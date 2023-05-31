Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.59

СВО в фотографиях СВО в фотографиях

https://t.me/photoMURPH/481

8 мая ночной пожар на одном из пораженных объектов в Одессе. Говорят, мол, продовольственные склады. Ага. Как ярко горят огурцы, главное с детонацией...

https://t.me/boris_rozhin/85109

Украинские власти снесли в Николаеве памятник князю Григорию Потемкину, который основал город в конце 18 века. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

https://glasnarod.ru/ukraina/v-nikolaeve-pamyatnik-knyazju-g...



В городе Чернухи на Полтавщине по инициативе Института наципамяти снесли памятник Ленизе Бугорской , советской партизанке и разведчице, боровшейся с нацистами, жестоко казненной бандеровским гестапо — СБ ОУН. Изверги долго издевались, выкололи её глаза, вырезали груди и лишь потом убили

https://t.me/tsargradtv/42945



На фронте погиб хороший друг, настоящий воин, настоящий офицер, настоящий человек, командир 111 полка, подполковник Безмен Олег Владимирович. Олег ушёл на войну ещё в 2014 году, как боец Народного ополчения Донбасса. Затем служил в легендарной 100-ой бригаде армии ДНР. Когда началась СВО и мобилизация, была острая нехватка боевых командиров, подполковник Безмен ушёл командовать полком мобилизованных. 2 мая на Авдеевском направлении получил тяжёлое ранение. Сегодня, не приходя в сознание, умер в больнице. Мне выпала честь дружить с Олегом. Он всегда был добрым, жизнерадостным, справедливым и очень смелым. Он был патриотом и прирождённым офицером. Теперь его нет…

Очень надеюсь, что командование высоко отметит подвиг Олега и представит его к награде.

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/25141

8 мая 2023 года в Волгограде состоялась церемония вручения звезды Героя России семье погибшего командира роты 25-го отдельного полка спецназа майора Максима Сергеевича Аплеталина. Майор Аплеталин являлся уроженцем Волжского, Волгоградской области, после окончания школы поступил в НВВКУ, которое окончил в 2010 году, и по распределению попал в одну из бригад СпН. Максим Аплеталин погиб 27 ноября 2022 года выполняя боевую задачу на одном из направлений в зоне СВО. Сообщается, что ценой своей жизни майор Аплеталин сохранил жизни своих разведчиков. Ему было 35 лет, за время службы также был награжден медалью Суворова.

https://t.me/ok_spn/24358?single

Сотрудник спецназа Росгвардии в зоне проведения СВО. Фото: @bigbattlepanda

https://t.me/ok_spn/24369

Военнослужащие подразделения СпН на фоне бронеавтомобиля "Урал-ВВ" с ПТРК "Метис"

https://t.me/orchestra_w/6559

Подмосковные строители помогают восстанавливать в Мариуполе памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в Великую Отечественную. Фрагменты разрушенного киевским режимом монумента подняли из грязи и сейчас очищают. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

https://t.me/Crimeanprachka/22214

Год назад, 9 мая, в результате полученного тяжелого ранения скончался старшина второй статьи Алексей Николаевич Фёдоров. Разведчик, водолаз, медик, и просто настоящий мужчина. Погиб в результате тяжёлого ранения в ногу. Несмотря на это, он сохранял спокойствие и уверенность до последнего, помогал другим разведчикам оказывать доврачебную помощь себе, советовал, руководил. Но увы, Лёха не дожил до эвакуации, скончавшись в результате большой кровопотери. Ему было 24 года.

До службы на флоте Алексей служил пожарным в Санкт-Петербурге, в 2021 году подписал контракт, и стал разведчиком-водолазом. Был грамотным, и подготовленным медиком. 4 августа семье погибшего разведчика Алексея Федорова был передан орден Мужества.

Вечная память, Нева!

https://t.me/ok_spn/24407

Два полицейских из Татарстана погибли в Запорожской области. 1 мая 2023 года в зоне проведения специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей трагически погибли подполковник полиции Мубаракшин Марсель Наилевич и капитан полиции Галиев Айсаф Айдарович.

Подполковник Марсель Мубаракшин, начальник отделения по организации работы дежурных частей УМВД Казани, отправился в командировку по собственному желанию. Причем не по профилю: на СВО 41-летний офицер поехал в составе группы УФМС, в которую также вошел начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России Айсаф Галиев. Место дислокации — Токмак Запорожской области, где они выполняли свою работу.

