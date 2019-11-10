К Сталину в Церкви весьма неоднозначное отношение

Многих шокируют заявления священников о Сталине, как о фигуре, к которой Русская православная Церковь относится по крайней мере с уважением. Между тем, тому есть определенные основания. Существует множество мифов о якобы религиозности Сталина, о его просьбе о молитвенной помощи к Церкви в годы войны, но все эти легенды вряд ли имеют под собой основания.

Зато против фактов не попрешь.

Со ссылкой на решения ХII съезда РКП(б), Сталин издал 16 августа 1923 года циркулярное письмо № 30 «Об отношении к религиозным организациям» всем губернским комитетам РКП(б) с требованием запретить закрытие церквей «по мотивам неисполнения административных распоряжений о регистрации», а также за неуплату налогов, аресты «религиозного характера», если они не имеют связи с контрреволюционными деяниями. В циркуляре имели место предостережения от гонений на верующих.

Хотя, конечно, не всё в сталинском отношении к Церкви было так просто и однозначно. Непримиримым богоборцем Сталин не был даже в это жестокое время. Более того, уже 6 августа 1923 года (т.е. ещё при жизни Ленина!) он подписывает постановление ЦК, которое, по сути, отменяет расстрельную ленинскую директиву 1919 года. В нём, в частности, говорится:

«Многочисленные примеры с достаточной ясностью свидетельствуют о том, как неосторожно, несерьезно, легкомысленно относятся некоторые местные организации партии и местные органы власти к такому важному вопросу, как вопрос о свободе религиозных убеждений. Эти организации и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, бестактными действиями против верующих, представляющих громадное большинство населения, они наносят неисчислимый вред советской власти…»

Сталин приводит в письме многочисленные примеры надругательства над православными храмами и репрессий духовенства:

«Эти, и подобные им, многочисленные примеры с достаточной яркостью свидетельствуют о том, как неосторожно, несерьезно, легкомысленно относятся некоторые местные организации Партии и местные органы власти к такому важному вопросу, как вопрос о свободе религиозных убеждений. Эти организации и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, бестактными действиями против верующих, представляющих громадное большинстве населения, они наносят неисчислимый вред советской власти, грозят сорвать достижения партии в области разложения церкви и рискуют сыграть на руку контрреволюции.

ЦК постановляет:

1) воспретить закрытие церквей, молитвенных помещений… по мотивам неисполнения административных распоряжений о регистрации, а где таковое закрытие имело место – отменить немедля;

2) воспретить ликвидацию молитвенных помещений, зданий и проч. путем голосования на собраниях с участием неверующих или посторонних той группе верующих, которая заключила договор на помещение или здание;

3) воспретить ликвидацию молитвенных помещений, зданий и проч. за невзнос налогов;

4) воспретить аресты «религиозного характера», поскольку они не связаны с ярко контрреволюционными деяниями «служителей церкви» и верующих…

5) при сдаче помещений религиозным обществам и определении ставок строжайше соблюдать постановление ВЦИКа от 29/III-23 г.;

6) разъяснить членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и искоренения религиозных предрассудков зависит не от гонений на верующих — гонения только укрепляют религиозные предрассудки, — а от тактичного отношения к верующим при терпеливой и вдумчивой критике религиозных предрассудков, при серьезном историческом освещении идеи бога, культа и религии и пр.;

7) ответственность за проведение в жизнь данной директивы возложить на секретарей губкомов, обкомов, облбюро, национальных ЦК и крайкомов лично.

ЦК вместе с тем предостерегает, что такое отношение к церкви и верующим не должно, однако, ни в какой мере ослабить бдительность наших организаций в смысле тщательного наблюдения за тем, чтобы церковь и религиозные общества не обратили религию в орудие контрреволюции.

Секретарь ЦК И. Сталин. 16/VIII-23 г.»



14 ноября 1936 года постановлением Комитета по делам искусств за глумление над Крещением Руси была запрещена пьеса Демьяна Бедного «Богатыри», поставленная в московском Камерном театре режиссёром Александром Таировым. В пьесе былинные богатыри выступали в роли жандармской охранки; Владимир Святой к концу спектакля принимал образ царя-держиморды. О том, что эта пьеса была запрещена не без указания Сталина, свидетельствует тот факт, что за несколько лет до этого (12 декабря 1930) в письме Демьяну Бедному Сталин подверг критике его уничижительные высказывания о русском народе. Сталин обращал внимание на то, что Бедный фактически изображает Россию как «сосуд мерзости и запустения», представляет «лень и стремление сидеть на печке, как национальную черту русских». Сталин назвал подобные высказывания Демьяна Бедного «клеветой на наш народ».

