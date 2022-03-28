Поддержка коллективным Западом нацистов на Украине – привычная для них практика

Сейчас самое время поговорить об оправдании Гитлера и нацизма в целом. Оно проходило много лет, можно даже сказать десятилетий. А в этой самой их Европе началось ещё при самом Гитлере, в тридцатые годы прошлого столетия.

Как это происходило? Применялась формула «Сталин хуже Гитлера» и «большевики хуже нацистов», рассказывая об ужасной большевистской угрозе, репрессиях, тоталитаризме, ужасном ГУЛАГе и так далее.

При этом умалчивали, что в трудовых армиях Рузвельта было гораздо больше народу, чем в советских трудовых лагерях. Американский маккартизм по сути ничем не отличался от советской борьбы с иностранными шпионами (которые, как теперь оказывается, реально были). А во время Второй мировой американцы бросили в концлагеря сотни тысяч своих собственных сограждан, единственная вина которых заключалась в том, что у них было японское происхождение. И так далее.

Но я отвлёкся. Утверждающие, что «Сталин был хуже Гитлера», таким образом оправдывают нацизм. Мол, «Третий Рейх был щитом, защищающим Европу от ужасного большевизма» (именно так британские и французские газеты и писали, пока Гитлер не напал на них самих). Это и есть оправдание нацизма.

И вообще, по их утверждению, если бы Гитлер не уничтожал евреев, то он бы был душкой.

Потому что уничтожение евреев имеет собственное отдельное название – Холокост. А уничтожение славян, цыган и других народов (славян погибло больше, чем евреев, между прочим) – не имеет. По их логике получалось, что уничтожать славян не так плохо, как уничтожать евреев. Вот в чем цинизм. И это тоже оправдание нацизма.

Рассказы о «большевистских ордах», жаждущих завоевать весь мир, оправдывают нацизм. Некоторые договорились до того, что якобы это СССР собирался напасть на Запад, а Гитлер просто опередил Сталина. Про вторжение Наполеона аналогичные сказки рассказывали.

Точно также украинские нацисты восемь лет обстреливали города Донбасса, рассказывая, что они «защищают Европу от российского вторжения». И весь коллективный Запад старательно делал вид, что верит.

Почему важно говорить об оправдании Гитлера и нацизма именно сегодня? Потому что сегодня Запад делает ровно то же самое: демонизирует Путина, рассказывает о страшном русском тоталитаризме, который хочет завоевать весь мир – и тем самым оправдывает нацизм.

Что, на Западе не знают, что полк «Азов» (запрещенная в России организация) состоит из неонацистов? Прекрасно знают! Десятки публикаций на этот счёт, начиная с французских и немецких газет, и заканчивая «Нью-Йорк Таймс». Но на это закрывают глаза, потому что «эти нацисты защищают Европу от Путина».

Восемьдесят лет прошло – ничего не поменялось.

Да, это нацисты! Но это их нацисты!

В подтверждение этого министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.

А что вас удивляет? Они всегда так делали!

США после Второй мировой войны спасли и укрыли у себя от уголовного преследования тысячи, десятки тысяч нацистов. Начиная от создателя «оружия возмездия» Вернера фон Брауна (возглавлявшего затем НАСА) и заканчивая японскими живодёрами из «отряда 731», ставивших эксперименты по применению биологического оружия на русских и китайских военнопленных.

Да и использовать нацистов как своих цепных зверьков США не привыкать: например, режим «чёрных полковников» в Греции, с помощью которых устраивали массовые убийства греческих коммунистов. Фашистский диктатор Аугусто Пиночет убил десятки тысяч чилийцев левых взглядов. Отряды нацистских «Контрас» в Латинской Америке.

Пиночет, Дювалье, Трухильо, Батиста, Саддам Хусейн, Норьега, людоед Бокасса (который дарил бриллианты Генри Киссинджеру, покупая его протекцию) – далеко не полный список кровавых диктаторов, которых поддерживали США «ради победы над коммунизмом».

Сейчас они точно также старательно не замечают сотен тысяч гибнущих ежегодно хуситов в Йемене. Для них кровавая деспотия Саудов – это нормально.

Поэтому поддержка коллективным Западом нацистов на Украине – это привычная для них практика, ничего нового. Не на что смотреть, расходитесь! Просто ещё одни цепные нацисты Госдепа…

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-podderzhka-kollektivnym-zapadom-naczistov-na-ukraine-privychnaya-dlya-nih-praktika/