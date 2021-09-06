РУССКИХ УСЛЫШАЛИ: УГРОЗУ МИГРАЦИИ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ ЗАМАЛЧИВАТЬ

Тема негативных последствий для России существующей миграционной политики больше не является табуированной. Ситуация обязывает: события в Афганистане предвещают скорое появление в сопредельных странах, а затем – и у нас множества "беженцев" в дополнение к уже имеющимся миллионам мигрантов. Горячую тему обсудили в Общественной палате России на круглом столе "Миграционные процессы в контексте обеспечения общественной безопасности на современном этапе: риски, угрозы и актуальные решения по их минимизации".

О том, что проблема мигрантов стоит более чем остро, заявил, открывая дискуссию, один из модераторов круглого стола, председатель совета директоров группы компаний "Царьград", учредитель Первого русского телеканала Константин Малофеев:

Некоторые ведомства, государственные и частные компании позволяют себе высказывания на тему того, что экономически невозможно существовать без этой самой нелегальной миграции... Нам представляется, что постановка вопроса сама по себе является вредной. Мы никоим образом не можем ставить экономику во главу угла там, где речь идёт о безопасности наших граждан и о социальных гарантиях. .. По базовым прогнозам ООН, к 2050 году нас должно остаться 120 миллионов вместо сегодняшних 147. Для того, чтобы повысить рождаемость, мало только мер поддержки непосредственно матерей и многодетных семей, нужно ещё обеспечить отцов работой. Невозможно иметь многодетную семью с работающей матерью... А отец должен зарабатывать достаточно на эту многодетную семью. Как он будет это делать, если на его работе работает мигрант?

Помимо демпинга на рынке труда, дополнительной нагрузки на социальную сферу, изменения этнокультурного баланса, агрессивного захвата диаспорами наиболее перспективных направлений бизнеса и безобразных массовых драк в ходе "раздела территории" наших городов мигрантами, ситуация с мигрантами несёт непосредственные угрозы национальной безопасности страны. Особенно явно это стало в связи с развитием ситуации в Афганистане, чреватой появлением на территории Таджикистана, Узбекистана, а в итоге и России огромного количества "беженцев" с более чем сомнительной репутацией.

В Афганистане сейчас хорошо знакомая по нашей истории ситуация гражданской войны, которая вот-вот может привести к колоссальным потокам беженцев (таких же вояк-исламистов, как талибы, но другой национальности) в Таджикистан, которые вместе с оппозицией сметут относительно лояльный России режим Эмомали Рахмона, всеми силами пытающийся удержать таджиков от вторжения в Афганистан на помощь "своим".

Прошлая гражданская война обошлась 9-миллионному Таджикистану по разным данным от 150 до 500 тысяч жертв. Соответственно, миллионы беженцев уже оттуда побегут в Россию к ранее обосновавшимся там таджикским дворникам и строителям. А это гарантированная дестабилизация уже нашей страны – по социальному, национальному и религиозному принципу. Тут-то и сыграют свою роль среднеазиатские мигранты, коих в стране несколько миллионов.

Мигранты и криминал

Эта мысль красной нитью проходила в выступлении основного докладчика – бывшего представителя России при Интерполе и советника министра МВД Владимира Овчинского, который привёл действительно убийственные факты того, как этнический криминал всё чаще перетекает в терроризм. В частности, в 2012–2014 годах всё Подмосковье держала в страхе банда среднеазиатов, убивавших на трассе водителей. Жертвами их стали 17 человек. Но в итоге оказалось, что убийства не имели причиной корыстный мотив: убийцы считали себя "исламским джамаатом" и занимались вербовкой и отправкой в горячие точки террористов, которых предварительно на убийствах "повязывали кровью".

Докладчик отмечал, что необходимы срочные меры по декриминализации мигрантской среды и взятии её под полный контроль (дактилоскопия, биометрия) уже на этапе пересечения границы, а не как сейчас – в течение 30 дней, за которые мигрант успеет десять раз "потеряться". Любопытно, что МВД пакет необходимых мер предложило, но рассмотрение их отнесено... на 2024 год.

А тем временем на Восточном экономическом форуме замминистра Минстроя заявил, что с Казахстаном и Узбекистаном ведутся переговоры о доставке оттуда в Россию мигрантов даже не самолётами, а "чартерными поездами". И если ИГИЛ* и прочие террористы это уже слышали, то наверняка аплодируют стоя: ибо с поездами, в отличие от аэропортов, серьёзный контроль приезжающих невозможен в принципе.

Впрочем, и без них ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Только в январе-июле 2021 г., по данным МВД, в России зарегистрировано 1450 преступлений террористического характера и 687 преступлений, подпадающих под экстремизм. Только в прошлом году в России пресечена деятельность почти 240 "национальных" ОПГ. Научный сотрудник РИСИ Сергей Галиев привёл статистику по Санкт-Петербургу: оказывается, численно составляя едва 4,3 % жителей города, мигранты совершают там 11,9 % преступлений. Т. е. уровень преступности в мигрантской среде в разы выше, чем среди местных.