А вот окончательно Сталин отменит страшную ленинскую антицерковную директиву только 11 ноября 1939 года, оформив эту отмену решением Политбюро, адресованным лично руководителю НКВД Лаврентию Берии. В нём сказано:

«По отношению к религии, служителям русской православной церкви и православноверующим ЦК постановляет:

1). Признать нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей русской православной церкви, преследования верующих.

2). Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за N 13666-2 «О борьбе с попами и религией», адресованное пред. ВЧК товарищу Дзержинскому, и все соответствующие инструкции ВЧК-ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей русской православной церкви и православноверующих, ‑ отменить.

3). НКВД СССР провести ревизию осужденных граждан по делам, связанным с богослужительной деятельностью. Освободить из-под стражи и заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда советской власти.

4). По вопросу о судьбе верующих, принадлежащих иным конфессиям и находящихся под стражей и в тюрьмах, ЦК вынесет решение дополнительно».

При этом объяснить такое смягчение богоборческой ленинской политики какой-то сиюминутной политической выгодой в 1939 году уже невозможно. Общая линия на смягчение антицерковных репрессий просматривается в сталинской политике и в более ранний период. Так, 12 сентября 1933 года выходит секретное постановление ЦК № 1037/19, в котором говорится:

«В период с 1920 до 1930 годов в Москве и на территории прилегающих районов полностью уничтожено 150 храмов. 300 из них (оставшихся) переоборудованы в заводские цеха, клубы, общежития, тюрьмы, изоляторы и колонии для подростков и беспризорников. Планы архитектурных застроек предусматривают снос более чем 500 оставшихся строений храмов и церквей.

На основании изложенного ЦК считает невозможным проектирование застроек за счет разрушения храмов и церквей, что следует считать памятниками архитектуры древнего русского зодчества. Органы Советской власти и рабоче-крестьянской милиции ОГПУ обязаны принимать меры (вплоть до дисциплинарной и партийной ответственности) по охране памятников архитектуры древнего русского зодчества».

Кое-какие меры после этого и впрямь были приняты. И кое-что из того, что «комиссары в пыльных шлемах» не успели разгромить, было спасено. Но это, увы, было именно «кое-что», ‑ жалкие остатки, уцелевшие после вселенского антицерковного погрома…

Как утверждал один из ближайших сталинских соратников, Вячеслав Молотов, «Сталин не был воинствующим безбожником». Современным историкам хорошо известна собственноручная записка Вождя, в которой он даёт указание своим помощникам не присылать ему в личную библиотеку «никакой атеистической макулатуры». Незадолго перед смертью Молотов вспоминал: «Мы все трое были певчими в Церкви. И Сталин, и Ворошилов, и я. В разных местах, конечно. Сталин – в Тбилиси, Ворошилов – в Луганске, я – в своем Нолинске. Сталин неплохо пел. Ворошилов пел. У него хороший слух. Вот мы трое и пели «Да исправится молитва моя…» ‑ и так далее. Очень хорошая музыка, пение церковное».

В годы войны Сталин регулярно отвечал на телеграммы религиозных деятелей разных конфессий, рапортовавших ему о пожертвованиях в Фонд обороны. Эти телеграммы широко публиковались в газетах. К началу освобождения Украины, на территории которой в годы оккупации произошло бурное религиозное возрождение, Сталин лично продемонстрировал «заботу о верующих и духовенстве», приняв 4 сентября 1943 года руководство Московской Патриархии.



С 1944 по 1948 год на территории СССР, где к началу Второй мировой войны оставалось, по разным данным, от 150 до 400 действующих приходов, были открыты сотни храмов и даже один монастырь — Троице-Сергиева лавра. Были зарегистрированы как «фактически действующие» и тысячи храмов, открытых самими верующими на оккупированных территориях; количество православных общин (включая «воссоединившиеся» униатские) дошло, по некоторым сведениям, до 22 тысяч. Подавляющая часть находившегося в лагерях духовенства, которой посчастливилось не быть расстрелянной в 1937—1938 годах, была освобождена из заключения.

