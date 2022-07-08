Власти России ударили по «резиновым» квартирам для мигрантов

Закон о запрете дробления квартир на «микро-доли» утвердила Госдума 28 июня. Отныне доля отдельно взятого совладельца не может быть меньше 6 квадратных метров жилой площади. Это нововведение имеет прямое отношение к теме мигрантов: как установила Генпрокуратура России, в одной из «резиновых» квартир в Москве совладельцами являлись аж 286 человек. Которые ранее смогли получить из бюджета социальные выплаты на сумму более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, прокуроры начнут проверять и другие квартиры по всей России, раздробленные на «микро-доли».

Преступность среди мигрантов, рост которой недавно было вынуждено признать отечественное МВД…

https://vk.com/video3485515_456244914

…Имеет под собой в качестве фундамента определённую экономическую базу.

То есть, для пребывания многонациональных типа ценных кадров в России создана разветвлённая инфраструктура. Удар по одной из составляющих которой на днях нанесла Госдума.

«Госдума 28 июня приняла в третьем чтении закон об ограничении размера микродоли в квартире до 6 квадратных метров. Меньше этого показателя теперь доля быть не может. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, который является одним из авторов документа.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7

Закон направлен на борьбу с «резиновыми» квартирами и защиту граждан от чёрных риелторов и мошеннических сделок. Речь идёт о так называемых микродолях, когда право собственности на жильё делится между несколькими совладельцами. В итоге образуются доли, которые в свою очередь могут быть разделены и на меньшие части. Если такая микродоля передаётся в собственность постороннему лицу, остальным собственникам становится невозможным нормально использовать жилое помещение».

https://realty.rbc.ru/news/62baf5069a7947a7d7997a83

Помимо ситуаций, когда жулики лишают людей возможности нормально использовать жильё, есть и другие ситуации – когда квартиру специально превращают в место базирования мигрантов. Давая таким способом им решить проблему первоначальной регистрации в России, чтобы затем пристроить на работу на какой-нибудь рынок, где царят порядки, неизменные с лихих 90-х.

«В Первоуральске (Свердловская область) продуктовый рынок у кафе «Кофемат» на улице Папанинцева захватывают мигранты из южных стран. Об этом сообщил житель Первоуральска Алексей.

«Мигранты в наглую выгоняют тех, кто сейчас занимается продажами на этом рынке. Если по-хорошему кто-то уходить не хочет, то начинают угрожать», — рассказывает Алексей.

Он отметил, что после прихода южан на рынке перестали следить за соблюдением санитарных норм. «На рынке бегают крысы. Они и раньше были, но теперь их стало намного больше», — рассказал горожанин. Он добавил, что на рынке также ухудшилось качество овощей и фруктов.

Другой житель Первоуральска, торгующий на этом рынке, на условиях анонимности рассказал, что мигранты ведут себя в торговле очень нагло. «Понятное дело, что и раньше на рынке обманывали, но теперь постоянно насчитают сверху что-нибудь, не доложат и тому подобное», — говорит первоуралец».

https://ura.news/news/1052564032

Нелегальная регистрация – нелегальная работа – никакой уплаты налогов – но при этом дармовое использование российской социальной инфраструктуры – вот так многонациональный криминал и внедряется в наше общество. Чтобы при малейшей возможности попробовать диктовать россиянам чужие правила, привезённые из своих средневековых республик.

Влезть на шею к нашему государству, а значит – и к каждому из нас – таков план тех, кто населяет «резиновые квартиры». И раньше у них получалось.

«Уголовное дело по факту получения обманным путём социальных выплат более чем на 10 миллионов рублей почти 300 владельцами одной квартиры возбуждено в Москве. Подобной практикой заинтересовалась Генпрокуратура России, сообщили в надзорном ведомстве.

«Владельцами только одной квартиры в Москве являются 286 человек, членами их семей после приобретения микродолей получено более 10 миллионов рублей социальных выплат. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой)»,- говорится в сообщении.

В этой связи заявлен иск о признании договоров дарения долей недействительными».

https://www.interfax-russia.ru/main/gp-rf-zainteresovalas-praktikoy-drobleniya-kvartir-na-mikrodoli-dlya-polucheniya-socvyplat

Жаль, в новости не уточнено, сколько из почти трёх сотен проходимцев – выходцы из незалежных республик Средней Азии, пусть даже и ухитрившиеся мутными путями получить российские паспорта.

И такая мошенническая схема имеет место не только в Москве.

«В крупных городах РФ сложилась незаконная практика дробления квартир на микродоли (площадью до 2 квадратных сантиметров), которые за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи передаются в собственность граждан, в том числе мигрантов», - пояснили в генпрокуратуре.

Там уточнили, что «при отсутствии фактической возможности проживать в указанных жилых помещениях, новые собственники фиктивно регистрируют в них своих родственников, оформляющих различные социальные пособия».

Данными действиями причиняется ущерб бюджетам населённых пунктов».

https://www.interfax-russia.ru/main/gp-rf-zainteresovalas-praktikoy-drobleniya-kvartir-na-mikrodoli-dlya-polucheniya-socvyplat

Хорошо хоть прокуратура не замалчивает, что схему используют многонациональные приезжие. Уже прогресс. С учётом принятия Госдумой нового закона – лавочка закроется. Но прокурорам, видно, ещё долго придётся разгребать мошеннические схемы, которые годами использовали владельцы «резиновых» квартир.

«Поскольку аналогичные преступные схемы могут использоваться как для хищения бюджетных средств, так и для организации незаконной миграции, генпрокурор Игорь Краснов принял решение организовать соответствующую проверку во всех регионах страны»,- подчеркнули в надзорном ведомстве.

В ходе её проведения прокуроры изучат особенности совершения подобных сделок, законность регистрации людей в таких квартирах и назначения им пособий, а также проанализируют уголовно-судебную практику и проработают меры по предотвращению таких неправомерных действий».

https://www.interfax-russia.ru/main/gp-rf-zainteresovalas-praktikoy-drobleniya-kvartir-na-mikrodoli-dlya-polucheniya-socvyplat

Это – хорошая новость. Она показывает, что власти нашего государства выздоравливает от равнодушного отношения к происходящему в обществе, и начинают живо интересоваться наведением порядка.

Однако без введения визового режима, или, как минимум, полного цифрового чипирования мигрантов, проблему, конечно, не решить.

И потому наша редакция продолжит поднимать эти неудобные для чиновников темы, чтобы не дать замести под ковёр мутные махинации лоббистов миграции, наносящих ущерб России.

https://ruslanostashko.livejournal.com/952034.html?utm_refer...