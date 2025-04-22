Обрезка яблонь в зависимости от времени года

Обрезка садовых деревьев, в том числе и яблонь – один из важных моментов в их выращивании. Чтобы не допустить снижения урожайности и обмельчения плодов, важно знать, когда обрезать яблони. Если провести ее несвоевременно, то можно не помочь дереву, а навредить. Если пустить рост дерева на самотек и обрезка будет сделана не вовремя - о хорошем урожае через некоторое время можно забыть.

Молодая поросль быстро загустит крону, плюс еще сухие ветки, подмерзшие зимой, не дадут яблоне нормально плодоносить.

В зависимости от сезона может быть несколько видов обрезки:

Весенняя;

Летняя;

Осенняя.

Некоторые отчаянные садоводы к формированию яблони приступают еще зимой. Однако прежде чем делать это, стоит взвесить все «за» и «против». В большинстве регионов зимнюю обрезку проводить нет возможности. Допустимая температура воздуха для работ в саду – три градуса мороза в течение хотя бы недели.

Обрезка яблони весной

После зимовки яблони нуждаются в санитарной обрезке, особенно старые экземпляры. Часто ветви подмерзают или их повреждают вредители. Такие побеги нужно срезать до живой или целой части. Также в это время проводится работа по формированию кроны. Удаляются лишние и неправильно растущие ветви, загущающие крону.

Весеннюю обрезку необходимо проводить как можно раньше, как только уйдут морозы. В то же время важно успеть до начала сокодвижения. Если срезать ветки, когда почки уже набухли, это скажется на урожае. В зависимости от региона выращивания, сроки обрезочных работ попадают на март – апрель.

Обрезка яблони летом

Летом работы по формированию яблонь проводят преимущественно с молодыми деревцами. Если яблонька упрямо не хочет ветвиться, ей в этом нужно помочь, проведя пинцировку. Для этого молодой побег, который начал развиваться из почки, нужно прищипнуть.

Летнюю пинцировку следует сделать не позже первой половины июля.

Кроме того, летняя обрезка включает в себя удаление молодой поросли. Делают это не раньше августа, а то и в сентябре, чтобы прирост не начал отрастать снова.

Обрезка яблони осенью

Формировочные и санитарные работы с молодыми яблоньками можно проводить не только весной, но и осенью. Если обрезать вовремя, то деревце успеет заживить раны от спилов и уйдет в зиму окрепшее. При этом нужно учитывать местный климат, ведь ранняя зима может повредить незатянувшиеся срезы.

Обрезать необходимо только после окончания вегетации. Понять, что время пришло, можно по листве: она опадает.

Конкретные сроки осенней обрезки также зависят и от сорта. Ранние яблони можно стричь уже в октябре, а поздние – не раньше ноября, если позволит погода.

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