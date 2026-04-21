Как арап Петра Великого в ссылку попал

Из Африки в Петербург

Точных сведений о происхождении Абрама Ганнибала нет. По одной из версий, он родился в большом семействе эфиопского князя около 1696 года. Изначально ему было дано имя Ибрагим. В семилетнем возрасте его отвезли в Стамбул, где он жил в качестве заложника турецкого султана.

В то время в Турции занимался торговлей и выполнял секретные миссии для России сербский дворянин Савва Владиславич-Рагузинский. Именно он тайно вывез в Россию трех арапчат, включая маленького Ибрагима с братом. Операцией руководил российский посол Петр Андреевич Толстой, прапрадед писателя Льва Толстого.

Мальчиков привезли к Петру I, который, как известно, был большим любителем экзотики и хотел, чтобы при нем был свой «арап». А еще хотел он доказать, что выходец из Африки способен к обучению и наукам не меньше, чем дети знатных европейских вельмож, ибо последние зачастую не стремились к знаниям, рассчитывая, что происхождение откроет им все двери.

Ибрагим понравился самодержцу, поскольку проявил сообразительность, расторопность и желание учиться.

Ибрагим был крещен в православной церкви Вильнюса. Он получил имя Абрам, а отчеством с ним поделился крестный отец — сам Петр I. Он же дал крестнику фамилию Петров.Густав фон Мардефельд. Петр и Абрам Петров. Начало XVIII векаАбрам Петрович сопровождал царя во всех военных походах, выполняя различные поручения Петра. Впоследствии он стал государевым камердинером, секретарем и библиотекарем. В 1717 году Абрам Петров выехал со свитой Петра во Францию, где и остался для обучения. На чужбине он постигал точные науки, принял участие во франко-испанской войне, был ранен, дослужился во французской армии до звания капитана. В 1723 году вернулся в Россию и стал инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка.После смерти Петра Великого Абрам Петров начал величать себя Абрамом Ганнибалом — в честь знаменитого карфагенского полководца.