Как арап Петра Великого в ссылку попал

В истории государства Российского было немало личностей, жизненный путь которых напоминал приключенческий роман с закрученным сюжетом. К ним относится Абрам Петрович Ганнибал — прадед Александра Пушкина.
За свою насыщенную событиями жизнь предок великого поэта успел весьма многое, например побыть царским любимцем и угодить в Сибирь, известную как край ссыльных и каторжных.
Из Африки в Петербург
Точных сведений о происхождении Абрама Ганнибала нет. По одной из версий, он родился в большом семействе эфиопского князя около 1696 года. Изначально ему было дано имя Ибрагим. В семилетнем возрасте его отвезли в Стамбул, где он жил в качестве заложника турецкого султана.
В то время в Турции занимался торговлей и выполнял секретные миссии для России сербский дворянин Савва Владиславич-Рагузинский. Именно он тайно вывез в Россию трех арапчат, включая маленького Ибрагима с братом. Операцией руководил российский посол Петр Андреевич Толстой, прапрадед писателя Льва Толстого.
Мальчиков привезли к Петру I, который, как известно, был большим любителем экзотики и хотел, чтобы при нем был свой «арап». А еще хотел он доказать, что выходец из Африки способен к обучению и наукам не меньше, чем дети знатных европейских вельмож, ибо последние зачастую не стремились к знаниям, рассчитывая, что происхождение откроет им все двери.
Ибрагим понравился самодержцу, поскольку проявил сообразительность, расторопность и желание учиться.
Абрам Петрович сопровождал царя во всех военных походах, выполняя различные поручения Петра. Впоследствии он стал государевым камердинером, секретарем и библиотекарем. В 1717 году Абрам Петров выехал со свитой Петра во Францию, где и остался для обучения. На чужбине он постигал точные науки, принял участие во франко-испанской войне, был ранен, дослужился во французской армии до звания капитана. В 1723 году вернулся в Россию и стал инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка.
После смерти Петра Великого Абрам Петров начал величать себя Абрамом Ганнибалом — в честь знаменитого карфагенского полководца.
Внезапная опала
Казалось бы, Ганнибал и после смерти императора мог наслаждаться привилегированным положением и вести размеренную жизнь. Поначалу так оно и было. Императрица Екатерина I доверяла ему воспитывать юного Петра II, что не нравилось другому петровскому фавориту — Александру Меншикову, в руках которого сосредоточилась реальная власть. Он рассчитывал упрочить свое положение, выдав дочь за Петра II. Ганнибал мог помешать осуществлению этого плана, и Меншиков решил сослать его подальше от двора.
В 1727 году Ганнибал получил приказ отправиться в Казань, чтобы руководить починкой местной крепости. Уже в дороге его настигло новое поручение — ехать в Сибирь, в Тобольск. Затем Меншиков приказал ему ехать на границу с Китаем, в город Селенгинск и построить крепость на месте, выбранном Саввой Рагузинским.
«Бывший генералиссимус меня послал для своего партикулярного интереса и по злобе, и по наущению его креатур, а не для дела, понеже не дав мне инструкций и указа, где мне получать жалование, такоже де и инструментов, и бумаги, и краски, которые тому делу принадлежат», — писал раздосадованный Ганнибал.
В Селенгинске Абрам Петрович отказался строить крепость, ссылаясь на неудобность места и отсутствие опыта. В литературе есть упоминания, что он составил планы Селенгинска и Кяхты. Ему приписывают строительство Петропавловской крепости на Чикое и других крепостей на российско-китайской границе за Байкалом. Но документально его участие в этих проектах не подтверждено. Упомянутая же Петропавловская крепость была возведена до приезда прадеда Пушкина в Селенгиск.
Ганнибал мечтал вырваться из сибирской ссылки, испытывал финансовые трудности, голодал, вынужден был сдавать в казну безо всякой для себя прибыли пушнину.
Савва Рагузинский, занимавшийся обустройством границы и помнивший о своем участии в судьбе арапа, обещал помочь ему выехать из Селенгинска. Слово свое он сдержал, отправив крестника Петра в Тобольск. Но доехать туда Ганнибалу не удалось: очередной приказ повелевал вернуть его в Селенгинск и отправить под конвоем в Томск, где его ждал арест.
После ссылки
Только в 1730 году новая императрица Анна Иоанновна вернула опальному арапу свободу. Он начал службу в Томской крепости, где в чине майора занимался проектированием оборонительных сооружений. Позднее его перевели в инженерный корпус, назначили комендантом Перновского укрепрайона.Герб Ганнибала
В 1733 году Ганнибал вышел в отставку и поселился в своем имении, где писал мемуары и учебники по фортификации, занимался выращиванием картофеля. Известно, что записи он вел на французском языке, но уничтожил их, по словам Пушкина, «в припадке панического страха».
В 1741 году о нем вспомнила императрица Елизавета I. При ней он возглавил инженерную часть армии, руководил возведением важнейших оборонительных линий, занимался строительством Кронштадтского канала. Не забывал Ганнибал и о важности образования — он открыл школу для мастеровых и рабочих и следил за качеством подготовки инженерных кадров.
В 1762 году в чине генерал-аншефа Ганнибал вышел в отставку и уехал в свое имение. Он ушел из жизни в 1781 году.
Его биография не могла не заинтересовать великого правнука. Александр Пушкин, собирая материалы о своем предке, даже собирался отправиться в Сибирь. Кто знает, каким был бы пушкинский «Арап Петра Великого», если бы ему разрешили столь дальнюю поездку. Жаль, но, увы, история не знает сослагательного наклонения.