Вечером 1 мая город подвергся трем ракетным ударам. Сначала в 19:43 боевики ВСУ выпустили три ракеты, две из которых сбила система ПВО, а третья угодила в местное кафе. Через пять минут в город снова прилетело три ракеты, одна из которых попала в железнодорожный вокзал.

Третья атака произошла в 20:04. Одна из двух ракет попала в жилой частный сектор, где находились Мубаракшин, Галиев и еще один сотрудник центрального аппарата УФМС МВД по РТ. Мубаракшин и Галиев погибли на месте. Третий сотрудник получил ранения. Предварительно, удары наносились из американской системы HIMARS.

Прощание с Галиевым прошло в Сабинском районе Татарстана. Подполковника Мубаракшина в последний путь провожали в Казани.

https://t.me/boris_rozhin/85093

Выставка техники и вооружения на площади Нахимова в городе-герое Севастополе 9 мая. В частности на фото образцы стрелкового вооружения, которые используют военнослужащие СпН в ходе выполнения боевых задач на СВО.

https://t.me/ok_spn/24410

Боги войны. Основная артиллерийская система - 152 мм самоходная гаубица «Мста-С» в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/boris_rozhin/85276

ВСУ продолжают терять свои «Хаммеры». Бойцы РФ точным огнем уничтожили американский Humvee и другую технику НАТО в Бахмуте.

https://t.me/boris_rozhin/85287

Военнослужащий подразделения СпН России в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/24425

Сотрудники спецназа Росгвардии в зоне СВО Сотрудники спецназа Росгвардии в зоне СВО

https://t.me/ok_spn/24428

Сотрудники подразделения спецназа Росгвардии в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/24440

15 лет назад, на Параде Победы в Москве, 9 мая 2008 года состоялся дебют бронеавтомобилей «Тигр», это были еще не версии «М-СпН», а обычные - ГАЗ-233014. Тогда право открыть механизированную часть парада выпала машинам 10-й ОБрСпН ГРУ, машины плюс минус как год поступили на вооружение бригады. А уже спустя 4 месяца, в августе 2008 состоялся и боевой дебют «Тигров», в те дни бригада заехала на них в Южную Осетию.

«Тигры» бригады и далее появлялись на параде в столице, а позже от бригады стали ездить так называемые МРАПы - Урал-63095 «Тайфун-У». Кстати говоря, те самые машины первых партий до сих пор используются в зоне СВО разведчиками бригады.

https://t.me/ok_spn/24441

В этом году публике впервые представили возимый комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4». Он предназначен для ведения дистанционного наблюдения с помощью фото-, видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток. Жителям и гостям города также впервые показали комплексы с БЛА «Тахион» и носимый комплекс «Гранат-1». «Производство беспилотных летательных аппаратов – это новая страница истории «Калашникова», – комментирует управляющий директор АО «Концерн «Калашников» Андрей Барышников. – Самые современные управляемые комплексы разрабатываются и производятся в Ижевске – городе трудовой доблести. Как и в годы Великой Отечественной войны мы продолжаем выполнять задачу по укреплению обороноспособности нашей страны».

https://t.me/rosich_ru/41264

Русский военнослужащий ВС России не пожелавший попасть в плен или лежать истекая кровью от ранений полученных в ходе сброса гранат с квадракоптера, решил сам уйти из жизни путём самоподрыва ручной гранатой.

Сбросив шлем воин подкладывает в район горла гранату Сам момент взрыва не решилась выложить. Теперь опознать его тело можно будет только по ДНК

Один из флангов на Бахмуте.

https://t.me/orchestra_w/6590?single

Это село Поповка Ростовской области. Иван Иванович Мыгаль высадил полторы тысячи красных тюльпанов в форме буквы Z в знак поддержки наших воинов. Этот яркий символ виден даже сверху, из самолетов.

https://t.me/codeseven_Z/21499

На Украине начал действовать польский добровольческий корпус Польский добровольческий корпус (ПДК) – диверсионно-разведывательное подразделение, состоящее из военнослужащих Войска Польского. ПДК якобы сформирован и теперь используется отдельно в террористических операциях ГУР киевской хунты. ПДК действует и под Бахмутом, совместно с украинцами и литовцами, владеющими польским языком. Недавно из «мясорубки» вернулся польский парамедик и как раз рассказал СМИ о колоссальных потерях среди польских террористов. Кстати, сообщалось и об объединении российского, белорусского и польского нацкорпусов в нечто большее.

