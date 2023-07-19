Территория Героев...(100)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Степана Шаламова действовал в составе артиллерийской батареи, выполнявшей боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, наступающей на позиции украинских боевиков.

В ходе боя, несмотря на ответный артиллерий­ский и минометный огонь с позиций противника, расчет Шаламова уничтожил два самоходных орудия и скопление пехоты ВСУ.

Благодаря профессиональным навыкам, смелым и слаженным действиям Степана Шаламова и его подчиненных был обеспечен прорыв оборонительных позиций противника и продвижение батальонной тактической группы российских войск вглубь обороны боевиков. По итогам боя националисты оставили занимаемые позиции и с большими потерями отступили.

https://t.me/mod_russia/28148

Командир вычислительного отделения реактивного артиллерийского дивизиона гвардии старший сержант Чеботарев Юрий Андреевич выполнял задачи по уничтожению вооружения, военной техники и живой силы националистов в составе отделения реактивной артиллерийской батареи.

В условиях непрерывного ответного обстрела со стороны националистов, гвардии старший сержант Чеботарев, осуществлял расчет установок для стрельбы. Грамотные и уверенные действия Юрия Чеботарева обеспечили своевременное и точное открытие огня, в результате которого противник не смог воспользоваться преимуществом местности и провалил свое контрнаступление во фланг российских войск.

https://t.me/mod_russia/28276

Подполковник Волков Дмитрий Батальон под командованием подполковника Дмитрия Волкова вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских националистов на одном из тактических направлений.

Находясь на переднем крае под систематическим огнём артиллерии и танков противника, Волков организовал оборону на вверенном участке, распределил подчинённый личный состав на возможных направлениях прорыва боевиков.

В результате боевых действий в ходе наступления врага подразделение подполковника Волкова нанесло огневое поражение противнику, уничтожив танк, бронеавтомобиль, минометный расчёт националистов, а также группу пытавшихся вклиниться во фланг украинских боевиков.

https://zpobeda.ru/dmitrij-volkov/

Гвардии старший прапорщик Шастин Вячеслав Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин в составе батареи управления артиллерийской бригады Вооруженных Сил России, в период проведения интенсивных боевых действий в условиях систематического огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах управления огнём дивизионов.

Шастин, погрузив на бронетранспортер необходимые запасные части, незамедлительно выдвинулся к поврежденной машине.

Несмотря на угрозу для жизни, находясь на переднем крае рубежа обороны под плотным огнем вражеской артиллерии, Шастин восстановил работоспособность машины, эвакуировал ее из зоны поражения вражеской артиллерии, после чего заново развернул сеть связи.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-shastin/

Гвардии рядовой Мельников Алексей Заместитель командира взвода гвардии рядовой Алексей Мельников в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по обороне важного стратегического рубежа.

Неся службу на посту, Мельников обнаружил приближающийся к позициям российских войск беспилотный летательный аппарат, снаряженный боевой частью.

Оценив обстановку, рядовой применил противодронное ружье, в результате чего квадрокоптер, потеряв управление, упал, не долетев до позиций российских войск. Силами саперов установленное на нем самодельное взрывное устройство было обезврежено и уничтожено.

Смелость и профессионализм гвардии рядового Мельникова позволили предотвратить атаку позиций российских Вооруженных Сил.

https://zpobeda.ru/aleksej-melnikov-2/

Лейтенант Абдуллаев Рамазан Взвод под командованием лейтенанта Рамазана Абдуллаева выполнял задачу по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей российских войск в районе одного из населенных пунктов.

Противник, стремясь не допустить закрепления российских подразделений на данном направлении, открыл минометный огонь по взводу Абдуллаева. Оценив обстановку, Рамазан организовал эвакуацию личного состава из зоны поражения вражеского миномета, а сам, рискуя собственной жизнью, остался на позиции, выявил местоположение вражеских минометных расчетов, передал их координаты артиллерийским расчетам и продолжил вести корректировку огня.

