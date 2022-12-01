Такие разведчики являются пределом мечтаний для любой спецслужбы мира

В июне 1941 года по приказу Канариса в структуре «Абвера» создали специальный разведывательный штаб «Валли» заточенный под диверсионную работу против СССР. Его сотрудники занимались:

- сухопутной и воздушной разведкой;

- экономическим шпионажем;

- изготовлением фальшивых документов и материалов;

- разведывательно-диверсионной работой против РККА;

- осуществлением контрразведывательных мероприятий против советских разведчиков, партизан и подпольщиков. В июне 1941 года по приказу Канариса в структуре «Абвера» создали специальный разведывательный штаб «Валли» заточенный под диверсионную работу против СССР. Его сотрудники занимались:- сухопутной и воздушной разведкой;- экономическим шпионажем;- изготовлением фальшивых документов и материалов;- разведывательно-диверсионной работой против РККА;- осуществлением контрразведывательных мероприятий против советских разведчиков, партизан и подпольщиков.

В конце ноября 1941 года в расположение нашей 6-й армии вышел «живой труп», им оказался техник-интендант 1-ранга Петр Прядко. Два месяца блуждая по вражеским тылам, он сумел вывести своих людей к линии фронта и в одну из ночей успешно ее пересечь.

На допросе в «Особом отделе» чекистов поразила память офицера, который, жонглируя названиями деревень, поселков, городков указывал состав и количество немецких войск замеченных им по пути к передовой. Данные полученные от Прядко и переданные в разведотдел штаба фронта были подтверждены на 70%. Переварив шок от свалившегося на их головы «разведчика самородка» чекисты предложили Прядко, перейти линию фронта в обратном направлении и внедриться в «Абвер» действовавший в составе 17-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Германа Гота.

Петр Иванович без раздумий согласился уйти с непыльной должности начальника склада «ГСМ» в зафронтовые разведчики. Начальник «Особого отдела НКВД» 6-й армии, капитан госбезопасности Павел Андреевич Рязанцев дал своим подчиненным месяц на подготовку Прядко к работе в немецком тылу.

Павлу Андреевичу не суждено было узнать о победах разведчика Петра Прядко (Гальченко), проползшего в самое сердце «Абвера», в мае 1942 года во время выхода за линию фронта капитан Рязанцев пропал без вести.

16 января 1942 года перешедшего на сторону немцев красноармейца Петра Гальченко поместили в лагерь для военнопленных расположенный в окрестностях Славянска. На допросе он первоклассно сыграл роль матерого антисоветчика, три раза отсидевшего в «ГУЛАГе» за свои убеждения. Первая часть задания была выполнена. Вторая и более сложная, связанная с внедрением в подразделение абвера – абвергруппу 102, осуществлявшую разведывательную и диверсионную деятельность в полосе обороны 6-й армии, могла закончиться ничем. Путь из лагеря в немецкую разведку оказался непрост. Главным испытанием для него стали не голод и холод, не унижения со стороны охраны, а презрение товарищей по несчастью, когда они узнали, что он пошел на сотрудничество с гитлеровцами и решил стать их шпионом.

Расчет особистов на то, что грамотный, толковый офицер, «обиженный на советскую власть», может оказаться для абвера гораздо более перспективным, чем десяток перевербованных сержантов и рядовых, которых пачками забрасывали в советский тыл, полностью оправдался. Уже на первой ознакомительной беседе Петр приглянулся заместителю начальника абвергруппы 102. После ускоренного двухнедельного обучения, немцы отправили дебютанта в советский тыл.

В то время возвращение в школу одного из 30 «скороспелых» агентов «абверовцы» рассматривали как неимоверную удачу. Вскоре новоиспеченный агент абвера, получив разведывательное задание собрать информацию о частях 6-й армии, выехал к линии фронта. Возвратился Петр к своим не с пустыми руками. Нескольких дней пребывания в абвергруппе 102 ему хватило, чтобы изучить ее структуру, собрать установочные и характеризующие данные на ряд кадровых сотрудников. Более того, он исхитрился добыть сведения на пятерых агентов, готовившихся для заброски в советский тыл.

Особистам 6-й армии Петр передал информацию о 18 диверсантах прошедших усиленную подготовку в «абвергруппе» и готовившихся к заброске в наш тыл. Перед возвращением к немцам чекисты снабдили разведчика качественной «дезой» которую фрицы должны были проглотить за один присест и даже не попросить добавки.

В целях укрепления оперативных позиций Петра в абвергруппе 102 особисты подготовили для него «ценную разведывательную информацию». Он отбыл с ней «домой». В абвергруппе «Петренко» встретили как героя. Добытые «ценные сведения» руководство абвергруппы доложило командованию 17-й пехотной армии вермахта. Вслед за этим последовало повышение Петра по служебной лестнице. Удачливого агента «Петренко» назначили командиром разведывательной группы. Затем был зачислен в кадровый состав абвергруппы 102 и назначен на исключительно важный участок работы, связанный с подготовкой документов прикрытия на агентуру, направляемую на советскую территорию. О такой удаче особисты и не мечтали! Их разведчик получил доступ в святая святых любой разведки и не преминул сполна воспользовался этим. И в памяти Петра, и в его тайнике накапливались установочные данные на агентов, их анкеты и фотографии. С богатым разведывательным «уловом» Гальченко принял лично командир группы подполковник фон Гопф-Гойер, приказавший удачливому агенту поделиться приобретенным опытом с преподавателями школы и курсантами. Шеф распорядился выписать агенту повышенную премию, выдать тройной алкогольный, табачный паек и 20 талонов на посещение борделя. Удостоверение личности П.И.Прядко на имя Петра Петренко, выданное в абвергруппе-102, 1943 год.