Между тем, белорусских террористов зачатую используют как пушечное мясо.

Террористов из бывших белорусов и россиян мало – выполнять задачи самостоятельно они не могут, поэтому и просятся к пану под сапог. Численностью могут похвастаться только польские наемники, как в принципе и потерями. Таким образом, заявления ПДК о начале своей работы в зоне СВО свидетельствует о все большем вовлечении польских военнослужащих в российско-украинский конфликт.

https://t.me/Belarus_VPO/39812

Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/41302

Рогозин заявил, что Россия «проспала» поколение новых средств вооружения, в том числе и беспилотники Российские генералы считали, что «война будет другая», заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:

«Что такое современная война на примере спецоперации? Это не то, к чему готовились генералы. Это совсем иная война. К артиллерии прибавилась электронная система управления боем, украинская армия этим вооружена.

Беспилотники разные бывают: одноразовые, многоразовые, ударные, разведывательные, коптеры, самолётного типа. То есть целое поколение новых средств вооружения, которые Россия в каком-то смысле проспала. Наша промышленность могла это сделать. Я знаю, что она это могла и даже предлагали, но главный военный заказчик наш, как-то он считал, что война будет другая»

В условиях военных конфликтов необходимо быстро адаптироваться к новым технологиям, – подчеркнул Рогозин

https://t.me/c/1801542020/4762

Атмосфера войны Атмосфера войны

https://t.me/boris_rozhin/85475

Уничтоженный украинский бронеавтомобиль Panthera T6, поставленный из ОАЭ, редкий подвижный разведывательный пункт ПРП-3 «Вал» и две БМП-2 на второй "дороге смерти", проходящей из Хромово в Бахмут.

https://t.me/orchestra_w/6638

13 мая черный день для нашей авиации.

9 человек погибли сегодня в результате крушения вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области. Момент падения вертолета Ми-8 в Клинцах. Борт рухнул около жилого дома.

По данным «Базы», в городе Клинцы в крушении вертолёта Ми-8 погибли все три члена экипажа.

В Унечском районе после крушения второго вертолёта Ми-8 погибли еще три члена экипажа боевой машины.

В деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34.

В деревне Сурецкий муравей погиб пилот истребителя Су-35.

https://t.me/bazabazon

В Клинцах местные жители несут цветы к мемориалу погибших лётчиков

После трагедии в городе Брянской области был создан импровизированный мемориал в честь лётчиков российской армии, погибших сегодня на территории региона.

https://t.me/rosich_ru/41441

Практически каждый день на фронте случаются потери или ранения. Казалось бы, это должно демотивировать и выбить из строя. Но, мы не имеем права быть слабыми, хотя бы ради тех, кто погиб, кто тяжело ранен, проходит реабилитацию или остался инвалидом. Каждая такая потеря - это наша личная трагедия. Сегодня, после плохих новостей, наши «Крылатые Архангелы» собрались и выполнили боевую задачу. Скопление техники и личного состава - деактивировано. Надеемся, там были укровояки, которые в этот момент воевали в комментариях.

https://t.me/rusich_army/8846

Военнослужащий Сил специальных операций ВС России оказывает медицинскую помощь раненому мобилизованному из Калуги, Бахмутский район.

https://t.me/ok_spn/24510

«Британские ракеты Storm Shadow «вступают в действие»: российские сепаратисты на Украине говорят, что по ним ударили первые смертоносные крылатые вооружения со скоростью 600 миль в час, переданные Зеленскому Великобританией»: британские СМИ с нескрываемым удовольствием подсчитывают жертвы и разрушения от своих дальнобойных ракет.

Прямо праздник в Британии какой-то во славу британского оружия! Значит, еще больше будут поставлять ракет - дальнобойных и разных. И инструкторов для управления ими. И целеуказания со спутников.

