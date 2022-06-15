Почему я выступаю против предоставления гражданства мигрантам

Друзья, хочу объяснить, для чего я так часто публикую статьи, а в телеграм-канале репосты, посвящённые теме правонарушений, совершаемых мигрантами.

Я люблю свой русский народ, но при этом отношусь хорошо к другим народам, не считая, что они хоть в чём-то хуже нашего. Но не русские люди едут массово переселяться в Среднюю Азию и Закавказье, создавая угрозу постепенного замещения их этносов, а они к нам. И ассимилироваться в условиях массового их переезда в Россию они в принципе не могут и не хотят.

Поэтому я и считаю переселение в Россию чуждых нам народов угрозой для самого существования нашего этноса, во-первых, по причине их многочисленности, во-вторых, по причине того, что они, в отличие от многих русских, немного разленившихся и не работающих, немного расслабившихся и ездящих по курортам и ночным клубам, немного ставших эгоистами или карьеристами и переставших рожать детей, берутся за любую работу, рожают по несколько детей, несмотря на нищету, из-за которой они и переезжают в Россию, получают гражданство и перевозят свои семьи сюда же. Если так будет продолжаться и дальше, то неровен час произойдёт замещение коренного населения и русский государствообразующий народ без войны и без лишений превратится в меньшинство.

Иногда можно услышать от президента, что у нас есть некий уникальный положительный опыт сосуществования народов в одном государстве, когда во времена СССР многие народы и народности жили в одном государстве дружно и спокойно.

Но в этом вопросе я всегда готов поспорить с любым оппонентом, включая президента, потому что сравнение с СССР не совсем корректно.

В те времена в нашей стране был институт прописки и из республик Средней Азии и Закавказья в русские области приезжали в очень малых количествах только самые образованные люди, которые легко ассимилировались. Это происходило как раз в силу их образованности, малого количества и потому, что религия в те времена подавлялась советской властью и не играла для них главенствующей роли, они не чувствовали себя чужими в христианской православной республике, где люди также были малорелигиозны.

Причём переселенцы практически всегда создавали смешанные браки и дети от таких браков не только считали себя русскими, но и были таковыми по менталитету.

Но и во времена СССР, надо заметить, они не были интернационалами, в отличие от нас. Для примера расскажу о том, что жена в восьмидесятых годах поехала с классом поездом в Сочи. Когда они пошли в вагон-ресторан, на пути попался вагон с узбекскими школьниками. Их мальчишка перегородил проход нашим девочкам ногами, моя жена не привыкшая к такому хамству, недолго думая ударила по ногам этого мальчишку, а затем, когда «шлагбаум» упал, прошла мимо. Тот вместо того чтобы извиниться, в ярости вскочил и хотел наброситься на неё. Благо сзади шли наши мальчишки и заступились за неё. Произошла потасовка, в результате которой учительнице узбекских школьников едва удалось всех разнять. Затем, правда, они пришли извиняться и мириться, посидели с нашими ребятами, но, к их удивлению, пришли без своих девочек. Оказалось, с девочками осталось несколько ребят, чтобы охранять их.

Вопрос: от кого надо было охранять своих девочек в поезде с учительницей — риторический.

Если они и тогда были националистами и недолюбливали нас, то чего уж говорить о нынешней молодёжи, приезжающей сейчас в огромных количествах в Россию?

Знакомый недавно рассказывал мне, что общался с узбекскими парнями, работающими в швейном цехе и оказалось, что они имеют некое чувство превосходства перед нами из-за того, что они все такие работящие, да непьющие, а наши мужчины, по их мнению, пьяницы и лентяи.

Но главная проблема состоит не в их к нам отношении, а в том, что нынешняя миграционная волна настолько велика, что большинство из приезжих не собираются никоим образом ассимилироваться по двум причинам:

1. Их много, поэтому они могут образовывать вокруг себя привычный мирок;

2. Менталитет этих людей совсем иной, нежели был во времена СССР, они не знают и не ценят нашего общего прошлого и не считают нас своими соотечественниками.

Да, у нас много народов и народностей в России, но у каждого народа на территории РФ есть своя республика или автономная область, так сказать, отчий дом, и они издавна живут с нами бок-о-бок, считая Россию своей большой родиной, а в случае войны и воевать за неё пойдут. Хотя почему «пойдут»? Они уже воюют за русский мир на Донбассе, показывая чудеса героизма и самоотверженности наравне с русскими парнями.

