. Но основные, прорывные образцы военной техники были сделаны в Остехбюро до «эпохи НКВД».

Техника особой секретности. Советские радиоуправляемые фугасы

К 1927 году в документах Остехбюро появилось упоминание о приборах БЕМИ. Аббревиатура расшифровывалась просто – это были начальные буквы фамилий создателей Бекаури и Миткевича. Суть же была значительно интересней. Это были радиоуправляемые фугасы, подрываемые на больших расстояниях. Началось все с 1925 года, когда по распоряжению Наркомвоенмора Фрунзе на территории Ленинградского торгового порта было заложено пять радиофугасов, которые были взорваны в последовательности, указанном Фрунзе с борта тральщика «Микула», находящегося в Финском заливе. Владимир Иванович Бекаури (1882 - 1938гг., расстрелян) Прибор Ф-10

Испытания прошли успешно. Была поставлена задача значительно увеличить дальность подрыва. И 3 марта 1927 года на одном из подмосковных полигонов действие приборов «БЕМИ» продемонстрировали руководству Советского Союза. На этот раз команды на подрыв мин летели по радио с расстояния более 600 километров. В 1929 году «БЕМИ» после всесторонних испытаний были приняты на вооружение РККА, а весной следующего года началось их серийное производство в Ленинграде. В военной среде «БЕМИ» называлось Техникой особой секретности (ТОС). Достоверно неизвестно, какие планы были у военного командования на применение ТОС. В некоторых документах говорится об их применении в партизанской войне, но тогда не совсем понятно, какие цели должны были быть заминированы. Ведь партизанские действия не предусматривали подрывы за многие сотни километров. Война внесла свои коррективы. Первые упоминания о применении радиоуправляемых фугасов пришли уже в первый год Великой Отечественной войны.

В ходе выборов президента Украины на одном из избирательных участков в Черниговской области неизвестный мужчина использовал коктейль Молотова для поджога. В результате инцидента никто не пострадал.

К началу Великой Отечественной войны на вооружении советских инженерных частей особого назначения состояли фугасы тактического и стратегического действия (ФТД, Ф-10 и др.) со сложными радиотехническими устройствами, значительно совершеннее своих предшественников.

В предвоенные годы почти все города Советского Союза – одно или двухэтажные, деревянные. Каменных домов было мало, в них размещались обкомы, горкомы партии, милиция и НКВД, военные штабы. Немцы, занимая город, делали то же самое. В хороших каменных домах размещались военные комендатуры, резиденции гаулейтеров и комендантов городов, гестапо и прочее. При оставлении города Красной армией здание минировалось, причем минировалось капитально: взрывчатка вмуровывалась в стены и фундамент так, чтобы при осмотре нельзя было понять, заминировано здание, или нет. После занятия здания немцами, оно подрывалось радиосигналом с расстояния 500-700 км.

С первых же дней войны советские минеры стали применять приборы Ф-10 для подрыва управляемых по радио фугасов. Они производили крупные разрушения в глубоком тылу противника. 12 июля 1941 года впервые в мировой военной практике на Северном фронте были взорваны три радиоуправляемых фугаса по 250 кг тротила каждый в городе Струги Красные. Они были установлены ротой специального минирования в подвалах трех крупных зданий при отходе наших войск. Было осуществлено несколько взрывов в городе Ржев. Одним из наиболее известных эпизодов применения этого оружия в годы Великой Отечественной войны стали взрывы, произведенные в ноябре 1941 года в Харькове. Был заминирован дом, построенный в 30-е годы для секретаря ЦК КП(б)У Станислава Викентьевича Косиора. Взрывчатка была замурована в подвале на глубине 5 метров. А сверху для маскировки была оставлена обычная мина. Таким образом, были заминированы несколько домов в Харькове. План сработал. Немецкие квартирьеры, осматривая здание, вызвали саперов, которые обезвредили отвлекающую мину. В здание въехал начальник гарнизона Харькова генерал-майор фон Браун со своим штабом. Однако прожил он там недолго. В ночь с 13 на 14 ноября 1941 года из радиоцентра под Воронежем были посланы шифрованные радиосигналы на подрыв. В Харькове несколько домов взлетели на воздух. Весь штаб и генерал-майор фон Браун погибли под обломками. Мины, управляемые по радио, использовались до лета 1943 года.