После того, как вражеские минометные позиции были подавлены, лейтенант Абдуллаев вместе с вверенным ему взводом, завершил фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

Благодаря смелости и отваге лейтенанта Рамазана Абдуллаева последовавшее наступление боевиков в данном направлении было остановлено.

https://zpobeda.ru/ramazan-abdullaev/

Рядовой Анкаугье Роман Действуя в составе экипажа танка, рядовой Роман Анкаугье выполнял специальные задачи по прикрытию государственной границы.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск и выдвинулись в направлении госграницы.

Проявляя мужество и героизм, Роман направил танк в направлении выдвинувшегося противника и одним из первых вступил в бой. В ходе завязавшегося боя с превосходящими силами украинских националистов Анкаугье лично обнаружил и уничтожил две замаскированные позиции противника.

По итогам боестолкновения, противник, потеряв часть личного состава и техники, откатился на исходные рубежи.

https://zpobeda.ru/roman-ankauge/

Рядовой Жихарев Павел Рядовой Павел Жихарев в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов.

Находясь в оборудованном укрытии, Павел вел прицельный огонь по врагу, уничтожая живую силу и бронированную технику боевиков. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций и восстановить контроль над поселком, подвергая артиллерийскому обстрелу позиции российских мотострелков.

После очередного артиллерийского удара Жихарев заметил нескольких военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией.

Жихарев, выбравшись из укрытия, дополз до раненых сослуживцев, вытащил военнослужащих из-под завалов блиндажа и на себе перетащил их в безопасное место.

https://zpobeda.ru/pavel-zhiharev/

Рядовой Шматко Александр Рядовой Александр Шматко в условиях постоянного огневого воздействия противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в противотанковом дивизионе.

Понимая, что утрата связи в бою лишает командование возможности четкого и оперативного управления, Шматко лично, не взирая на обстрелы противника, оперативно устранил все повреждения и восстановил связь в подразделении.

Самоотверженные действия рядового Александра Шматко на поле боя позволили восстановить управление дивизионом, обеспечить устойчивую связь с командованием и лишить наступающего противника бронетехники.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shmatko/

Младший сержант Устинов Артур Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить российских бойцов с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

Проявляя мужество и героизм, не поддаваясь панике, при плотном огне артиллерии противника и разрастающемся возгорании Артур бросился к позициям наблюдательного пункта и лично вынес из огня тяжело раненного сослуживца.

Благодаря решительным действиям младшего сержанта Артура Устинова были спасены жизни раненых.

https://zpobeda.ru/artur-ustinov/ В чем отличие между добровольцами и мобилизованными? Насколько наши военные готовы к наступлению противника?

На все эти и другие вопросы ответил замполит 11 отряда "БАРС" Александр Новиков, позывной "Ураган", на Запорожском направлении. См. видео по ссылке

https://t.me/basurin_e/591 Двухметровый доброволец нашего Ударного отряда «Царские волки» с позывным «Шатун».

Здесь он рассказывает, почему пошёл защищать Родину. Спокойный, уверенный в себе боец. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3929 Доброволец Ударного отряда "Царские волки" с позывным «Клещ».

По словам бойца, самое страшное на фронте — не получить ранение, а видеть, как погибают твои товарищи. Сейчас он выполняет задачи по охране командиров в зоне боевых действий. По его словам, у наших парней нет сомнений в окончательной победе над украинским нацизмом. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3936 Один из самых опытных воинов-добровольцев Ударного отряда "Царские волки". Позывной "Пан". Прошел Афганистан. Один из лучших на Запорожском фронте специалистов по связи.

Война не осушила его слёзы по погибшим товарищам. Но при этом не размягчила его ненависть к врагам. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3921 Боец-доброволец "Гидра", наводчик артиллерийского орудия Пластунского отряда "Кубань" имени атамана Захария Чепеги (входит в состав Добровольческой ударной бригады) о своей дуэли с вражеским миномётным расчётом.

