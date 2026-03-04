Что человек сделал с Землей

Давайте посмотрим как человечество изменило планету Земля за последние полвека. Наглядно плоды наших трудов демонстрируются на специальном сайте НАСА Images of change («Образы перемен»), где снятые с интервалом в 5, 10, 50, 100 лет фотографии (прежде всего спутниковые) показывают, как было — и как стало.

Таяние ледников, высыхание озер, эрозия берегов, наступление пустынь…

Впрочем, нашлось в подборке место и для немногочисленных достижений человечества: от озеленения Ливийской пустыни при Каддафи до взрыва в 1992 году советской дамбы, спасшего уникальный залив Кара-Богаз-Гол. Ледник Мьюра (Аляска) в 1882 и 2005 году Озеленение пустыни

Вади Ас-Сирхан, север Саудовской Аравии: февраль 1986 — февраль 2004 года. Огромный пустынный район, где раньше еле сводили концы с концами жители двух городков (Аль-Исавийя и Тубаржал — левый верхний угол снимка), за пару десятилетий превратился в цветущий сад. Множество полей орошается с помощью круговой ирригации. Воду в Ас-Сирхан берут из древнего водоносного горизонта. Экономное и рациональное расходование ресурсов помогло создать практически с нуля сельскохозяйственный район, причем с минимальным ущербом для окружающей среды. Экономика и береговая линия

Западное побережье Мексики, 1993 и 2011 годы. За последние десятилетия в штате Сонора открылись десятки креветочных ферм. Хотя новая индустрия принесла в регион немало денег и рабочих мест, ее влияние на экосистему вызывает опасения ученых. Эхо Чернобыля

Окрестности ЧАЭС, апрель 1986 — апрель 2011 года. На снимке советских времен видны готовые к посевной поля (яркие тона), густые леса (темно-зеленые) и небольшие сельские поселения (синие, фиолетовые тона). Таяние льда в Альпах

Пик Маттерхорн (на границе между Швейцарией и Италией) в августе 1960 и 2005 годов. Глобальное потепление

На этих картах НАСА сравнивается средняя температура в каждом регионе планеты в 1880-1889 и 2000–2009 годах. Данные получены с научных кораблей, спутников и 6300 метеорологических станций. С 1880 года средняя температура у поверхности Земли выросла на 0,7 градуса по Цельсию, причем две трети роста пришлось на последние 40 лет. Спасение Кара-Богаз-Гола

Кара-Богаз-Гол — залив-лагуна Каспийского моря на западе Туркмении в 1972, 1987 и 2010 годах. Крупнейшее месторождение мирабилита (глауберова соль). Строительство в 1980 году дамбы, отделившей Кара-Богаз-Гол от Каспия, привело к падению уровня воды и образованию «соляного котла», загрязнявшего солью почвы и вызывающего легочные заболевания. В 1992 году дамбу взорвали, и экосистема залива постепенно начала восстанавливаться. Очищение воздуха

Двуокись азота (NO2) — это газ бурого цвета, вызывающий легочные заболевания и активно участвующий в образовании других вредоносных веществ. В атмосферу он попадает главным образом из-за сжигания бензина в автомобильных двигателях и угля на электростанциях. Благодаря новым законам, технологическому прогрессу и сдвигах в экономике США, концентрация NO2 в атмосфере за последние десятилетия стабильно сокращается (несмотря даже на рост населения и количества автомобилей). На снимке — север США (ось Бостон — Ричмонд), где некогда наблюдался самый высокий уровень NO2. Искусственные острова

В 2001 году в городе Дубай, расположенном на побережье Персидского залива, начались работы по созданию искусственного архипелага. К 2012 году возникло уже три острова в форме пальм: Пальма Джумейра, Пальма Джебель Али, Пальма Дейра — а также архипелаги «Мир» и «Вселенная» из мелких островов. Прощай, лед Килиманджаро!

Килиманджаро — высочайшая горная вершина Африки — в феврале 1993 и 2000 годов. На снимке видно, насколько «съежилась» ее ледяная шапка. Обезлесение

Лес Бабан Рафи (Нигер, регион Маради) в 1976 и 2007 году. Расположенный на южном краю Сахели Бабан Рафи отличается растительностью смешанного типа (характерной для саванн и полупустынь). На снимках видно, как естественный ландшафт (темно-зеленые тона) уступает место сельскому хозяйству. За 40 лет население региона выросло в 40 раз, а с ним — и потребности в земле для полей. Остатки леса активно вырубаются на дрова. Саддам и нефтепромыслы Кувейта

Месторождение Сабрия в 1991 и 2011 годах. Перед отступлением из Кувейта в 1991-м иракские войска по приказу Саддама Хусейна подожгли около 700 нефтяных скважин. Продукты горения окрасили километры почвы в черный цвет (что и видно на первом снимке). Однако за 20 лет экосистема региона в целом оправилась от нанесенного ущерба. Клубы дыма на втором изображении — след от рутинных процедур поджога (с их помощью убирают излишки газов). Ледник Педерсена (Аляска) в 1917 и 2005 году Добыча золота в Калифорнии

Золотой рудник Меските — один из крупнейших в США — в 1982, 1987 и 2011 годах. Драгоценный металл тут начали добывать в 1957 году, а расширили добычу в 1986-м (когда цены на золото на мировых биржах пошли вверх). По прогнозам геологов, запасы металла должны были закончиться к 1999 году, однако усовершенствованные технологии поддерживают добычу. Расположен Меските в пустыне Мохаве. Воздействие токсичных отходов (прежде всего цианидов) тщательно мониторится экологами. Сейчас хозяева рудника планируют построить неподалеку крупный полигон для промышленных отходов. Высыхание озер

Озеро Чад (Африка) в декабре 1972, 1987, 2002 года. Постоянные засухи уменьшили шестое по величине озеро в мире до одной двадцатой от его площади в 1960-х годах. По мере отступления озера у его берегов образуются обширные болота. Плотина

Плотина Мирани на реке Дашт (Пакистан) была построена в 2006 году. Новое водохранилище дает воду для питья, орошения полей и работы ГЭС. Однако из-за избыточных осадков в 2007 году в окрестных районах жертвами наводнения стали 15 тысяч человек. На снимках: Дашт до (1999) и после (2011) строительства плотины (обилие зелени — новые сады и поля). Великая рукотворная река

Юго-восточная Ливия, 1987 и 2010 год. Открытие в середине века водоносных горизонтов под поверхностью южных пустынь Ливии привело к запуску «Великой рукотворной реки», одного из величайших инженерных проектов в мире: системы труб, акведуков и скважин (глубиной более 500 метров). Сложная сеть водоводов снабжает пустынные районы водой.

Это, конечно, только небольшая часть.