4 сентября 1943 года Сталин принял митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича); в ходе беседы было принято решение об избрании Патриарха, открытии духовных учебных заведений; согласовано решение о создании органа для взаимодействия РПЦ с правительством — Совета по делам Русской православной церкви при СНК. В ответ на поднятую митрополитом Сергием тему о преследовании духовенства, о необходимости увеличения числа приходов, об освобождении архиереев и священников, находившихся в ссылках, тюрьмах, лагерях и о предоставлении возможности беспрепятственного совершения богослужений, свободного передвижения по стране и прописки в городах — Сталин тут же дал поручения «изучить вопрос». Он, в свою очередь, предложил Сергию подготовить списки священников, находящихся в заточении. 27 октября 1943 года Патриарх Сергий представил список из 26 имён (24 епископа, 1 архимандрит и 1 протоиерей). Из этого списка лишь один священнослужитель не был расстрелян — епископ Николай (Могилевский), но и он ещё более полутора лет оставался в заключении. В качестве резиденции Патриарху было предоставлено здание бывшей резиденции послов Германии в СССР (Чистый переулок, д. 5).

В ходе этой встречи Сталин неоднократно подчеркивал, что «Церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». А в конце беседы, взяв митрополита Сергия (Страгородского) под руку, Сталин лично свел его по лестнице вниз и сказал на прощание: «Владыка! Это все, что я в настоящее время могу для Вас сделать».

Спустя год, в 1944-м, Сталин принял делегацию Грузинской Православной Церкви. Позже иерархи вспоминали, что «ожидали найти его твердокаменным, суровым воплощением воли, а на самом деле они нашли раздвоенного человека, внезапно обнажившего перед ними душу и желавшего сделать для них все возможное». Кто знает, может, именно в этот момент внешним наблюдателям открылись сокровенные тайники сталинской души…

10 апреля 1945 года Сталин принял новоизбранного Патриарха Алексия, митрополита Николая и протопресвитера Н.Ф. Колчицкого. На ней шла речь прежде всего о задачах Патриархии в области международных отношений.



19 апреля 1945 года состоялся приём Сталиным Генерального викария Эчмиадзинского Католикосата митрополита Геворга (Чеорекчяна). Сталин дал поручение оказать необходимую помощь Эчмиадзину в проведении церковного Собора; на письменное Обращение, которое включало в себя просьбы о возвращении верующим церковных зданий, имущества, реликвий, разрешении выезда церковных делегаций за границу и открытии банковского счета наложил резолюцию в одно слово: «Согласен».

Митрополит Вениамин (Федченков), в годы гражданской войны возглавлявший церковную иерархию в белой армии барона Врангеля, проживший вдали от России, в эмиграции, 27 лет, писал в своём дневнике: «Много раз вспоминал с добрым чувством сов. власть, и в частности Сталина. Прикладываю здесь даже его портрет из календаря. На обороте мне понравилась его «речь» ‑ из 10 словечек. Открытая душа, любящая народ, рабочих. Теплом на меня повеяло от этих слов»… Позже, уже вернувшись на Родину, он записал: «Я поминаю (и на проскомидии) и Иосифа Сталина, и Георгия Карпова, и нашего уполномоченного Никиту Смирнова, как заповедал апостол и как требует этого сердце мое».

А вот мнение о Сталине патриарха Александрийского Христофора: «Маршал Сталин является одним из величайших людей нашей эпохи, питает доверие к Церкви и благосклонно к ней относится…»

В общем, отношение к фигуре Сталина, в отличие от Ленина и Троцкого, которых считают "бесами во плоти", в Церкви весьма неоднозначное. Считается, что он много заблуждался в ранние годы, но в поздние годы своего правления полностью пересмотрел свое отношение к государственной религии, признавая ее необходимость. И едва ли сам не уверовал.

Конечно, при желании можно подобрать цитаты совсем иного свойства. Только стоит ли? Даже враги Генералиссимуса признавали таинственную, мистическую сложность его внутреннего мира. «Признаться, я не знаю, как все это непротиворечиво объяснить», ‑ пишет профессор Илизаров, пытавшийся понять Вождя, исследуя его многочисленные пометки на полях книг из личной сталинской библиотеки.

А читал Сталин много и жадно. Объем его книжных интересов поражает. По собственному признанию в беседе с Шепиловым, он ежедневно читал до пятисот страниц! Память у Вождя с детства была великолепной. Ещё Максим Горький удивлялся, как, прочитав текст один раз, Сталин умел запомнить его наизусть!

