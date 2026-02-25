Куда ведешь, "дорожка милая"?

Просто чудесные откровения подвезли из США. Оказывается, что компания, которая ранее испытывала тактические ударные дроны на жителях белгородского Уразово разрабатывала ядерное и биологическое оружие для продолжения и победы над Россией.

Поясню для тех, кто не понял, Palantir – это не сами по себе мальчики, а американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики спецслужбы и армия.

Palantir также предоставляет ( Статья в СМИ ) базовое программное обеспечение для платформы данных армии, которая помогает руководителям всех подразделений получать полную информацию и быстро принимать решения (контракт был заключён в 2017 году). Армия использует Palantir для обеспечения готовности подразделений, управления боевой мощью, логистикой и установками, а также для вербовки.

Теперь они готовят ядерное и биологическое оружие для ударов по Донецку, Белгороду и Брянску. Зачем особо не секрет. Победы над Россией они не добьются, а вот посмотреть на то, как будем реагировать после пересечения самой последней "красной", или какая она там сегодня, линии могут.

Если смогут опять "вернуть за стол переговоров" после такого, значит можно бить по Ростову, Краснодару, Санкт-Петербургу, Москве. Цель понятна – победа над Россией, ибо они, а соответственно ЦРУ и Пентагон, без ведома которых подобное сделать нельзя, ведут с нами войну. Да, подленькую, играя роль "миротворцев" и спуская морковки, дабы удержать в узде, тем не менее все ракеты, которые прилетели по Белгороду были американскими и наводились с помощью американских систем, как и дроны, летящие вглубь России идут по американским разведданным.

По-хорошему, если данная информация подтвердится, то это классический казус-белли и далее должен последовать отзыв послов, приведение в боевую готовность РВСН и РХБЗ, требование выдачи военного преступника Алекса Карпа и проведения расследования подготовки применения оружия массового поражения, а также предупреждение, что в случае подтверждения данных Россия может считать данный шаг как подготовку к войне и освобождается от применения норм права к любым объектам связанным с американской военной программой.

Но это по-хорошему. У нас же пока все дуют на "переговорный трек", где "независимым посредником" выступает государство, подготавливающее геноцид русских в самых жутких его видах.

К слову, Palantir уже выступал "застрельщиком войны". Интернет-портал DD Geopolitics опубликовал расследование, согласно которому одной из причин вооруженного столкновения Западного Иерусалима и Тегерана стала утечка данных. Ситуация напрямую касается американской компании Palantir Technologies.

Без нее, как считается, не обходится ни один современный международный конфликт. Программное обеспечение (ПО) разрабатывалось на деньги In-Q-Tel, фактического венчурного фонда ЦРУ.

Тегеран представил документы, подтверждающие факт передачи главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси полученных Palantir данных Израилю. Результаты исследований Palantir были включены в официальные отчеты МАГАТЭ и получили признание как «надежные оценки, основанные на фактических данных». Это стало основанием для нанесения ударов по Ирану и новых санкций.

Собственно, именно данные товарищи состряпали доклад по заказу Израиля, на который опирался и Трамп. Или по заказу Трампа, суть не важна. Важно то, что недооценка данной организацией Ираном чуть не стоила им существования страны и привела к гибели множества людей, включая и первых лиц государства.

Нам же они готовят гораздо более мерзкое дело, нежели персам. Нас планируют истреблять как индейцев.

А у нас все продолжаются переговоры о договорах и договорняках. Российских делегатов напутствовали действовать в «духе Анкориджа»

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда (в Женеву), имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ветераны США и Нидерландов на F-16 начали сбивать российские ракеты и БПЛА, — пишет Intelligence Online. : «Для защиты воздушного пространства Киева была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, будут помогать отражать атаки российских крылатых ракет и беспилотников».

США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 млрд. «Украина получит системы Patriot, HIMARS и дальнобойные ракетные комплексы США. Соглашение, потенциально стоящее миллиарды, происходит на фоне расширения Трампом поддержки разведки США для ударов Украины глубоко по территории России», — пишет The Wall Street Journal.

Американские военные уже без стеснений воюют за Украину, а мы всё за «дух Анкориджа» держимся.

Песков не обманул: хотя переговоры в Женеве закончились, их результатов широкая общественность не узнала, кроме общих слов Мединского о том, что «в ближайшее время состоится следующая встреча», и откровений Зеленского о том что стороны, якобы, «почти обо всем договорились в части мониторинга прекращения огня": по его словам, «отслеживание «точно» будет вестись при участии США.

Последнее, конечно же, напрягает - поскольку предполагает самые разные варианты, вплоть до интервенции. Впрочем, нужно понимать что это была версия Зеленского, и на самом деле все может быть иначе.

Думаете это Киев или Одесса? Белгород. Водонасосные станции, которые гонят воду в дома и социальные объекты города, работают от генераторов. Электричества не хватает.

Отдельные дебильно-восторженные "гении" специально для аудитории мессенджера Мах недавно придумали (https://dzen.ru/a/aYw6y7QyR0fE9IIP) термин "энергетическая осада". Правда, столь переможно они пишут о коммунальных трудностях в Харькове. А про Белгород и белгородцев они толкают речуги вида "света, воды и тепла нет, но вы держитесь!"