Вот такой в жизни скромный парень. А в бою - герой. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/3931 На пять с плюсом оценивает работу своих подчиненных старшина подразделения с позывным «Патриот», которые с дальнего расстояния изловчились попасть снарядом в стол вражеского миномета. Это, конечно, случайность, но «Патриот» уверен, что это лишь подтверждает профессионализм его ребят. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28119 Мобилизованный военнослужащий с позывным «Одесса», пользуясь возможностью, передал большой привет из зоны специальной военной операции всем неравнодушным гражданам. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25350 На передовую военнослужащий с позывным «Сахалин» отправился добровольно, подписав в прошлом году контракт. Теперь из зоны специальной военной операции он передает всем горячий привет. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25374 Мобилизованный военнослужащий из Оренбургской области с позывным «Урал-1» проходил срочную службу в танковых войсках. Сейчас он на контракте во взводе обеспечения, в артиллерии. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25497 Подбил 20 бронемашин ВСУ

Подразделение младшего сержанта Евгения Семенкина не раз попадало в жестокие бои. Но он выстоял и со своими бойцами уничтожил 5 танков и 15 БМП националистов.! См. видео по ссылке

https://vk.com/club211879149?w=wall-172077442_56785 Сергей Попов родом из Свердловской области. Контракт подписал совсем недавно, но на СВО уже успел поучаствовать в обороне одного из ключевых населённых пунктов. Он подчёркивает, что сам пришел в войска, потому что почувствовал потребность защищать Родину, и служить в армии хотел давно, ещё со срочки. Верим, что этот парень с Победой вернётся домой и станет офицером! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28147

Военнослужащий Олег, позывной «Борода» военнослужащий Валерий военнослужащий Данил Крепкая ладная фигура, лихо надетая кубанка, густая черная борода и позывной тоже «Борода». В апреле 2022-го Олег записался в добровольческий отряд «Барс». Сейчас он командир танка в 150-й дивизии. Олег – казак из Ростовской области. Для него земля, на которой он сражается, не чужая.

"Луганск, Запорожье – это казачья земля, – утверждает он. – Никогда она не была украинской. Да, временно находилась в составе Украины, но лишь при СССР. А сейчас мы освобождаем эту землю от фашистов."

"Механик-водитель у нас тоже казак, – с гордостью говорит он. – А наводчик пока выясняет, есть ли у него казачьи корни. Если найдет, мы будем вторым танковым экипажем Великого войска донского."

Мехводом в экипаже «Бороды» служит Валерий. Он из Ростовской области, служил по контракту. Как началась СВО, собрался и поехал.

Наводчик Данил из Волгодонска – 22-летний доброволец. Сражается с июня. Недавно подбил вражеский бронетранспортёр.

Свой танк Т-72 Б3М казаки хвалят. Отличная машина – и живучая, и удобная. Коробка-полуавтомат, можно не жать на сцепление. Скорость по пересеченке больше 50 км/ч. Подача 125-миллиметровых снарядов – тоже на автомате. Многослойный пирог динамической защиты.

Подробнее читайте и смотрите по ссылке:

https://www.kp.ru/daily/27487/4744580/

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Хошхоев Михаил Хошхоев Михаил Зориктоевич родился 09.10.2001г в п. Онохой.

Был младшим сыном в семье.

Учился в ОСОШ 1.

В 2020г. призвался на срочную службу в г. Хабаровск, там же заключил контракт.

Как настоящий герой принял решение об участии в СВО на территории Украины с 22.02.2022 года.

В составе 30 артиллерийской бригады с 23.05.2023 отправился снова в зону СВО, где погиб 13.06.23г.

https://zpobeda.ru/mihail-hoshhoev/ Простились с погибшим в СВО Александром Ткаченко

Александр родился в 1995 году в деревне Ходяковке Глушковского района. После школы поступил в профессиональный колледж №27 города Курска, получив профессию пожарного, отслужил в армии.