А приехавших сюда в поисках заработка и достойной жизни мигрантов из Средней Азии и Закавказья, получивших гражданство, с Россией не связывает ничего, кроме желания устроиться получше, перевезти семью с детьми и престарелых родителей, повесив их на нашу социальную систему и пенсионный фонд, а заодно устроить вокруг себя мини-Азербайджан, мини-Узбекистан, мини-Киргизию, мини-Таджикистан, мини-Армению, мини-Откудаещёпонаехали.

А ещё я резко настроен против того, чтобы людям из бывших республик СССР раздавали Российское гражданство вот почему.

Россия является светским государством, а приехавшие в Россию мигранты:

а) Очень религиозны и подвергаются у себя на родине обработке проповедников радикальных форм ислама, что представляет угрозу для местного населения, ведь чуть ли не каждую неделю наши спецслужбы вскрывают очередную ячейку экстремистов, готовившихся к проведению терактов;

б) Стараются селиться компактно, поблизости от своих соплеменников, заводят друзей, проводят время и празднуют торжества только среди своих, что никак не способствует их ассимиляции, а приводит к ещё большему обособлению, постепенному выдавливанию из целых микрорайонов коренного населения и созданию национальных анклавов;

в) Семьи создают в подавляющем большинстве случаев по национальному признаку.

Тут немного отвлекусь и замечу, что частенько мигранты называют русских националистами. Вообще, в слове «национализм» нет плохого смысла. Почти каждый человек любит свою нацию и хочет жить среди своих соплеменников, поэтому является националистом. Вряд ли вы найдёте много желающих жить среди чуждого вам по менталитету, языку, культуре и религии населения, с которым у вас не будет совершенно ничего общего. Но любить свою нацию в то же время не значит — ненавидеть другие.

Но если вернуться к вопросу о том, кто больший националист, русские или приезжие, то, например, для меня нет проблемы, если узбек, таджик, азербайджанец, армянин, грузин или киргиз женится на русской девушке, а вот для них это представляет серьёзную проблему, за исключением, разве что, армян и грузин, ибо многие из приезжих, как я и сказал являются чрезмерно религиозными людьми и по своей вере обязаны жениться только на мусульманке или, в крайнем случае, христианке, обращённой в ислам. Разумеется, что в подавляющем большинстве случаев они женятся на женщинах своей национальности и вероисповедания.

Причём не так давно в Москве киргизы с таджиками устроили драку с поножовщиной из-за того, что таджики гуляли с киргизскими девушками.

Так кто в таком случае больший националист? Это снова риторический вопрос…

Таким образом, все обвинения как меня, так и большинства русских в национализме и тем более в нацизме, которые мне иногда бросают в комментариях, и которые озвучиваются мигрантами в судах, когда их судят за правонарушения и преступления, вынося жёсткие приговоры, я считаю попыткой устроить аналог BLM в России — то есть получить преимущество перед местным населением в случае каких-либо проблем.

Ругаете меня за плохое поведение — вы националисты! Чиновники не дают мне разрешения на что-то — они националисты, судьи вынесли суровый приговор — они тоже националисты и так далее.

Думаю, что угроза создания подобия этого самого BLM в России уже миновала, ведь такие жалобы мигрантов были рассчитаны на всякие западные правозащитные организации и европейский суд по правам человека, которые помогали им получать некие преимущества перед коренным населением из-за боязни власти, что их обвинят в национализме или материальную компенсацию от государства за мнимые притеснения и «чрезмерно суровые» наказания.

В настоящее время Россия вышла из ЕСПЧ, а также происходит ограничение деятельности зарвавшихся правозащитников, финансируемых из-за рубежа и спекулирующих на теме русского национализма.

Но по-прежнему острой остаётся проблема существования в стране национальных диаспор — организаций, образованных по этническому признаку в многонациональной стране, причём диаспор народов, которые никоим боком не относятся к России, и которые до сих пор почему-то не запрещены как организованные преступные сообщества, потому что они частенько вмешиваются в различные бытовые и криминальные события, связанные с их соотечественниками, оказывая давление как на обычных людей, так и на власть.

Наиболее характерным случаем влияния диаспор стало недавнее избиение матери и дочери на автобусной остановке в Екатеринбурге, которое совершили подростки азербайджанцы. Если быть точным, то приставали они к девушке в автобусе толпой, а избивал её и мать один из подростков.