Не успев отпраздновать триумф, Петр очутился на допросе в гестапо. Мордоворот с полуобоженным лицом, приказал ему рассказать, почему из всей разведгруппы вернулся только он один.

Бледный с дрожащими губами, разбитыми в кровь Петр внутри ликовал, не зря перед возвращением они с чекистами сделали закладку его «случайно» погибших напарников-диверсантов. «Жмуриков-предателей» закопали на нейтральной полосе под кирпичами старого разрушенного купеческого дома.

По этому месту в ночь перехода группы на немецкую сторону отстрелялась наши артиллерия, и так случилось, что двое спутников Гальченко погибли под ее огнем.

Посланные к развалинам немецкие разведчики действительно обнаружили тела диверсантов, прекрасно сохранившиеся благодаря февральским морозам. «Закладка» придуманная «смершевцами» успокоила гестаповского громилу со шрамом.

Пройдя «проверку на вшивость» наш разведчик получил от фрицев почетное повышение и стал писарчуком в канцелярии группы. Удачей оказалось, что с новым назначением Петру открыли доступ к досье всех курсантов, когда-либо заброшенных в советский тыл.

Через несколько недель после вступления в должность Прядко-Гальченко заметил повышенный интерес к своей персоне со стороны непосредственного руководителя канцбюро, идейного предателя Шевченко.

Узнав ближайшую дату похода «шефа» в бордель, разведчик выкрал из его кабинета секретную документацию, и намеренно уронил две папки с грифом «строгой секретности» перед домом, где иуда снимал квартиру.

Материалы из спецархива, были подброшены прямо на пути следования немецкого патруля, и у фрицев не было шанса не увидеть папки. Через сутки после сработавшей подставы Шевченко расстреляли, а Петр отпраздновал победу в местном шалмане, выпив бутылку заслуженного им шнапса.

Постепенно разведчик скопировал 88 досье, снабдив каждое фотографиями немецких агентов успешно осевших в нашем тылу. Оформив краткосрочный отпуск, Прядко поехал «отдохнуть» к матери, спрятал архив в подполе, и попросил родительницу после освобождения деревни нашими войсками, передать документы любому советскому офицеру.

Летом 1942 года «Абвергруппу-102» передислоцировали в только что занятый гитлеровцами Ростов-на-Дону, именно тут Петр познакомился с симпатичной девушкой Верой. Перед тем как его группа покинула город, он оставил своей новой знакомой вторую копию архива.

Благодаря постоянным психологическим диверсиям Петру удавалось избавляться от самых опасных членов абверкоманды, достаточно будет сказать, что дом своего командира Карла Гесса, он заклеймил оригинальной надписью: «Тут живет шеф «Абвергруппы-102» капитан Гесс. Собаке собачья смерть».

«Настенная живопись» разведчика произвела фурор, после такого тонкого засвета, группу расформировали, а ее командира отправили на передовую в пехотный полк. Спецсообщение в НКВД СССР о возвращении из тыла противника зафронтового агента «Гальченко», май 1942 года.

17 мая 1943 года Петр Прядко вышел в расположение отдела «СМЕРШ» одного из наших стрелковых корпусов. Разведчик передал чекистам досье на 24-х сотрудников «Абвергруппы-102» и 101 агента. Наши контрразведчики надолго потеряли связь с «агентом Гальченко». Погибли те особисты, которые давали ему задания. Их сменщики считали «Гальченко» погибшим. А тот много месяцев спустя возьми да и объявись – в сентябре сорок третьего, спрятав под подкладкой плаща материалы на личный состав абвергруппы 102, перешел линию фронта на участке 57-го стрелкового корпуса и оказался в расположении стрелкового батальона. Старший оперуполномоченный отдела контрразведки Смерш с недоверием долго смотрел на Петра, и тот, не став больше тратить слов, вспорол подкладку плаща. На стол посыпались фотографии людей в форме бойцов и младших командиров Красной Армии, бланки служебных документов с печатями и штампами…



Прядко отправили в Москву. Там он доложил о выполнении задания. Сталину о службе «Гальченко» в абвергруппе 102 лично доложил начальник Смерша генерал-полковник Виктор Абакумов. За мужество и героизм, проявленные в тылу противника, Петра Прядко наградили орденом Красного Знамени.



В руководстве контрразведки Смерш не решились дальше использовать «Гальченко» как зафронтового агента – слишком велика была вероятность расшифровки

Войну разведчик закончил в польском Щецине в должности начальника склада ГСМ. Майор Прядко П. И. до 1960 года служил в Советской армии, а после увольнения в запас работал на предприятиях города Ростова-на-Дону.

В июне 1996 года приказом Директора ФСБ России 82-летнему ветерану Петру Ивановичу Прядко было присвоено звание «Почётный сотрудник контрразведки» с вручением нагрудного знака.

Петр Иванович женился на прекрасной Вере, с которой его свела война, и они 56 лет прожили душа в душу. Зафронтового разведчика, разоблачившего 120 фашистских шпионов и диверсантов, не стало в 2002 году, ему было 89 лет. Светлая ему память… В сквере 1-го Пионерского слета в центре донской столицы, установлен памятник, легендарному разведчику Петру Прядко 9 мая 2020 года по инициативе сотрудников ФСБ..

https://cont.ws/@fan077/2346505

https://www.nvgazeta.ru/news/12370/574411/

https://specsluzhby-all.ru/zafrontovoj-agent-galchenko/