С января 2018 года Александр работал в гипермаркете «Европа-15» водителем-экспедитором.

17 мая 2022 года Александр женился, а на второй день после объявления частичной мобилизации был мобилизован. В звании рядового его отправили в зону СВО, где он был наводчиком стрелкового батальона.

Во время спецоперации его ранили, Александр лечился в госпитале. Как только поправился, снова вернулся в зону СВО. Александр Ткаченко погиб в 28 лет при выполнении боевого задания.

https://vk.com/wall-54576025_215850 В ходе СВО погиб Иван Юрьевич Нененко из с. Гончаровка Суджанского района,

1999 года рождения.

Иван Юрьевич добровольцем отправился в зону СВО,

погиб 5 апреля 2023 года при выполнении боевых задач.

Он честно и мужественно выполнил свой долг по защите Родины!

https://t.me/gluchkovo/7874 В ходе проведения спецоперации 22 июня 2023 года погиб младший сержант Виктор Владимирович Коломейцев.

На службу он был призван в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации.

Виктор Владимирович родился 21 августа 1989 года.

Боец участвовал в СВО в должности маскировщик инженерно-маскировочного отделения саперного полка Западного военного округа.

https://t.me/vesti_kursk/22027 Суходаев Цырен Базыр-Жапович, родился 19.08.1977 г.р. в с. Торы Тункинского района Республики Бурятия в многодетной семье.

Служил в рядах Российской армии. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

В январе 2023 года поступил на военную службу по контракту и записался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине.

Цырен Базыр-Жапович Суходаев героически погиб 9 июня 2023 г. в районе проведения специальной военной операции на Украине, защищая интересы своей страны – России.

Награжден орденом Мужества — посмертно.

Остались любящие родители, братья и сестры, жена и двое детей: дочь и сын.

https://zpobeda.ru/cyren-suhodaev/

Военнослужащий Вагапов Тимур При выполнении боевых задач на Украине погиб

Вагапов Тимур Ринатович,

01.09.1989 - 19.04.2023.

Погиб в борьбе с неонацизмом под Артемовском.

Рядовой Булатов Александр Уроженец Воткинска Александр Булатов погиб на СВО

Александра Булатова похоронили со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/aleksandr-bulatov/

Рядовой Роммей Дмитрий В ходе специальной военной операции погиб житель Койгородского района (республика Коми) рядовой Дмитрий Алексеевич Роммей.

Дмитрий Алексеевич проживал в селе Грива.

Служил по контракту в ремонтной роте.

https://zpobeda.ru/dmitrij-rommej/

Младший сержант Крот Александр Младший сержант контрактной службы,

житель Сортавальского района

Александр Крот

погиб на СВО.

Ему было 50 лет

https://zpobeda.ru/aleksandr-krot/

Военнослужащий Бедоев Сослан Житель с.Гизель Пригородного района Северной Осетии

Сослан Бедоев

погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Бойцу было 39 лет.

У него осталось четверо детей.

https://t.me/krilyatv/11968

Военнослужащий Архипов Евгений В ходе специальной военной операции на Украине погиб

Архипов Евгений Владимирович.

Родился и вырос Евгений на Хвойнинской земле (Новгородсткая обл.).

После окончания школы № 2 п. Хвойная поступил и закончил 42 мореходную школу ВМФ в г. Кронштадт.

После учебы жил и работал на родной земле. Многие знали его как очень грамотного механика, непревзойденного мастера по спилу переросших деревьев.

В октябре 2022 года Евгений был призван в ряды вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации.

Погиб при выполнении боевого задания.

Награжден «Орденом мужества» посмертно.

https://vk.com/wall517769873_7932

Военнослужащий Цышкевич Кирилл В Дзержинском районе Красноярского края простились с погибшим в СВО Кириллом Цышкевичем

Он родился 28 декабря 1996 года.