Безнаказанность порождает вседозволенность и ложную иллюзию неуязвимости.

https://t.me/proofzzz/10794

Донецк - Горловка - Попасная - Бахмут. Штурмовики Оркестра, десантники, танкисты, мобилизованные, добровольцы и Спарта. Фото с фронта с канала Соловьева

https://t.me/SolovievLive/178377?single

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/85686

В Хмельницком 14 мая поражены склады с урановыми снарядами, поставленными Украине из Великобритании. Имеется значительное радиационное загрязнение. Украинская сторона в официальных комментариях заявила, что повреждены инфраструктурные объекты.

Утверждается, что помимо боеприпасов, уничтожены на €83 млн системы спутниковой связи, военные планшеты, системы шифрования данных. По имеющейся информации, суммарно взлетело на воздух €200-220 млн. Груз из Дании, ФРГ, Италии, Японии.

https://t.me/c/1801542020/4800

Жителей западной Украины призвали срочно спасать детей. Второй Чернобыль – не миф?

История с загадочными складами в Тернополе и Хмельницком продолжается.

К западенцам обратился уважаемый ими бандеровец Игорь Мосейчук. Балансируя между тем, что хочется сообщить и что можно сообщать экс-депутат намекнул жителям западной Украины – необходимо срочно эвакуироваться и в первую очередь спасать детей.

Он отметил, что "точно не знает", что именно было на взорванных в Тернополе и Хмельницком складах, но "не исключает", что речь всё же идёт о снарядах с обеднённым ураном. По его словам, это будет означать, что регион, в котором произошли взрывы, станет вторым Чернобылем. Экс-депутат призвал срочно эвакуировать детей до момента, пока станет достоверно известно, идёт ли речь об отравленных снарядах или нет. Тут ещё и на интересный факт обратил внимание блогер Сергей Колясников. Пожар на месте ракетного удара по военному складу в Хмельницком тушат роботами, удалённо.

"Одно из двух. Либо Украина стала передовой робототехнической державой вроде Японии, либо там рвануло что-то радиоактивное. То бишь те самые снаряды с обеднённым ураном из Великобритании".

Как известно, Россия предупреждала, что британские снаряды с обеднённым ураном сгубят самих же украинцев. Подобные применялись во время бомбёжек Югославии – было доподлинно известно об опасности. Однако западным куратором нет дела до простых людей. Украину решено стереть с лица земли. Теперь это ясно.

https://t.me/tsargradtv/43766

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса". Трагедия и фарс. Как есть.

https://t.me/c/1524001401/9484

РИА Новости с ссылкой на свой источник сообщают, что при взрыве в Луганске ранен министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, который занимал эту должность много лет. Аж с августа 2014 года.

https://t.me/boris_rozhin/85832

Указом президента России командиру 14-й гв. отдельной бригады спецназа Вооруженных сил России полковнику Сергею Юрьевичу Полякову присвоено звание Героя России посмертно. Полковник Поляков погиб 2 (по другим данным в ночь со 2 на 3) февраля на Угледарском направлении, в результате полученных осколочных ранений. За время службы также был награжден орденом Мужества, и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

https://t.me/ok_spn/24542

Хвостатая защитница Донбасса На фронтах Великой Отечественной войны несли службу почти 70 тысяч собак. Четвероногие бойцы и сейчас мужественно защищают Родину от врага.

С боевого задания артиллеристов Западного военного округа всегда ждет верная подруга – собака по кличке Альба. Порода – Луганская фронтовая, шутят военнослужащие. Бойцы подобрали её истощенным четырехмесячным щенком. Выходили и выдрессировали, теперь мимо нее не пройдет ни один чужак. Альба – отличный помощник, много раз выручала расчеты «Ураганов». «Семь месяцев уже она с нами, никогда не бросает. Верная подруга боевая. Однажды посреди ночи она вышла в поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать. И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли. Как бы вот так этим она помогла нам. И это было неоднократно», – рассказывает военнослужащий реактивной батареи с позывным «Шама». «Много случаев было. Постоянно с нами. Повар готовит и для нее тоже. Если дождь, то она с нами находится в блиндаже», – говорит боец. Альба выходит на службу каждый день. Она забирается на возвышенность и контролирует, что происходит вокруг. С таким помощником воинам живется намного спокойнее.

https://t.me/mod_russia/26599

Так что животинки тоже помощники нашим бойцам. Вот напоследок еще несколько фото.

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