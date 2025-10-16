Акварельный Питер

Иногда по этой тематике попадаются акварельные работы, поэтому я решила одну из тем посвятить именно акварельным рисункам. А начну, пожалуй, с исторических акварельных работ.
Карл Беггров, акварели
А. Тозелли. Панорама Петербурга. Акварель. 1820.Здание Двенадцати Коллегий
Акварельный Петербург на полотнах Василия Садовникова (1800-1879).
Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге;Открытие памятника императору Николаю I на Мариинской площади, 1859;Открытие памятника Николая I в Санкт-Петербурге, 1859;Арка главного штаба, 1831;Вид набережной и Мраморного дворца.
Далее уже работы наших современников«Вид Невского проспекта и Адмиралтейства» Гефтлер Карл Эдуардович(1853-1918)
Акварели художника Ольги ЛитвиненкоАкварели художника Ольги ЛитвиненкоАкварели художника Ольги ЛитвиненкоАкварель художницы Юлии КалашниковойАкварельный Петербург глазами художника Владимира ЗаруцкогоАкварельный Петербург глазами художника Владимира ЗаруцкогоХоть некоторые картины Бэгги Боэм у нас и были, но без нее никак не обойтись в темах об акварелиАкварели Бэгги БоэмПетербург глазами художника-акварелиста Петра ТютринаПетербург глазами художника-акварелиста Петра ТютринаХудожник-акварелист Галина ГомзинаАкварель Виктории КравченкоАкварель Виктории КравченкоАкварель Павла ПичугинаАкварель Павла ПичугинаКонстантин Куземаи еще несколько работ Константина Куземы
Несколько акварелей с портала art-spb.ruНесколько акварелей с портала art-spb.ru⠀Акварели Ланы ТеминойАкварели Ланы ТеминойАкварель Романа БаяноваХудожник Заруцкий В.Г.
И сегодня все.