В 2019 году окончил Канский технологический колледж по специальности «технология лесозаготовок».

https://t.me/newslablive/20549

Военнослужащий Гусляков Сергей Гусляков Сергей Александрович героически погиб 13 июня 2023 года при выполнении боевых задач на СВО.

Сергей Александрович родился 14 июля 2001 года в селе Новый Заган. После школы продолжил обучение в Мухоршибирском филиале Бурятского лесопромышленного колледжа.

После армии Сергей заключил контракт и с 2022 года продолжил службу на контрактной основе.

В декабре прошлого года был в отпуске дома, затем снова уехал в зону проведения СВО.

У Сергея остались мама и бабушка.

https://t.me/krimebur/14185

Военнослужащий Хенерин Алексей 18 июня 2023 года, в зоне проведения специальной военной операции, выполняя боевые задачи на кровополитном участке фронта, проявив мужество и героизм, погиб

Хенерин Алексей Иванович, 17.11.1976 г.р.

Боец Ненецкой роты, уроженец поселка Харута, который навсегда останется примером настоящего мужества, силы и отваги. С достоинством исполнил свой воинский долг, освобождая и защищая мирных граждан и Родину.

https://zpobeda.ru/aleksej-henerin/

Военнослужащий Горбунов Александр При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель ст.Терская Моздокского района Северной Осетии Александр Горбунов.

Александру было 25 лет.

https://t.me/novostibeslana/4221

Военнослужащий Ванюков Андрей В ходе проведения СВО погиб уроженец Горномарийского района республики Марий Эл

Андрей Ванюков.

https://zpobeda.ru/andrej-vanjukov/

Доброволец Азнабаев Олег Азнабаев Олег Анилович

25.06.1988 – 21.04.2023

В Усть-Катаве простились с Олегом Азнабаевым.

Олег подписал контракт с частной военной компанией и 1 мая уже должен был вернуться в родной Усть-Катав. Но в конце апреля он погиб.

Олег погиб 21 апреля в городе Артёмовске от осколочного ранения в ноги и грудь.

Первое ранение Олег получил в феврале.

Награждён орденом «Мужества» и двумя наградами ЧВК.

https://www.ukgo.su/about/info/news/31905/

Доброволец Охременко Артём 12 мая 2023 года в ходе боевой операции в г.Артемовск погиб

Артём Викторович Охременко

13.09.1991 года рождения,

боец ЧВК Вагнер

Артём был верным другом,заботливым сыном и любящем братом.

https://zpobeda.ru/artjom-ohremenko/

Доброволец Пельментиков Сергей В Сургуте простились с погибшим при освобождении Артёмовска 35-летним Сергеем Пельментиковым.

Он родился в Сургуте. Окончил школу №6.

Весной 2023 года подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и после прохождения курсов подготовки отправился на территорию проведения специальной военной операции в должности стрелка штурмовой группы.

Погиб 12 мая в окрестностях Артёмовска. За совершенный в бою подвиг посмертно представлен к государственной награде «Орден Мужества».

https://zpobeda.ru/sergej-pelmentikov/

Доброволец Бутаков Виталий 26 мая 2023 года в ходе специальной военной операции под Артёмовском (ДНР) погиб зиминец

Бутаков Виталий Владимирович,

11 июня 1990 года рождения.

Родился и проживал в г. Зиме.

В 2008 году окончил школу №7.

Служил в армии. На СВО ушёл добровольцем.

В Зиме остался сын.

https://zpobeda.ru/vitalij-butakov/

Доброволец Стебунов Алексей Стебунов Алексей Анатольевич

с.Алтайское, Алтайский край

ЧВК "Вагнер"

12 мая, в бою с националистами в городе Артёмовск Донецкой Народной республики, Алексей Анатольевич погиб, оставшись до конца верным воинскому и гражданскому долгу.

https://zpobeda.ru/aleksej-stebunov/

Доброволец Можаев Сергей В зоне СВО на Украине погиб

боец ЧВК «Вагнер»

Сергей Можаев из Брянской области.