Глава азербайджанской диаспоры, разумеется, принёс извинения за своих земляков (хотя кто он такой и с какой стати?), но по словам пострадавших, которые написали заявление в полицию, это дело пытались заволокитить, вероятно, как раз по причине того, что эта диаспора включила некие связи для заминки дела.

Только общественный резонанс, поднятый этим событием смог заставить правоохранителей шевелиться активнее, хотя пока никакого решения по делу, насколько мне известно, ещё не вынесено.

Однако после этого события вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов провёл встречу, на которой обсудил с главами диаспор особенности адаптации мигрантов. На заседании присутствовали представители азербайджанской, армянской, казахской, киргизской, таджикской, талышской и узбекской диаспор.

От этой встречи меня снова немного покоробило, потому что, во-первых, что это за права у диаспор и почему адаптацию мигрантов, ставших гражданами России отдают на откуп неким организациям, образованным по национальному признаку, вместо того, чтобы этим занимались представители власти и закона?

А во-вторых, в официальных источниках не написали, но по телеграм-каналам прошла информация, что главы диаспор, соглашаясь с тем, что есть проблемы с адаптацией приезжих, всё-таки заметили, что многие русские девушки ведут себя неправильно, разговаривают невежливо, одеваются вызывающе, намекая на то, что, видимо, это и способствует такому развязному поведению в отношении русских девушек молодых парней их национальности, поэтому, по их мнению, необходимо правильно воспитывать русских девушек, а также выразили готовность проводить с ними воспитательные беседы в колледжах и учить, как им надо себя вести в присутствии уважаемых иностранных подростков, ставших россиянами, чтобы не спровоцировать их.

Это вообще прекрасно!

Приехали жить в нашу страну и вместо того чтобы становиться как мы ментально, культурно и социально, они собираются сделать нас такими, как они, то есть ассимилировать коренное большинство.

И если с гастарбайтерами сейчас проблему пытаются решить, приняв закон о контролируемом пребывании, а также начав активно выдворять их с запретом на въезд в Россию в случае даже небольших правонарушений, то на «новых россиян», уже получивших гражданство, этот закон никак не будет распространяться.

Поэтому для меня проблема мигрантов — новых граждан РФ, совершающих преступления, дерущихся на улицах городов, ведущих себя вызывающе по отношению к местному коренному населению, является очень животрепещущей, и чтобы мы не стали в своей стране бесправным большинством (а затем и забитым меньшинством, но это отдельная история, кроющаяся в проблеме демографии), я призываю всех вас к тому, чтобы вы не относились снисходительно к любым проявлениям неуважения, нетерпимости к русскому населению, высказанным словесно, а тем более в случае оскорбления или насильственных действий по отношению к людям, и, конечно, к любым другим правонарушениям наших новых сограждан.

Ведь при должной настойчивости на них можно и нужно найти управу, если фиксировать такое поведение на видео, распространяя его в соцсетях и телеграм-каналах.

Ну и, разумеется, всех вас призываю вставать на защиту своих соплеменников в случае, если вы стали свидетелем подобных оскорблений и нападений, а после этого обязательно сходить и написать заявление в правоохранительные органы или непосредственно в Следственный комитет, который сейчас очень чётко реагирует на преступления с национальной окраской.

Я не просто уверен, а знаю, что довольно многие из наших новых сограждан получили гражданство РФ незаконными методами: с помощью поддельных документов, фиктивных браков, коррупции в органах УФМС и других преступных схем, поэтому в случае подачи вашего заявления, законность получения гражданства правонарушителей и преступников обязательно будет рассматриваться, и вполне возможно, их его лишат.

По аналогии с комментатором Николаем Озеровым, который сказал однажды: «Такой хоккей нам не нужен!», насчёт всевозможных многонациональных специалистов, ставших гражданами России и не уважающих коренное население, нашу культуру и законы, могу сказать по-другому: «Такие граждане РФ нам не нужны!»

В заключение скажу о хорошем. Наконец настало время, когда 282 статья УК РФ , которую раньше называли «русской», начала работать не в одну сторону, карая только русских, а как ей и положено: за оскорбление по национальному признаку теперь могут привлечь к ответственности любого гражданина РФ, как приезжего из-за пределов РФ, так и из любой национальной республики, находящейся в составе РФ.

Спасибо за внимание.

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