Местные каналы пишут:

"Не все понимают, насколько тяжело сейчас на самом деле живётся белгородцам. Давайте посмотрим на Telegram-каналы СМИ. Вот РИА Новости с 3 млн подписчиков. Там в феврале упоминаний Белгорода всего два: данные о пострадавших при ракетных ударах. Всё.

Попробуем ТАСС? Здесь упоминаний чуть побольше и чуть получше: кратко передавали официальные сообщения о ракетных обстрелах и очень кратко и общо - о повреждениях в инфраструктуре. Подробности о том, что происходит в Белгороде, аудитории федеральных агентств, получается, не интересны?"

Тут, правда, случается полный уроборос: в этих самых местных каналах свидетельств того, как жители Белгородщины переживают всю эту драму - хрен да маленько. Подавляющая часть ежедневных сообщений - это отчёты о героической деятельности властей. Одним сплошным потоком: мэр сказал, губернатор заявил, министр сообщил. Жизнь простых людей где-то на далёком-далёком фоне.

И так, следует отметить, не только в Белгороде, а примерно везде.

- при крайнем обстреле расхерачило 90+ квартир. Что с их жителями, куда они теперь, что они думают о происходящем? Нет данных.

- в городе до середины весны не будет горячей воды. Как люди собираются жить, как выкручиваться, как мыться? Нет данных.

- город становится всё менее и менее пригоден для жизни. Сколько людей на чемоданах, сколько уже уехало, куда, что с пустующим жильём? Есть ли дефицит врачей/учителей/других специалистов? Нет данных.

- В сотнях домов "рвёт" трубы, везде потопы. Как люди с этим справляются, как живут? Нет данных.

- Как зовут погибших при недавнем обстреле ремонтников? Как теперь будут жить их семьи? Нет данных.

- Как постоянные блэкауты переживают продуктовые магазины, больницы, морги, детские сады? Нет данных.

Таких вопросов - миллион. И ответов нет.

Зато дружным хором сообщается о каждом чихе Гладкова, у которого вообще-то есть свой канал, куда можно зайти и обо всём официальном узнать. А люди-то где? Простые русские люди. Почему официоз своей монументальностью и непрерывной доблестью заслонил их всех?

Генетическая паспортизация населения продолжается: единороссы предлагают обязать сдавать ДНК госслужащих, срочников, сотрудников полиции и Росгвардии

К недавно поднятому вопросу (https://t.me/riakatysha/44196) об утечках чувствительных личных данных россиян и ботах пробива...

"Депутаты от «Единой России» предложили расширить список тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации, распространив норму на срочников, полицейских и сотрудников Росгвардии, а также на гражданских служащих. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военнослужащих, участвующих в боевых действиях, подготовленных главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предлагаемым изменениям, делать обязательную геномную регистрацию должны будут все проходящие военную службу по призыву и по контракту, в том числе иностранцы. Сейчас такие военнослужащие проходят только обязательную дактилоскопию.

Предлагается внести поправки и в закон «О государственной гражданской службе» и включить в число обязанностей государственного гражданского служащего прохождение обязательной геномной регистрации (помимо уже установленной дактилоскопии).

Третий блок поправок касается закона «О полиции». В случае одобрения он введет обязательную геномную регистрацию в дополнение к уже существующей дактилоскопической полицейских.

Отдельными поправками вводится обязанность сдавать геном для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих Росгвардии (для них также уже предусмотрена обязательная дактилоскопия).

Законопроект, принятый в первом чтении 10 февраля, касался только участников боевых действий".

Хочешь служить государству? Сдавай ДНК, будь добр. Видимо, работа где-нибудь в Правительстве становится такой же рискованной, как в МЧС. Можно ненароком сгореть на работе. В прямом смысле. Так, что только по образцу ДНК личность можно будет установить...

Действительно, дактилоскопии нам было мало. Надо же как-то выполнять Указ президента о генетической паспортизации россиян. (об этом тут) И выполнять поручение премьера Мишустина (вот тут) для Минобрнауки - до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Ее оператором, кстати, будет НИЦ «Курчатовский институт», президент которого Михаил Ковальчук любит читать лекции про выведение глобалистами «служебного человека». Еще раньше, в 2023 году, был принят закон об обязательном сборе генома (знакомимся тут) у подозреваемых в преступлениях и мелких нарушителей (получивших административный арест).

.Так что полным ходом идем к ДНК-паспортам, привязанным к цифровому профилю/цифровому ID человека. А с ними - и к антиутопии почище, чем "Гаттака" или "Дивергент". И конечно же, к чувствительнейшим утечкам генома наших силовиков и военных, против которых врагу будет теперь намного легче создавать избирательное генетическое биооружие. Увы

За отсутствие домового чата в «MAX» грозит штраф 300 тысяч!

Ну вот. Не прошло и года, а уже и карательные "санкции" наступили.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что в России с 1 сентября управляющие компании обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max.

А знаете, где предположительно была зарегистрирована компания‑владелец этого технологического чуда? На Британских Виргинских островах, судя по всплывшим в сети данным. Главный мессенджер страны управляется из офшора? Официальных комментариев по этому поводу пока не было. Даже не знаем, верить ли?

И вишенка на торте — логотип, стилизованная еврейская буква «Самех». В названии буквы присутствует слово МАХ, что значит «нищий, упавший духом». Точное попадание: именно так себя и чувствуешь, когда узнаёшь про новый штраф. «Третья цифровая сверхдержава» (tвот тут сказано об этом), ага. - Вика Цыганова