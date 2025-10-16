Акварельный Питер

Иногда по этой тематике попадаются акварельные работы, поэтому я решила одну из тем посвятить именно акварельным рисункам. А начну, пожалуй, с исторических акварельных работ.

Карл Беггров, акварели

А. Тозелли. Панорама Петербурга. Акварель. 1820.Здание Двенадцати Коллегий

Акварельный Петербург на полотнах Василия Садовникова (1800-1879).

Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге; Открытие памятника императору Николаю I на Мариинской площади, 1859; Открытие памятника Николая I в Санкт-Петербурге, 1859; Арка главного штаба, 1831; Вид набережной и Мраморного дворца.

Далее уже работы наших современников «Вид Невского проспекта и Адмиралтейства» Гефтлер Карл Эдуардович(1853-1918)

Акварели художника Ольги Литвиненко Акварели художника Ольги Литвиненко Акварели художника Ольги Литвиненко Акварель художницы Юлии Калашниковой Акварельный Петербург глазами художника Владимира Заруцкого Акварельный Петербург глазами художника Владимира Заруцкого Хоть некоторые картины Бэгги Боэм у нас и были, но без нее никак не обойтись в темах об акварели Акварели Бэгги Боэм Петербург глазами художника-акварелиста Петра Тютрина Петербург глазами художника-акварелиста Петра Тютрина Художник-акварелист Галина Гомзина Акварель Виктории Кравченко Акварель Виктории Кравченко Акварель Павла Пичугина Акварель Павла Пичугина Константин Кузема и еще несколько работ Константина Куземы

Несколько акварелей с портала art-spb.ru Несколько акварелей с портала art-spb.ru⠀ Акварели Ланы Теминой Акварели Ланы Теминой Акварель Романа Баянова Художник Заруцкий В.Г.

И сегодня все.