Погиб при выполнении боевого задания.

Сергея назвали отзывчивым и добрым человеком, который был хорошим другом.

https://zpobeda.ru/sergej-mozhaev/

Доброволец Кораблин Константин Геройски погиб 2 марта 2023 г. в ходе боёв за Артёмовск.

Принимал участие в СВО в составе ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/konstantin-korablin/

Доброволец Суслов Станислав Краснощеково простились с Сусловым Станиславом Владимировичем,

принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».

Родился Станислав в с. Карпово 2 апреля 1992 года,

погиб в Донецкой народной Республике г. Артемовске 1 июня 2023 г.

За время службы был ранен, пережил плен.

До окончания контракта ему оставалось дослужить всего 5 дней.

https://zpobeda.ru/stanislav-suslov/

Доброволец Шубин Валерий Шубин Валерий Иванович

г.Великий Устюг, Вологодская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/valerij-shubin/

Военнослужащий Грицунов Сергей При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции 13 июня погиб

Сергей Грицунов.

с.Зеркальное, Приморский край

https://zpobeda.ru/sergej-gricunov/

Военнослужащий Горбунов Александр 15 июня 2023 в ходе проведения СВО погиб

уроженец Архангельска

Горбунов Александр.

https://zpobeda.ru/aleksandr-gorbunov/

Военнослужащий Исин Дмитрий Погиб на СВО

Исин Дмитрий Рафаилович

27.07.1990 г.р.

г.Чебаркуль, Челябинская область.

Любимый сын и брат, замечательный друг.

https://zpobeda.ru/dmitrij-isin/

Военнослужащий Лобьян Андрей 22 июня при исполнении воинского долга на СВО погиб

Лобьян Андрей Карапетович 01.03.1989 г.р..

https://t.me/tipich_apsheronsk/13128

Рядовой Ершов Виталий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб

Ершов Виталий Александрович,

житель поселка Матросы Пряжинского района республики Карелия.

Он был рядовым контрактной службы, старшим радиотелеграфистом-гранатометчиком

Дома его ждала жена и дочь.

https://t.me/monitoring_10/66791

Доброволец Максимихин Виктор На спецоперации погиб

Виктор Максимихин

– житель Прионежского района.

Он был стрелком.

Источник

Военнослужащий Тихомиров Евгений Простились с Тихомировым Евгением Сергеевичем

с.Хороль, Приморский край

https://zpobeda.ru/evgenij-tihomirov/

Доброволец Мамонов Дмитрий В Котласе простились с Дмитрием Мамоновым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Мамонов Дмитрий Александрович родился 9 августа 1980 года в Котласе. После окончания школы был призван в ряды российской армии. Отслужив, получил высшее образование. Последние 15 лет работал в поселке Приводино Котласского округа охранником в ОАО «Газпром».

У Дмитрия остались жена и 2 дочери (15 и 9 лет).

Когда началась специальная военная операция, Дмитрий не смог остаться в стороне и отправился добровольцем защищать нашу Родину.

18 июня 2023 года, получив множественные осколочные ранения при танковом обстреле наших позиций, командир орудия Дмитрий Мамонов погиб.

Ему было 42 года.

https://smartik.ru/kotlas/post/192445083

Военнослужащий Хубулов Мурат Житель г.Алагир Мурат Хубулов погиб в ходе проведения специальной военной операции.

У Мурата Хубулова осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/murat-hubulov/

Военнослужащий Дзабиев Батраз Житель с.Карджин Кировского района Северной Осетии

Батраз Дзабиев погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Батраз Дзабиев скончался в госпитале в Санкт-Петербурге от полученных ранений. Боец был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Он был ранен несколько дней назад на поле боя, где находился с братом-близнецом. Ранения оказались слишком серьезные.

Батразу было 46 лет.

