Из-за чего рухнул радиозавод в Минске в 1972 году



10 марта 1972-го в 19.30 на Минском радиозаводе прогремел взрыв. Он стал таким мощным, что сложил до основания огромный двухэтажный цех. В первые минуты осознать масштабы произошедшего не представлялось возможным – все вокруг погрузилось в тишину и темноту. Но скоро это происшествие назовут крупнейшей катастрофой в Белоруссии после Великой Отечественной. Новости СМИ2

По последним данным, погибли свыше 100 человек. А причина взрыва, установленная после проведенных расследований, оказалась неожиданной.

Безобидное производство футляров



Молодежь устремлялась на завод.

В 70-е о голубом экране в СССР мечтал каждый. Тогда телевизор считался признаком достатка и благополучия. Промышленность старалась не отставать от запросов граждан, и слава белорусских телевизоров гремела на всю огромную страну. В 1972-м Минский радиозавод сменил название на «Горизонт», став крупнейшим и успешнейшим предприятием в ряду с тракторным и автозаводом. В те годы в Минск стекалась молодёжь со всей республики, так как рабочие руки требовались на заводы и фабрики.

Завод телевизоров считался престижным местом работы. Особо востребованным был цех футляров, в которые одевалось все телевидение. Новое футлярное производство, в отличие от основных сборочных подразделений, отселили ближе к окраине – в промзону по улице Софьи Ковалевской. Там и рождались известные деревянные корпуса будущих экранов.

Людей трудилось в цеху очень много – около 800 сотрудников в смене. Рабочий день 10 марта ничем не отличался от предыдущих. По окончании первой смены в цеху состоялось партийное собрание. Руководитель предприятия вынес на повестку важный вопрос о регулярных возгораниях в совсем еще новом цеху. Решили принимать меры, разрабатывать графики чистки циклонов, пылесборников, воздуховодов. Во второй половине дня вышла вторая смена, а к семи часам вечера большинство заводчан отправились на перерыв в соседнее здание. Именно это и спасло сотни жизней.

Карточный домик



Поначалу спасатели не знали, как действовать.

Примерно в 19.30 прогремел мощный взрыв, и двухэтажный цех сложился, словно карточный домик, в считанные секунды. Сразу не представлялось возможным оценить ситуацию, так как многие сотрудники оказались под завалами. Взрывная волна прокатилась на несколько километров от места ЧП, а багряное зарево наблюдалось жителями близлежащих районов ещё не один час. Одно стало понятно точно: предстоит титаническая работа по спасению людей.

Завалы пришлось разбирать несколько суток. В первые часы людей доставали десятками. Материалы о взрыве детально изучал в тот год белорусский журналист Славомир Антонович. По его данным, на Минском радиозаводе пострадали не менее 250 человек, погибшими считаются свыше 100. Количество жертв увеличивалось еще и потому, что прибывшие к месту аварии пожарные не могли ничего резко предпринять. Происшествие такого масштаба стало первым в Белорусской республике с Великой Отечественной войны. Борясь с огнем, пожарные по своим инструкциям залили завалы водой. При том, что температура воздуха опустилась ниже -12 С. Возможно, даже ледяная вода стоила кому-то жизни.



Взрыв услышали за десятки километров.

Кроме этого, отдельную сложность для спасателей представлял риск обрушения многотонных плит. А ведь под цехом располагался тоннель, в котором находились живые люди. Низкая температура не оставляла выжившим после взрыва шансов. Заблокированные бетоном, они банально замерзали и умирали от переохлаждения. В адрес спасателей шел поток упреков. Но нужно понимать, что в ту эпоху специалисты попросту не имели совершенной техники, подходящей для разбора завалов. Да и отсутствие подобного опыта растянуло спасательную операцию на несколько дней. Даже то, что люди работали на износ, не сильно меняло ситуацию.

Неожиданные выводы комиссии



Заблокированные умирали от мороза.

Когда еще разбирали последние завалы, в белорусскую столицу прибыла комиссия прямо из Москвы. Стояла конкретная цель: установить причины трагедии. А по городу поползли самые небывалые слухи вплоть до диверсии. 1-й секретарь белорусского ЦК компартии Петр Машеров отказался признать ошибки руководства. А Леонид Дроздов, автор книги "Петр Машеров. Падение вверх", утверждал, что Машеров предположил причиной взрыва на радиозаводе давнее эхо войны. По мнению руководителя республики, в подземных тоннелях ранее располагались военные склады, полные боеприпасов. Они и могли по какой-то причине взорваться. Об этом Машеров в личной беседе рассказал начальнику футлярного цеха Николаю Хомиву.

Что касается профессиональной комиссии, их первой версией стала неправильная эксплуатация зарубежного лака для покрытия футляров. Была названа предельная норма для эксплуатации - 65 грамм на кубометр. На самом деле для взрыва хватало и 5 граммов. на кубометр. Хомив же сразу настаивал на своей версии. Руководитель утверждал, что виновата несовершенная система очистки от пылепродуктов - отходов при шлифовке футляров. Такая пыль представляла опасность самовозгорания при определенных температурах. В тот трагический день концентрация пыли превысила норму в 13 раз. Задолго до взрыва Хомив докладывал о проектной ошибке при строительстве цеха, но получал в ответ сплошные отписки.



Причиной взрыва назвали скопление пыли.

По информации Леонида Дроздова, начальник цеха сначала писал о неправильной работе фильтров по очистке директору завода Захаренко и главному энергетику Замойскому. Но дело встало. После расследования под стражей оказались директор проектного ленинградского института с некоторыми причастными сотрудниками, вышеупомянутый Захаренко, главный инженер и непосредственно начальник цеха Хомив. Их приговорили к разным срокам от года до трех, учитывая возраст, детей и правительственные награда. С Николая Хомива судимость впоследствии сняли. Точка в той страшной истории не поставлена касательно числа жертв. Цифра по сей день разная. Первые подсчеты не превышали полсотни погибших, издание «Охрана труда и социальное страхование» сообщило о 114 погибших, а по подсчетам Николая Хомива авария унесла жизни 106 человек.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=95463

https://kulturologia.ru/blogs/150524/60040/