Ведь я почти постоянно свободен и, занимаясь домашними делами, обязательно включаю инет и слушаю всяких - разных. Как и в жизни, так и в инете - дураков хватает. Я их ни в чем не упрекаю - ведь "Каждый смотрит на мир со своей колокольни".

Вот я и сделал выводы. Вот и хочу озвучить свой взгляд на происходящее.

Во всем и всегда все упирается в человека. Вот и давайте рассмотрим человека. Любой человек (цвет кожи, национальность, вероисповедание, материальное положение не имеют значение) в себе имеет животные инстинкты (еда, питье, крыша над головой и продолжение потомства), эмоции (от любви до ненависти их около 150) и интеллект (ученые уже давно доказали, что мозг человека работает только на 3-5%).

Родители дают ребенку жизнь. Так и запишем - ЖИТЬ. В своем развитии (набирая жизненный опыт) он должен развиваться в ЛЮДИНУ, ЧЕЛОВЕКА и АЗМа. Вспомните русский алфавит - Азм Бога Ведаю Глаголя Добро Есть Жизнь. А теперь давайте вспомним Волхва Радомира (Иисуса Христа), чему он учил? Он учил ЛЮБВИ (Люди Бога Ведащие).

Под этим проводим границу. Эта граница определена нашим Интеллектом.

Противоположность Любви - ненависть. Если вверху ЖИТЬ, значит внизу - НЕЖИТЬ.. ЛЮДИНА - НЕЛЮДЬ, ЧЕЛОВЕК - БЕСЫ, АЗМ - ГОСПОДИН. И эту ненависть обязательно прикрывают толерантностью.

Система нашей жизни, в котрую нас загнали, определяется словом ЖИТЬ. Поток информации сейчас огромен. Как обычному человеку в ней разобраться? Разве может обычный человек котролировать все происходящее в своем населенном пункте? Я уже не говорю про всю планету Земля...

Но каждый из нас всегда может котролировать свое отношение ко всему происходящему. Включить свои мозги и подумать: А имеют ли эти события под собой фудамет "Любовь"? Ведь сейчас все очень хорошо научились прикрывать НЕНАВИСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ !!! Это как "Волк в овечьей шкуре".

Вот тут нас и словили...

Без понимания разницы между Любовью и Толерантностью мы так и будем влачить свое жалкое существование. Вот для этого и нужно включать человеку свой Интеллект !!!

Ведь Толерантность - это, когда кому-то делают хорошо за счет всех остальных. Разве это справедливо?

А теперь давайте рассмотрим несколько аспектов, как нас делают и почему. Всё будем познавать в сравнении. Будем сравнивать систему капитализма и систему социализма. Все мы знаем, что в США президент - Байден, во Франции - Макрон, в Германии канцлер - Шольц, в Великобритании - Сунак. Это то, что нам предьявляют, а на самом деле, во всем мире нам навязали англо-саксы то, что всем правят Деньги.

Первое - Демократия. Все время нам рассказывают, что демократия - это власть народа. На выборах нам дается свобода выбора. Давайте сравнивать. Пришло время очередных выборов. Нужно идти на избирательный участок. А вот я просто проголодался и решил сходить в кафе покушать. На избирательном участке вам дают бюлетень со списком кандидатов. Мне в кафе официант подает меню. Вы читаете список фамилий кандидатов и вот не лежит у вас ни к кому из них душа. Ну не нравится вам никто из них. Я в кафе читаю меню, и мне тоже не нравится перечень блюд этого кафе. Может такое быть? Может! Что делать вам? А что делать мне в кафе? Задайте себе такой вопрос. Я могу пойти в другое кафе. А вас загнали в список этих кандидатов и кричат о свободе выбора. Первое вранье.

Второе. При социализме, главная задача была - построение светлого будущего. При капитализме, главная задача - зарабатывание денег. И плевать на все и всех. Так уж получилось, что мы живем, с 1991 года живем при капитализме. А теперь подумайте, можно ли под капитализмом подвести основу - Любовь? При социализме мы были тружениками - творцами. Даже герб СССР был серп и молот. Мы старались жить для всех. Старались, чтоб под нашими действиями была основа - Любовь.

В 1917 году произошла Великая Октябрьская революция. В детали вдаваться не будем. Главное - была в Российской империи сломана система капитализма и началось построение светлого будущего. Устанавливалась Советская власть. Не вина Ленина и революционеров, что началась Гражанская война. Она закончилась их победой. Что им досталось после ее окончания - Полнейшая разруха в стране. Ленин, по состоянию своего здоровья, уже не мог сильно влиять на ситуацию. И сразу же началась борьба за власть. Продолжение Гражданской войны, только уже в "холодном" варианте. В итоге победил Сталин. Победила доктрина построения социализма в одной стране.

Сразу, после окончания Первой мировой войны, было ясно, что будет еще одна война, и к ней нужно готовиться. В 1931 году Сталин настоял, что мы должны пробежать в своей экономике то расстояние, которое другие страны проходили 50-100 лет. Отметим, что Гитлер к власти в Германии еще не пришел. Сталин ошибся на несколько месяцев. Даже в этом мы можем судить о том, что он жил строго интеллектом.

Страшнейшая Великая Отечественная война. Множество жертв и лишений. В это время каждый день в Ставку отправляли обычные фронтовые сводки. Так же в Ставку отправлялись сводки по партлинии. По инициативе Сталина была организована служба представителей Ставки на фронтах и организована служба "писем от населения", где каждый мог выразить свои мысли. Опять Сталин мог глазами других смотреть с четырех сторон на одни события и делать выводы. Еще один плюс к интеллекту Сталина.

Закончилась война, страна разрушена. За какой короткий срок мы смогли восстановиться? Создать атомный щит, первый в мире атомный ледокол и запустить человека в космос. В это время США только и мог, что сбросить свои атомные бомбы на мирные города. Ведь для этого нужно было работать и работать. Для своей Родины, а не просто страны. И не его вина, что после него пришли люди, живущие только эмоциями и инстинктами. Да, он был не святой. Святым был только Иисус Христос. Но Сталин хотя бы старался любить всех, а не кого-то в отдельности.

Сейчас мы наблюдаем результаты правления тех, кто живёт только эмоциями и инстинктами. Разжигание ненависти везде и всюду на всем постсоветском пространстве. И разжигают это Западные страны. Включите свой интеллект и подумайте, зачем это им нужно? "Разделяй, стравливай и влавствуй" - вот, что ими руководит. О какой любви может идти речь?

В другие события я вдаваться не буду. Примеров может быть бесконечное множество. Все и всегда упирается в человека. Каждый из нас просто обязан задать себе два вопроса: Кто я, и Куда я иду по жизни? Пока мы не определимся с собой, мы ничего не сможем сделать. Начиная от обыкновенного обывателя и заканчивая элитой страны (Президент, Правительство, олигархи). Неужели нужно было ждать до того времени, когда элиту прижали к стенке, и ей пришлось начинать СВО. Сколько уже положено людей? Когда вся элита уже будет наводить порядок в стране? Показывать своим примером Любовь к своей Родине и населению?

Может, мои мысли и покажутся кому-то сумбурными. Прошу простить.

АзБогаВедающий