Впрочем, сходные с нашими проблемы имеются и у других стран. Например, американист, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин привёл интересные факты: оказывается, в американском Лос-Анджелесе 90 % ордеров на арест за убийства выдаются на незаконных мигрантов, 75 % особо опасных преступлений тоже совершают они. 39 % школьников Калифорнии – это дети мигрантов. А вот то, что "на трудной работе только мигранты и работают – миф: из американских нелегалов в сельском хозяйстве трудится всего 2 %!

Вечный русский вопрос: "Что делать?"

То, что в России делается явно недостаточно для предотвращения надвигающихся угроз, отметил в своём выступлении заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой:

Политика – это не слова и заявления, это действия. И время разработок концепций, обсуждений, многовековых стенаний о том, что у нас нет денег, нет возможностей, как же мы можем кого-то обидеть, мы же добрые, хорошие, всех примем, обогреем – уже позади. Ссылки же на Европу, её экономический опыт, а также на то, что нам не обойтись без мигрантов, абсолютно несостоятельны... Нам нужно перейти от слов к делу, нужно принимать жёсткие меры. И для этого... нужно выстроить цепочку по задержанию за нарушение закона гражданина другого государства: немедленная дактилоскопия, определение личности и в 24 часа высылка из страны. Если этого не обеспечить – все остальные меры будут неэффективны.

Заметим, что "токсичные" мигранты создают массу проблем не только русским, но и своим единоверцам в России. Так муфтий ЦРО Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона Альбир Крганов с горечью констатировал, что безответственное, а зачастую просто преступное поведение приезжих из Средней Азии создаёт в глазах народа России негативный образ мусульманина как такового. И это при том, что мусульмане с православными и представителями других традиционных религий веками живут вместе, уважая друг друга. ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА "МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: РИСКИ, УГРОЗЫ И АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ". ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД

Таким образом, важным моментом является разделение мигрантов на "желательных" и заведомо "токсичных". К примеру, около 1 млн украинцев переехало в Европу, от чего там, в отличие от понаехавших арабов и негров, никаких проблем не возникло по причине совместимости культур. Так почему бы и России не строить свою миграционную политику на привлечении из соседних стран именно русских (если не по крови, то по культуре) людей? Ведь таковых только в странах СНГ до 14 миллионов осталось, а по всему миру – так и все 40 миллионов. Можно ещё лет 20 о недостатке трудовых ресурсов не задумываться.

Но завозить почему-то предпочитают инокультурных среднеазиатов, многие из которых и русского языка-то толком не знают. Кстати, прозвучало весьма дельное предложение: чем принимать от не говорящих по-русски людей липовые справки о сдаче экзамена по языку, пропускать их через ту же сдачу ЕГЭ, через которую проходят и наши школьники. Тогда со всеми всё станет ясно.

Внёс свою лепту в обсуждение и автор этих строк, заявивший, что в пересмотре нуждается сам подход к миграционной политике, смысл которой должен быть не в максимальном завозе и адаптации инокультурных мигрантов, а напротив – в максимальном снижении их числа и влияния, в создании всех возможных условий для того, чтобы работали и кормили свои семьи наши граждане.

Губернаторы должны отчитываться президенту не в том, сколько мигрантов они завезли и где используют, а в том, какие меры предприняты для минимизации их завоза и недопущения подминания диаспорами целых сфер деятельности, что сейчас повсеместно происходит. Своё слово должна сказать и ФАС – ибо монополизация какой-либо сферы деятельности одной из диаспор ничем не отличается от такой же монополизации её коммерческой кампанией, а значит, и меры должны быть соответствующими.

Что с того?

Миграционная политика государства не может и не должна иметь целью максимальные прибыли лоббистов миграции из строительных и ЖКХ-компаний. Прежде всего, в основе её должны лежать интересы и безопасность собственных граждан, а всё, что им не соответствует, решительно отметаться, какие бы международные "нормы" и конвенции при этом ни нарушались.

С подобными оценками согласен экс-глава самопровозглашённой ДНР, председатель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай, указавший на то, что в лице приезжающих мигрантов мы имеем уже не "бывших советских", более или менее близких к нам по мировосприятию, а их детей и внуков, выросших в совершенно другой реальности, воспитанных на других учебниках и впитавших совершенно другие взгляды. Зачастую мы имеем дело с ментальностью, характерной скорее для раннефеодального, а то и родоплеменного строя. И сложно сказать, как поведут себя все эти люди, случись в чужой им стране какая-нибудь дестабилизация. Или просто если их станет в процентном отношении достаточно много.

Как справедливо заметил, подводя итоги обсуждению, Константин Малофеев:

Афганистан, собственно говоря, поднял ... ту проблему, которая была и до него. Просто сейчас из-за него мы не можем молчать... Потому что, когда у тебя на пороге большая война, ты не можешь уже прикрывать лапками глазки, для того чтобы сделать вид, будто ничего не происходит.

С этим трудно не согласиться. В том, что "страусиная" политика в отношении мигрантов сегодня становится серьёзной потенциальной угрозой, согласились в той или иной мере практически все участники круглого стола. Это значит, что вопрос не просто назрел, а давно перезрел, и решать его надо немедля. Пока не поздно.

https://tsargrad.tv/articles/russkih-uslyshali-ugrozu-migrac...