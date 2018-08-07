"Отстает лет на 20!". Россиянин шокирован бытовой отсталостью Штатов

Россиянин Назар Илишиев прогулялся по улицам США и рассказал, что не так замечательна эта страна, как ее привыкли рисовать некоторые: Люди здесь подозрительные и вредные, у многих пластиковая натянутая улыбка. Стоит мне выйти с камерой и просто пройтись, и снимать для себя, как тут же выходит человек и говорит, что я подозрительно выгляжу, задает вопросы о том, где я живу, как меня зовут, начинает задавать провокационные вопросы, в общем, типичный американец.

Внешне у них доброжелательный настрой, а внутри очень многие люди с мерзким характером. В целом, тут люди настроены к друг другу очень подозрительно и для меня это откровение, потому что казалось бы, свободная страна, а если ты выглядишь так, что люди от тебя шарахаются или не гуляешь с собакой или бегаешь, а просто прогуливаешься по улице, то они могут вызвать полицию, атмосфера тут недоброжелательная. Хотя внешне у них улыбочки, культура такая, наполненная фальшью. Люди тут, с моей точки зрения, живут не самые лучшие.

Первое удивление:

Мне казалось, что если Америка такая продвинутая, технологически развитая страна, то бытовые условия должны быть намного лучше, чем в России. Это оказалось очередным мифом.

В бытовом плане Америка отстает от России на лет 20!

Например, на кухне у американцев огромная электрическая плита, от которых русские избавились еще в 90-х. Какие-то встроенные гарнитуры, варочные поверхности, евроремонты, это здесь относится к сегменту luxury и встречается очень редко, простым американцам это недоступно.

Наше понимание евроремонта тут начинается в домах от 1 000 000$ и выше. Рядовые американцы живут в потрепанных квартирках, даже дома, которые стоят 200 000 – 300 000$ (дома во Флориде недорогие), внутри очень убогие.

Внутри в эти дома с обшарпанными стенами, покрытые какой-то дешевой краской, потолочка всегда очень старая, окна из тонкого алюминия. Я бы сказал, что американцы живут убого. Я никогда не ценил центральное отопление (у нас горячая вода идет по трубам), пока не попал сюда. Здесь зимой бывает достаточно холодно, но отопления никакого нет. Ты согреваешь свой дом кондиционером, но полы все равно останутся холодными, стены тонкие, никакого утеплителя и шумоизоляции, постоянно шумовое загрязнение. Вот ты встаешь с утра и, конечно, хочешь нырнуть под горячий душ, только вроде согрелся минут за 15, как горячая вода кончается, т.к. бойлеры.

У нас в России стой хоть часа два под горячим душем, все оперы подряд напевай, а горячая вода будет продолжать литься.

Многие бытовые моменты были удивительны для меня.

Взять тот же интернет, я никогда не думал, что буду смотреть YouTube в разрешении 360. Интернет тут стоит около 40$, но если ты хочешь нормальный интернет, чтобы летал 4К, то можно начать доплачивать до 100$. Конечно, если у тебя остается в месяц чистыми 2000$, особенно у не самых богатых людей, то тут сотка, там сотка, людям приходится на всем экономить.

Я жил в Чикаго два года, снимал квартиру в квартирном комплексе. Там машинки для стирки находились на первом этаже для всего дома. Если надо что-то постирать, то надо спуститься вниз, бросить монетки и еще надо ждать в очереди, потому что там стирает свои вещи весь дом и ходишь с этими тазиками. У американцев такое очень часто. Конечно, есть стиральные машины и в квартирах, но это подается, как какой-то изыск. По мне так бегать куда-то с тазиками и стирать вещи – просто немыслимо. У нас в России заходишь в квартиру в какой-нибудь хрущевке, все ухожено, современно, техника, гарнитуры. Тут все это незнакомо. Особенно если какой-то эмигрант сюда приедет, будет платить 1000$, чтобы снять квартиру, а получит обшарпанные стены, дешевые двери, огромные бандуры-плиты электрические, которые раскаляются долго.

В бытовом плане меня Америка поразила своей неразвитостью!

Когда я летел из Москвы в Нью-Йорк, надо было сделать пересадку и лететь в Тампу. Я как наивный думал, вот в аэропорту забронирую себе номер в Тампе. Какого же было мое удивление, когда я понял, что во всем аэропорту в Нью-Йорке нет wi-fi. Я пошел в кафешки, думала заплачу 5-10$, но там wi-fi тоже не оказалось!

Я был просто в полном шоке! Мне пришлось пойти в Lounge зону и заплатить 70$, там wi-fi был. У нас в России это немыслимо, во всех аэропортах есть бесплатный wi-fi! В Америке все это бросается в глаза! Такая высокотехнологичная страна, но если зайти в среднестатистические дома, то вы окунетесь в 70-е.

Конечно, здесь есть специфические высокотехнологические кластеры, такие как: Сан-Франциско, Остен, Силиконовая долина, где есть доступ к интернету. Но это исключение!

В России все более продвинуто!

Когда я приезжаю в Россию, захожу к себе домой, сразу окунаюсь в привычный комфорт.

Если вы любите дауншивтинг, то приезжайте в Америку

В России люди намного лучше: добрее и искреннее!

В Америке люди вредные (не я один об этом говорю). Такая у них культура общения: с улыбочкой подойти и сделать какую-нибудь пакость! В этом вся Америка!

Америка – это королевство кривых зеркал!

Для меня существует две Америки:

1) Есть выражение: «Почему, если Америка такая плохая, все звезды сюда едут». Есть Америка, как некий ландшафт, аквариум, когда ты просто покупаешь себе дом, когда это просто место, чтобы оторваться от всего повседневного. Но ты институционально не вписан в это общество, у тебя друзья в России, ты можешь их в любое время позвать, у тебя культурные связи с Россией знакомые, родственники и дела. Для тебя Америка – это просто ландшафт, как некая база приземлиться.

2) Если мы говорим о Америке, как о социокультурной среде, в которой человек растет, здесь должен обзаводиться знакомствами, семьей, общаться со всеми людьми и у тебя ничего другого нет, то я бы НИКОМУ этого не советовал! Здесь вы будете несчастным и таким же, как все эти эмигранты, которые сюда приехали и пытаются всячески скрыть тот факт, что внутри они несчастные люди, которые в свое время сделали неправильный выбор. Они тут одни из самых вредных. Часто у этих эмигрантов в голове какие-то непонятные и устаревшие установки. С кем ни поговоришь, особенно с теми, кто «ядом брызжет на Россию», они живут какими-то догмами, такая каша в голове у этих людей.

Мир настолько быстро меняется, что-то, что было 5-10 лет назад, уже не соответствует действительности. Как правило, все эти люди идеологически зашоренные. У них спросишь, что им конкретно не нравится в России, и начинается такой поток нечистот, их внутренняя отрицательная субъективная оценка. Мне жалко этих людей, которые напичканы пропагандой. Эти люди не самого большого ума, легко внушаемы. Америка оказывает огромное пропагандистское воздействие – это очевидно.

Если ты начинаешь подвергать эту пропаганду каким-то сомнениям, то у людей сразу же невообразимая реакция: «Как он посмел?». На таких людях и держится Америка, по сути на рабах, которых кормят получше, посытнее, и нары у них лучше.

Но как общество, как социокультурный феномен, как некая среда, где человек может жить и процветать, иметь хорошие знакомства, связи, отношения и быть счастливым, Америка – мертвая земля!

https://ru-open.livejournal.com/448535.html?utm_campaign=tra...