Дистанционно управляемое оружие

В 30-х годах были созданы радиоуправляемые торпеды «Акула-1» и «Акула-2». Сведения о них засекречены до сих пор. Известно, что с 26 августа по 30 октября 1935 года «Остехбюро» успешно произвело их заводские испытания, проводившие на Онежском озере в Петрозаводской губе. По результатам заводских испытаний «Акулу-2» решили передать на войсковые испытания. Управление торпедами производилось с самолета. Дальнейшая судьба торпед неизвестна. Зато следующий проект был доведен до конца и принят на вооружение. Речь идет о радиоуправляемых торпедных катерах. Пара торпедных катеров типа «Ш-4» выходила на позицию. Экипаж радиоуправляемого пересаживался на катер сопровождения. Управление радиоуправляемым катером брал на себя гидросамолет МБР-2. Он осуществлял все операции - выход катера в район пуска торпед, маневрирование, прицеливание, пуск торпед и выход из боя. По завершении задания гидросамолет приводил его обратно до катера сопровождения. Команда пересаживалась на борт и катера уходили домой. На Балтийском и Черноморском флотах были сформированы по дивизиону радиоуправляемых торпедных катеров.

Среди разработок были и телеуправляемые танки. По этому направлению, правда, дело ограничилось только опытными экземплярами, но экземплярами рабочими. Военные не решились на такой эксперимент – убрать экипаж из танка! В 1933 году в бюро разработали телеуправляемый танк ТТ-18 (модификация танка МС-1). Этот танк мог выполнять 16 команд: поворачиваться, менять скорость, останавливаться, снова начинать движение, подрывать заряд взрывчатого вещества, а при установке специальной аппаратуры, ставить дымовую завесу или выпускать отравляющие вещества. В 1934 году был разработан телетанк ТТ-26, оснащенный приборами пуска отравляющего вещества, а также съемным огнеметом с дальностью стрельбы до 35 м.

Британское издание Daily Mail раскрыло подробности создания платья Оливии Колман, в котором звезда появилась на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Наряд Колман был признан одним из самых неудачных в этом году.

На шасси танка Т-26 в 1938 году был создан танк ТТ-ТУ — телемеханический танк, который подходил к укреплениям противника и сбрасывал подрывной заряд. На базе БТ-7 в 1938–1939 годах был создан телеуправляемый танк А-7. Аппаратура управления весила 147 кг. Основным оружием танка А-7 были приборы пуска отравляющего вещества КС-60. Запаса отравляющего вещества хватало на гарантированное заражение 7200 кв. м. Кроме того, телетанк мог ставить дымзавесу длиной 300–400 м, которая держалась 8–10 мин. И наконец, на танке была установлена мина, содержавшая 1 кг тротила, дабы в случае попадания в руки врага уничтожить секретное оружие. Оператор размещался на линейном танке БТ-7 и мог подавать на телетанк 17 команд. Дальность управления танком на ровной местности достигала 4 км. На вооружения эти танки приняты не были. Телетанк ТТ-26

