На фронтах СВО

Но есть ли признаки подобного отношения к нам хоть где-то на Украине? Хоть кто-то позволит себе публично посожалеть о разрушенном триединстве, о разорванных кровных узах? Хоть кто-то осмелится признать нас единородными?

Пример Олеся Бузины хорошо показывает, что с такими обязательно случится. Каково это, — иметь общую историю, общий язык, общие гены, — и делать вид, что это несущественно перед стремлением к «европейским ценностям»?

Среди этих ценностей как раз присутствует объяснение этому феномену: выглядит, как мужчина, ходит в туалет, как мужчина, — но по произвольному усмотрению считает себя женщиной. Вот это отрицание собственной природы и есть результат уподобления тому, чем ты по своей сути не являешься.

Считается, что присоединение Крыма к России в ответ на свержение власти в Украине развело нас окончательно и определило дальнейший ход событий. А разве не отказ Януковича от евроинтеграции, — считай, предательства России, — стал причиной майдана?

Разве не звучали на майдане антироссийские мотивы и разве не было понятно, что победа бандеровцев в Украине — это предопределенный путь к войне с Россией?

Самые радикальные лидеры майдана, которые до сих пор живут и здравствуют, воевали в Чечне против русских, — и они бы стали строить лояльные отношения с Россией, захватив власть?

Даже националистически настроенные политики в Украине испугались того, что победило на майдане, и просили нас, силовиков, не разъезжаться по местам дислокации, чтобы хоть кто-то мог их защитить от рук беспредельщиков, которые уже начали диктовать, кому быть, а кому нет.

Так что не Крым — причина происходящего. Крым только реакция на уже произошедшее.

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

Чем ближе становился конец Великой Отечественной войны — тем больше росла обеспокоенность послевоенным мироустройством. Как только сферы влияния были поделены, и война с Германией и Японией закончилась — началась Холодная война, длившаяся, пока нас не положили на лопатки. В такой борьбе нет жестких правил, и высвободившись от удержания — мы начали работать из положения «снизу».

В нынешнем противостоянии глобальное мироустройство мы, к сожалению, уже не вполне определяем — на следующую «Ялтинскую конференцию» нас, скорее всего, не позовут. Но мы можем гордиться, что свою роль в установлении нового порядка мы сыграем.

Зато по мере того, как приближается развязка нашей локальной войны — общество все сильнее беспокоит наше будущее внутреннее устроение. Все активные силы, понимающие, насколько важно не упустить момент, начали плотнее утаптывать песок под ногами, занимая более устойчивую позицию перед схваткой.

Я совсем не сторонний наблюдатель, и состояние моей большой Родины меня беспокоило раньше, когда от ее стабильности зависело выживание Донбасса, — беспокоит сейчас, и на перспективу.

Но одно мне совершенно ясно: кто будет системно и последовательно выступать за увеличение нашей численности — тот и имеет право на сольную партию.

Глядя на политическую «карту» — почему-то я не боюсь неожиданностей: пока только традиционалисты демонстрируют четкую линию, а не занимаются популизмом и рассказами про необходимость идеологии, без которой нам не жить.

ТАКТИКА ИЗМОРА

В последнее время я все более убеждаюсь в том, что война, участниками которой мы стали — поистине народная война. Может быть, она даже более народная, чем Великая Отечественная… Если говорить о степени участия государства в войне, о полководческом гении, о мобилизационной экономике, — то становится понятно, что вся огромная машина Советского Союза работала на Победу.

Да, по всеохватности, безусловно, Великая Отечественная вовлекла весь народ. Сейчас только часть нашего народа отдается войне, а остальные живут при стоимости барреля в девяносто долларов. Но если не брать во внимание тотальность и глобальность погружения страны в войну, а говорить только о том, на кого свалился самый тяжкий военный груз — это, без сомнения, народ.

Только за счет его долготерпения, его веры в правое дело, его жертвенности мы тянем эту войну и вытянем. Когда случилось присоединение Крыма, и появились фильмы о главных героях этого события — это было органично.

Потом часть фильмов так же органично исчезла из эфира, но этого никто особо и не заметил, и многие даже не поймут сейчас, — о чем я. Но если после окончания этой войны кто-то станет снимать фильмы не про народ, как главную движущую силу этой войны — это будет кощунством.

Я много раз говорил, что разность потенциалов двух стран в конце концов станет определяющей. Украина еще пытается и будет пытаться демонстрировать хорошую мину при плохой игре, но это как учащённое сердцебиение при большой потере крови.

Тактика измора при действиях от обороны себя, можно сказать, оправдывает: дефицит ресурсов у нашего противника растет. Все-таки человеческий фактор в очередной раз доказывает свое верховенство: нет «человеков» — никакие технологии их не заменят.

Это, конечно, не повод, чтобы не развивать технологии, но повторюсь: в конечном итоге финальную точку во всех военных процессах ставит все тот же живой человек, который и тысячи лет назад с гоплитским щитом в руках добывал победу.

«ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ»

Я всегда опасался последствий от стремительного поглощения Украины — мне в голову приходила аналогия с рыбой-ежом, которая растопыривается в горле и не даёт себя проглотить.

Наблюдая подходы, которые были явлены в отношении нас во времена Владислава Суркова, я догадывался, что мы не имеем готового рецепта, как работать с Украиной — Антироссией в случае, если мы вдруг возьмем её под свой контроль.

В ход пошел бы заготовленный арсенал приемов и методов наподобие памятников Ленину в Херсоне, и нас ждало бы печальное времяпрепровождение.

Но судьба распорядилась так, что мы прибегли к «дробному питанию» и получили возможность «рассмаковать» продукт, сделав для себя предварительные выводы о том, что нас может ожидать завтра. Примерное представление об общественной модели будущих ОНР или ННР мы составили — остается научиться с этим работать.

Можно предположить, что совсем нелояльные предпочтут покинуть территории, которые мы освободим, а оставшимся мы можем предложить любую формулу, и они ее примут. Но их ментальность от нашей уже слишком отличается — это придётся учитывать.

ИСПРАВЛЯЕМ ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРИ НАС