Тематика сталинских книг широка и разнообразна. В его личной библиотеке значатся историки Геродот, Ксенофонт, П.Виноградов, И.Бельяминов, Д.Иловайский («Ха-ха-ха! Дурак Иловайский» ‑ помета Сталина на полях), К.Иванов, Н.Кареев, 12 томов «Истории» Карамзина, многотомная «История России с древнейших времен» С.Соловьева. Три книги Виппера: «Древняя Европа и Восток», «История Греции в классическую эпоху» и «Очерки истории Римской империи» буквально исчирканы пометами Вождя. Значатся в списке «История русской армии и флота», «Мемуары князя Бисмарка», дореволюционное издание книги А.Богданова «Краткий очерк экономической науки», многочисленные ленинские работы и, конечно, «Капитал» Маркса. (Хотя это сочинение, судя по всему, давалось Вождю с трудом – пометки есть только во вступлении к «Капиталу» и в конце, в выводах).

Читая многое и духовно питаясь многим, сам Сталин, похоже, точно знал только одно: вся его жизнь – это бесконечная борьба, непрестанная война с врагами тех идей, с противниками тех грандиозных планов, которые составляют единственный смысл его, сталинской, жизни. И эту религиозную жажду борьбы, эту повседневную готовность к смертельной схватке разделяли все его ближайшие сподвижники.

Упоминавшийся выше югославский коммунист Милован Джилас, пользовавшийся в 40-х годах особой симпатией и доверием Сталина, вспоминает: «Мир, в котором жили советские вожди, постепенно начинал представать предо мною в новом виде: ужасная, не прекращающаяся борьба на всех направлениях. И меня, исполненного восхищения, охватывало головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение. Это был мир, где не было иного выбора, кроме победы или смерти».

Джилас не раз бывал на знаменитых сталинских ужинах, продолжавшихся всю ночь напролёт и заканчивавшихся лишь под утро. Туда Вождь приглашал только самых близких, самых верных. Тем интереснее для нас наблюдения молодого югослава:

« В просторной, без украшений, но отделанной со вкусом столовой на передней половине длинного стола были расставлены разнообразные блюда в подогретых и покрытых крышками тяжелых серебряных мисках, а также напитки, тарелки и другая посуда. Каждый обслуживал себя сам и садился куда хотел вокруг свободной половины стола. Сталин никогда не сидел во главе, но всегда садился на один и тот же стул: первый слева от главы стола. Картина Малькова «Заздравный тост за русский народ», 1949 год.

Выбор еды и напитков был огромным – преобладали мясные блюда и разные сорта водки. Но все остальное было простым, без претензии. Никто из прислуги не появлялся, если Сталин не звонил, а понадобилось это только один раз, когда я захотел пива. Войти в столовую мог только дежурный офицер. Каждый ел, что хотел и сколько хотел, предлагали и понуждали только пить – просто так и под здравицы. Бывать на этих ужинах считалось особой честью.

Такой ужин обычно длился по шести и более часов – от десяти вечера до четырех-пяти утра. Ели и пили не спеша, под непринужденный разговор, который от шуток и анекдотов переходил на самые серьезные политические и даже философские темы.

На этих ужинах в неофициальной обстановке приобретала свой подлинный облик значительная часть советской политики, они же были и единственной роскошью в однообразной жизни Сталина».

Тот Сталин, которого увидел на этих застольях допущенный в «ближний круг» Джилас, оказался весьма далёк от традиционного образа, канонизированного советской пропагандой.

«Он мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами и о геройстве, страданиях и самопожертвовании Красной Армии. Слушая всё это, я был потрясен и оглушен…

Однажды Сталин без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики: «Если славяне будут объединены и солидарны – никто в будущем и пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет!» – повторял он, резко рассекая воздух указательным пальцем. В какой-то момент он встал, подтянул брюки, как бы готовясь к борьбе или кулачному бою, и почти в упоении воскликнул: «Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем – снова!»

Что-то жуткое было в его словах: ведь ужасная мировая война ещё шла…»

Милован Джилас. «Беседы со Сталиным.»

Он был провидцем в этом случае.

https://rusprav.tv/pochemu-russkie-lyubyat-stalina-br-i-chast-vtoraya-stalin-kak-pomazannik-bozhij-89457/

https://rovego.livejournal.com/8803201.html