«Пигмей» почти не виден

Когда в 20-х годах разрабатывалась концепция Красного флота, упор был сделан на развитие торпедных катеров и подводных лодок. До начала Второй Мировой войны их строили в больших количествах. Мало кто знает, но к 1939 году СССР имел самое большое в мире количество подводных лодок всех классов. Это потом, уже во время Второй мировой Германия наладила массовое производство субмарин. Строились подводные лодки всех классов – большие, средние, малые, подводные минные заградители. Отдельно в стороне стояли сверхмалые подводные лодки (СМПЛ). В 20-е – 30- е годы кроме СССР их успешно строила еще одна страна – Италия. Поэтому, к 1939 году СМПЛ были только у Италии и СССР. Во время войны они появились у Англии, Германии и Японии. Так как СМПЛ применялись, в основном, для решения диверсионных задач, а диверсии были в предвоенном СССР важным инструментом ведения боевых действий, то Остехбюро занялось проектированием сразу нескольких проектов СМПЛ. В 1934-1936 годах параллельно проектировались автономное подводное специальное судно (АПСС) и автономная подводная лодка (АПЛ), радиотелеуправляемая подводная лодка и малая подводная лодка водоизмещением 60 т. Первым, воплощенным в металл, советским проектом сверхмалой подводной лодки стала разработка под шифром АПСС. АПСС представляла собой сверхмалую (надводное водоизмещение - 7,2 т, подводное - 8,5 т) подводную лодку, вооруженную одним носовым неподвижным торпедным аппаратом. Управлялась АПСС двумя вариантами: обычным (единственным членом ее экипажа) и дистанционным. В последнем случае прорабатывалась возможность управления АПСС с так называемых «водителей» - с надводных кораблей или самолетов. В радиоуправляемом варианте АПСС вместо торпеды несла установленный на ее месте заряд взрывчатки массой 500 кг. Однако, успешно провести испытания не получилось. Как отмечалось в отчетах, «проблема дистанционного управления этой лодкой была далека от положительного решения». Предположительно, в 1936 году лодки разобрали. Основной разработкой Остехбюро по этому направлению стала АПЛ (автономная подводная лодка). Проект имел шифр «Пигмей». Как иногда бывает, шифр проекта стал названием корабля. Во всех документах подводную лодку называют «Пигмей». Первоначально «Пигмей» тоже хотели сделать радиоуправляемой с самолета подводной лодкой, но помня проблемы с АПСС, от этой идеи отказались. «Пигмей» создавался под руководством Ф.В.Щукина в Ленинградском филиале Остехбюро. К тому времени Остехбюро находилось уже в Москве, а в Ленинграде был филиал, занимающийся морской тематикой. Длина «Пигмея» составляла 16 метров, надводное водоизмещение 18,6 тонн. Лодка могла развивать максимальную скорость 6 узлов (подводную – 5 узлов). Дальность плавания полным ходом составляла 290 миль (около 540 км). Главным вооружением АПЛ «Пигмей» должны были стать две 450-мм торпеды типа 45-15 в бортовых торпедных аппаратах открытого (желобного) типа. Кроме того, на вооружении экипажа подлодки, состоявшего из 4 человек, имелся 7,62-мм пулемет. Лодка прошла часть испытаний в Ораниенбауме и Кронштадте, потом по железной дороге её перевезли в Севастополь. Там она прошла вторую часть испытаний и была принята в состав Черноморского флота как опытовая подводная лодка. Степень секретности была такова, что во флотских документах не упоминалось даже её название. Писали туманно – «подводная лодка Остехбюро». Эта секретность еще сыграет с «Пигмеем» злую шутку. А тем временем на лодке служил строевой экипаж Черноморского флота во главе с бывшим командиром подводной лодки А-3 старшим лейтенантом Борисом Александровичем Успенским. Судьба лодки оказалось несчастливой. На ней отрабатывались технические и тактические вопросы эксплуатации и боевого применения сверхмалых подводных лодок, но началась Великая Отечественная война. Лодку подняли на сушу на хранение в районе Феодосии на территории испытательной базы морского оружия Наркомата ВМФ, и забыли о ней. Вероятно, в этом сыграла свою роль секретность проекта. Лодку даже не взорвали. Она стояла на киль-блоках в целостности и сохранности. Когда немцы в 1942 году захватили испытательную базу, удивлению их не было предела! Они очень тщательно её изучили. Мало кто знает, но во время войны в захваченном немцами Крыму находились несколько подразделений знаменитой итальянской 10-й флотилии MAS. Это подразделение итальянских боевых пловцов под командованием князя Боргезе, топивших английские линкоры в Средиземном море. Воевали они и в Черном море. Среди прочего, в Крыму на мысе Форос базировались несколько итальянских сверхмалых подводных лодок. Немцы пригласили итальянцев для консультаций по профильной для них технике. Те с удивлением констатировали, что, оказывается, в СССР были сверхмалые подводные лодки, не уступающие итальянским. «Это была новейшая единица, находившаяся на заключительной стадии оборудования. Ее размеры не отличались от итальянского типа СВ, но корпус был стройнее и длиннее. Лодка имела довольно большую, но узкую рубку трапециевидной формы. На середине высоты корпуса находились продолговатые углубления, позволявшие располагать в них торпеды». Закончилась история «Пигмея» просто и банально. При отступлении немцев из Крыма, сверхмалую подводную лодку вывели в море и затопили. Говорят, что недавно её нашли. Будут ли проводить подъём – неизвестно.

По ряду источников, планировалась серия из 10 «Пигмеев». Волна Большого террора, уничтожившая почти все руководство Остехбюро и большинство ведущих инженеров, начавшаяся Великая Отечественная война оставила советский флот без готовых сверхмалых подводных лодок. Тем не менее «Пигмей» сослужил свою службу. С 60-х годов на вооружении советского флота появились «Тритон-1М», «Тритон-2», «Пиранья»…

Продолжение следует