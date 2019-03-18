9 ноября 1991 года террористы захватили самолёт «Аэрофлота» Ту-154

Который должен был следовать по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург.

Незадолго до вылета самолёта в столицу Урала в аэропорту Минвод появились Шамиль Басаев и ещё семеро чеченцев. Угрожая оружием, они проникли на борт и приказали пилотам лететь в Турцию. В заложниках оказались 178 человек.

Когда самолёт приземлился в Анкаре, Басаеву предоставили возможность выступить перед прессой — якобы в обмен на освобождение пассажиров.

Во время пресс-конференции Басаев заявил, что угнал самолёт в знак протеста против чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, введённого двумя днями ранее Указом Президента России Бориса Ельцина, а также чтобы «обратить внимание мирового сообщества на имперские действия России» в отношении их родины. Террористы требовали не допустить ввода российских войск в Чечню. Уже тогда обстановка на Кавказе была крайне напряжённой, националисты стремились к выходу Чечни из состава СССР.

После пресс-конференции преступники проследовали обратно в угнанный самолёт и на нём же вернулись в Советский Союз. По их приказу захваченный Ту-154 совершил посадку в Грозном. Там террористы покинули самолёт, а заложников пересадили на другой лайнер и отправили в Екатеринбург. 10 ноября в 06:50 борт приземлился в Кольцово, все пассажиры остались целы и невредимы.

Это был первый и самый бескровный теракт Шамиля Басаева. Выходка с самолётом помогла Басаеву серьёзно поднять свой авторитет среди сепаратистов, и вскоре он вошёл в руководство Национальной гвардии Джохара Дудаева.