Без отца остались трое детей.

https://zpobeda.ru/batraz-dzabiev/

Военнослужащий Святуненко Александр При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине, погиб уроженец с. Раздольного Моздокского района

Святуненко Александр Алексеевич, 1996 г.р.

https://zpobeda.ru/aleksandr-svyatunenko/

Военнослужащий Божко Сергей В зоне СВО 9 июня 2023 года погиб выпускник МБОУ Жирновской СОШ

Божко Сергей Васильевич

1996 года рождения.

Сергей настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране.

https://zpobeda.ru/sergej-bozhko/

Военнослужащий Одинцов Игорь Одинцов Игорь Петрович

погиб 24.06.2023 г в Клещеевке

Командир взвода сражался с 21.02.2022 и по сегодняшний день,

достойный был командир, никогда никого не бросал и всегда поддерживал.

https://zpobeda.ru/igor-odincov/

Матрос Чешин Дмитрий Матрос из Мончегорска погиб на СВО

На 27-ом году жизни 11.06.2023, защищая Родину, погиб

Чешин Дмитрий Игоревич.

Замечательный человек, самый любимый и единственный сын, муж, отец…

https://zpobeda.ru/dmitrij-cheshin/

Военнослужащий Брехов Юрий Юрий Игоревич Брехов.

Родился 03.08.1982.

Пермский край, город Кунгур.

Погиб 05.04.2023.

Награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/jurij-brehov/

Военнослужащий Виногоров Роман Виногоров Роман Андреевич

(26.01.2002-10.06.2023)

Выпускник техникума, погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Награжден Орденом Мужества (посмертно)

Окончил Строительно-промышленный техникум в 2021 году по профессии «Мастер общестроительных работ»

https://zpobeda.ru/roman-vinogorov/

Военнослужащий Нимаев Буда-Цырен Нимаев Буда-Цырен Батуевич родился 12.04.1982 г. в с. Ташир Селенгинского района в многодетной семье.

В 2001 году призван на срочную службу в 22-ю отдельную бригаду специального назначения внутренних войск Российской армии. Участник и ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики.

В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был мобилизован в 5-ю танковую дивизию оператор-наводчиком танка.

Буда-Цырен Батуевич погиб 09 июня 2023 года в ходе специальной военной операции защищая граждан Донецкой народной республики.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/buda-cyren-nimaev/

Военнослужащий Сажнев Николай Сажнев Николай Михайлович героически погиб во время спецоперации на Украине.

По окончании школы поступил в КНН имени Н.В. Лемаева (г. Нижнекамск). Завершив учебу в 2021 году отправился для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Во время срочной службы заключил контракт. Контрактную службу проходил в г.Уссурийск.

Николай посмертно награжден «Орденом Мужества».

https://zpobeda.ru/nikolaj-sazhnev/

Капитан Копытов Вячеслав Выполняя на территории Украины боевую задачу, верный боевой присяге, 22.06.2023 г. погиб

Копытов Вячеслав Вячеславович, 28.11.1995 г.р.

Вячеслав житель г. Яровое, окончив 12 школу поступил в НВВКУ на факультет разведки, дальше проходил службу в Дагестане в развед группе.

В Украине Вячеслав служил в звании капитана в должности командира разведроты разведывательного батальона в/ч 63354.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-kopytov/ Младший сержант Санников Илья Геннадьевич, житель посёлка Айхал (Якутия)

https://t.me/admaykhal/5006 На Украине погиб мобилизованный –

Виктор Шипицин.

30-летний нижнетуринец погиб 3 июня 2023 года.

https://t.me/yasnonews/455 Вячеслав получил смертельные ранения в ходе Специальной военной операции 17 июня.

При каких обстоятельствах и где именно – не сообщается.

Вячеславу было всего 20 лет.

Его проводили в последний путь со всеми почестями в родном городе.

https://t.me/vestivo35/870

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Симоненко Василь (украинский поэт) Симоненко Василь (украинский поэт)

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